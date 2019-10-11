Обновление Firefox 69.0.3 и расширение возможностей WebRender

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – скатертью дорога.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Когда в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80%. Пока гугл жив, люди будут все больше и больше использовать хромого и смерть лисы не за горами. Это факт.

4.5 , Аноним ( 5 ), 09:22, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вазелин не забудьте.

5.58 , Аноним ( 3 ), 15:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Правда глаза режет? :)

6.75 , Аноним ( 75 ), 17:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А где тут правда?

4.15 , Alex Zaru ( ? ), 10:50, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Было время когда у хрома было 2-5% рынка. Все эти цифры ничего не значат. Линукс со своими 10% уже 30 лет живет.. Но есть и обратные примеры IE6 - у которого было 80% рынка - но MS ничего не делало чтоб пофиксить куча накопившихся багов - итог наверно уже понятен...

5.19 , Аноним ( 19 ), 11:04, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Присутствие Линукс можно измерять в разных местах. Сервера, суперкомпьютеры, десктопы, мобилы и т.д.

Ваши 10% это о чем?

6.57 , Аноним ( 3 ), 15:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Непонятно о чем. На домашнем ПК линукс у 1-2% в среднем. На сервера более 50%. На мобильных дак вообще за 80%.

4.27 , Аноним ( 27 ), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > в 90х у ишака было 95% рынка Mule - это из серии распределённых сетей до эпохи торрентов. В конце 90-х осносным браузером был Netscape. Потом его выбил Explorer. Только благодаря Youtube, гугл выбил его с рынка.

5.64 , Аноним ( 64 ), 15:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ишак это осел.

Мул — результат скрещивания осла и кобылы.

Ишак это не мул. Как у тебя логика работает, загадка.

Ишаком называют Internet Explorer. >В конце 90-х осносным браузером был Netscape. Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий. Нетскейп был всегда на вторых ролях. Как сейчас ФФ. Твоя некомпетентность удручает. Капчу с первого раза не берёт, что за дела?

6.68 , Аноним ( 68 ), 16:17, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий. Быть то он был, у тех у кого не было доступа в сеть.

4.32 , аноним3 ( ? ), 12:09, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – зато у нас был конкуэрор , который умел легко прикидываться под эксплорера и любого другого. а ща че твориться. без пол литра в настройках не разъедешься))

4.71 , Аноним ( 71 ), 16:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80% Очень хорошая аналогия.

4.74 , Аноним ( 74 ), 17:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А сколько сейчас сидят на IE? Ничто не вечно под луной.

3.7 , Аноним ( 7 ), 09:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Falkon, Otter

4.66 , Аноним ( 64 ), 15:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что Falkon, что Arora падают так часто что не возможно пользоваться. Otter тоже кстати падает.

Что за дела, с первого раза капчу верную не принимает! Это такой метод борьбы с неугодными? Мол надоест вводить?

2.8 , Аноним ( 8 ), 09:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Чего-то не нравится мне эта маленькая лужа, придётся нырнуть в море дерьма.

3.9 , A.Stahl ( ok ), 09:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Да пусть валит. Нахрена нам в маленькой, но довольно чистой, луже всякие не брезгующие заплывами в море дерьма?

4.12 , Аноним ( 12 ), 10:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Это фуррифокс-то чистая лужа? Тут разрабы просто пенку сверху снимают, а под зеркальной гладью то еще болото из вездесущей телеметрии, которая сообщает об отключенной телеметрии; постоянно сменяющихся настроек, до которых можно добраться только через about:config, и то только если знать, где что запрятано и какая строка за что отвечает; чуть ли не ежерелизные передвигания элементов интерфейса ради модно-молодежных трендов, которые через пару релизов героически убираются, и вот это вот все. Лиса давно не торт. И хром не торт. По сути сегодня все браузеры - не более чем сорта экскрементов.

5.13 , Anonnon ( ? ), 10:46, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Для меня огнелис - отличный браузер, который летает, настраивается, заботится о приватности и поддерживает все последние стандарты. Без мультиконтейнеров я уже не могу работать в нете, гугль в своей коробке, рабочие сайты в своей, амазон в своей - красота. На мобиле пользуюсь превью уже с месяц - очень радует, жду только аддоны. Что еще вам нужно, да еще и забесплатно?

6.28 , Аноним ( 12 ), 11:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – >летает, настраивается, заботится о приватности Хорошая шутка, бро. Моргни дважды, если мозилловцы приковали тебя к батарее.

7.41 , zzz ( ?? ), 13:26, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лиса реально летает, чего нельзя сказать про хромого, с которым вечно головняк с тормозами.

5.14 , Аноним ( 14 ), 10:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Шизик, у тебя пруфы то есть твоих утверждений? В у нормальных людей в лисе вся телеметрия отключается полностью.

6.25 , Аноним ( 12 ), 11:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – > вся телеметрия отключается полностью. И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия.

7.26 , llolik ( ok ), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия. Зачем. Разница же между количеством скачиваний и количеством зарегистрированных телеметрией установок.

8.54 , Аноним ( 54 ), 14:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать apt-get install facepalm deb... 9.60 , Аноним ( 64 ), 15:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Фейспалм надо собирать из сорцов Не труъ ... 10.72 , Аноним ( 12 ), 16:37, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Ничего вы не знаете, салаги Это опенсорс, где никто никому ничего не обязан, по...