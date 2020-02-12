Доступен Wayland 1.18

|
|1.1, Smilek (?), 09:40, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В Red Hat Enterprise Linux 8 качестве рабочего стола предложен GNOME с применением по умолчанию дисплейного сервера на базе Wayland;
Это я уже оценил)
Пакет tigervnc-server ставится, но служба не стартует - пишет, иксов не вижу, пройдите нафиг ))))
|
|
|
|
|
|3.34, llolik (ok), 10:52, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> wayvnc?
Он кроме sway с чем-то ещё работает? Без подтекста, мне действительно интересно.
|
|1.3, Аноним (3), 09:53, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Устаревшее ПО, которым пользовались отцы. Рождено в эпоху популярности ICQ и кнопочных телефонов. Нужен десплейный сервер, соответствующий современным требованиям
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 10:09, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ещё один всё понял. Wayland тормозит развитие. Когда выбросят на помойку эту гору легаси-костылей?
|
|2.26, Аноним (26), 10:40, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>соответствующий современным требованиям
Это такой эвфемизм для "потребляющий гиги оперативы"? Да ну нахрен. Событийная перерисовка может и не очень подходит для эффектов вроде деформируемых окон, летающих в 3D, но если честно, то все эти свистоперделки не нужны, малое потребление оперативы (и видеопамяти) - вот самая нужная фича.
|
|1.12, анонимчик (?), 10:14, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
пацаны, научите выставить одинаковый DPI для qt, gtk и xorg приложений
у меня не получилось, поэтому приходится для всех использовать xwayland
|
|1.15, Аноним (15), 10:18, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> выполняют отрисовку своих окон в отдельном буфере, передавая информацию об обновлениях композитному серверу, который комбинирует содержимое буферов отдельных приложений для формирования итогового вывода с учётом возможных нюансов, таких как перекрытие окон и прозрачность. Иными словами, композитный сервер не предоставляет API для отрисовки отдельных элементов, а оперирует только с уже сформированными окнами, что позволяет избавиться от двойной буферизации
Ага, ну да теперь серверу 2й буфер не нужен. У каждого запущеного приложения теперь свой буфер, куда уж еще ...
|
|
|
|2.32, Аноним (32), 10:50, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Та все, успокойся.. Все DE смотрят на вейланд. И это не обратимо
|
|1.22, Аноним (24), 10:36, 12/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
"Напомним, что Wayland" .... "вышел" 7 с половиной лет назад. И пока его не обкостыляют до функциональности иксов, он мало кому нужен.
|
|
|
|2.35, Аноним (32), 10:53, 12/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не обкостыляют. Wayland это всего лишь композитор - накладывает битмапы друг на друга. Тут нечему разрастаться
|