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В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях

19.08.2022 20:03

В ночных сборках Firefox началось тестирования функции оптического распознавания текста, позволяющей извлекать текст из размещённых на web-странице изображений, и помещать распознанный текст в буфер обмена или озвучивать для людей с ослабленным зрением при помощи синтезатора речи. Распознавание выполняется при выборе пункта "Copy Text from Image" в контекстном меню, показываемом при клике правок кнопкой мыши на изображении.

Возможность пока включена только на платформе macOS и также скоро станет доступна в сборках для Windows. Реализация завязана на системные OCR API: VNRecognizeTextRequestRevision2 для macOS и Windows.Media.OCR для Windows. О планах по реализации возможности для Linux пока нет данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.ghacks.net/2022/08...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 103.0.1. Тестирование QuickActions в ночных сборках Firefox
  3. OpenNews: Релиз Firefox 103
  4. OpenNews: В Firefox добавлены простейшие возможности редактирования PDF
  5. OpenNews: В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa
  6. OpenNews: Разработчики Ubuntu приступили к решению проблем с медленным запуском snap-пакета Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57654-firefox
Ключевые слова: firefox, ocr
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 20:07, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё копируют у chromium'а...
     
     
  • 2.2, dullish (ok), 20:14, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У яндекс браузера, же!
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 22:26, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве яндекс не только на .com распознавает?
     
  • 2.27, Аноним (-), 22:49, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    > В ночных сборках Firefox началось тестирования функции оптического распознавания текста

    А что там тестировать? Tesseract есть и давно работает. Или они свой велосипед клепают?

     

  • 1.3, Аноним (-), 20:24, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А картинки будут задавать по ссылке как свойство background в css, чтобы не копировали, что в итоге и так потребует расширения
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 21:01, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Здесь говорится об OCR - распознает любой текст , который отобразит браузер .
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 21:43, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распознавание выполняется при выборе пункта "Copy Text from Image" в контекстном меню, показываемом при клике правок кнопкой мыши на изображении.
     

  • 1.4, X86 (ok), 20:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Им бы скорость работы браузера допиливать, а не всякую побочку.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 20:58, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А какие претензии к скорости? Загрузи тяжёлую страницу в огнелисе и хроме, сравни, а потом говори про скорость.
     
     
  • 3.24, penetrator (?), 22:20, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Chrome немного быстрее, но все равно юзаю лису само собой.
     
     
  • 4.26, Аноним (25), 22:29, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она восточногерманская? )
     

  • 1.5, Аноним (5), 20:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Капчу будет распознавать на морально устаревших сайтах.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:39, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это бан!
     

  • 1.7, user90 (?), 20:51, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Угу, попробовал я последнюю версию Фокса.. наглухо вешает систему нопремер, что не помогают никакие сочетания клавиш)) Нах-нах это "счастье".
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 21:03, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пробовал я последнюю версию хромого, так он вообще выжигает дорожки на текстолите материнской платы!
     
     
  • 3.14, user90 (?), 21:07, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нах-нах НОВЫЕ версии, сижу на v91 и всем доволен ;)
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 21:30, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57644
     

  • 1.9, Anonim (??), 21:00, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У них что, с функционалом интерфейса и темами оформления уже всё хорошо чтобы заниматься никому не нужной фигнёй?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 21:02, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > никому не нужной фигнёй

    Говорите за себя.
    Уж в любом случае нужнее, чем пляски с темами.

     
     
  • 3.17, Аноним (10), 21:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сейчас , что бы сделать с интерфейсом всё что угодно - нужны знания , а раньше поставил расширение - уже крутой . А что только выглядел крутым , а не был им - не важно . Главное показуха !
     
  • 2.30, Songo (ok), 01:53, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ява скрипты обрабатываются мгновенно, рендеринг страниц такой, что гугл завидует, ресурсов совсем не жрёт. Теперь можно и новые функции пилить :))
     

  • 1.13, Kuromi (ok), 21:06, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Реализация завязана на системные OCR API: VNRecognizeTextRequestRevision2 для macOS и Windows.Media.OCR для Windows. О планах по реализации возможности для Linux пока нет данных."

    Эх, зачем сразу так обламывать? Штука так-то хорошая, иногда релаьно возникает необходимость по быстрому скопировать текст с картинки. Можно ли это реализовать под Линуксом? Наверное, какие-то же движки OCR есть, другой вопрос что 1) возня с интеграцией 2) качество распознования.
    Предвижу что реализация фичи под Линукс ляжет в долгий ящик.

     
     
  • 2.16, kusb (?), 21:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нефига, в Windows есть OCR API. Мне казалось это скорее отдельная программа. Интересно, какие ещё бриллианты там есть.
     
     
  • 3.18, Аноним (10), 21:13, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точнее - есть в Windows 10+ . И только там будет работать .
     
  • 2.28, ИмяХ (?), 23:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В линуксе тебе надо -  ты и делай сам.
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:27, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Распознавать можно всего тремя способами:

    1) таскать распознавалку с собой

    2) использовать то, что даёт ОС

    3) отсылать изображение стороннему сервису


    Первое - потребует колоссальной работы, обучения нейросеток, да ещё и поднимется вой "а почему в моём браузере это, я не не пользуюсь и не хочу"

    Второе - в линуксах отсутствует

    Третье - уже реализовано в виде дополнений

    Других вариантов нет.

     

  • 1.21, Аноним (21), 21:33, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    капчу распознает?
     
  • 1.22, Аноним (22), 21:35, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А диски оно писать уже может?
     

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