The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Обновление Firefox 69.0.3 и расширение возможностей WebRender

11.10.2019 08:44

Опубликовано корректирующее обновление Firefox 69.0.3 в котором решена проблема с отображением диалога для загрузки файлов при клике на email в web-почте Yahoo. Дополнительно решены проблемы с загрузкой файлов, при запуске браузера в Windows 10 с включенным режимом родительского контроля.

Также можно отметить продолжение развития системы композитинга WebRender, написанной на языке Rust и выносящей на сторону GPU операции отрисовки содержимого страницы. При использовании WebRender вместо встроенной в движок Gecko системы композитинга, обрабатывающей данные при помощи CPU, для выполнения операций сводной отрисовки элементов страницы используются шейдеры, выполняемые в GPU, что позволяет добиться существенного увеличения скорости отрисовки и снизить нагрузку на CPU.

WebRender добавлен в ночные сборки мобильного браузера Firefox Preview (замена Firefox для Android) и активирован по умолчанию для устройств Pixel 2 (для других устройств в about:config требуется включение gfx.webrender.all). В WebRender также усовершенствована системы кэширования и отрисовки изображений. Переработан код для растеризации текста, что позволило добиться поддержки субпиксельного позиционирования текста на платформах Linux и Android.

При работе Firefox поверх Wayland реализован новый бэкенд, использующий механизм DMABUF для отрисовки в текстуры и организации совместного использования разными процессами буферов с этими текстурами, размещёнными в видеопамяти. Кроме того, добавлены оптимизации производительности декодирования изображений, использующие для ускорения инструкции SIMD и позволяющие сократить время преобразования форматов на 5-10%.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: В Firefox добавлена поддержка работы в режиме киоска
  3. OpenNews: В ночных сборках Firefox предложено модернизированное оформление адресной строки
  4. OpenNews: В ночных сборках Firefox отключена поддержка TLS 1.0 и TLS 1.1
  5. OpenNews: Обновление Firefox 69.0.2 с устранением проблемы с YouTube в Linux
  6. OpenNews: Firefox переходит на сокращённый цикл подготовки релизов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: firefox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, SOska (?), 08:56, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –19 +/
    Webхрендер, rust, все яссно, прийдется переходить на хромого
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 09:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +14 +/
    скатертью дорога.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Когда в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80%.

    Пока гугл жив, люди будут все больше и больше использовать хромого и смерть лисы не за горами. Это факт.

     
     
  • 4.5, Аноним (5), 09:22, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вазелин не забудьте.
     
     
  • 5.58, Аноним (3), 15:07, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Правда глаза режет? :)
     
     
  • 6.75, Аноним (75), 17:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А где тут правда?
     
  • 4.15, Alex Zaru (?), 10:50, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Было время когда у хрома было 2-5% рынка. Все эти цифры ничего не значат.

    Линукс  со своими 10% уже 30 лет живет..

    Но есть и обратные примеры IE6 - у которого было 80% рынка - но MS ничего не делало чтоб пофиксить куча накопившихся багов  - итог  наверно уже понятен...

     
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:04, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Присутствие Линукс можно измерять в разных местах. Сервера, суперкомпьютеры, десктопы, мобилы и т.д.
    Ваши 10% это о чем?
     
     
  • 6.57, Аноним (3), 15:06, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Непонятно о чем. На домашнем ПК линукс у 1-2% в среднем. На сервера более 50%. На мобильных дак вообще за 80%.
     
  • 4.27, Аноним (27), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > в 90х у ишака было 95% рынка

    Mule - это из серии распределённых сетей до эпохи торрентов.

    В конце 90-х осносным браузером был Netscape. Потом его выбил Explorer. Только благодаря Youtube, гугл выбил его с рынка.

     
     
  • 5.64, Аноним (64), 15:39, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ишак это осел.
    Мул — результат скрещивания осла и кобылы.
    Ишак это не мул. Как у тебя логика работает, загадка.
    Ишаком называют Internet Explorer.

    >В конце 90-х осносным браузером был Netscape.

    Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий. Нетскейп был всегда на вторых ролях. Как сейчас ФФ. Твоя некомпетентность удручает.

    Капчу с первого раза не берёт, что за дела?

     
     
  • 6.68, Аноним (68), 16:17, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Основмым браузером у кого, у тебя? В 90-е процент IE был подавляющий.

    Быть то он был, у тех у кого не было доступа в сеть.

     
  • 4.32, аноним3 (?), 12:09, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    зато у нас был конкуэрор , который умел легко прикидываться под эксплорера и любого другого. а ща че твориться. без пол литра в настройках не разъедешься))
     
  • 4.71, Аноним (71), 16:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в 90х у ишака было 95% рынка. Теперь у хромого 80%

    Очень хорошая аналогия.

     
  • 4.74, Аноним (74), 17:02, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько сейчас сидят на IE? Ничто не вечно под луной.
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Falkon, Otter
     
     
  • 4.66, Аноним (64), 15:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Falkon, что Arora падают так часто что не возможно пользоваться. Otter тоже кстати падает.
    Что за дела, с первого раза капчу верную не принимает! Это такой метод борьбы с неугодными? Мол надоест вводить?
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Чего-то не нравится мне эта маленькая лужа, придётся нырнуть в море дерьма.
     
     
  • 3.9, A.Stahl (ok), 09:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да пусть валит. Нахрена нам в маленькой, но довольно чистой, луже всякие не брезгующие заплывами в море дерьма?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 10:28, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Это фуррифокс-то чистая лужа? Тут разрабы просто пенку сверху снимают, а под зеркальной гладью то еще болото из вездесущей телеметрии, которая сообщает об отключенной телеметрии; постоянно сменяющихся настроек, до которых можно добраться только через about:config, и то только если знать, где что запрятано и какая строка за что отвечает; чуть ли не ежерелизные передвигания элементов интерфейса ради модно-молодежных трендов, которые через пару релизов героически убираются, и вот это вот все.

    Лиса давно не торт. И хром не торт. По сути сегодня все браузеры - не более чем сорта экскрементов.

     
     
  • 5.13, Anonnon (?), 10:46, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Для меня огнелис - отличный браузер, который летает, настраивается, заботится о приватности и поддерживает все последние стандарты. Без мультиконтейнеров я уже не могу работать в нете, гугль в своей коробке, рабочие сайты в своей, амазон в своей - красота. На мобиле пользуюсь превью уже с месяц - очень радует, жду только аддоны. Что еще вам нужно, да еще и забесплатно?
     
     
  • 6.28, Аноним (12), 11:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >летает, настраивается, заботится о приватности

    Хорошая шутка, бро.

    Моргни дважды, если мозилловцы приковали тебя к батарее.

     
     
  • 7.41, zzz (??), 13:26, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса реально летает, чего нельзя сказать про хромого, с которым вечно головняк с тормозами.
     
  • 5.14, Аноним (14), 10:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Шизик, у тебя пруфы то есть твоих утверждений? В у нормальных людей в лисе вся телеметрия отключается полностью.
     
     
  • 6.25, Аноним (12), 11:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > вся телеметрия отключается полностью.

    И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия.

     
     
  • 7.26, llolik (ok), 11:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И отправляет данные, что у юзера отключена телеметрия.

    Зачем. Разница же между количеством скачиваний и количеством зарегистрированных телеметрией установок.

     
     
  • 8.54, Аноним (54), 14:00, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    apt-get install facepalm deb... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, Аноним (64), 15:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фейспалм надо собирать из сорцов Не труъ ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.72, Аноним (12), 16:37, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего вы не знаете, салаги Это опенсорс, где никто никому ничего не обязан, по... текст свёрнут, показать
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:21, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >минорщина

    У меня при развароте на фулскрин белая рамка вокруг любого контента. Это баг, или фича? Я не знаю, откуда она взялась. Можно починить?

    А ещё иксовый буфер выделения не работает, очень больно без него.

    Ну и звука нет, но это видимо потому что у меня пульса пропала, я всё собираюсь скомпилировать без неё.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 09:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня тоже в Firefox 69 в Ubuntu начались проблемы с иксовым буфером обмена, как то через раз вставка по средней кнопке теперь срабатывает. Вроде и текст выделен, но не вставляется. Если повторно выделить начинает работать.

    И ещё убивает, что Firefox стал виснуть на несколько минут если что-то сильно потребляющее память запустить или наоборот завершить. Такое ощущение, что он начинает либо пытаться отдать память системе или забрать себе побольше и в это время вместо содержимого крутится индикатор-звёздочка.

     
     
  • 3.22, Аноним (22), 11:23, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у firefox всё плохо с освобождением памяти, он жрет и в основных процессах, а также засирает кеш, всего скорее система опрашивает жирные процессы освободить память, а журнолис ничего не делает.
    Такая же фигня и под виндой решается покупкой больше оперативки. Позор конечно.
     
     
  • 4.48, zzz (??), 13:36, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну ништяк, лап4атая раскривушка разрешает overcommit,а виновата лиса.
     
  • 2.11, Total Anonimus (?), 10:19, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У вас resistFingerprinting ключен ? Тогда FF маскирует размер экрана , в этом случае можно попробовать убрать рамку с помощью privacy.resistFingerprinting.letterboxing  = false
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 11:43, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, был включен. Помогло, спасибо огромное! Осталось починить буферы.
     

  • 1.6, Аноним (6), 09:25, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ждать ли 69.0.4-69.0.9 для остальных почтовых сервисов?
     
  • 1.21, Аноним (22), 11:18, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне нужно включать gfx.webrender.all, достаточно одной force-enabled кто писал эту статью на мыло его за дезинфу!
     
     
  • 2.31, Минона (ok), 11:49, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "To enable WebRender in Firefox, in the about:config, enable the pref gfx.webrender.all and restart the browser."
    иди расскажи разработчикам как правильно его включать
     
  • 2.43, Аноним (43), 13:31, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >на мыло его за дезинфу!

    Еще обвини в предательстве и приговори к расстрелу, чекист диванный.

     

  • 1.23, danonimous (?), 11:26, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждём аппаратного декодирования видео на Linux!
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 11:37, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1210726
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 12:35, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Увы, я не силен в английском.
    Можете изложить суть?
     
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилле пофиг.
     
     
  • 5.36, Аноним (34), 12:53, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно как-то еще обеспечить это аппаратное декодирование?
     
     
  • 6.47, zzz (??), 13:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конечно. Поставить винду и не мучиться с лап4атой раскривушкой.
     
  • 4.38, iPony129412 (?), 13:11, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можете изложить суть?

    ждите, ждите, ждите...

     
  • 2.59, user (??), 15:15, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фильмы лучше скачивать, а котиков можно и так посмотреть.
     

  • 1.33, зачем два раза (?), 12:22, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Переработан код для растеризации текста, что позволило добиться поддержки субпиксельного позиционирования текста на платформах Linux и Linux.
     
     
  • 2.37, Annual (??), 12:57, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Переработан код для растеризации текста, что позволило добиться поддержки субпиксельного позиционирования текста на платформах Linux и Linux.

    Субписькельная растерзация текста блеядь плиз.

     

  • 1.39, Аноним (39), 13:12, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажите мне спецы. Интересуют несколько вопросов.
    1. У лисы так и не исправили утечку памяти? Так и продолжает утекать при долгой работе?
    2. Лиса по прежнему плохо возвращает память после закрытия вкладок? У Хромого как с этим дела, лучше чем у Лисы?
    3. Если не отключен дисковый кеш, Лиса все также продолжает засирать весь диск своими файлами в хаотичном порядке? Хром вроде так себя не ведет? Не мечет на весь диск?
     
     
  • 2.46, Аноним (43), 13:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как было, так и осталось. Но сейчас набегут адепты квантума и начнут вопить, что у них открыто over 9000 вкладок и все работает.
     
     
  • 3.50, Аноним (39), 13:41, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что в гекко-лисе все было лучше в этом отношении.
     
  • 2.62, Аноним (62), 15:35, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >1. У лисы так и не исправили утечку памяти? Так и продолжает утекать при долгой работе?

    Это не утечка памяти. Это побочка мультипроцессности и потребительского отношения к пользовательским машинам. Перефразируя Полонского, у кого нет достаточного количества памяти - тот может идти в магазин.

     
     
  • 3.73, Аноним (73), 16:43, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, что браузеростроители еще не открыли собственные торговые сети по продаже компового железа. Не, ну а что, включает пользователь Жирнолиса или Хромого, а там ему сообщение показывается: "У вас недостаточно оперативки, срочно закажите ее в нашем сертифицированном магазине."
     

  • 1.40, Аноним (39), 13:17, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1. В Лисе теперь нельзя полноценно отключить многопроцессность?
    2. Отключение дискового кеша еще осталось в конфигах?
    3. Отключить проверку и автообновления еще можно в конфигах?
     
     
  • 2.44, zzz (??), 13:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лиса открыта неделями, ничего не течет.
    prefs.js
    Проверка обновлений неотключаемая, отключаема автоустановка
    Многопроцессность приколочена
     
     
  • 3.51, Аноним (39), 13:43, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У кого по этим пунктам лучше дела, у Лисы или у Хромого?
     
     
  • 4.52, Аноним (39), 13:44, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сори. Не туда улетело. Имел в виду работу с памятью. :-)
     

  • 1.42, Аноним (39), 13:29, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как в Лисе перенести дисковый кеш на другой диск? В сети ходят две разных версии. Кто говорит, что надо только в about:config править. Другие говорят что надо править в двух местах: в profiles.ini и в about:config.
    Что из этого правильно?
     
     
  • 2.45, zzz (??), 13:33, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделать симлинк.
     
     
  • 3.49, Аноним (39), 13:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть симлинк?
     
     
  • 4.61, Аноним (64), 15:27, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде ярлыка в винде.
     
     
  • 5.63, Аноним (62), 15:35, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для ярлыка привилегии админа не нужны.
     
     
  • 6.76, Аноним (74), 17:08, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужны системы, где для создания симлинка нужны привелегии админа.
     

  • 1.53, Аноним (53), 13:49, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Теперь браузер будет не только отжирать всю память и процессор, но и GPU с VRAM? Еще немного и для браузера будет отдельную машину держать.
     
  • 1.65, Аноним (39), 15:41, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Какой-то сучий гоморобот режет посты!
     
     
  • 2.69, Аноним (68), 16:29, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что Кей Джи Би свой диагноз узнал.
     

  • 1.67, Аноним (64), 15:47, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы продолжаете presto не собирать и не распростртонять.
     
  • 1.70, Аноним (70), 16:32, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    При включении WebRender наоборот все тормозить начинает как будто через софт рендеринг рендерит...
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру