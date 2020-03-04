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В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео

04.03.2020 08:46

В ночных сборках Friefox, на основе которых 7 апреля будет сформирован релиз Firefox 75, реализована полноценная поддержка WebGL в окружениях, использующих протокол Wayland. До сих пор уровень производительности WebGL в Linux-сборках Firefox оставлял желать лучшего из-за отсутствия поддержки аппаратного ускорения, вследствие проблем с gfx-драйверами для X11 и применения разных стандартов. Ускорение на базе gfx в X11 было обеспечено в Chrome, но ценой поддержания огромного списка исключений и обходных манёвров для избежания проблем (см. chrome://gpu/). В Friefox ускорение WebGL для Linux никогда небыло включено по умолчанию, так как компания Mozilla не имела ресурсов для разбора каждого проблемного драйвера и видеокарты.

При использовании Wayland ситуация изменилась благодаря появлению нового бэкенда, использующего механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами, размещёнными в видеопамяти. Изначально новый бэкенд развивался с оглядкой на предоставление качественной поддержки gfx-ускорения. Кроме аппаратного ускорения WebGL бэкенд также дал возможность реализовать поддержку ускорения декодирования видео h.264 с использованием VA-API (Video Acceleration API) и FFmpegDataDecoder.

В сборках Firefox на базе Wayland удалось подготовить унифицированное рабочее GL-окружение, не привязанное к конкретным композитным серверам, таким как GNOME Mutter или KDE Kwin. Поддержка ускорения с использованием бэкенда на базе DMABUF реализована для двух доступных в Firefox механизмов отрисовки - WebRender (новый, использующий GPU для отрисовки web-страниц) и GL compositor (классический). В обоих случаях текстуры создаются напрямую в GPU и передаются минуя системный композитный сервер. Память GPU может отражаться в форме фреймбуфера EGL и использоваться для отрисовки кадров WebGL сразу в память GPU и вставки на web-страницу в форме текстур.

Для включения ускорения WebGL и видео следует запустить Firefox с переменной окружения "MOZ_ENABLE_WAYLAND=1" и в about:config установить параметры "widget.wayland-dmabuf-webgl.enabled" и "widget.wayland-dmabuf-vaapi.enabled", после чего проверить включилось ли ускорение на странице about:support. Для работы требуется наличие библиотеки libva версии 2.6.0+ (протестировано в Fedora 31 c GPU Intel UHD 630).

Из грядущих изменений в Firefox 75 также можно отметить:

  • Включение для пользователей из Великобритании (ранее реклама показывалась только пользователям из США) отображения оплаченных спонсорами блоков на стартовой странице в разделе рекомендованного сервисом Pocket контента (блоки явно помечены как реклама и отключаемы в настройках).
  • В менеджере паролей (about:logins), если не установлен мастер-пароль, реализована начальная поддержка вывода диалога аутентификации ОС и ввода системных учётных данных перед просмотром сохранённых паролей.
  • Добавлена возможность активации интерфейса профилирования страниц без установки дополнения, через нажатие кнопки "Enable Profiler Menu Button" на сайте profiler.firefox.com. Добавлен режим анализа производительности только активной вкладки.
  • Реализован режим очистки старых Cookie и данных сайта при обращении к сайтам с кодом отслеживания перемещений, с которыми пользователь интерактивно не взаимодействовал. Режим нацелен на борьбу с отслеживание через редиректы.
  • Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам, а не и не блокирующих весь интерфейс.


  1. Главная ссылка к новости (https://mozillagfx.wordpress.c...)
  2. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлен WebRender, использующий GPU для отрисовки web-страниц
  3. OpenNews: В ночные сборки Firefox добавлена поддержка Wayland
  4. OpenNews: Проект по избавлению GNOME от ошибок и недоработок, проявляющихся при работе поверх Wayland
  5. OpenNews: Обновление Firefox 69.0.3 и расширение возможностей WebRender
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox, webgl, gfx, va-api, video
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Аж екнуло что-то внутри. Свершилось братцы!
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 08:51, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что свершилось-то? Теперь сайты будут свистопердеть в 3Д? Заодно и рекламу можно будет рендерить так, что хрен удалишь...
     
     
  • 3.4, llolik (ok), 08:56, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Я думаю, он про VA-API для видео.
     
  • 3.6, Аноним (1), 08:57, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дык оно и так и эдак уже свершилось лет 15 как назад (если брать за "тридэ\свистоперделки" флеш). Индустрия не делала поправок на лису\линухоидов и прочих 0.5% непонятных людей -- хуже не станет, точнее просто ничего не изменится глобально. Ну а нам какая-никакая радость от работающего на ютубчичке авц hw-декодера.
     
     
  • 4.38, пох. (?), 11:22, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Индустрия - делала. flash по сей день у меня умеет vaa. Прямо вот посередине окна фуфлофоксы, которая - не умеет. И не плачется, что недостаточно модный компостер или как там этот мусор называют, подсунули.
    Причем в то время это было достаточно маргинальной технологией, поддерживаемой дай б-же каждым пятым линуксным "десктопом", и то с безобразными глюками. То есть добавить ее поддержку, уже умея видео в иксах (хехехе - они умели - видео, а не ffmpeg вызывать через нескучную прокладку) - было, вероятно, совершенно тривиально, иначе вряд ли бы стали браться.


    Индус-трия - уже не может. Она может только копипастить со стековерфлова, а адоб туда свой код почему-то не выложила. Жядные, наверна.

    Зато дали работу трем ниграм, пяти аутистам-лесбиянам, и четверым мексам-нелегалам.
    Не считая пары тысяч копчоных кумаров, но на адоб внешне - вроде точно такие же (или те же самые, кто их различает) работали.

     
  • 3.34, demo (??), 11:16, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты даже не понимаешь о чем пишешь )
     
     
  • 4.37, A.Stahl (ok), 11:21, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну просвети.
    С моей колокольни это выглядит как в браузер вхреначили OpenGL и заставили его более или менее нормально работать. Это не так? Всё совсем иначе?
     
  • 4.43, Kittie Kiss (?), 11:28, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не надо - это шпионство да отпечатки пальцев.

    https://i.imgur.com/2anZrJi.png

     

  • 1.2, iPony129412 (?), 08:50, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Вот что делает выкидывание старых легаси технологий 👍
     
     
  • 2.28, пох. (?), 11:05, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    выкинуть старую легаси-технологию под названием unix-like и поставить винду, где все нормально с видео (только это ни разу не заслуга мурзилы) я мог и десять лет назад.

    Впрочем, рано или поздно так и придется поступить. Потому что поддержку unix они доломают, останется только "новый стандарт".
    Вафляндовый уродец, со скрипом имитирующий винду 3.0 (ибо без rdp) даром не нужен, как и десять новых версий пщ-пщ.

    Поделка макак, неспособных за десять лет повторить то, что adobe сделала внутри их кастированного апи - тем более не нужна.

     

  • 1.5, Дегенератор (ok), 08:56, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    К такому событию срочно нужно сделать вкладки диагональными!
     
     
  • 2.35, ramblerfrend (?), 11:19, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ерундистика называли меня. Ну уж какая это ерундистика? А ты начерти такую диагональ сначала. Здесь же всё: мир, конец, начало - всё здесь.
    Ты глаза свои видел ты? В них интеллекта никакого, пустота да и только. Да что ты хочешь узнать от меня, ты стеклянный глаз? Какая слива? Что тебе?
    Так, руки убери ты! Это падает лазурное небо медленно поворачивается вспять и уходит в маленькую вакуумную вертихвостку вниз.
    Где бы вы видели что бы меченосцы ходили такими углами? Я же у меня здесь все.
    Вот лазурная вспышка
    Это лазурь я тебе говорю!
    Какие же это, черт подери, кубики? когда это жизнь моя...
     

  • 1.7, вейланд (?), 09:05, 04/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.8, анонимчик (?), 09:14, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я из-за чехарды с dpi пока использую xorg backend

     
  • 1.9, Ю.Т. (?), 09:15, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это переводили автопереводчиком, да?
    Только прочтя оригинал, удалось понять, в чём дело.
     
     
  • 2.10, A.Stahl (ok), 09:23, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, русский язык не самый простой. Практика, практика и ещё раз практика и ты его осилишь.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:45, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вот еще классная особенность:
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1617498

    В данный момент на Linux Firefox занимается композитингом в  программном режиме, а в будущем просто передаст данные в GPU и GPU уже сам всё сделает.

    Wayland уже по способностям намного далеко от X11 ушёл.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:00, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Wayland уже по способностям намного далеко от X11 ушёл.

    Как можно сравнивать Wayland и Х11 ? Wayland просто тупо отображает буфер что ему клиент настроил и все.

     

  • 1.12, КГБ СССР (?), 09:50, 04/03/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +3 +/
     
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 09:57, 04/03/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.48, пох. (?), 11:32, 04/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.29, пох. (?), 11:06, 04/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.47, artenox (?), 11:31, 04/03/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.50, пох. (?), 11:43, 04/03/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.13, Аноним (13), 09:56, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что за Friefox?
     
     
  • 2.16, iPony129412 (?), 10:01, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У бумеров в 2к00-ых годах популярный браузер был.
     
     
  • 3.18, A.Stahl (ok), 10:10, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это, наверное, ещё до изобретения смузи. Древность-то какая...
     

  • 1.17, Аноним (17), 10:01, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > благодаря появлению нового бэкенда, использующего механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами, размещёнными в видеопамяти.

    Интересно что им в X11 мешает так же рисовать.

     
     
  • 2.19, llolik (ok), 10:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Третья ссылка в новости именно про это.
    Вкратце HWOpenGL-compositing вызывает много вопросов, а следовательно глюков, фризов и падений X-ов. У Mozilla нет возможности и желания весь зоопарк драйверов и версий X-ов отслеживать и тестировать.
    У Wayland, как я понимаю, OpenGL-композитинг by-default - поэтому поддержка сама себе резко упрощается.
     
  • 2.20, Аноним (15), 10:18, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно что им в X11 мешает так же рисовать.

    Хз. Там в тексте  картинка сайт : http://webglsamples.org/aquarium/aquarium.html
    У меня какой то штатный firefox внтури CentOS 7.7, все плавно - fps 25.

     
     
  • 3.23, llolik (ok), 10:40, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А рыбок сколько поставил?
    У меня >5000 - fps меньше 10, на штатных 500 - fps ~35. i5-2540m.
     
     
  • 4.25, Аноним (15), 10:56, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    500 по умолчанию.

    cat /proc/cpuinfo | grep 'model name'
    model name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6750  @ 2.66GHz

    lsmod | grep video
    video                  24538  1 nouveau

    lspci | grep NVI
    01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK107 [GeForce GT 740] (rev a1)

     
  • 4.31, пох. (?), 11:13, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вести из параллельной вселенной - 500 - 60-80fps, 5000 - 30-40
    G4560, 3.5 GHz
    дешевая конторская помойка. Ну да, десяточка, а не это ваше недоразумение.
    Но рыбы движутся явно дергано. Хрен знает как они эти fps считают.

    А теперь, внимание, на экран: ТАДАМ: 5000 - 49-51, и никаких видимых рывков.
    Ну да, это хромог.

     
     
  • 5.36, Аноним (15), 11:21, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но рыбы движутся явно дергано.

    отключи антивирус.

     
     
  • 6.39, пох. (?), 11:25, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    во-первых, виндовый антивирус хрен тут отключишь. во-вторых - а чо хромог не жалуется ни на какие антивирусы?

     
  • 6.44, fske (?), 11:29, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да он мозг давно отключил, так что советы ему бесполезны
     
  • 3.26, paulus (ok), 10:58, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    chromium 73, 500 карасей, fps=5 ;)
    model name      : Mobile AMD Sempron(tm) Processor 3600+
     
  • 3.27, Сишник (?), 11:02, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Opensuse, KDE5, X11, Opera, RX570 опенсорсные дрова - 60фпс при 10т рыбок, при 20т - 32фпс. Ни в какие конфиги не лазил.
     
  • 2.42, Аноним (42), 11:28, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    отсутствие стандартного протокола для работы с DMABUF. В вяленом такой протокол есть, в иксах - нет.
     

  • 1.21, Задоним (?), 10:24, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам, а не блокирующих весь интерфейс"
    Задолбало качаешь порнофайл в коллекцию, он называется AdfsKSJLS.mp4.
    Чтоб переименовать идешь на сайт за заголовком копипастить, а он блокируется окном сохранения.
    Надеюсь они ЭТУ херню исправят.
     
     
  • 2.30, Anonn (?), 11:08, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расшарьте избранное пожалуйста)
     
     
  • 3.33, пох. (?), 11:15, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты уверен что тебе понравится порно с alabama hot pocket?
     

  • 1.22, Аноним (22), 10:28, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность активации интерфейса профилирования страниц без установки дополнения, через нажатие кнопки "Enable Profiler Menu Button" на сайте profiler.firefox.com.

    Если кто угодно может добавлять кнопки в  FF, то это будет исппользовано для фишинга. Если только сайты могиллы - то это не очень честно. Надо будет разобраться, как они это делают.

     
  • 1.24, Аноним (24), 10:46, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    это просто чудестно! могут когда захотят! а хромиумы сцасцут!
     
  • 1.32, Аноним (32), 11:13, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В менеджере паролей (about:logins), если не установлен мастер-пароль, реализована начальная поддержка вывода диалога аутентификации ОС и ввода системных учётных данных перед просмотром сохранённых паролей.

    И сразу же вопрос: как выключить? Что за глупая привычка думать за пользователя вообще.

     
     
  • 2.41, пох. (?), 11:27, 04/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто мурзиле пригодятся еще и учетные данные винды, ой, чисто случайно утекшие через телеметрию (выключенную, ага)

    Не переживай, на линуксе они такое ниасилят, да и не даст им никто.

     

  • 1.40, artenox (?), 11:25, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Началась реализация модальных диалогов, привязанных к отдельным вкладкам, а не и не блокирующих весь интерфейс

    В опера престо это испокон веков было. А предупреждения о закрытии она вообще игнорировала. На порносайты удобно было ей ходить. А вот осла легко можно было ввести в рекурсию даже и подвесить.

     
  • 1.45, Skullnet (?), 11:29, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    1. Иксы используют 99,9% пользователей, включая самих разработчиков вейлайнда.

    2. Вейланд вечно не готов, все разговоры о том, что вейлайд - молодежный™ и современный™, и он сменит кривые (с) иксы я слышу уже на протяжении 10 лет.

    3. Вейланд, откровенно говоря, это поделка и у него был плохой дизайн изначально. Добавлять аппаратное ускорение в первую очередь для вейланда - это культизм. Если кто-то сомневается, прошу ознакомиться с некоторыми тезисами вот тут: https://pastebin.com/jzYRyq8h

     
  • 1.46, Аноним (46), 11:31, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот почему в линках все так сложно??
     
  • 1.49, nrv (ok), 11:39, 04/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Friefox ускорение WebGL для Linux никогда небыло включено по умолчанию

    Как включить?!

     

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