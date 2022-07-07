Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.2

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 5.2, поддерживающей распознавание символов UTF-8 и текстов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML (hOCR), ALTO (XML), PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годах в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0. Tesseract включает в себя консольную утилиту и библиотеку libtesseract для встраивания функций распознавания текста в другие приложения. Из поддерживающих Tesseract сторонних GUI-интерфейсов можно отметить gImageReader, VietOCR и YAGF. Предлагается два движка распознавания: классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, и новый, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков. Для оптимизации производительности предлагаются модули, использующие OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX, AVX512F, NEON или SSE4.1. Основные улучшения в Tesseract 5.2: Добавлены оптимизации, реализованные с использованием инструкций Intel AVX512F.

В C API реализована функция для инициализации tesseract с загрузкой из памяти модели машинного обучения.

Добавлен параметр invert_threshold, определяющий уровень инвертирования текстовых строк. По умолчанию выставлено значение 0.7. Для отключения инвертирования следует выставить значение 0.

Налажена обработка очень больших документов на 32-разрядных хостах.

Осуществлён переход с использования функций std::regex на std::string.

Улучшены сборочные сценарии для Autotools, CMake и систем непрерывной интеграции.



