Наиболее важные события 2023 года, связанные с открытыми проектами

2.19 , Аноним ( - ), 17:59, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а можно ссылку на vray/shadowsocks ?

или хотя бы, как эту запись найти 2.22 , Аноним ( 23 ), 18:13, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – А что важного случалось с перечисленным малопопулярным мусором, малварь кто-то опять встроил?

2.26 , prokoudine ( ok ), 18:50, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Про саблайм никаких интересных новостей не было. Слова "просмоторщики" не существует.

3.30 , Аноним ( 34 ), 19:33, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Слова "просмоторщики" не существует. Как же так — они есть, а слова нет?

3.33 , Аноним ( 33 ), 19:36, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Есть слово досмоторищки. Это досмотр придъявите ваши картинки с мемами.

4.35 , Аноним ( 34 ), 19:41, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я думал, месье Д'Осмот — это граф. Или маркиз.

5.36 , Аноним ( 33 ), 19:47, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это досмотр! Мордой в пол!

6.42 , Аноним ( 9 ), 20:52, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Фи где ваши манеры.

7.65 , Аноним ( 33 ), 00:28, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Запрещенные мемы при себе имеются?

4.49 , prokoudine ( ok ), 22:01, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > Есть слово досмоторищки. Такого тоже нет, но... > Это досмотр придъявите ваши картинки с мемами. Плюсую за юмор :)

5.66 , Аноним ( 33 ), 00:29, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Такого тоже нет, но.. А если найду? https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%

6.68 , prokoudine ( ok ), 00:49, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Такого тоже нет, но..

> А если найду? https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1%

> About 110 results Да ты прям мозг! А теперь сравни: https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%BE%D1% Всё ещё не доходит, где ты ошибся?

5.67 , Аноним ( 33 ), 00:30, 04/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Такого тоже нет, но.. А если найду? Просто загугли слово досмоторщики и ты увидишь что его употребляют люди, значит оно есть.

3.50 , Аноним ( 46 ), 22:14, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Слова "просмоторщики" не существует. Слово начинает существовать, когда его кто-то сказал и его поняли. Потому что функция слова - это передавать информацию.

2.31 , Аноним ( 33 ), 19:35, 03/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что там про keepassxc?

Почему ты сам не пишешь новости здесь?

