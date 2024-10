Обход защиты от атак Spectre и эксплоит для извлечения данных из памяти другого процесса

2.4 , Аниним ( ? ), 13:03, 19/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Насколько я понимаю, проблему я ядре устранили года 2 назад, так что сейчас никакой Zen не подвержен.

3.6 , Аноним ( 6 ), 13:13, 19/10/2024
В новости есть ссылка на отчёт AMD с упоминанием уязвимости, но мы упорно будем "за амуде, как у них фсё харашо".

3.7 , Аноним ( 7 ), 13:16, 19/10/2024
В PDF-ке от 18 октября исследователи написали, что ядро пока не исправлено: "We are currently working with the Linux kernel maintainers to merge our proposed software patch"

3.8 , Аниним ( ? ), 13:21, 19/10/2024
А, ссылка на отчёт АМД какая-то старая, и в ней ссылка на старый CVE. А так да, патчи пока только в мейнлайне.
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:26, 19/10/2024
Вот вам и АМД.

https://opennet.ru/59574-amd