В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодироваиня видео через VA-API

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|1.1, iPony129412 (?), 09:47, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Кроме того, в сборках от Mozilla для декодирования VP8/VP9 применяется встроенная библиотека libvpx, не поддерживающая VA-API - при необходимости ускорения декодирования VP8/VP9 следует отключить libvpx, установив в about:config переменную "media.ffvpx.enabled" в значение "false" (в пакете из репозитория Fedora libvpx уже отключён).
Как же всё-таки под линуксами с простыми вещами сложно...
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|2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 10:01, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Как же всё-таки под линуксами с простыми вещами сложно...
Как и везде. Но избирательная слепота — она такая, да.
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|3.9, iPony129412 (?), 10:17, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не вижу как-то...
Под macOS и Windows это почти как десять лет работает.
И не надо разбираться какой сеанс, какие библиотеки и прочее...
С кодеками конечно надо везде.
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|2.25, Аноним (25), 11:51, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что им мешало сразу с системной библиотекой линковаться, а не эмбедить свою?
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|1.3, iPony129412 (?), 09:50, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А я на том же YouTube в AV1 всё переключил.
Компьютер на 50% по CPU в FullHD, зато как всё быстро грузится.
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|3.15, Wolfy (?), 10:38, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все знают, что линукс на десктоп не пускают магнитные бури и неблагоприятные астрологические прогнозы.
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|1.8, Zenitur (ok), 10:16, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Тем временем в Chromium из PPA это работает под X11 уже 5 лет, а в Chrome - год.
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|2.10, iPony129412 (?), 10:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Враньё.
Chromium из PPA постоянно отваливается.
В Chrome никогда не работало и не работает - Гугл против. Они не хотят с багами возиться.
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|3.18, Zenitur (ok), 10:54, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня ноут из 2010 года, система из 2012 года, Chromium из 2016-го. Mobility Radeon 4250, проприетарный драйвер, поддержка VA-API.
По слухам, в феврале 2019 года VA-API включили в Linux-сборках Chrome, а в исходниках Chromium наоборот всё сломалось (хотя до этого годами работало).
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|4.19, iPony129412 (?), 10:57, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По слухам, в феврале 2019 года VA-API включили в Linux-сборках Chrome
Ну не слушай бабок на лавочке.
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|1.14, ДмитрийСССР (?), 10:28, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А Fedora поделится этими фишками с Ubuntu? Было бы здорово чтобы YouTube не лагал и в Ubuntu :(
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|2.16, Минона (ok), 10:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эти фишки есть в апстриме, но в бете.
убунту сама должна почесаться
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|1.17, Аноним (17), 10:49, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Отлично, наконец-то порнхаб перестанет выносить батарею за полчаса из-за 90% загрузки процессора, и можно будет нормально подрюкать.
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|2.24, Аноним (23), 11:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если включить ноут в розетку, то можно дрюкать хоть весь день. Ну в самом деле, всё равно, дома же.
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|1.20, Аноним (20), 11:13, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> стало возможным благодаря новому бэкенду для Wayland, который использует механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами.
О безопасности ваще забыли?
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|2.27, Аноним (27), 11:55, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще то Wayland только для этого и предназначен. Отрисовывать буфер что другие проги накидали.
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|1.26, Аноним (25), 11:53, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот загадка, ffmpeg умеет в VA-API и без вяских wayloand'ов, а фокс не умеет. Да ещё и тащит свою версию вместо системной... Хм, к чему бы это? 🤔
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