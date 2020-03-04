В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео

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|2.3, A.Stahl (ok), 08:51, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что свершилось-то? Теперь сайты будут свистопердеть в 3Д? Заодно и рекламу можно будет рендерить так, что хрен удалишь...
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|3.6, Аноним (1), 08:57, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дык оно и так и эдак уже свершилось лет 15 как назад (если брать за "тридэ\свистоперделки" флеш). Индустрия не делала поправок на лису\линухоидов и прочих 0.5% непонятных людей -- хуже не станет, точнее просто ничего не изменится глобально. Ну а нам какая-никакая радость от работающего на ютубчичке авц hw-декодера.
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|4.38, пох. (?), 11:22, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Индустрия - делала. flash по сей день у меня умеет vaa. Прямо вот посередине окна фуфлофоксы, которая - не умеет. И не плачется, что недостаточно модный компостер или как там этот мусор называют, подсунули.
Причем в то время это было достаточно маргинальной технологией, поддерживаемой дай б-же каждым пятым линуксным "десктопом", и то с безобразными глюками. То есть добавить ее поддержку, уже умея видео в иксах (хехехе - они умели - видео, а не ffmpeg вызывать через нескучную прокладку) - было, вероятно, совершенно тривиально, иначе вряд ли бы стали браться.
Индус-трия - уже не может. Она может только копипастить со стековерфлова, а адоб туда свой код почему-то не выложила. Жядные, наверна.
Зато дали работу трем ниграм, пяти аутистам-лесбиянам, и четверым мексам-нелегалам.
Не считая пары тысяч копчоных кумаров, но на адоб внешне - вроде точно такие же (или те же самые, кто их различает) работали.
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|4.37, A.Stahl (ok), 11:21, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну просвети.
С моей колокольни это выглядит как в браузер вхреначили OpenGL и заставили его более или менее нормально работать. Это не так? Всё совсем иначе?
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|2.28, пох. (?), 11:05, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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выкинуть старую легаси-технологию под названием unix-like и поставить винду, где все нормально с видео (только это ни разу не заслуга мурзилы) я мог и десять лет назад.
Впрочем, рано или поздно так и придется поступить. Потому что поддержку unix они доломают, останется только "новый стандарт".
Вафляндовый уродец, со скрипом имитирующий винду 3.0 (ибо без rdp) даром не нужен, как и десять новых версий пщ-пщ.
Поделка макак, неспособных за десять лет повторить то, что adobe сделала внутри их кастированного апи - тем более не нужна.
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|2.35, ramblerfrend (?), 11:19, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ерундистика называли меня. Ну уж какая это ерундистика? А ты начерти такую диагональ сначала. Здесь же всё: мир, конец, начало - всё здесь.
Ты глаза свои видел ты? В них интеллекта никакого, пустота да и только. Да что ты хочешь узнать от меня, ты стеклянный глаз? Какая слива? Что тебе?
Так, руки убери ты! Это падает лазурное небо медленно поворачивается вспять и уходит в маленькую вакуумную вертихвостку вниз.
Где бы вы видели что бы меченосцы ходили такими углами? Я же у меня здесь все.
Вот лазурная вспышка
Это лазурь я тебе говорю!
Какие же это, черт подери, кубики? когда это жизнь моя...
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|1.9, Ю.Т. (?), 09:15, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это переводили автопереводчиком, да?
Только прочтя оригинал, удалось понять, в чём дело.
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|2.10, A.Stahl (ok), 09:23, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, русский язык не самый простой. Практика, практика и ещё раз практика и ты его осилишь.
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|2.15, Аноним (15), 10:00, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Wayland уже по способностям намного далеко от X11 ушёл.
Как можно сравнивать Wayland и Х11 ? Wayland просто тупо отображает буфер что ему клиент настроил и все.
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|1.17, Аноним (17), 10:01, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> благодаря появлению нового бэкенда, использующего механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами, размещёнными в видеопамяти.
Интересно что им в X11 мешает так же рисовать.
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|2.19, llolik (ok), 10:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Третья ссылка в новости именно про это.
Вкратце HWOpenGL-compositing вызывает много вопросов, а следовательно глюков, фризов и падений X-ов. У Mozilla нет возможности и желания весь зоопарк драйверов и версий X-ов отслеживать и тестировать.
У Wayland, как я понимаю, OpenGL-композитинг by-default - поэтому поддержка сама себе резко упрощается.
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|3.23, llolik (ok), 10:40, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А рыбок сколько поставил?
У меня >5000 - fps меньше 10, на штатных 500 - fps ~35. i5-2540m.
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|4.25, Аноним (15), 10:56, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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500 по умолчанию.
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name'
model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz
lsmod | grep video
video 24538 1 nouveau
lspci | grep NVI
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 740] (rev a1)
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|4.31, пох. (?), 11:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вести из параллельной вселенной - 500 - 60-80fps, 5000 - 30-40
G4560, 3.5 GHz
дешевая конторская помойка. Ну да, десяточка, а не это ваше недоразумение.
Но рыбы движутся явно дергано. Хрен знает как они эти fps считают.
А теперь, внимание, на экран: ТАДАМ: 5000 - 49-51, и никаких видимых рывков.
Ну да, это хромог.
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|6.39, пох. (?), 11:25, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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во-первых, виндовый антивирус хрен тут отключишь. во-вторых - а чо хромог не жалуется ни на какие антивирусы?
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|6.44, fske (?), 11:29, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да он мозг давно отключил, так что советы ему бесполезны
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|3.26, paulus (ok), 10:58, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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chromium 73, 500 карасей, fps=5 ;)
model name : Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+
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|3.27, Сишник (?), 11:02, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Opensuse, KDE5, X11, Opera, RX570 опенсорсные дрова - 60фпс при 10т рыбок, при 20т - 32фпс. Ни в какие конфиги не лазил.
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|2.42, Аноним (42), 11:28, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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отсутствие стандартного протокола для работы с DMABUF. В вяленом такой протокол есть, в иксах - нет.
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|1.21, Задоним (?), 10:24, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам, а не блокирующих весь интерфейс"
Задолбало качаешь порнофайл в коллекцию, он называется AdfsKSJLS.mp4.
Чтоб переименовать идешь на сайт за заголовком копипастить, а он блокируется окном сохранения.
Надеюсь они ЭТУ херню исправят.
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|3.33, пох. (?), 11:15, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты уверен что тебе понравится порно с alabama hot pocket?
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|1.22, Аноним (22), 10:28, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена возможность активации интерфейса профилирования страниц без установки дополнения, через нажатие кнопки "Enable Profiler Menu Button" на сайте profiler.firefox.com.
Если кто угодно может добавлять кнопки в FF, то это будет исппользовано для фишинга. Если только сайты могиллы - то это не очень честно. Надо будет разобраться, как они это делают.
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|1.32, Аноним (32), 11:13, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В менеджере паролей (about:logins), если не установлен мастер-пароль, реализована начальная поддержка вывода диалога аутентификации ОС и ввода системных учётных данных перед просмотром сохранённых паролей.
И сразу же вопрос: как выключить? Что за глупая привычка думать за пользователя вообще.
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|2.41, пох. (?), 11:27, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто мурзиле пригодятся еще и учетные данные винды, ой, чисто случайно утекшие через телеметрию (выключенную, ага)
Не переживай, на линуксе они такое ниасилят, да и не даст им никто.
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|1.40, artenox (?), 11:25, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам, а не и не блокирующих весь интерфейс
В опера престо это испокон веков было. А предупреждения о закрытии она вообще игнорировала. На порносайты удобно было ей ходить. А вот осла легко можно было ввести в рекурсию даже и подвесить.
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|1.45, Skullnet (?), 11:29, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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1. Иксы используют 99,9% пользователей, включая самих разработчиков вейлайнда.
2. Вейланд вечно не готов, все разговоры о том, что вейлайд - молодежный™ и современный™, и он сменит кривые (с) иксы я слышу уже на протяжении 10 лет.
3. Вейланд, откровенно говоря, это поделка и у него был плохой дизайн изначально. Добавлять аппаратное ускорение в первую очередь для вейланда - это культизм. Если кто-то сомневается, прошу ознакомиться с некоторыми тезисами вот тут: https://pastebin.com/jzYRyq8h
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|1.49, nrv (ok), 11:39, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В Friefox ускорение WebGL для Linux никогда небыло включено по умолчанию
Как включить?!
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