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Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt

08.06.2020 22:14

Компания KDAB опубликовала релиз инструментария Kuesa 3D 1.2, предоставляющего средства для создания 3D-приложений на базе Qt 3D. Проект нацелен на упрощение совместной работы дизайнеров, создающих модели в таких пакетах, как Blender, Maya и 3ds Max, и разработчиков, пишущих код приложения с использованием Qt. Работа с моделями отделяется от написания кода, и Kuesa выступает связующим звеном для объединения данных процессов. Проект написан на языке C++ и распространяется под двойной лицензией: AGPLv3 и коммерческая лицензия, позволяющая использовать Kuesa для создания проприетарных приложений.

Kuesa предоставляет модуль к Qt 3D, позволяющий решать задачи создания и интеграции 3D-ресурсов, такие как импорт моделей в формате glTF 2 (GL Transmission Format), создание обработчиков для доступа и манипуляции загруженным контентом, использование материалов на базе PBR (Physically Based Rendering), добавление эффектов при рендеринге. Для быстрого создания проектов, в которых используется Kuesa, предложен шаблон для Qt Creator. Поддерживается интеграция с Blender, Maya, 3ds Max и другими 3D-пакетами, способными экспортировать модели в формате glTF.

Для упрощения работы дизайнеров и разработчиков предлагается окружение KUESA 3D Studio, позволяющее дизайнерам сосредоточиться на работе с 3D-контентом и менять внешний вид в реальном режиме времени, а разработчикам при помощи простого API интегрировать в приложение результат работы дизайнера, имея при этом возможность контролировать все аспекты 3D-контента на уровне кода.

В новом выпуске добавлена поддержка Qt 5.15. Обеспечена поддержка библиотеки Iro Material c материалами, имитирующими отражения, прозрачные слои краски или простые прозрачные поверхности. Добавлена поддержка новой ветки системы 3D-моделирования Blender 2.8x. Реализовано glTF-расширение EXT_property_animation, позволяющее анимировать любые типы свойств трансформации объектов (смещение, масштабирование, вращение). Например, можно создать свойства анимации материала, камеры и света в Blender и экспортировать сцену в формате glTF для загрузки при помощи Kuesa 3D Runtime.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.kdab.com/kuesa-3d-...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.15
  3. OpenNews: Выпуск Gthree 0.2.0, 3D-библиотеки на базе GObject и GTK
  4. OpenNews: Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков
  5. OpenNews: Выпуск сборочного инструментария Qbs 1.15 и среды разработки Qt Design Studio 1.4
  6. OpenNews: Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53117-kuesa
Ключевые слова: kuesa, qt
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 08/06/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    Куеса?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:47, 08/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для настоящих куесников!
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:29, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Полупроприетарщина, как и всё на qt
     
     
  • 2.7, Бабаяга (?), 00:08, 09/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это повод запретить поcтить новости о qt?
     

  • 1.4, VINRARUS (ok), 22:51, 08/06/2020 [ответить]  
    		• +/
    Ммм, глянцевые шыны... это шобы не тормозило?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:36, 08/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Художник так видит.
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:53, 08/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это View Port, изображение в нем лишь частично соответствует тому, что получается в результате рендеринга.
     
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