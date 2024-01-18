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Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.3.4

18.01.2024 20:11

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 5.3.4, поддерживающей распознавание символов UTF-8 и текстов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML (hOCR), ALTO (XML), PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годах в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Tesseract включает в себя консольную утилиту и библиотеку libtesseract для встраивания функций распознавания текста в другие приложения. Из поддерживающих Tesseract сторонних GUI-интерфейсов можно отметить gImageReader, VietOCR и YAGF. Предлагается два движка распознавания: классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, и новый, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков. Для оптимизации производительности предлагаются модули, использующие OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX, AVX512F, NEON или SSE4.1.

Основные улучшения:

  • Улучшено распознавание изображений по URL с загрузкой файла при помощи библиотеки libcurl. При загрузке обеспечено выставление заголовка User-Agent. Добавлен новый параметр curl_cookiefile для использования файла с Cookie.
  • В сервере ScrollView в качестве приоритетного протокола задействован TCP.
  • При использовании команды "combine_tessdata -d" обеспечен вывод в поток stdout вместо stderr.
  • Устранены проблемы со сборкой при использовании autoconf и clang.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tesseract-o...)
  2. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.2
  3. OpenNews: WatchOCR - LiveCD для развертывания серверов распознавания отсканированных документов
  4. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
  5. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.28
  6. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60457-tesseract
Ключевые слова: tesseract, ocr
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:25, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Линуксу не хватает распознавания текстов уровня FineReader
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:31, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сейчас это любая нервно-сеть в инете сделает лучше, чем finereader
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 20:42, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > в инете

    а тут ничего никому загружать не нужно, всё работает _оффлайн_.

     
     
  • 4.5, Аноним (5), 20:45, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без обучения все равно результат плохой.
     
  • 3.8, Аноним (1), 21:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сразу видно, что ты не занимаешься распознаванием документов и не в курсе всех задач, которые присущи данной теме.
     
     
  • 4.9, Аноним (2), 21:09, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты что-ли занимаешься? Или софт вместо тебя этим занимается?
     
  • 2.14, Матвей (??), 22:42, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще с конца 90х юзал этот файнридер и альтернатив не видел. Но последние 2 года только тессеракт. Мне пофиг, что оно консольное, зато распознает 100% русских текстов самых разных шрифтов и качеств, которые я ей скармливаю. С помощью тессеракта оцифровал десятки книг из древних архивов, которых вообще еще нигде в цифровом виде не было.
     

  • 1.4, robot228 (?), 20:42, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть где сравнение с FineReader? Я слышал китайцы делали но не смог найти инфы.
     
     
  • 2.10, Quad Romb (ok), 21:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fraktur очень медленно распознаёт по сравнению с FR15.
    На порядки медленнее. То есть от 200 до 400 раз медленнее.
     

  • 1.7, Аноним (7), 20:46, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ещё бы готовые модели расшарили, а то гугл зажал. Те модели 10 летней давности не очень хорошие.
     
  • 1.11, paulus (ok), 21:26, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда последний раз испытывал, это чудо не могло ничего от слова совсем :( Что-нибудь в лучшую сторону изменилось?
     
     
  • 2.12, Quad Romb (ok), 21:29, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могёт.
    Если нет особо сложной вёрстки - даже вполне пристойно могёт.
    Но очень-очень не спеша.
    Для некоммерческого продукта, всё-таки, даёт весьма пристойный результат.
     
  • 2.13, Аноним (13), 22:38, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В кедовском Skanpage есть интеграция с тессерактом, на простых отсканированных документах и справках с год назад оно хорошо текст распознавало.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:49, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пока тессеракт не может распознавать в PDF и ODT с детекцией гарнитур, размеров, таблиц, подчёркиваний, жирности, курсивности, структуры абзаца и прочими фичами Файн Ридер 20летней давности - он так и будет не нужен.
     
  • 1.16, Аноним (15), 22:52, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшено распознавание изображений по URL с загрузкой файла при помощи библиотеки libcurl. При загрузке обеспечено выставление заголовка User-Agent. Добавлен новый параметр curl_cookiefile для использования файла с Cookie.

    Самая важная и основная функция инструмента для распознавания картинок! Лучше бы из stdin картинки брали, а курл или что там нужно мы сами уже подключим.

     

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