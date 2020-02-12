Доступен Wayland 1.18

Состоялся стабильный релиз протокола, механизма межпроцессного взаимодействия и библиотек Wayland 1.18. Ветка 1.18 обратно совместима на уровне API и ABI с выпусками 1.x, но дополнительно содержит порцию улучшений. Композитный сервер Weston 8.0, в рамках которого развивается кодовая база и рабочие примеры для использования Wayland в десктоп-окружениях и встраиваемых решениях, был опубликован в конце января.

Основные улучшения в Wayland 1.18:

Добавлена поддержка сборочной системы Meson. Возможность сборки при помощи autotools пока сохранена, но будут удалена в одном из будущих выпусков;

Добавлен API для разделения прокси-объектов на основе тегов, дающий возможность проиложениям и тулкитам совместно использовать одно Wayland-соединение;

Обеспечено отслеживание таймеров сервера wayland в пространстве пользователя, что позволило исключить создание слишком большого числа файловых дескрипторов;

Добавлена функция wl_global_remove(), отправляющая событие удаления глобального объекта без его очистки. Новая функция позволяет исключить возникновение состояния гонки (race conditions) при удалении глобальных объектов. Подобные состояния гонки могли возникать так как клиенты не имели возможности подтвердить получение события удаления. Функция wl_global_remove() даёт возможность вначале отправить событие удаления и лишь после определённой задержки очистить объект.

Статус поддержки Wayland в приложениях, окружениях рабочего стола и дистрибутивах:

Напомним, что Wayland представляет собой протокол взаимодействия композитного сервера и работающих с ним приложений. Клиенты самостоятельно выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации при использовании высокоуровневых библиотек, таких как GTK+ и Qt, берущих на себя работу по компоновке содержимого окон. В настоящее время поддержка прямой работы c Wayland уже реализована для библиотек GTK3+, Qt 5, SDL (начиная с выпуска 2.0.2), Clutter и EFL (Enlightenment Foundation Library). Начиная с Qt 5.4 в состав включён модуль QtWayland с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении композитного сервера Weston, развиваемого проектом Wayland.

Взаимодействие с аппаратным обеспечением в Wayland/Weston, например, проведение инициализации, переключение видеорежимов (drm modesetting) и управление памятью (GEM для i915 и TTM для radeon и nouveau) графических карт, может производиться напрямую через модуль, работающий на уровне ядра, что позволяет обойтись без привилегий суперпользователя. Композитный сервер Weston может работать не только с использованием DRM-модуля ядра Linux, но и поверх X11, другого композитного сервера Wayland, фреймбуфера и RDP. Кроме того, развиваются проекты по обеспечению работы поверх графического стека платформы Android.

В рамках проекта Weston развивается одна из реализаций композитного сервера. В роли композитного сервера также может выступать любой другой продукт, поддерживающий протокол Wayland. Например, в настоящее время ведётся работа по обеспечению поддержки Wayland в KWin. В текущем виде Weston уже вышел за рамки набора примеров для тестирования протокола Wayland и может обрастать функциональностью через плагины и дополнения. Пользовательские оболочки и расширенные функций управления окнами предлагается реализовывать в форме внешних бэкендов к Weston.

Для обеспечения выполнения обычных X11-приложений в окружении на базе Wayland используется DDX-компонент XWayland (Device-Dependent X), похожий по организации работы на Xwin и Xquartz для платформ Win32 и OS X. Поддержку запуска X11-приложений планируется встроить непосредственно в композитный сервер Weston, который при попытке выполнения X11-приложения будет инициировать запуск X-сервера и связанных с ним компонентов XWayland. При таком подходе процесс запуска X11-приложений будет бесшовным и неотличимым для пользователя от запуска приложений, работающих напрямую с Wayland.



