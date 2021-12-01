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Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.0

01.12.2021 12:48

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 4.1, поддерживающей распознавание символов UTF-8 и текстов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML (hOCR), ALTO (XML), PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годах в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Tesseract включает в себя консольную утилиту и библиотеку libtesseract для встраивания функций распознавания текста в другие приложения. Из поддерживающих Tesseract сторонних GUI-интерфейсов можно отметить gImageReader, VietOCR и YAGF. Предлагается два движка распознавания: классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, и новый, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков. Для оптимизации производительности предлагаются модули, использующие OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX, NEON или SSE4.1.

Основные улучшения в Tesseract 5.0:

  • Значительное изменение номера версии связано с внесением в API изменений, нарушающих совместимость. В частности, публично доступный API libtesseract больше не привязан к проприетарным типам данных GenericVector и STRING, вместо которых в коде задействованы std::string и std::vector.
  • Проведена реорганизация дерева исходных текстов. Публичные заголовочные файлы перемещены в каталог include/tesseract.
  • Переработано управление памятью, все вызовы malloc и free заменены на код C++. Проведена общая модернизация кода.
  • Добавлены оптимизации для архитектур ARM и ARM64, для ускорения вычислений задействованы инструкции ARM NEON. Проведена общая для всех архитектур оптимизация производительности.
  • Реализованы новые режимы тренировки моделей и распознавания текста, основанные на использовании вычислений с плавающей запятой. Новые режимы отличаются более высокой производительностью и снижением потребления памяти. В движке LSTM быстрый режим float32 включён по умолчанию.
  • Осуществлён переход на использование нормализации Unicode с использованием формы NFC (Normalization Form Canonical).
  • Добавлена опция для настройки детализации логов (--loglevel).
  • Переработана система сборки на основе Autotools, которая переведена на сборку в нерекурсивном режиме.
  • Ветка "master" в Git переименована в "main".
  • Добавлена поддержка новых выпусков macOS и систем Apple на базе чипа M1.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tesseract-o...)
  2. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  3. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 4.1
  4. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.27
  5. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56259-tesseract
Ключевые слова: tesseract, ocr
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Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, А где же каменты (?), 13:01, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Название напоминает о фильме куб 2.
     
     
  • 2.26, _hide_ (ok), 15:14, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Результаты распознавания напоминают "Приключения Алисы в Стране чудес"
     
     
  • 3.28, _hide_ (ok), 15:31, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё зависит от того, какие использовать словари.
    Если использовать те, что в новости, то получается не очень. С https://github.com/tesseract-ocr/tessdata получше, но тоже есть косяки.
    Поманьячив с фильтрами, получаем вполне корректный текст.
    Вывод: нужно.
     
  • 2.33, Аноним (33), 16:00, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А мне о игре
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:02, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Ветка "master" в Git переименована в "main".

    Очень важное изменение!

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 13:06, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё как у дистрибутивов. Теперь по фен-шую.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:32, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё как у других IT-проектов.
     

  • 1.5, anonymous (??), 13:10, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Так 5.0 или 4.1?! Вы уж там как-нибудь определитесь.
     
     
  • 2.8, anonymous (??), 13:24, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По ходу зарелизился 4.1, а теперь начинается развитие 5.
     
     
  • 3.10, s.d.s. (?), 13:37, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/tesseract-ocr/tesseract/releases/tag/5.0.0
     
  • 2.13, nymous (?), 13:55, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    4.1.0 Release
    @zdenop zdenop released this 07 Jul 2019

    Похоже, рыбу прошлой новости толком не переписали.

     
     
  • 3.14, nymous (?), 13:56, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и есть

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51081

     
  • 2.30, Аноним (29), 15:33, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    5 + 0 == 4 + 1

    чё не нравится?

     

  • 1.6, Аноним (6), 13:11, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Проприетарные типы данных?

    А проприетарной алгебры ещё не появилось?

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:03, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже удивился.
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:08, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да чушь какая-то в новости.
    У них в коде было условно class MyVector {}; class MyString {};
    Перешли на STL контейнеры. Всё.
    По мнению автора новости любой класс, которого нет в std:: уже проприетарный?
     

  • 1.7, Аноним (7), 13:23, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Довольно слабо распознаёт, я не знаю. Но лучше всё равно ничего нет. Приходится возиться с наложением фильтров, контрастностью, монохромными форматами и всем остальным. Как у гугла на телефонах работает распознование? Другие модели?
     
     
  • 2.9, Кир (?), 13:31, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Странно, по моему опыту -- распознает шикарно: без ошибок распознает даже не слишком качественные фотки с телефона. Можно пример плохо распознанного текста (ссылочку на картинку)?
     
     
  • 3.11, Аноним (7), 13:38, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Любой текст. Мне иероглифы распознавать надо. -_-

    В итоге приходится вручную посимвольно рисовать во всяких онлайн сервисах, иначе ничего не понятно. Это очень долго.

     
     
  • 4.12, Аноним (17), 13:47, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как показывает практика, 90% успеха - в препроцессинге картиночки.
    Большая часть маленьких приложух и/или статьи про то, как готовить тессеракт, заточены на распознание чеков и сканов, т.е. черного текста на белом и сфотканного под прямым углом.
    Ну а если задача отличается, то какой-нибудь OpenCV и погнали экспериментировать))
     
  • 4.18, Аноним (18), 14:09, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Лучше FineReaderа ничего не знаю.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 14:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    так ты и лучше венды ничего не видел.
     
     
  • 6.35, Аноним (-), 16:22, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет что-то лучше винды - покажешь?
     
  • 3.19, ананоша (?), 14:11, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По моему опыту в 4.х есть проблемки, потратил несколько недель чтобы добиться корректного распознавания, но все равно есть ошибки на ровном месте, иногда вместо одного символа определяет два других, смешновато получается. Очень ждал 5ый релиз, надеюсь ситуация улучшилась, осталось дождаться порта на жс :)
     

  • 1.16, Аноним (18), 14:08, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM
    >классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов

    Сравниили мягкое с тёплым. LSTM - это модель для последовательностей, а не картинок. И кстати уже давно не считается SOTA. Для картинок - CNN.

     
     
  • 2.27, Nuzhny (?), 15:26, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так текст - это и есть последовательность. Вполне можно распознать символы и для каждого выдать топ-3 самых вероятных, а дальше скормить эту последовательность символов в тот же LSTM для исправления ошибок распознавания.
    Ну и про SOTA однозначно сказать нельзя так, в картинки уже пришли трансформеры и вполне успешно.
     
  • 2.34, Андрей (??), 16:05, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При посимвольном распознавании будет много опечаток-ошибок, поэтому распознают словами-последовательностями, для чего собсна и используют ЛСТМ.
     

  • 1.20, Аноним (-), 14:16, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Djvu распознавать уже осилили?
     
     
  • 2.21, Tesseract50 (?), 14:23, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    За километр распознаю, и со словами "мусорное ненужно из прошлого века" удаляю.

     
  • 2.24, Аноним (24), 14:27, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предварительно генерируй изображения страниц через ddjvu, распознавай. То же и распознавания любых PDF и касается - Ghostscript в помощь.
     

  • 1.22, Аноним (23), 14:26, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    больше всего не хватает сегментирования текста как в файнридере
     
  • 1.25, Аноним (24), 14:29, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие-то бенчмарки 4.1 vs 5.0 уже подвезли?
     
  • 1.31, Иваня (?), 15:38, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем оно лучше PaddleOCR? 🤔
     
     
  • 2.37, Аноним (24), 16:39, 01/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А PaddleOCR чем лучше? Распознаёт точнее, работает быстрее?
     

  • 1.32, макпыф (ok), 15:39, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.0
    > Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 4.1

    т.к. 4.1 вышел в 2019 думаю заголовок правильный

     
  • 1.36, Аноним12345 (?), 16:39, 01/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько я помню, лет 5 назад с тренировкой моделей и распознаванием текста было не очень
     

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