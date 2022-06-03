В Firefox включена по умолчанию поддержка аппаратного ускорения видео для Linux-систем с Mesa

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|1.1, Аноним (1), 11:47, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Ниччо не понял. Если для ATI и Nvidia отключена, то для кого включена? для S3 Virge и Voodoo 2?
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|2.3, Аноним (3), 12:07, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Написано же "Поддержка включена для Linux-систем c GPU Intel"
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|2.4, Аноним (4), 12:08, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикол в том, что на интеле с ним как раз больше всего проблем последнее время.
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|2.5, Аноним (5), 12:09, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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GPU Intel, в которых имеются драйверы Mesa, как минимум, версии 21.0
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|3.11, Шашлык (?), 12:48, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как я понимаю, его вопрос о текущей версии, не beta - если для ati/nvidia отключено, а в beta включено для intel с mesa - получается, что в текущей версии - ни для каких какрт не включено ускорение декодирования видео? или как уже спросил ТС - для S3 Virge и Voodoo 2?
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|2.22, Росен (?), 13:45, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вобще написано что в АМД и Интел будет включена, только Nvidia говно.
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|1.2, Аноним (2), 11:57, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Что-то почти в каждом ченжлоге пишут, что включили аппаратное ускорение. Это наверное как удаление херобрина из майнкрафта, распостранение слухов и мистификаций
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|2.12, Аноним (12), 13:11, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я уже сначала подумал что только у меня дежавю, ну или глюки.
Мне даже казалось я когда-то включал в настройках, видимо не казалось.
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|2.15, another_one (ok), 13:17, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Включил в 100-ой версии для AMD "media.ffmpeg.vaapi.enabled" - не работает (картинка в видео стопится сразу). В хроме при этом - работает. Интересно, в 103 заработает?
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|3.20, НяшМяш (ok), 13:29, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 101 даже с nvidia-vaapi-driver работает. Хотя и отваливается на страницах, где много видео (например, в постах на 9gag где народ спамит "гифками").
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|2.10, КО (?), 12:46, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будешь каждый 3-секундный webm мемчик с борды в mpv перекидывать?
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|3.26, Аноним (-), 14:14, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А что, мемчики в SuperFullHD16k120fps16bitStereoVR, что нужно аппаратное видеускорение?
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|4.33, InuYasha (??), 15:37, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то да. Ссылку на Солёный Злоник 8к 60кс выкладывать не буду ибо запрещёнка.
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|1.9, Аноним (9), 12:37, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Для GPU AMD и NVIDIA поддержка аппаратного усколения видео остаётся отключённой по умолчанию
Хм, по ссылке на коммит из этой же цитаты написано: "Disable on all AMD devices not using Mesa". Т.е. на AMD использующих Mesa должно быть.
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|1.18, papin_aziat (ok), 13:27, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не написали, надо будет отключать sandbox? Недавно тыкал палкой федору-36, пока не выключил, vaapi не заработал.
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|2.29, некая_ычанька (?), 15:08, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 20.3.5 for AMD RENOIR (DRM 3.40.0, 5.10.0-0.bpo.12-amd64, LLVM 11.0.1)
buster-backports
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|3.30, Аноним (24), 15:18, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а нужно не ниже 21, и кстати говоря, я провел исследование, и opengl лучше работает в месах выше 21, чем в этой 20
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|1.25, Аноним (25), 14:08, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перефразируя классика — если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в линуксе, я отвечу: ждут аппаратного ускорения видео в браузерах.
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|1.27, Аноним (27), 14:25, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да блин. Включить поддержку в браузере не проблема. Когда она в драйверах то появится? У меня есть два компа. Один на винде, второй на линухе. Видушка в обоих одна и та же. На винде ускорение есть, а на линухе нету. Наличие/отсутствие определяется по нагрузке на процессор во время воспроизведения.
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|2.28, Аноним (4), 14:50, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Оно определяется не так. Надо смотреть на загрузку декодера на плате. Потому что декодирование видео это не единственная причина, почему на линуксе медленнее работает. И декодирование видео может исправить вулкан. Чем скорее дропнут vaapi и поменяют на вулкан, тем скорее будет работать на всех платформах. На самом деле, тебе не нужно ускорение. Тебе не нужно ускорение. Тебе не нужно ускорение, повторяй это каждый день и полегчает, потому что тебе не нужно ускорение. Если бы оно было тебе нужно, ты бы не смог пользоваться сейчас, поэтому тебе не нужно ускорение. Это так просто на самом деле.
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|3.34, InuYasha (??), 15:40, 03/06/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вам бы всё дропнуть! А тем, у кого железо постарше тогда что делать? Покупать новое uefi-drm-me-psp-tpm-говнище? (В)Штаны дропнуть не желаете?
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|1.31, Константавр (ok), 15:25, 03/06/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А это опять такое ускорение, которое когда-то ускоряло только обороты моего кулера? (А на ютубе ещё и рожи синие были :))
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