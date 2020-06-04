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В пакете с Firefox для Fedora появилась поддержка ускорения декодироваиня видео через VA-API

04.06.2020 09:01

Мэйнтейнер пакетов с Firefox для Fedora Linux сообщил о готовности к использованию в Fedora аппаратного ускорения декодирования видео в Firefox при помощи VA-API. Ускорение пока работает только в окружениях на базе Wayland. Поддержка VA-API в Chromium была реализована в Fedora в прошлом году.

Аппаратное ускорение декодирования видео в Firefox стало возможным благодаря новому бэкенду для Wayland, который использует механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами. В Fedora 32 и Fedora 31 в свежем пакете с Firefox 77 новый бэкенд по умолчанию включается при запуске в сеансе GNOME на базе Wayland, но для активации аппаратного ускорения декодирования видео дополнительно требуется установка пакетов ffmpeg, libva и libva-utils из репозитория RPM Fusion, собранных с поддержкой VA-API.

На системах с видеокартами Intel ускорение работает только с драйвером libva-intel-driver (драйвер libva-intel-hybrid-driver пока не поддерживается). Для GPU AMD ускорение работает при наличии штатной библиотеки radeonsi_drv_video.so, входящей в состав пакета mesa-dri-drivers. Для видеокарт NVIDIA поддержка пока не реализована. Для оценки поддержки VA-API драйвером можно воспользоваться утилитой vainfo. Если поддержка подтверждена, то для включения ускорения в Firefox на странице "about:config" следует установить в значение true переменные "gfx.webrender.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled". После перезапуска браузера необходимо проверить активацию WebRender и нового бэкенда (Wayland/drm) на странице "about:support".

После этого нужно убедиться в применении VA-API для ускорения при просмотре видео (могут быть проблемы совместимости с кодеками, размерами видео и библиотеками), для чего можно включить отладочный режим, запустив Firefox c переменной окружения MOZ_LOG и проверить в выводе наличие сторк "VA-API FFmpeg init successful" и "Got one VAAPI frame output". 


   MOZ_LOG="PlatformDecoderModule:5" MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 firefox

Применение ускорения при просмотре Youtube зависит от способа кодирования ролика (H.264, AV1 и т.п.). Посмотреть формат можно в открываемом по клику правой кнопкой мыши контекстном меню в секции "Stats for nerds". Для выбора формата, поддерживаемого системой аппаратного декодирования видео, можно использовать дополнение enhanced-h264ify.

Отдельно отмечается, что в пакеты с Firefox 77.0 для Fedora включены дополнительные патчи, влияющие на производительность и стабильность, которые отсутствуют в штатных сборках Firefox 77.0 от Mozilla. Включение данных патчей в основной состав ожидается только в Firefox 78.0 (пользователи могут использовать бета-версию Firefox 78 или ночные сборки от Mozilla, запуская браузер командой "MOZ_ENABLE_WAYLAND=1 ./firefox"). Кроме того, в сборках от Mozilla для декодирования VP8/VP9 применяется встроенная библиотека libvpx, не поддерживающая VA-API - при необходимости ускорения декодирования VP8/VP9 следует отключить libvpx, установив в about:config переменную "media.ffvpx.enabled" в значение "false" (в пакете из репозитория Fedora libvpx уже отключён).

  1. Главная ссылка к новости (https://mastransky.wordpress.c...)
  2. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  3. OpenNews: Компания NVIDIA выпустила библиотеку libvdpau 1.3
  4. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
  5. OpenNews: Вышла новая версия библиотеки libva 1.4.0 с реализацией VA-API
  6. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53086-firefox
Ключевые слова: firefox, fedora, va-api, wayland
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  • 1.1, iPony129412 (?), 09:47, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Кроме того, в сборках от Mozilla для декодирования VP8/VP9 применяется встроенная библиотека libvpx, не поддерживающая VA-API - при необходимости ускорения декодирования VP8/VP9 следует отключить libvpx, установив в about:config переменную "media.ffvpx.enabled" в значение "false" (в пакете из репозитория Fedora libvpx уже отключён).

    Как же всё-таки под линуксами с простыми вещами сложно...

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:58, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что тут сложного? Даже модуля ядра собирать ну нужно.
     
  • 2.7, AlexYeCu_not_logged (?), 10:01, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Как же всё-таки под линуксами с простыми вещами сложно...

    Как и везде. Но избирательная слепота — она такая, да.

     
     
  • 3.9, iPony129412 (?), 10:17, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не вижу как-то...
    Под macOS и Windows это почти как десять лет работает.
    И не надо разбираться какой сеанс, какие библиотеки и прочее...

    С кодеками конечно надо везде.

     
  • 2.25, Аноним (25), 11:51, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что им мешало сразу с системной библиотекой линковаться, а не эмбедить свою?
     

  • 1.2, Лентяй (??), 09:47, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2 года ждал!
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 09:50, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А я на том же YouTube в AV1 всё переключил.
    Компьютер на 50% по CPU в FullHD, зато как всё быстро грузится.
     
  • 1.4, Аноним (6), 09:57, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Только все равно ничего не работает.
     
  • 1.5, Wolfy (?), 09:57, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Шёл 2020 год...
     
     
  • 2.12, iPony129412 (?), 10:20, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А вот в 2013-ом было так...

    > В Windows Vista и более новых версиях Windows включена поддержка DXVA2 для ускорения декодирования видео H.264

    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=37609

     
     
  • 3.15, Wolfy (?), 10:38, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все знают, что линукс на десктоп не пускают магнитные бури и неблагоприятные астрологические прогнозы.
     
     
  • 4.23, Аноним (23), 11:42, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не знаю, просто пользуюсь на десктопе.
     

  • 1.8, Zenitur (ok), 10:16, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Тем временем в Chromium из PPA это работает под X11 уже 5 лет, а в Chrome - год.
     
     
  • 2.10, iPony129412 (?), 10:19, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Враньё.
    Chromium из PPA постоянно отваливается.
    В Chrome никогда не работало и не работает - Гугл против. Они не хотят с багами возиться.
     
     
  • 3.18, Zenitur (ok), 10:54, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня ноут из 2010 года, система из 2012 года, Chromium из 2016-го. Mobility Radeon 4250, проприетарный драйвер, поддержка VA-API.
    По слухам, в феврале 2019 года VA-API включили в Linux-сборках Chrome, а в исходниках Chromium наоборот всё сломалось (хотя до этого годами работало).
     
     
  • 4.19, iPony129412 (?), 10:57, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По слухам, в феврале 2019 года VA-API включили в Linux-сборках Chrome

    Ну не слушай бабок на лавочке.

     

  • 1.11, Аноним (11), 10:20, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лет через 20 потыкаю, когда оно юзабельным станет.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 10:24, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если за 20 лет до сих пор не стало, то и не станет.
     

  • 1.14, ДмитрийСССР (?), 10:28, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А Fedora поделится этими фишками с Ubuntu? Было бы здорово чтобы YouTube не лагал и в Ubuntu :(
     
     
  • 2.16, Минона (ok), 10:40, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эти фишки есть в апстриме, но в бете.
    убунту сама должна почесаться
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:49, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отлично, наконец-то порнхаб перестанет выносить батарею за полчаса из-за 90% загрузки процессора, и можно будет нормально подрюкать.
     
     
  • 2.21, Wolfy (?), 11:16, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Linux life as it is.
     
  • 2.22, ryoken (ok), 11:16, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот ведь проблемы у людей, а...
     
  • 2.24, Аноним (23), 11:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если включить ноут в розетку, то можно дрюкать хоть весь день. Ну в самом деле, всё равно, дома же.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:13, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > стало возможным благодаря новому бэкенду для Wayland, который использует механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами.

    О безопасности ваще забыли?

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:55, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще то Wayland только для этого и предназначен. Отрисовывать буфер что другие проги накидали.
     

  • 1.26, Аноним (25), 11:53, 04/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот загадка, ffmpeg умеет в VA-API и без вяских wayloand'ов, а фокс не умеет. Да ещё и тащит свою версию вместо системной... Хм, к чему бы это? 🤔
     
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