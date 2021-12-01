Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.0

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|2.26, _hide_ (ok), 15:14, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Результаты распознавания напоминают "Приключения Алисы в Стране чудес"
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|1.3, Аноним (3), 13:02, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Ветка "master" в Git переименована в "main".
Очень важное изменение!
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|2.13, nymous (?), 13:55, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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4.1.0 Release
@zdenop zdenop released this 07 Jul 2019
Похоже, рыбу прошлой новости толком не переписали.
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|1.6, Аноним (6), 13:11, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Проприетарные типы данных?
А проприетарной алгебры ещё не появилось?
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|2.17, Аноним (17), 14:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да чушь какая-то в новости.
У них в коде было условно class MyVector {}; class MyString {};
Перешли на STL контейнеры. Всё.
По мнению автора новости любой класс, которого нет в std:: уже проприетарный?
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|1.7, Аноним (7), 13:23, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Довольно слабо распознаёт, я не знаю. Но лучше всё равно ничего нет. Приходится возиться с наложением фильтров, контрастностью, монохромными форматами и всем остальным. Как у гугла на телефонах работает распознование? Другие модели?
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|2.9, Кир (?), 13:31, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Странно, по моему опыту -- распознает шикарно: без ошибок распознает даже не слишком качественные фотки с телефона. Можно пример плохо распознанного текста (ссылочку на картинку)?
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|3.11, Аноним (7), 13:38, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Любой текст. Мне иероглифы распознавать надо. -_-
В итоге приходится вручную посимвольно рисовать во всяких онлайн сервисах, иначе ничего не понятно. Это очень долго.
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|4.12, Аноним (17), 13:47, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как показывает практика, 90% успеха - в препроцессинге картиночки.
Большая часть маленьких приложух и/или статьи про то, как готовить тессеракт, заточены на распознание чеков и сканов, т.е. черного текста на белом и сфотканного под прямым углом.
Ну а если задача отличается, то какой-нибудь OpenCV и погнали экспериментировать))
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|3.19, ананоша (?), 14:11, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По моему опыту в 4.х есть проблемки, потратил несколько недель чтобы добиться корректного распознавания, но все равно есть ошибки на ровном месте, иногда вместо одного символа определяет два других, смешновато получается. Очень ждал 5ый релиз, надеюсь ситуация улучшилась, осталось дождаться порта на жс :)
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|1.16, Аноним (18), 14:08, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM
>классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов
Сравниили мягкое с тёплым. LSTM - это модель для последовательностей, а не картинок. И кстати уже давно не считается SOTA. Для картинок - CNN.
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|2.27, Nuzhny (?), 15:26, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так текст - это и есть последовательность. Вполне можно распознать символы и для каждого выдать топ-3 самых вероятных, а дальше скормить эту последовательность символов в тот же LSTM для исправления ошибок распознавания.
Ну и про SOTA однозначно сказать нельзя так, в картинки уже пришли трансформеры и вполне успешно.
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|2.34, Андрей (??), 16:05, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При посимвольном распознавании будет много опечаток-ошибок, поэтому распознают словами-последовательностями, для чего собсна и используют ЛСТМ.
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|2.24, Аноним (24), 14:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Предварительно генерируй изображения страниц через ddjvu, распознавай. То же и распознавания любых PDF и касается - Ghostscript в помощь.
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|1.32, макпыф (ok), 15:39, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.0
> Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 4.1
т.к. 4.1 вышел в 2019 думаю заголовок правильный
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