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Новая система оптического распознавания текста EasyOCR

08.07.2020 22:25

Проектом EasyOCR развивается новая система оптического распознавания текста, поддерживающая более 40 языков, включая английский, немецкий, французский, японский, китайский, корейский, узбекский, азербайджанский и литовский. Языки на основе кириллицы пока не поддерживаются, но их добавление в списке планов. Код написан на языке Python c использованием фреймворка PyTorch и распространяется под лицензией Apache 2.0. Для загрузки предоставляются готовые модели для языков на основе латинского алфавита и иероглифов.

Для определения и распознавания текста на изображении применяются методы машинного обучения. Для определения текста используется алгоритм машинного обучения CRAFT (Character-Region Awareness For Text) в реализации для PyTorch, способный выделять текст на произвольных объектах, включая этикетки, информационные таблички и дорожные знаки. Для распознавания последовательностей символов применяется свёрточно-рекуррентная нейронная сеть CRNN (Convolutional Recurrent Neural Network, комбинация DCNN и RNN) и алгоритм CTC BeamSearch CTC BeamSearch (Connectionist Temporal Classification) для декодирования выходных данных нейронной сети в текстовое представление.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.27
  3. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 4.1
  4. OpenNews: Baidu открыл наработки в области машинного обучения
  5. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
  6. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53314-easyocr
Ключевые слова: easyocr, ocr, ai, pytorch
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:49, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Годно, нужно, не тессерактом единым. Правда, у abby распознавание работало лучше, чем у тессеракта ещё 20 лет назад и это было до хайпа на нейронки. Тессеракт уже овер 500 лет развивается всякими гуглами, этот проект уже может с ним конкурировать, какие у него преимущества в наличии? У меня были проблемы с распознаванием китайского в тессеракте, даже в монохромных изображениях, гугл наверное использует что-то другое или он зажал нормальные модели.
     
     
  • 3, Ivan_83 (ok), 23:22, 08/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я с ним совсем пало игрался, но мне помогло запскейлить изображение раза в 2-4 и потом уже скормить тессеракту.
     

  • 2, Erley (ok), 23:22, 08/07/2020 [ответить]  
    		• +/
    Было бы интересно узнать чем это лучше/хуже Tesseract
     
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