В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa

В ночных сборках Firefox, на основе которых 26 июля будет сформирован релиз Firefox 103, включено по умолчанию аппаратное ускорение декодирования видео при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder. Поддержка включена для Linux-систем c GPU Intel и AMD, в которых имеются драйверы Mesa как минимум версии 21.0. Поддержка доступна как для Wayland, так и для X11.

Для драйверов AMDGPU-Pro и NVIDIA поддержка аппаратного ускорения видео остаётся отключённой по умолчанию. Для ручного включения в about:config можно использовать настройки "gfx.webrender.all", "gfx.webrender.enabled" и "media.ffmpeg.vaapi.enabled". Для оценки поддержки VA-API драйвером и определения для каких кодеков на текущей системе доступно аппаратное ускорение можно воспользоваться утилитой vainfo.



