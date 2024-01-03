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Наиболее важные события 2023 года, связанные с открытыми проектами

03.01.2024 16:15

Итоговая подборка наиболее важных и заметных событий 2023 года, связанных с открытыми проектами и информационной безопасностью:

За год на OpenNET было опубликовано 1478 новостей, на которые было оставлено 162 тысячи комментариев. Осенью 2023 года проекту OpenNET исполнилось 27 лет.

  1. OpenNews: Наиболее важные события 2022 года, связанные с открытыми проектами
  2. OpenNews: Наиболее важные события 2021 года
  3. OpenNews: Наиболее важные события 2020 года
  4. OpenNews: Наиболее важные события 2019 года
  5. OpenNews: Наиболее важные события 2018 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60367-summary
Ключевые слова: summary, report
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:39, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Новая модель управления окнами в GNOME.

    Расходимся, ибо это веха тысячелетия!

     
     
  • 2.28, Валера Невтеме (?), 19:04, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто подскажет, LibrePGP теперь надо использовать везде вместо OpenPGP? В KDE, например, есть несколько программ, которые GPG используют (тот же KGPG или Kleopatra) - они уже перешли на LibrePGP? Будут переходить?
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:57, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Почему растаманы не могут проделать такую же работу по сведению всех важных событий в одну новость? Тут ведь реально человек заморочился и составил этот список
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:14, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что это никому не нужно.
     
  • 2.43, Карлос Сношайтилис (ok), 21:05, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они это делают каждую неделю: https://this-week-in-rust.org/

    Но если тебе нужно, можешь сделать за год.

     

  • 1.5, Аноним (5), 16:57, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Машинное обучение

    Самое главное (GPT-4, цензура AGI, релизы всё более отдистиллированных AGI-моделей, пригодных для работы на малинках, и метод FunSearch, которым первое что напрашивается оптимизировать - это оптимизатор Adam, что должно усилить самоускорение) не упомянули.

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 19:38, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > цензура AGI

    Сэр, хотелось бы сообщить вам что, во-первых, в цивилизованных странах нет цензуры (а есть только правильные мнения), а во-вторых, вот у этих федеральных агентов есть к вам несколько вопросов.

     
     
  • 3.38, Аноним (38), 20:35, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адмирал Майкл Роджерс, вы забыли залогиниться.
     

  • 1.6, Аноним (6), 17:03, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Восстановление кадрированных скриншотов.

    Какой жаренный жёлтый заголовок для сообщения о банальном бэкдоре.

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 20:16, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя не обмануть /s. Это паранойя, кому пригодится хвост скриншота, обрезанного именно штатной утилитой и добровольно отправленного получателю? Мошенникам, которые смогут вести жертву по инструкции. А способные организованно внедрить бэкдор могут пользоваться парадным ходом вместо чёрного - отправлять скриншот куда надо силами гуглосервисов или виндодефендера.
     
     
  • 3.39, Аноним (38), 20:39, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >отправлять скриншот куда надо силами гуглосервисов или виндодефендера.

    Ну отправь с эйргэпнутого компьютера/телефона. А картинку со скрытой частью, Пьхеньян-стайл (Red Star OS внедряла в файлы метки с идентификаторами компьютеров, согласно анализу), сам пользователь отправит через флешку.

     
     
  • 4.44, Аноним (37), 21:30, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь выносит скриншоты с режимного Google Pixel то есть с режимного п... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.45, Аноним (37), 21:35, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > который высмеивает необходимость отправлять скриншоты злоумышленнику

    Туплю, там другой смысл - смешным нашли то, что кто-то может залить приватные вещи на сервис для демонстрации уязвимости.

     
  • 5.53, Аноним (53), 22:43, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А бэкдор с обрезкой скриншотов к чему тут приладить? Ни к чему.

    К графическому редактору. Допустим, что сотруднику колл-центра, где логи доступа почему-то не ведутся, дали задание: опубликовать детализацию звонков такого-то чела. Сотрудник фоткает её на телефон украдкой, обрезает бэкдорнутым редактором с картинки часть, где написано "Залогиненный сотрудник: Иванов Сидор Петрович", передаёт заказчику. Заказчик её постит на свой сайт "васе пупкину звонят прямо из госдепа!" (заказчик до этого заказал звонок с подделкой номера). СБ находит в инете картинку, восстанавливает обрезанную часть, сажает преступника, PROFIT. Всё благодаря бэкдору. <sarcasm>Какие полезные стали бэкдоры, побольше бы таких во все программы.</sarcasm>

     

  • 1.8, Аноним (9), 17:14, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Количество комментариев растет, а это главное.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 17:44, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но не качество.

    Огромное их количество - это C vs Rust (перепишите! задолбали нести!) и X11/Xorg vs мусор по имени Wayland.

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 17:49, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только.
    Темы про "ответственность продаванов за продаваемый код" тоже собрала достаточно комментов.
    Да и в теме про персоналии столлман, про смерть Брама Моленара было много обсуждений.

    ps не срача ради, а ради уточнения - мусор как раз X11/Xorg, багованный кусок окаменевшего кода, от которого нужно было избавиться лет 10 назад

     
     
  • 4.20, Аноним (-), 18:07, 03/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +2 +/
     
  • 4.23, Аноним (23), 18:19, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То, что стандартизировано и поддерживает всю требуемую (и практически любую существующую) функциональность -- мусор, то что реализовано максимально криво и не работает -- не мусор. Так и запишем, я так и думал всегда.
     
     
  • 5.27, Аноним (-), 18:54, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Отмечу что в "стандартизировано и поддерживает" не сказано, что оно работает хорошо)
    Возможно ты расскажешь мне, что ты сидишь на одном мониторе, с̶т̶р̶а̶д̶а̶е̶ш̶ь̶ наслаждаешься тирринг-слепотой, а цветопередача и hdr тебя вообще не волнует.
    Но меня это волнует - поэтому я обеими руками за дроп старья.
     
     
  • 6.29, Аноним (11), 19:10, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    99 пользователей Из тех, кто за двумя, у подавляющего большинства одинаковые мо... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 7.46, Аноним (46), 21:35, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ой блин, ну сколько можно эту бодягу жевать? Вейланд победил, всё уже, чего ныть то теперь как бабка старая. Изменить это можно двумя способами - локально у себя закрывая глазки ушками на окружающий мир пердолить иксы; начать разрабатывать иксы и показать всем кузькину мать. Всё остальное - навязшее на зубах нытьё.
     
  • 3.60, Аноним (60), 23:17, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > по имени Wayland

    Ничего. Перейдем на Астру. И клоны BSD - непочатый край.

     

  • 1.12, Аноним (12), 17:46, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Язык Crab умер спустя месяц после форка)
     
     
  • 2.14, Аноним (-), 17:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зато как в комментах надучали щеки хейтеры оригинала)
    Пророчили скорую смерть из-за coc и совета директоров.
    Ну? И кто сплясал на могилке суррогата?
     
  • 2.40, Аноним (40), 20:44, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не правда! Проект жив!
    > Create FUNDING.yml trvswgnr committed last week
     

  • 1.15, Анонин (?), 17:53, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то комментов как-то мало.
    Еще было бы интересно посмотреть сколько комментов было удалено прошлый год))
     
  • 1.16, robot228 (?), 17:55, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Наиболее важные события которые почему-то все кроме меня в рунете обходят стороной (да, в иностранном сегменте с этим всё впорядке). ну лан, я у себя в блоге посты делаю для избранных. в паблик инфа не утекает.

    нет новостей про:
    keepassxc
    bitwarden
    tixati
    sublime
    AI инструменты для распознавания речи
    vray, shadowsocks
    syncthing
    rclone
    графические просмоторщики
    calibre
    avisynth
    goldendict

     
     
  • 2.19, Аноним (-), 17:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а можно ссылку на vray/shadowsocks ?
    или хотя бы, как эту запись найти

     
  • 2.22, Аноним (23), 18:13, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    А что важного случалось с перечисленным малопопулярным мусором, малварь кто-то опять встроил?
     
  • 2.26, prokoudine (ok), 18:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Про саблайм никаких интересных новостей не было.

    Слова "просмоторщики" не существует.

     
     
  • 3.30, Аноним (34), 19:33, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Слова "просмоторщики" не существует.

    Как же так — они есть, а слова нет?

     
  • 3.33, Аноним (33), 19:36, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть слово досмоторищки. Это досмотр придъявите ваши картинки с мемами.
     
     
  • 4.35, Аноним (34), 19:41, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я думал, месье Д'Осмот — это граф. Или маркиз.
     
     
  • 5.36, Аноним (33), 19:47, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это досмотр! Мордой в пол!
     
     
  • 6.42, Аноним (9), 20:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фи где ваши манеры.
     
     
  • 7.65, Аноним (33), 00:28, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Запрещенные мемы при себе имеются?
     
  • 4.49, prokoudine (ok), 22:01, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Есть слово досмоторищки.

    Такого тоже нет, но...

    > Это досмотр придъявите ваши картинки с мемами.

    Плюсую за юмор :)

     
     
  • 5.66, Аноним (33), 00:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такого тоже нет, но..

    А если найду? https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%

     
     
  • 6.68, prokoudine (ok), 00:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Такого тоже нет, но..
    > А если найду? https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%
    > About 110 results

    Да ты прям мозг!

    А теперь сравни: https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%

    Всё ещё не доходит, где ты ошибся?

     
  • 5.67, Аноним (33), 00:30, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Такого тоже нет, но..

    А если найду? Просто загугли слово досмоторщики и ты увидишь что его употребляют люди, значит оно есть.

     
  • 3.50, Аноним (46), 22:14, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Слова "просмоторщики" не существует.

    Слово начинает существовать, когда его кто-то сказал и его поняли. Потому что функция слова - это передавать информацию.

     
  • 2.31, Аноним (33), 19:35, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что там про keepassxc?
    Почему ты сам не пишешь новости здесь?
     

  • 1.18, Аноним (-), 17:58, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, есть ли статистика по CVE?
    Какой процент из них - из-за проблем дыряшки.
     
     
  • 2.32, Аноним (34), 19:36, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку >99%.

    А с точностью до сотых долей процента — оно много кому надо?

     
  • 2.59, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:14, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, есть ли статистика по CVE?
    > Какой процент из них - из-за проблем дыряшки.

    дыряшка у тебя в голове и еще на выходе.

     
     
  • 3.61, Аноним (-), 23:18, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > дыряшка у тебя в голове и еще на выходе.

    Хм... если у тебя "дыряшки в голове и на выходе" нету, то 'что ты вообще такое'?
    Неужели оживший пень?


     
     
  • 4.62, Аноним (34), 23:51, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В общем, сишка — всему голова!
     
     
  • 5.63, Аноним (-), 00:07, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 6.69, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:06, 04/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 4.70, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:08, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> дыряшка у тебя в голове и еще на выходе.
    > Хм... если у тебя "дыряшки в голове и на выходе" нету, то
    > 'что ты вообще такое'?
    > Неужели оживший пень?

    У тебя дыряшка на выходе из за частого входа через выход. Слышал растоманы любят побаловаться.

     

  • 1.24, Аноним (24), 18:29, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Crab - форк языка Rust

    открываем его github и смотрим последние коммиты:

    > Update README.md trvswgnr committed 3 months ago
    > Create FUNDING.yml trvswgnr committed last week

    ЧТД

     
  • 1.25, th3m3 (ok), 18:48, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Спасибо за труды - opennet!
     
     
  • 2.41, Аноним (9), 20:51, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сказали бы ещё за чей на самом деле счёт этот банкет.
     
     
  • 3.47, Аноним (-), 21:39, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, что эту новость профинансировали корпорации?
     
     
  • 4.54, Аноним (46), 23:02, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Имя Ибрагим вам o чем-нибудь говорит?
     
     
  • 5.55, Аноним (-), 23:07, 03/01/2024 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     

  • 1.51, Аноним (51), 22:32, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/ggerganov/llama.cpp
    забыли
     
  • 1.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:09, 03/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Экспансия языка Rust

    Крестовый поход скорее.

     
     
  • 2.57, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:10, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Крестовый

    Двусмысленно звучит

     
  • 2.58, Аноним (-), 23:13, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Экспансия языка Rust
    > Крестовый поход скорее.

    Был бы крестовым, если бы говорили про С++.

    А пока это поход крабов)

     
     
  • 3.71, Вы забыли заполнить поле Name (?), 01:10, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А пока это поход крабов)

    Только крабы не умеют ходить, они ползают.

     

  • 1.64, Аноним (33), 00:25, 04/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Самая большая новость это релизы движка Героев!
     

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