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Выпуск DNS-сервера BIND 9.20.0, переведённый на libuv и новый бэкенд для БД

23.07.2024 21:06

После двух с половиной лет разработки консорциум ISC представил первый стабильный релиз новой значительной ветки DNS-сервера BIND 9.20, который вобрал в себя изменения, развивавшиеся в экспериментальной ветке BIND 9.19. Поддержка ветки 9.20 будет осуществляться в рамках расширенного цикла сопровождения до первого квартала 2028 года. Поддержка ветки 9.18 прекратится во 2 квартале 2025 года. Для развития функциональности следующей стабильной версии BIND будет сформирована экспериментальная ветка BIND 9.21.0. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Основные изменения:

  • Ядро приложения, связывающее все компоненты, переведено на использование цикла обработки событий в неблокирующем режиме, реализованного на основе библиотеки libuv, применяемой в таких проектах, как Node.js, Knot DNS, H2O, Luvit и MoarVM. В ветке 9.16 на libuv был переведён менеджер сетевых соединений в BIND, а теперь и части, используемые для взаимодействия внутренних компонентов инфраструктуры, а также длительно выполняемые в отдельных потоках вспомогательные обработчики (threadpool), используемые для верификации DNSSEC, трансфера зон, поддержания каталога зон и обработки RPZ (Response Policy Zone). Для сборки BIND теперь требуется как минимум выпуск libuv 1.34.0.
  • Предложен новый бэкенд для работы с БД - "QP trie", который пришёл на смену RBTDB (Red-Black Tree Database) и задействован по умолчанию для хранения кэша и базы DNS-зон. Для многопоточной работы в QP trie задействована библиотека liburcu с реализацией в пространстве пользователя структур, не использующих блокировки, благодаря применению механизма синхронизации RCU (read-copy-update) и метода безопасного освобождения памяти QSBR (Quiescent-State-Based Reclamation).
  • Задействован обновлённый механизм сжатия доменных имён, использующий более компактный метод кодирования имён с большим числом меток.
  • Расширены возможности DNSSEC: "dnssec-policy" разрешено применять для управления подписанными зонами (опция auto-dnssec удалена); при использовании "inline-signing" добавлена поддержка RFC 8901 (DNSSEC multi-signer model 2); возобновлена поддержка PKCS#11 на базе OpenSSL 3.0.0 Engine API; в "dnssec-policy" добавлена поддержка HSM (Hardware Security Module).
  • Добавлена поддержка второй версии каталога зон (Catalog Zone, RFC 9432), упрощающего поддержание вторичных DNS-серверов за счёт того, что вместо определения на вторичном сервере отдельных записей для каждой вторичной зоны, между первичным и вторичным серверами организуется передача каталога вторичных зон. После настройки передачи каталога по аналогии с передачей отдельных зон, заводимые на первичном сервере зоны, помеченные как входящие в каталог, автоматически создаются на вторичном сервере без необходимости правки файлов конфигурации.
  • Добавлена поддержка механизма расширенных ошибок (Extended DNS Errors, RFC 8914), позволяющего возвращать дополнительную информацию о причине ошибки, возникшей при выполнении DNS-запроса.
  • Реализация технологий "DNS поверх HTTPS" (DoH, DNS over HTTPS) и DNS поверх TLS (DoT, DNS over TLS), применяемых для шифрования запросов клиентов к резолверу и шифрованного обмена данными между серверами, переведена на использование унифицированного транспорта.
  • Добавлена возможность использования протокола PROXYv2 со всеми транспортами, поддерживаемыми в BIND. Протокол PROXY позволяет передавать информацию о соединении для сохранения сведений об исходном IP-адресе и номере порта при пробросе DNS-запросов через другие бэкенды, балансировщики нагрузки и прокси-серверы.
  • Добавлена поддержка режима USDT (User Statically Defined Tracing), дающего возможность выполнять трассировку приложения при помощи команды perf, не создавая дополнительные накладные расходы, когда трассировка отключена.
  • В собираемой статистике реализовано отражения информации о незавершённых входящих операциях передачи зон.
  • Проведена работа по сокращению задержек, уменьшению потребления памяти и снижению нагрузки на CPU при резолвинге, работе DNS-over-TLS и формировании ответов по UDP и TCP.





  • Устранены 4 уязвимости, приводящие к аварийному завершению, излишней нагрузке на CPU, замедлению работы или проблемам со стабильностью.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/b...)
  2. OpenNews: Уязвимости KeyTrap и NSEC3, затрагивающие большинство реализаций DNSSEC
  3. OpenNews: DNS-сервер Trust-DNS переименован в Hickory и будет задействован в инфраструктуре Let's Encrypt
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.3.0 с поддержкой DNS поверх QUIC
  5. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS
  6. OpenNews: Выпуск PowerDNS Authoritative Server 4.7
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61599-bind
Ключевые слова: bind, dns
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:59, 23/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Предложен новый бэкенд для работы с БД - "QP trie", который пришёл на смену RBTDB (Red-Black Tree Database) и задействован по умолчанию для хранения кэша и базы DNS-зон.

    Лишь бы LMDB/SQLite не использовать.

     
  • 2, ананим.orig (?), 23:20, 23/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а bind 10 всё?
     
  • 3, Аноним (3), 23:30, 23/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    А каким DNS пользуетесь вы?
     
     
  • 5, Kisagi (?), 00:12, 24/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    /etc/hosts
     

  • 4, penetrator (?), 23:39, 23/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    кто знает есть ли патчи от kernel.org к нему в открытом доступе? для geodns
        
     
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