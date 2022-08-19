В Firefox тестируют возможность распознавания текста на изображениях

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|2.27, Аноним (-), 22:49, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> В ночных сборках Firefox началось тестирования функции оптического распознавания текста
А что там тестировать? Tesseract есть и давно работает. Или они свой велосипед клепают?
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|1.3, Аноним (-), 20:24, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А картинки будут задавать по ссылке как свойство background в css, чтобы не копировали, что в итоге и так потребует расширения
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|2.10, Аноним (10), 21:01, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Здесь говорится об OCR - распознает любой текст , который отобразит браузер .
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|3.23, Аноним (23), 21:43, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Распознавание выполняется при выборе пункта "Copy Text from Image" в контекстном меню, показываемом при клике правок кнопкой мыши на изображении.
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|1.4, X86 (ok), 20:31, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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Им бы скорость работы браузера допиливать, а не всякую побочку.
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|2.8, Аноним (8), 20:58, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какие претензии к скорости? Загрузи тяжёлую страницу в огнелисе и хроме, сравни, а потом говори про скорость.
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|1.7, user90 (?), 20:51, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Угу, попробовал я последнюю версию Фокса.. наглухо вешает систему нопремер, что не помогают никакие сочетания клавиш)) Нах-нах это "счастье".
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|2.12, Аноним (8), 21:03, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Пробовал я последнюю версию хромого, так он вообще выжигает дорожки на текстолите материнской платы!
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|1.9, Anonim (??), 21:00, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У них что, с функционалом интерфейса и темами оформления уже всё хорошо чтобы заниматься никому не нужной фигнёй?
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|2.11, Аноним (11), 21:02, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> никому не нужной фигнёй
Говорите за себя.
Уж в любом случае нужнее, чем пляски с темами.
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|3.17, Аноним (10), 21:11, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сейчас , что бы сделать с интерфейсом всё что угодно - нужны знания , а раньше поставил расширение - уже крутой . А что только выглядел крутым , а не был им - не важно . Главное показуха !
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|2.30, Songo (ok), 01:53, 20/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ява скрипты обрабатываются мгновенно, рендеринг страниц такой, что гугл завидует, ресурсов совсем не жрёт. Теперь можно и новые функции пилить :))
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|1.13, Kuromi (ok), 21:06, 19/08/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Реализация завязана на системные OCR API: VNRecognizeTextRequestRevision2 для macOS и Windows.Media.OCR для Windows. О планах по реализации возможности для Linux пока нет данных."
Эх, зачем сразу так обламывать? Штука так-то хорошая, иногда релаьно возникает необходимость по быстрому скопировать текст с картинки. Можно ли это реализовать под Линуксом? Наверное, какие-то же движки OCR есть, другой вопрос что 1) возня с интеграцией 2) качество распознования.
Предвижу что реализация фичи под Линукс ляжет в долгий ящик.
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|2.16, kusb (?), 21:09, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нефига, в Windows есть OCR API. Мне казалось это скорее отдельная программа. Интересно, какие ещё бриллианты там есть.
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|2.29, Аноним (29), 23:27, 19/08/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Распознавать можно всего тремя способами:
1) таскать распознавалку с собой
2) использовать то, что даёт ОС
3) отсылать изображение стороннему сервису
Первое - потребует колоссальной работы, обучения нейросеток, да ещё и поднимется вой "а почему в моём браузере это, я не не пользуюсь и не хочу"
Второе - в линуксах отсутствует
Третье - уже реализовано в виде дополнений
Других вариантов нет.
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