Релиз десктоп-окружения MATE 1.24, форка GNOME 2

Представлен релиз десктоп-окружения MATE 1.24, в рамках которого продолжено развитие кодовой базы GNOME 2.32 с сохранением классической концепции формирования рабочего стола. Установочные пакеты с MATE 1.22 в ближайшее время будут подготовлены для Arch Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, ALT и других дистрибутивов. В новом выпуске: Представлены первые результаты инициативы по портированию приложений MATE для Wayland. Для работы без привязки к X11 в окружении Wayland адаптирован просмотрщик изображений Eye of MATE. Улучшена поддержка Wayland в панели MATE. Для использования с Wayland адаптированы апплеты panel-multimonitor и panel-background (system-tray, panel-struts и panel-background-monitor помечены как доступные только для X11);

В конфигураторе "Запускаемые приложения" (Startup Applications) появилась возможность определения, какие из приложений нужно показывать при запуске MATE;

В программе для работы с архивами Engrampa добавлена поддержка дополнительных форматов rpm, udeb и Zstandard. Налажена работа с архивами, защищёнными паролем или использующими символы Unicode;

В просмотрщик изображений Eye of MATE (форк Eye of GNOME) добавлена поддержка встроенных цветовых профилей, переработана генерация миниатюр и реализована поддержка изображений в формате WebP;

В оконном менеджере marco реализована поддержка невидимых границ для изменения размера окна, которые избавили пользователя от необходимости поиска края за который можно захватить окно мышью. Все элементы управления окнами (кнопки закрытия, сворачивания и раскрытия) адаптированы для экранов с высокой плотностью пикселей;

Реализованы новые современные и ностальгические темы декорирования окон Add Atlanta, Esco, Gorilla, Motif и Raleigh;

Полностью переработаны диалоги переключения виртуальных рабочих столов и смены задач (Alt+Tab), которые теперь более настраиваемые, реализованы в стиле экранной панели (OSD) и поддерживают навигацию стрелками клавиатуры;

Добавлена возможность цикличного переключения между мозаичными окнами разного размера при помощи клавиатуры;

В апплет "Системный монитор" добавлена поддержка NVMe-накопителей;

В калькуляторе улучшен режим научных вычислений, добавлена возможность использования для числа Пи как "pi", так и "π", внесены исправления, связанные с поддержкой предопределённых физических констант;

В центре управления обеспечено корректное отображения пиктограмм на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

Добавлено новое приложение для управления временем (Time And Date Manager);

В приложение для настройки мыши добавлены профили ускорения;

В интерфейс для выбора предпочтительных приложений-обработчиков добавлена интеграция с клиентами для мгновенного обмена сообщениями и внесены улучшения для людей с ограниченными возможностями;

В апплете Индикатор улучшена работа с пиктограммами нестандартного размера;

Полностью переработаны и адаптированы для экранов HiDPI пиктограммы апплета настройки сети;

В менеджер уведомлений добавлен режим "не беспокоить", позволяющий отключить показ уведомлений на время выполнения важной работы;

В панели задач исправлены ошибки, приводящие к краху при изменении раскладки панели. Пиктограммы отображения статуса (уведомления, системный лоток и т.п.) адаптированы для экранов HiDPI;

Апплет "Wanda the Fish", показывающий вывод предопределённой команды, полностью адаптирован для экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);

В апплете, показывающем список окон, реализовано отображение миниатюр окон при наведении курсора;

Для систем не использующих systemd реализована поддержка elogind в хранителе экрана и менеджере сеансов;

Добавлена новая утилита для монтирования дисковых образов ( MATE Disk Image Mounter);

В редактор меню Mozo добавлена поддержка отката изменений (Undo и Redo);

В текстовом редакторе Pluma (ответвление от Gedit) реализована возможность показа меток форматирования. Плагины Pluma полностью переведены на Python 3;

Код интернационализации всех приложений переведён с intltools на gettext.