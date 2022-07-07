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Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.2

07.07.2022 16:42

Опубликован релиз системы оптического распознавания текста Tesseract 5.2, поддерживающей распознавание символов UTF-8 и текстов на более чем 100 языках, включая русский, казахский, белорусский и украинский. Результат может сохраняться как открытым текстом, так и в форматах HTML (hOCR), ALTO (XML), PDF и TSV. Изначально система была создана в 1985-1995 годах в лаборатории компании Hewlett Packard, в 2005 году код был открыт под лицензией Apache и в дальнейшем развивался при участии работников компании Google. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Apache 2.0.

Tesseract включает в себя консольную утилиту и библиотеку libtesseract для встраивания функций распознавания текста в другие приложения. Из поддерживающих Tesseract сторонних GUI-интерфейсов можно отметить gImageReader, VietOCR и YAGF. Предлагается два движка распознавания: классический, распознающий текст на уровне шаблонов отдельных символов, и новый, базирующийся на применении системы машинного обучения на базе рекуррентной нейронной сети LSTM, оптимизированной для распознавания целиком строк и позволяющей добиться существенного увеличения точности. Готовые натренированные модели опубликованы для 123 языков. Для оптимизации производительности предлагаются модули, использующие OpenMP и SIMD-инструкций AVX2, AVX, AVX512F, NEON или SSE4.1.

Основные улучшения в Tesseract 5.2:

  • Добавлены оптимизации, реализованные с использованием инструкций Intel AVX512F.
  • В C API реализована функция для инициализации tesseract с загрузкой из памяти модели машинного обучения.
  • Добавлен параметр invert_threshold, определяющий уровень инвертирования текстовых строк. По умолчанию выставлено значение 0.7. Для отключения инвертирования следует выставить значение 0.
  • Налажена обработка очень больших документов на 32-разрядных хостах.
  • Осуществлён переход с использования функций std::regex на std::string.
  • Улучшены сборочные сценарии для Autotools, CMake и систем непрерывной интеграции.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tesseract-o...)
  2. OpenNews: Релиз системы распознавания текста Tesseract 5.1
  3. OpenNews: Выпуск системы распознавания текста GNU Ocrad 0.28
  4. OpenNews: Новая система оптического распознавания текста EasyOCR
  5. OpenNews: Релиз системы распознавания текстов Cuneiform 1.1.0
  6. OpenNews: Новая версия оболочки для распознавания текста YAGF 0.9.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57469-tesseract
Ключевые слова: tesseract, ocr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 17:06, 07/07/2022 [ответить]  
    		• –5 +/
    Оно всё также ужасно распознаёт (вернее, лишь пытается распознать) текст, где есть рюсске буквы?
     
     
  • 2.3, Аноним12345 (?), 17:12, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да уж ...
     
  • 2.6, Shevchuk (ok), 17:17, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    https://i.imgur.com/hv7kmO2.png
     
     
  • 3.9, Grishow.Wise (?), 18:42, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще не пример. экранный текст 99.9% софта даже самого корявого прокатывает на 100%. вот лучше фото чека и что распознается в студию.
     
  • 2.7, Аноним (7), 17:23, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Оно всё также ужасно распознаёт (вернее, лишь пытается распознать) текст, где есть
    > рюсске буквы?

    Да, но очень хорошо распознаёт кретинов, вроде тебя :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 17:10, 07/07/2022 [ответить]  
    		• +/
    Гугл последний раз раздавал модели (хоть какие-нибудь) 5 лет назад и не совсем понятно как можно натренировать свои собственные и сколько на это ресурсов потребуется (скорее всего много, недоступно много). Толку то с обновлений, если оно не распознаёт?
     
     
  • 2.4, Аноним12345 (?), 17:13, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В тессеракте как бы есть модель обучения, но она очень далека от обычных вычислительных мощностей
     

  • 1.5, Жироватт (ok), 17:17, 07/07/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно почерк моего терапевта распознает?
     
     
  • 2.8, Аноним12345 (?), 17:35, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно даже чек из супермаркета не может распознать
     
     
  • 3.10, tty0 (?), 18:52, 07/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я проверю, но мне так кажется, что проблема только в настройках контрастности (раньше так было). Не забуду - попробую.
     
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