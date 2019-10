Обновление Firefox 69.0.3 и расширение возможностей WebRender

2.31 , Минона ( ok ), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "To enable WebRender in Firefox, in the about:config, enable the pref gfx.webrender.all and restart the browser."

иди расскажи разработчикам как правильно его включать

2.43 , Аноним ( 43 ), 13:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >на мыло его за дезинфу! Еще обвини в предательстве и приговори к расстрелу, чекист диванный.