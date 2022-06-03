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В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa

03.06.2022 11:36

В ночных сборках Firefox, на основе которых 26 июля будет сформирован релиз Firefox 103, включено по умолчанию аппаратное ускорение декодирования видео при помощи VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder. Поддержка включена для Linux-систем c GPU Intel и AMD, в которых имеются драйверы Mesa как минимум версии 21.0. Поддержка доступна как для Wayland, так и для X11.

Для драйверов AMDGPU-Pro и NVIDIA поддержка аппаратного ускорения видео остаётся отключённой по умолчанию. Для ручного включения в about:config можно использовать настройки "gfx.webrender.all", "gfx.webrender.enabled" и "media.ffmpeg.vaapi.enabled". Для оценки поддержки VA-API драйвером и определения для каких кодеков на текущей системе доступно аппаратное ускорение можно воспользоваться утилитой vainfo.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/firef...)
  2. OpenNews: Обновление Firefox 81.0.1. Включение поддержки OpenH264 в пакете с Firefox для Fedora
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка ускорения WebRTC через VAAPI
  4. OpenNews: В Firefox добавлено ускорение декодирования видео через VA-API для систем X11
  5. OpenNews: В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодирования видео через VA-API
  6. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57297-firefox
Ключевые слова: firefox, video, va-api
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Ниччо не понял. Если для ATI и Nvidia отключена, то для кого включена? для S3 Virge и Voodoo 2?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Написано же "Поддержка включена для Linux-систем c GPU Intel"
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:08, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикол в том, что на интеле с ним как раз больше всего проблем последнее время.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:09, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GPU Intel, в которых имеются драйверы Mesa, как минимум, версии 21.0
     
     
  • 3.11, Шашлык (?), 12:48, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю, его вопрос о текущей версии, не beta - если для ati/nvidia отключено, а в beta включено для intel с mesa - получается, что в текущей версии - ни для каких какрт не включено ускорение декодирования видео? или как уже спросил ТС - для S3 Virge и Voodoo 2?
     
  • 2.14, another_one (ok), 13:16, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    [промазал веткой]
     
  • 2.16, ryoken (ok), 13:19, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    S3 Virge и прочие из дефолтного ядра давно отпилены.
     
  • 2.22, Росен (?), 13:45, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вобще написано что в АМД и Интел будет включена, только Nvidia говно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:47, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо за ностальжи )
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:57, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Что-то почти в каждом ченжлоге пишут, что включили аппаратное ускорение. Это наверное как удаление херобрина из майнкрафта, распостранение слухов и мистификаций
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:11, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже сначала подумал что только у меня дежавю, ну или глюки.
    Мне даже казалось я когда-то включал в настройках, видимо не казалось.
     

  • 1.6, DrSheppard (ok), 12:30, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для AMD тоже включена, но только для Mesa драйверов. Пруфлинк по той же ссылке: https://hg.mozilla.org/mozilla-central/rev/a13b95f4fd43
     
     
  • 2.15, another_one (ok), 13:17, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Включил в 100-ой версии для AMD "media.ffmpeg.vaapi.enabled" - не работает (картинка в видео стопится сразу). В хроме при этом - работает. Интересно, в 103 заработает?
     
     
  • 3.20, НяшМяш (ok), 13:29, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 101 даже с nvidia-vaapi-driver работает. Хотя и отваливается на страницах, где много видео (например, в постах на 9gag где народ спамит "гифками").
     
  • 2.32, Без аргументов (?), 15:33, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня на RX550 ускоряется и в хромом, и тута
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:30, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Недавно как раз пришлось выключить gfx.webrenderer.compositor [1], когда после очередного обновления появились чудесные спецэффекты из "залипающих" на экране меню, тултипов и переключалки табов поверх всего браузера/содержимого страниц.

    1 - https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1752678

     
  • 1.8, Аноним (8), 12:33, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зачем видео в браузере, если можно через mpv смотреть?
     
     
  • 2.10, КО (?), 12:46, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будешь каждый 3-секундный webm мемчик с борды в mpv перекидывать?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 13:28, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем в браузере мемчики?
     
  • 3.26, Аноним (-), 14:14, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что, мемчики в SuperFullHD16k120fps16bitStereoVR, что нужно аппаратное видеускорение?
     
     
  • 4.33, InuYasha (??), 15:37, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то да. Ссылку на Солёный Злоник 8к 60кс выкладывать не буду ибо запрещёнка.
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:12, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зачем не пердолиться, когда можно пердолиться?

    FTFY

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:37, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для GPU AMD и NVIDIA поддержка аппаратного усколения видео остаётся отключённой по умолчанию

    Хм, по ссылке на коммит из этой же цитаты написано: "Disable on all AMD devices not using Mesa". Т.е. на AMD использующих Mesa должно быть.

     
  • 1.17, Аноним (17), 13:26, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Жалко, что не Black Mesa.
     
  • 1.18, papin_aziat (ok), 13:27, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не написали, надо будет отключать sandbox? Недавно тыкал палкой федору-36, пока не выключил, vaapi  не заработал.
     
     
  • 2.21, iPony129412 (?), 13:34, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо будет
     

  • 1.24, Аноним (24), 14:01, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В дебиане конечно же 20 меса.
     
     
  • 2.29, некая_ычанька (?), 15:08, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 20.3.5 for AMD RENOIR (DRM 3.40.0, 5.10.0-0.bpo.12-amd64, LLVM 11.0.1)

    buster-backports

     
     
  • 3.30, Аноним (24), 15:18, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а нужно не ниже 21, и кстати говоря, я провел исследование, и opengl лучше работает в месах выше 21, чем в этой 20
     

  • 1.25, Аноним (25), 14:08, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перефразируя классика — если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в линуксе, я отвечу: ждут аппаратного ускорения видео в браузерах.
     
  • 1.27, Аноним (27), 14:25, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да блин. Включить поддержку в браузере не проблема. Когда она в драйверах то появится? У меня есть два компа. Один на винде, второй на линухе. Видушка в обоих одна и та же. На винде ускорение есть, а на линухе нету. Наличие/отсутствие определяется по нагрузке на процессор во время воспроизведения.
     
     
  • 2.28, Аноним (4), 14:50, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Оно определяется не так. Надо смотреть на загрузку декодера на плате. Потому что декодирование видео это не единственная причина, почему на линуксе медленнее работает. И декодирование видео может исправить вулкан. Чем скорее дропнут vaapi и поменяют на вулкан, тем скорее будет работать на всех платформах. На самом деле, тебе не нужно ускорение. Тебе не нужно ускорение. Тебе не нужно ускорение, повторяй это каждый день и полегчает, потому что тебе не нужно ускорение. Если бы оно было тебе нужно, ты бы не смог пользоваться сейчас, поэтому тебе не нужно ускорение. Это так просто на самом деле.
     
     
  • 3.34, InuYasha (??), 15:40, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вам бы всё дропнуть! А тем, у кого железо постарше тогда что делать? Покупать новое uefi-drm-me-psp-tpm-говнище? (В)Штаны дропнуть не желаете?
     

  • 1.31, Константавр (ok), 15:25, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А это опять такое ускорение, которое когда-то ускоряло только обороты моего кулера? (А на ютубе ещё и рожи синие были :))
     
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