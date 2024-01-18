Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.3.4

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|2.2, Аноним (2), 20:31, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сейчас это любая нервно-сеть в инете сделает лучше, чем finereader
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|3.3, Аноним (3), 20:42, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> в инете
а тут ничего никому загружать не нужно, всё работает _оффлайн_.
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|3.8, Аноним (1), 21:01, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сразу видно, что ты не занимаешься распознаванием документов и не в курсе всех задач, которые присущи данной теме.
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|4.9, Аноним (2), 21:09, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты что-ли занимаешься? Или софт вместо тебя этим занимается?
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|2.14, Матвей (??), 22:42, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Еще с конца 90х юзал этот файнридер и альтернатив не видел. Но последние 2 года только тессеракт. Мне пофиг, что оно консольное, зато распознает 100% русских текстов самых разных шрифтов и качеств, которые я ей скармливаю. С помощью тессеракта оцифровал десятки книг из древних архивов, которых вообще еще нигде в цифровом виде не было.
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|1.4, robot228 (?), 20:42, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть где сравнение с FineReader? Я слышал китайцы делали но не смог найти инфы.
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|2.10, Quad Romb (ok), 21:14, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Fraktur очень медленно распознаёт по сравнению с FR15.
На порядки медленнее. То есть от 200 до 400 раз медленнее.
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|1.7, Аноним (7), 20:46, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ещё бы готовые модели расшарили, а то гугл зажал. Те модели 10 летней давности не очень хорошие.
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|1.11, paulus (ok), 21:26, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда последний раз испытывал, это чудо не могло ничего от слова совсем :( Что-нибудь в лучшую сторону изменилось?
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|2.12, Quad Romb (ok), 21:29, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Могёт.
Если нет особо сложной вёрстки - даже вполне пристойно могёт.
Но очень-очень не спеша.
Для некоммерческого продукта, всё-таки, даёт весьма пристойный результат.
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|2.13, Аноним (13), 22:38, 18/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В кедовском Skanpage есть интеграция с тессерактом, на простых отсканированных документах и справках с год назад оно хорошо текст распознавало.
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|1.15, Аноним (15), 22:49, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пока тессеракт не может распознавать в PDF и ODT с детекцией гарнитур, размеров, таблиц, подчёркиваний, жирности, курсивности, структуры абзаца и прочими фичами Файн Ридер 20летней давности - он так и будет не нужен.
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|1.16, Аноним (15), 22:52, 18/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшено распознавание изображений по URL с загрузкой файла при помощи библиотеки libcurl. При загрузке обеспечено выставление заголовка User-Agent. Добавлен новый параметр curl_cookiefile для использования файла с Cookie.
Самая важная и основная функция инструмента для распознавания картинок! Лучше бы из stdin картинки брали, а курл или что там нужно мы сами уже подключим.
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