Обход защиты от атак Spectre и эксплоит для извлечения данных из памяти другого процесса

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|1.1, Аноним (1), 12:48, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха
пора уже делать Университет Обходителей Spectre
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|1.2, мяв (?), 12:58, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хм.. вот это довольно интересно.
благо, есть LKRG, подобные фокусы обрубающийна корню
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|2.12, Афроним (?), 13:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Достопочтенная Мяв. Вы там обвешав Федору всевозможными Томоё, Элкаэрджи и прочими анихаками уже в безопасности? Я волнуюсь.
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|3.25, Аноним (25), 15:06, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достопочтенная Мяв. Вы там обвешав Федору всевозможными Томоё, Элкаэрджи
> и прочими анихаками уже в безопасности? Я волнуюсь.
Она обвешалась, и тут вдруг оказалось - что атакующие вообще не собирались это е-мое ломать и просто вырубили все это первым же эксплойтом. Так что любители е-мое эвон сколько пыхтели - а любители offensive эвона как это все аннулировали. Это то что теоретики получают за отсутствие мышления как у атакующих. Много пыхтения с установкой железной двери - и тут оказывается что она стоит в чистом поле, неуловимый Джо шел на километр правее - и вообще не заметил подвохов.
Вот LKRG - уже несколько менее удобная штука. Но уповать что атакующие его не смогут вынести - такое себе.
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|4.27, Аноним (27), 15:18, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> и тут оказывается что она стоит в чистом поле
т.е. делаем следующий вывод:
- заборы
- двери
сносим? нам же нечего бояться, тем более что так вот не эффективно!
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|5.52, Аноним (52), 17:58, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> т.е. делаем следующий вывод:
> - заборы
> - двери
> сносим? нам же нечего бояться, тем более что так вот не эффективно!
Вместо того, что бы делать дверь как в бункере, лучше забор построить.
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|6.58, Аноним (58), 19:28, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так нам оратор выше по ветке, популярно "разжевал"
бессмысленность любой защиты на примере двери.
Забор то тоже можно поставить по разному..
Вы предлагаете спереди или сзади?
Логично было бы по периметру ))
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|3.20, мяв (?), 14:42, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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зависет от параметров.
в среднем, падает, но некритично.
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|2.4, Аниним (?), 13:03, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Насколько я понимаю, проблему я ядре устранили года 2 назад, так что сейчас никакой Zen не подвержен.
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|3.6, Аноним (6), 13:13, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В новости есть ссылка на отчёт AMD с упоминанием уязвимости, но мы упорно будем "за амуде, как у них фсё харашо".
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|3.7, Аноним (7), 13:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В PDF-ке от 18 октября исследователи написали, что ядро пока не исправлено: "We are currently working with the Linux kernel maintainers to merge our proposed software patch"
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|1.17, Аноним (17), 14:29, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Интел на столько задрал, что терпение даже у китайцев закончилось.
Intel hits back at China's accusations it bakes in NSA backdoors
пс: попкорн
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|2.24, Аноним (24), 15:04, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И даже Spectre тут особо не нужен — про Management Engine все уже забыли? Полный доступ с абсолютными привелегиями.
Причём это стандартная, не просто документированная, но ещё и мелькающая в рекламных проспектах функция. В каждом процессоре, не только в серверных. «Хочешь что–то спрятать — положи на видное место», классика. А если кто будет пальцем показывать, всегда можно отмазаться: «что вы, что вы, какой бэкдор, это административный интерфейс, совсем даже не секретный». А если вдруг ключи от этого интерфейса будут замечены в распоряжении каких надо агентств — «ну, бывает, недоглядели, утечки случаются».
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|3.30, Аноним (17), 15:37, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> «ну, бывает, недоглядели, утечки случаются»
«мы законопослушные граждане» - акт патриота и этому примеру следуют все страны в мире. Всех обязывают как минимум при необходимости внедрения бекдора (backdoor on-demand), либо заведемо внедренного. И никто не отмажется мол "мы не можем" (в плане как придумать механизм бекдора), на то и существуют такие структуры как нса, которое и придумывает эти механизмы. А то, что какие-то "швейцарцы" нашли бекдоры в том или ином софте (аппарате), то это всего лишь конкуренция структур, соперничество.
пс: "и телега сливает", думаю было бы смешно это ообсуждать :)
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|1.22, Alladin (?), 14:57, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Проблема устранена в обновлении микрокода, выпущенном компанией Intel в марте."
Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха умеют читать багрепорты!
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|2.40, Аноним (-), 16:40, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот так чипмейкеры показали программистам, что никакой разницы между безопасными и небезопасными языками нет.
Хм... а на каком языке написана прошивка?
Ну т.е я очень сомневаюсь что оно на чистом ассемблере.
И что там какая-то ADA/Spark
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|3.46, Аноним (46), 17:05, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> на каком языке написана прошивка?
Какая разница ? Наверное, на C/C++ . Что это меняет ?
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|2.54, Аноним (54), 18:16, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пррограммисты и раньше знали, что между безопасТными и небезопасными языками разницы нет.
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|2.51, Аноним (51), 17:34, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Интересно, насколько просядет производительность? Точнее, во сколько раз?
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|1.55, Аноним (55), 18:49, 19/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лошки - хорошо я вас наказал? - хорошо.. Все, получили вы. Аттата я вам сделал. Хорошо вам?
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|4.60, Аноним (55), 19:41, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут высказываниий не нужно, больше кучкуйтесь вокруг питера и мск. Уже все понятно что будет дальше
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