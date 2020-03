В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео

2.19 , llolik ( ok ), 10:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Третья ссылка в новости именно про это.

Вкратце HWOpenGL-compositing вызывает много вопросов, а следовательно глюков, фризов и падений X-ов. У Mozilla нет возможности и желания весь зоопарк драйверов и версий X-ов отслеживать и тестировать.

У Wayland, как я понимаю, OpenGL-композитинг by-default - поэтому поддержка сама себе резко упрощается.

2.20 , Аноним ( 15 ), 10:18, 04/03/2020 > Интересно что им в X11 мешает так же рисовать. Хз. Там в тексте картинка сайт : http://webglsamples.org/aquarium/aquarium.html

У меня какой то штатный firefox внтури CentOS 7.7, все плавно - fps 25.

У меня какой то штатный firefox внтури CentOS 7.7, все плавно - fps 25.

3.23 , llolik ( ok ), 10:40, 04/03/2020 А рыбок сколько поставил?

У меня >5000 - fps меньше 10, на штатных 500 - fps ~35. i5-2540m.

У меня >5000 - fps меньше 10, на штатных 500 - fps ~35. i5-2540m.

4.25 , Аноним ( 15 ), 10:56, 04/03/2020 500 по умолчанию. cat /proc/cpuinfo | grep 'model name'

model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6750 @ 2.66GHz lsmod | grep video

video 24538 1 nouveau lspci | grep NVI

01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 740] (rev a1)

4.31 , пох. ( ? ), 11:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – вести из параллельной вселенной - 500 - 60-80fps, 5000 - 30-40

G4560, 3.5 GHz

дешевая конторская помойка. Ну да, десяточка, а не это ваше недоразумение.

Но рыбы движутся явно дергано. Хрен знает как они эти fps считают. А теперь, внимание, на экран: ТАДАМ: 5000 - 49-51, и никаких видимых рывков.

5.36 , Аноним ( 15 ), 11:21, 04/03/2020 > Но рыбы движутся явно дергано. отключи антивирус.

6.39 , пох. ( ? ), 11:25, 04/03/2020 во-первых, виндовый антивирус хрен тут отключишь. во-вторых - а чо хромог не жалуется ни на какие антивирусы?

6.44 , fske ( ? ), 11:29, 04/03/2020 Да он мозг давно отключил, так что советы ему бесполезны

3.26 , paulus ( ok ), 10:58, 04/03/2020 chromium 73, 500 карасей, fps=5 ;)

model name : Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+

model name : Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+

3.27 , Сишник ( ? ), 11:02, 04/03/2020 Opensuse, KDE5, X11, Opera, RX570 опенсорсные дрова - 60фпс при 10т рыбок, при 20т - 32фпс. Ни в какие конфиги не лазил.

2.42 , Аноним ( 42 ), 11:28, 04/03/2020 отсутствие стандартного протокола для работы с DMABUF. В вяленом такой протокол есть, в иксах - нет.