Выпуск Kuesa 3D 1.2, пакета для упрощения разработки 3D-приложений на Qt

Компания KDAB опубликовала релиз инструментария Kuesa 3D 1.2, предоставляющего средства для создания 3D-приложений на базе Qt 3D. Проект нацелен на упрощение совместной работы дизайнеров, создающих модели в таких пакетах, как Blender, Maya и 3ds Max, и разработчиков, пишущих код приложения с использованием Qt. Работа с моделями отделяется от написания кода, и Kuesa выступает связующим звеном для объединения данных процессов. Проект написан на языке C++ и распространяется под двойной лицензией: AGPLv3 и коммерческая лицензия, позволяющая использовать Kuesa для создания проприетарных приложений.

Kuesa предоставляет модуль к Qt 3D, позволяющий решать задачи создания и интеграции 3D-ресурсов, такие как импорт моделей в формате glTF 2 (GL Transmission Format), создание обработчиков для доступа и манипуляции загруженным контентом, использование материалов на базе PBR (Physically Based Rendering), добавление эффектов при рендеринге. Для быстрого создания проектов, в которых используется Kuesa, предложен шаблон для Qt Creator. Поддерживается интеграция с Blender, Maya, 3ds Max и другими 3D-пакетами, способными экспортировать модели в формате glTF.

Для упрощения работы дизайнеров и разработчиков предлагается окружение KUESA 3D Studio, позволяющее дизайнерам сосредоточиться на работе с 3D-контентом и менять внешний вид в реальном режиме времени, а разработчикам при помощи простого API интегрировать в приложение результат работы дизайнера, имея при этом возможность контролировать все аспекты 3D-контента на уровне кода.

В новом выпуске добавлена поддержка Qt 5.15. Обеспечена поддержка библиотеки Iro Material c материалами, имитирующими отражения, прозрачные слои краски или простые прозрачные поверхности. Добавлена поддержка новой ветки системы 3D-моделирования Blender 2.8x. Реализовано glTF-расширение EXT_property_animation, позволяющее анимировать любые типы свойств трансформации объектов (смещение, масштабирование, вращение). Например, можно создать свойства анимации материала, камеры и света в Blender и экспортировать сцену в формате glTF для загрузки при помощи Kuesa 3D Runtime.





