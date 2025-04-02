The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Релиз фреймворка Qt 6.9

02.04.2025 21:46

Компания Qt Company опубликовала релиз фреймворка Qt 6.9, в котором продолжена работа по стабилизации и наращиванию функциональности ветки Qt 6. В Qt 6.9 предоставлена поддержка платформ Windows 10+, macOS 12+, Linux (Ubuntu 22.04/24.04, openSUSE 15.5, SUSE 15 SP5, RHEL 8.10/9.4, Debian 11.6), iOS 16+, Android 9+(API 23+), webOS, WebAssembly, INTEGRITY, VxWorks, FreeRTOS и QNX. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2. Qt 6.9 получил статус промежуточного выпуска, общедоступная поддержка которого будет осуществляться 6 месяцев (+ ещё 6 месяцев для коммерческих пользователей).

Основные изменения в Qt 6.9:

  • Продолжено развитие модуля Qt Graphs, предназначенного для построения 2D- и 3D-графиков, а также визуализации больших коллекций быстро меняющихся данных. Модуль использует Qt Quick 3D и движок рендеринга RHI (Rendering Hardware Interface), поддерживающий различные 3D API (OpenGL, Vulkan, Metal и Direct 3D). В новой версии добавлена поддержка прозрачности в QML-типе Surface3D, реализован класс QSpline3DSeries для отрисовки данных в виде 3D-сплайнов, добавлены дополнительные возможности по настройке оформления диаграмм, осей и меток. Появилась возможность подстановки графиков в приложения на базе Qt Quick 3D, используя свойство "importScene" в сценах на базе View3D. Упрощена настройка параметров ввода в 2D-диаграммах. В QGraphsView появилась поддержка точного позиционирования прямоугольной области (plotArea) для отображения графика.
  • Реализована возможность определения в тексте кодов emoji и использования корректных цветных шрифтов для их отображения. В QFontDatabase добавлен новый API для выбора семейства шрифтов для emoji. В настоящее время поддерживаются шрифты в форматах CBDT и COLRv1. При желании парсинг emoji может быть отключён.
  • Добавлен API для создания интерфейсов, в которых элементы интерфейса смешиваются с содержимым и не отвлекают пользователя (контент охватывает всё пространство окна, без выделения заголовка). Для расширения области интерфейса приложения на всё окно добавлен флаг Qt.ExpandedClientAreaHint, а для выделения областей со служебными элементами, такими как заголовок, футер и меню, которые не должны пересекаться с внутренними элементами интерфейса приложения, в Qt Quick реализовано свойство "SafeArea".
  • В модуль Qt SVG добавлена начальная поддержка CSS-анимации, которая пока применима только для свойств "color", "fill", "stroke" и "transform".
  • Проведена работа по повышению производительности.
    • На системах с гибридными CPU, оснащёнными отдельными высокопроизводительными и энергоэффективными ядрами, в QThread добавлена возможность передачи планировщику подсказки на каком типе ядер CPU следует выполнять указанный поток.
    • Для приложений, использующих QQuickPaintedItem с OpenGL, разрешено использование режима отрисовки FramebufferObject, при котором применяется аппаратное ускорение.
    • В RHI-бэкенде (Rendering Hardware Interface) для OpenGL ES задействовано расширение с поддержкой мультисэмплированной отрисовки, позволяющей повысить производительность Qt Quick и Qt Quick 3D на современных GPU.
    • В RHI-бэкенд для Direct 3D добавлен отдельный поток для отслеживания завершения вертикальной развёртки (vblank), позволивший сократить задержки в интерактивных интерфейсах.
    • Во всех RHI-бэкендах, кроме OpenGL, добавлена поддержка механизма Variable Rate Shading (VRS), при помощи которого в приложениях виртуальной реальности на базе Quick 3D XR обеспечена поддержка отрисовки с учётом направления взгляда пользователя.
    • В Qt Quick предложен новый элемент RectangularShadow, позволяющий снизить нагрузку на CPU при использование в интерфейсе эффектов затенения и свечения.
    • В классе QHeaderView значительно снижено потребление памяти при отключении изменения размера и перегруппировки секций.
  • В Quick 3D реализована техника "Weighted Blended", позволяющая отрисовывать прозрачные объекты без выполнения отдельных операций сортировки глубины. Реализованная техника позволяет исключить появление артефактов из-за неверной сортировки, возникающих когда объекты перекрывают друг друга. По нагрузке на процессор и потреблению памяти новый метод идентичен старому.
  • Добавлен модуль Qt Network Authorization, предоставляющий API для аутентификации при помощи протоколов OAuth1 и OAuth2, которые можно использовать для получения доступа к online-сервисам без раскрытия пользовательского пароля.
  • Проведена работа по усилению защиты модуля Qt HTTP Server. В QHttpServerConfiguration добавлена возможность ограничения максимального числа входящих запросов. В QHttp2Configuration для клиентов HTTP/2 добавлена поддержка настройки максимального числа одновременно создаваемых потоков.
  • В QML Language Server, реализации сервера LSP (Language Server Protocol) для QML, обеспечена отдача информации о структуре QML, позволяющая отображать иерархическое представление структуры QML в редакторах кода и интегрированных средах разработки.
  • В Qt Quick добавлен новый компонент ContextMenu, упрощающий привязку контекстных меню к элементам, открываемым при поступлении специфичных для платформ событий, таких как клик правой кнопкой мыши. Для компонентов TextField и TextArea добавлены контекстные меню по умолчанию.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-6.9-...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.8
  3. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Creator 16
  4. OpenNews: Опубликована среда рабочего стола LXQt 2.1.0
  5. OpenNews: Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust
  6. OpenNews: Доступен графический тулкит GTK 4.18
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63009-qt
Ключевые слова: qt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (-), 22:29, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В модуль Qt SVG добавлена начальная поддержка CSS-анимации, которая пока применима только для свойств "color", "fill", "stroke" и "transform".

    А JavaScript анимации оно поддерживает?

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:33, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В QML есть JavaScript
     

  • 1.3, Аноним (5), 22:31, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, какой комбайн победит? Qt, SystemD или Linux Kernel?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:38, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто победит в шахматах?
    Боксер,лыжник или спринтер?
     
     
  • 3.13, Нуину (?), 22:39, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мы уже все решили: твой боксер ляжет во 2-ом раунде с нашим лыжником.
     
  • 3.21, Аноним (5), 22:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Боксер,лыжник или спринтер?

    Лучшего описания комбайнов я ещё не встречал :) Именно так и обстоит дело... при "игре в шахматы".

     
  • 2.12, Аноним (12), 22:38, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, какой комбайн победит?

    Только вот Qt не комбайн, а набор отдельных библиотек.

    Причем в пределах одной библиотеки можно даже ненужные фичи при сборке отключать: например, отключить неиспользуемые виджеты в QtWidgets, и получить DLL/SO в 2-3 мегабайта.

     
     
  • 3.15, Аноним (5), 22:41, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ненужные фичи при сборке отключать

    Ты не поверишь... что можно сделать при сборке ядра.

     
     
  • 4.17, Нуину (?), 22:43, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> ненужные фичи при сборке отключать
    > Ты не поверишь... что можно сделать при сборке ядра.

    Он про сборку приложения говорит, а не самого qt. Понимать надо!

     

  • 1.4, Нуину (?), 22:32, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлен API для создания интерфейсов, в которых элементы интерфейса смешиваются с содержимым и не отвлекают пользователя

    Помню в яндекс браузере так делали, чтобы контент сайтов отображался. Правда сайтам вроде надо было это поддерживать отдельно.

     
  • 1.6, Аноним (6), 22:33, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все эти новые версии Qt доступны в России?
     
     
  • 2.7, Нуину (?), 22:34, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Через официальный установщик нет, через пакеты - да.
     
  • 2.8, Аноним (8), 22:35, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всегда были.
     

  • 1.19, Ivan7 (ok), 22:48, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно GUI сделать поверх OpenGL?
     
     
  • 2.20, Герострат (?), 22:52, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле, вручную нарисовать? Можно, если времени вагон
     
  • 2.22, Аноним (6), 22:58, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разумеется. В играх так и делают.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру