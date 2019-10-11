Обновление Firefox 69.0.3 и расширение возможностей WebRender

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|3.3, Аноним (3), 09:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Когда в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80%.
Пока гугл жив, люди будут все больше и больше использовать хромого и смерть лисы не за горами. Это факт.
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|4.15, Alex Zaru (?), 10:50, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Было время когда у хрома было 2-5% рынка. Все эти цифры ничего не значат.
Линукс со своими 10% уже 30 лет живет..
Но есть и обратные примеры IE6 - у которого было 80% рынка - но MS ничего не делало чтоб пофиксить куча накопившихся багов - итог наверно уже понятен...
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|5.19, Аноним (19), 11:04, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Присутствие Линукс можно измерять в разных местах. Сервера, суперкомпьютеры, десктопы, мобилы и т.д.
Ваши 10% это о чем?
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|6.57, Аноним (3), 15:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Непонятно о чем. На домашнем ПК линукс у 1-2% в среднем. На сервера более 50%. На мобильных дак вообще за 80%.
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|4.27, Аноним (27), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> в 90х у ишака было 95% рынка
Mule - это из серии распределённых сетей до эпохи торрентов.
В конце 90-х осносным браузером был Netscape. Потом его выбил Explorer. Только благодаря Youtube, гугл выбил его с рынка.
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|5.64, Аноним (64), 15:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ишак это осел.
Мул — результат скрещивания осла и кобылы.
Ишак это не мул. Как у тебя логика работает, загадка.
Ишаком называют Internet Explorer.
>В конце 90-х осносным браузером был Netscape.
Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий. Нетскейп был всегда на вторых ролях. Как сейчас ФФ. Твоя некомпетентность удручает.
Капчу с первого раза не берёт, что за дела?
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|6.68, Аноним (68), 16:17, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий.
Быть то он был, у тех у кого не было доступа в сеть.
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|4.32, аноним3 (?), 12:09, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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зато у нас был конкуэрор , который умел легко прикидываться под эксплорера и любого другого. а ща че твориться. без пол литра в настройках не разъедешься))
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|4.71, Аноним (71), 16:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80%
Очень хорошая аналогия.
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|4.66, Аноним (64), 15:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что Falkon, что Arora падают так часто что не возможно пользоваться. Otter тоже кстати падает.
Что за дела, с первого раза капчу верную не принимает! Это такой метод борьбы с неугодными? Мол надоест вводить?
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|2.8, Аноним (8), 09:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Чего-то не нравится мне эта маленькая лужа, придётся нырнуть в море дерьма.
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|3.9, A.Stahl (ok), 09:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да пусть валит. Нахрена нам в маленькой, но довольно чистой, луже всякие не брезгующие заплывами в море дерьма?
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|4.12, Аноним (12), 10:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Это фуррифокс-то чистая лужа? Тут разрабы просто пенку сверху снимают, а под зеркальной гладью то еще болото из вездесущей телеметрии, которая сообщает об отключенной телеметрии; постоянно сменяющихся настроек, до которых можно добраться только через about:config, и то только если знать, где что запрятано и какая строка за что отвечает; чуть ли не ежерелизные передвигания элементов интерфейса ради модно-молодежных трендов, которые через пару релизов героически убираются, и вот это вот все.
Лиса давно не торт. И хром не торт. По сути сегодня все браузеры - не более чем сорта экскрементов.
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|5.13, Anonnon (?), 10:46, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для меня огнелис - отличный браузер, который летает, настраивается, заботится о приватности и поддерживает все последние стандарты. Без мультиконтейнеров я уже не могу работать в нете, гугль в своей коробке, рабочие сайты в своей, амазон в своей - красота. На мобиле пользуюсь превью уже с месяц - очень радует, жду только аддоны. Что еще вам нужно, да еще и забесплатно?
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|6.28, Аноним (12), 11:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>летает, настраивается, заботится о приватности
Хорошая шутка, бро.
Моргни дважды, если мозилловцы приковали тебя к батарее.
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|7.41, zzz (??), 13:26, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лиса реально летает, чего нельзя сказать про хромого, с которым вечно головняк с тормозами.
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|5.14, Аноним (14), 10:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Шизик, у тебя пруфы то есть твоих утверждений? В у нормальных людей в лисе вся телеметрия отключается полностью.
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|6.25, Аноним (12), 11:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> вся телеметрия отключается полностью.
И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия.
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|7.26, llolik (ok), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия.
Зачем. Разница же между количеством скачиваний и количеством зарегистрированных телеметрией установок.
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|1.4, Аноним (4), 09:21, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>минорщина
У меня при развароте на фулскрин белая рамка вокруг любого контента. Это баг, или фича? Я не знаю, откуда она взялась. Можно починить?
А ещё иксовый буфер выделения не работает, очень больно без него.
Ну и звука нет, но это видимо потому что у меня пульса пропала, я всё собираюсь скомпилировать без неё.
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|2.10, Аноним (10), 09:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня тоже в Firefox 69 в Ubuntu начались проблемы с иксовым буфером обмена, как то через раз вставка по средней кнопке теперь срабатывает. Вроде и текст выделен, но не вставляется. Если повторно выделить начинает работать.
И ещё убивает, что Firefox стал виснуть на несколько минут если что-то сильно потребляющее память запустить или наоборот завершить. Такое ощущение, что он начинает либо пытаться отдать память системе или забрать себе побольше и в это время вместо содержимого крутится индикатор-звёздочка.
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|3.22, Аноним (22), 11:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у firefox всё плохо с освобождением памяти, он жрет и в основных процессах, а также засирает кеш, всего скорее система опрашивает жирные процессы освободить память, а журнолис ничего не делает.
Такая же фигня и под виндой решается покупкой больше оперативки. Позор конечно.
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|4.48, zzz (??), 13:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну ништяк, лап4атая раскривушка разрешает overcommit,а виновата лиса.
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|2.11, Total Anonimus (?), 10:19, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У вас resistFingerprinting ключен ? Тогда FF маскирует размер экрана , в этом случае можно попробовать убрать рамку с помощью privacy.resistFingerprinting.letterboxing = false
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|3.30, Аноним (4), 11:43, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, был включен. Помогло, спасибо огромное! Осталось починить буферы.
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|1.21, Аноним (22), 11:18, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Мне нужно включать gfx.webrender.all, достаточно одной force-enabled кто писал эту статью на мыло его за дезинфу!
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|2.31, Минона (ok), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"To enable WebRender in Firefox, in the about:config, enable the pref gfx.webrender.all and restart the browser."
иди расскажи разработчикам как правильно его включать
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|2.43, Аноним (43), 13:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>на мыло его за дезинфу!
Еще обвини в предательстве и приговори к расстрелу, чекист диванный.
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|6.47, zzz (??), 13:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конечно. Поставить винду и не мучиться с лап4атой раскривушкой.
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|2.59, user (??), 15:15, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фильмы лучше скачивать, а котиков можно и так посмотреть.
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|1.33, зачем два раза (?), 12:22, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Переработан код для растеризации текста, что позволило добиться поддержки субпиксельного позиционирования текста на платформах Linux и Linux.
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|2.37, Annual (??), 12:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>Переработан код для растеризации текста, что позволило добиться поддержки субпиксельного позиционирования текста на платформах Linux и Linux.
Субписькельная растерзация текста блеядь плиз.
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|1.39, Аноним (39), 13:12, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажите мне спецы. Интересуют несколько вопросов.
1. У лисы так и не исправили утечку памяти? Так и продолжает утекать при долгой работе?
2. Лиса по прежнему плохо возвращает память после закрытия вкладок? У Хромого как с этим дела, лучше чем у Лисы?
3. Если не отключен дисковый кеш, Лиса все также продолжает засирать весь диск своими файлами в хаотичном порядке? Хром вроде так себя не ведет? Не мечет на весь диск?
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|2.46, Аноним (43), 13:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как было, так и осталось. Но сейчас набегут адепты квантума и начнут вопить, что у них открыто over 9000 вкладок и все работает.
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|2.62, Аноним (62), 15:35, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>1. У лисы так и не исправили утечку памяти? Так и продолжает утекать при долгой работе?
Это не утечка памяти. Это побочка мультипроцессности и потребительского отношения к пользовательским машинам. Перефразируя Полонского, у кого нет достаточного количества памяти - тот может идти в магазин.
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|3.73, Аноним (73), 16:43, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Удивительно, что браузеростроители еще не открыли собственные торговые сети по продаже компового железа. Не, ну а что, включает пользователь Жирнолиса или Хромого, а там ему сообщение показывается: "У вас недостаточно оперативки, срочно закажите ее в нашем сертифицированном магазине."
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|1.40, Аноним (39), 13:17, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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1. В Лисе теперь нельзя полноценно отключить многопроцессность?
2. Отключение дискового кеша еще осталось в конфигах?
3. Отключить проверку и автообновления еще можно в конфигах?
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|2.44, zzz (??), 13:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лиса открыта неделями, ничего не течет.
prefs.js
Проверка обновлений неотключаемая, отключаема автоустановка
Многопроцессность приколочена
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|1.42, Аноним (39), 13:29, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как в Лисе перенести дисковый кеш на другой диск? В сети ходят две разных версии. Кто говорит, что надо только в about:config править. Другие говорят что надо править в двух местах: в profiles.ini и в about:config.
Что из этого правильно?
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|6.76, Аноним (74), 17:08, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужны системы, где для создания симлинка нужны привелегии админа.
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|1.53, Аноним (53), 13:49, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь браузер будет не только отжирать всю память и процессор, но и GPU с VRAM? Еще немного и для браузера будет отдельную машину держать.
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|1.70, Аноним (70), 16:32, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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При включении WebRender наоборот все тормозить начинает как будто через софт рендеринг рендерит...
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