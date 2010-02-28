Проект по интеграции с Qt web-движка Servo, развиваемого на языке Rust

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|1.8, Аноним (8), 14:46, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Вот так всё у моззилы - что-то там создает, а потом не использует: раст, серво... браузер
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|2.13, Аноним (13), 15:08, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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браузер вполне рабочий, и это с учетом того, что инетом владеет гугл.
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|2.35, Аноним (35), 16:04, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мозилла выложила раст для всех . А раз пользоваться будут все - с какой стати Мозилле в одиночку над ним вкалывать ? И в браузере использует , всё больше . Но у хромоюзеров "бревно в глазу" .
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|1.11, Аноним (11), 15:00, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>за счёт применения компонента, в котором благодаря языку Rust минимизировано возникновение уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью
То есть, по факту, причина выбора как всегда - отсутствие желания нести ответственность и проектировать своими руками и головой корректно работающий код без ошибок? Объясните пожалуйста, почему в любом проекте где используется Rust, его использование оправдывают "отсутствием уязвимостей, вызванных ошибками при работе с памятью", если это должно быть ответственностью пишущего?
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|1.12, Аноним (12), 15:01, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как уже достали со своим растом, ей богу, из каждого утюга про него слышно
И если пару лет назад лично у меня к этому языку было скорее нейтральное отношение, то сейчас меня уже хорошо так триггерит, и в целом язык вызывает отвращение
Хотя умом я понимаю что, наверное, язык то неплохой, НО! Психика так работает
зы: тоже самое у меня с го было, когда он был на хайпе, как же меня бесил этот синий гофер, а сейчас норм, думаю в недалеком будущем что-то написать на го
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|2.15, Аноним (13), 15:13, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Просто плюсы видать мало кому интересны на опеннете, вот и не пишут про них
Сишка уже легаси
d - маргинальщина для 1.5 землекопов
И получается, Раст - самый популярный язык системного программирования на опеннете.
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|3.27, Аноним (-), 15:41, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Просто плюсы видать мало кому интересны на опеннете, вот и не пишут про них
На с++ не так много приложений, которые интересны местной аудитории.
Навскидку могу вспомнить KDE, kodi, opencv, openoffice..
> Сишка уже легаси
Но тем не менее новости об уязвимостях появляются постоянно, и читать, а особенно комментить их весело))
> И получается, Раст - самый популярный язык системного программирования на опеннете.
Именно! вот поэтому он достоен быть в главных новостях)
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|4.32, Аноним (32), 16:00, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо подсказать тем, кто составляет рейтинги популярности ЯП, оценивать популярность языка по числу упоминаний на OpenNet.
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|2.20, Аноним (-), 15:26, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как уже достали со своим растом, ей богу, из каждого утюга про него слышно
Люди работают, пишут код, почему бы не рассказать об этом другим?
> И если пару лет назад лично у меня к этому языку было скорее нейтральное отношение, то сейчас меня уже хорошо так триггерит, и в целом язык вызывает отвращение
Сочувствую тебе.
> Хотя умом я понимаю что, наверное, язык то неплохой, НО! Психика так работает
Неа) Как обычно говорят на форумах лапчатых УМВР))
Наверное психика другая. А может у тебя просто стресс, и в такой момент даже пакетик может выбесить.
> зы: тоже самое у меня с го было, когда он был на хайпе, как же меня бесил этот синий гофер, а сейчас норм, думаю в недалеком будущем что-то написать на го
Ну, краб некоторых бесит еще с 2012 года, а некоторые еще и раньше.
Думаю тебе просто надо в отпуск))
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|1.24, Аноним (24), 15:35, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ура! Это всё для того, чтобы Google заплатила им 1 миллион, который они пообещали тем, кто сделает хорошую совместимость между кодом на C++ и кодом на 🩸 bleeding edge технологиях! Потому что это действительно 🕹️ paradigm-changing переворот игры (никакого больше небезопасного кода)! Теперь в Qt веб-содержимое переписывается, чтобы стать безопаснее не только при помощи неуловимости Джо, но и потом что это будет 🔥 Blazingly быстро! 💡 Easy для использования! Обязательно надо чтобы на странице документации 🏆 вся информация сопровождалась 👋 достаточно 2️⃣ большим количеством 🤯 жмоджи во всех 📖 примерах 🔥 🦀 💨! Хромой движок теперь не хромой, а клешне-рукий и ржавой! 🦀
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|1.28, Аноним (28), 15:44, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какой-то эзопов язык в новости. Они это написали уже, или как всегда у растоманов, только собираются?
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