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Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust

09.04.2024 13:55

Компания KDAB объявила о разработке компонента Servo WebView для Qt, использующего браузерный движок Servo вместо модуля Qt WebEngine (на базе Chromium) для отображения web-контента в QML-приложениях. Предполагается, что проект поможет сократить поверхность атак на Qt-приложения, использующие API WebView, за счёт применения компонента, в котором благодаря языку Rust минимизировано возникновение уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью. Код Servo WebView для Qt распространяется под лицензией MPL-2.0.

Для организации работы кода Servo, написанного на языке Rust, в окружении на языке C++ задействована прослойка CXX-Qt. CXX-Qt позволяет создавать компоненты на языке Rust, интегрируемые с программами на С++, использующими Qt. Применение CXX-Qt даёт возможность создавать подклассы QObject на Rust, которые могут использоваться в коде на C++, QML и JavaScript. Также имеется возможность создания Rust-программ, вызывающих код на С++, для чего предоставляются Rust-обвязки над типовыми классами QtCore и QtGui.

Проект Servo изначально развивался компанией Mozilla, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation. Движок отличается поддержкой многопоточного рендеринга web-страниц, распараллеливанием операций с DOM (Document Object Model) и задействованием предоставляемых языком Rust механизмов безопасного программирования. Во время основания Servo браузерный движок Firefox не мог в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за использования однопоточных схем обработки контента. Servo изначально создан с поддержкой разбиения кода DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. В Firefox уже интегрированы некоторые части Servo, такие как многопоточный CSS-движок и система отрисовки WebRender.

Из близких по тематике разработок также отмечается проект Tauri-Servo, развивающий бэкенд к библиотеке WRY на базе движка Servo, позволяющий использовать Servo в приложениях на основе фреймворка Tauri (конкурирующая с Electron платформа для создания пользовательских приложений с использованием браузерных технологий).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Релиз браузерного движка WebKitGTK 2.42.0 и обновление проекта Servo
  3. OpenNews: Разработка браузерного движка Servo переведена в организацию Linux Foundation Europe
  4. OpenNews: Возобновлена активная разработка браузерного движка Servo
  5. OpenNews: Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt
  6. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 6.7 и среды разработки Qt Creator 13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60961-qt
Ключевые слова: qt, servo
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.8, Аноним (8), 14:46, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот так всё у моззилы - что-то там создает, а потом не использует: раст, серво... браузер
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:50, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно как и вейленд никогда не готово для десктопа.
     
  • 2.13, Аноним (13), 15:08, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    браузер вполне рабочий, и это с учетом того, что инетом владеет гугл.
     
  • 2.35, Аноним (35), 16:04, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла выложила раст для всех . А раз пользоваться будут все - с какой стати Мозилле в одиночку над ним вкалывать ? И в браузере использует , всё больше . Но у хромоюзеров "бревно в глазу" .
     

  • 1.11, Аноним (11), 15:00, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >за счёт применения компонента, в котором благодаря языку Rust минимизировано возникновение уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью

    То есть, по факту, причина выбора как всегда - отсутствие желания нести ответственность и проектировать своими руками и головой корректно работающий код без ошибок? Объясните пожалуйста, почему в любом проекте где используется Rust, его использование оправдывают "отсутствием уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью", если это должно быть ответственностью пишущего?

     
     
  • 2.14, Аноним (13), 15:09, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пиши на чём-угодно, тебя кто-то заставляет писать на Rust?
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:01, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как уже достали со своим растом, ей богу, из каждого утюга про него слышно
    И если пару лет назад лично у меня к этому языку было скорее нейтральное отношение, то сейчас меня уже хорошо так триггерит, и в целом язык вызывает отвращение

    Хотя умом я понимаю что, наверное, язык то неплохой, НО! Психика так работает

    зы: тоже самое у меня с го было, когда он был на хайпе, как же меня  бесил этот синий гофер, а сейчас норм, думаю в недалеком будущем что-то написать на го

     
     
  • 2.15, Аноним (13), 15:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Просто плюсы видать мало кому интересны на опеннете, вот и не пишут про них
    Сишка уже легаси
    d - маргинальщина для 1.5 землекопов
    И получается, Раст - самый популярный язык системного программирования на опеннете.
     
     
  • 3.27, Аноним (-), 15:41, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Просто плюсы видать мало кому интересны на опеннете, вот и не пишут про них

    На с++ не так много приложений, которые интересны местной аудитории.
    Навскидку могу вспомнить KDE, kodi, opencv, openoffice..

    > Сишка уже легаси

    Но тем не менее новости об уязвимостях появляются постоянно, и читать, а особенно комментить их весело))

    > И получается, Раст - самый популярный язык системного программирования на опеннете.

    Именно! вот поэтому он достоен быть в главных новостях)

     
     
  • 4.32, Аноним (32), 16:00, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо подсказать тем, кто составляет рейтинги популярности ЯП, оценивать популярность языка по числу упоминаний на OpenNet.
     
  • 2.20, Аноним (-), 15:26, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как уже достали со своим растом, ей богу, из каждого утюга про него слышно

    Люди работают, пишут код, почему бы не рассказать об этом другим?

    > И если пару лет назад лично у меня к этому языку было скорее нейтральное отношение, то сейчас меня уже хорошо так триггерит, и в целом язык вызывает отвращение

    Сочувствую тебе.

    > Хотя умом я понимаю что, наверное, язык то неплохой, НО! Психика так работает

    Неа) Как обычно говорят на форумах лапчатых УМВР))
    Наверное психика другая. А может у тебя просто стресс, и в такой момент даже пакетик может выбесить.

    > зы: тоже самое у меня с го было, когда он был на хайпе, как же меня  бесил этот синий гофер, а сейчас норм, думаю в недалеком будущем что-то написать на го

    Ну, краб некоторых бесит еще с 2012 года, а некоторые еще и раньше.
    Думаю тебе просто надо в отпуск))


     

  • 1.18, Аноним (18), 15:24, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если uBlock прикрутят то появится нормальный бровсер на Qt
     
     
  • 2.31, Аноним (32), 15:56, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он, хотя бы для начала, просто появился даже без uBlock.
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:35, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ура! Это всё для того, чтобы Google заплатила им 1 миллион, который они пообещали тем, кто сделает хорошую совместимость между кодом на C++ и кодом на 🩸 bleeding edge технологиях! Потому что это действительно 🕹️ paradigm-changing переворот игры (никакого больше небезопасного кода)! Теперь в Qt веб-содержимое переписывается, чтобы стать безопаснее не только при помощи неуловимости Джо, но и потом что это будет 🔥 Blazingly быстро! 💡 Easy для использования! Обязательно надо чтобы на странице документации 🏆 вся информация сопровождалась 👋 достаточно 2️⃣ большим количеством 🤯 жмоджи во всех 📖 примерах 🔥 🦀 💨! Хромой движок теперь не хромой, а клешне-рукий и ржавой! 🦀
     

  • 1.28, Аноним (28), 15:44, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой-то эзопов язык в новости. Они это написали уже, или как всегда у растоманов, только собираются?
     

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