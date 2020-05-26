Релиз фреймворка Qt 5.15

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|1.1, Аноним (1), 23:01, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Если исходный код останется открытым, интересно сколько "форков" появится по выпуску бинарных обновлений к версии LTS после того, как они перестанут их поставлять беслатно (с ваходом следующей версии Qt не LTS)?
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|2.8, Аноним (8), 23:12, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А откуда следует, что он может стать закрытым? То, что хотели задерживать на год выпуск открытых версий, не говорит о принципиальном закрытии кода.
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|1.2, ilyafedin (ok), 23:01, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Значительно улучшена поддержка декорирования окон на стороне клиента (CSD), позволяющая приложению определить собственные элементы оформления окон и разместить произвольное содержимое в заголовок окна.
Ссылка ведет на новость про Qt MCU
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|1.3, Аноним_t (?), 23:01, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сначала обрадовался. Потом дочитал до этого:
> При этом для сообщества обновления ветки 5.15 будут выпускаться до формирования очередного значительного выпуска, т.е. примерно полгода. Расширенный LTS-цикл, подразумевающий формирование обновлений в течение трёх лет, будет ограничен пользователями с коммерческой лицензией
и огорчился. Ну почему всё хорошее обязательно превращается в шлак?
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|2.7, Аноним (7), 23:12, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. коммиты после очередного значительного выпуска будут только под коммерческой лицензией? Или речь только о бинарях?
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|3.17, Аноним (17), 23:37, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любом случае не надо сидеть на протухших кутях -- там баги. Я уже обжёгся пару раз. Свежие, только самые свежие.
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|4.22, Аноним (22), 00:04, 27/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если так, то на 6.0 ты вообще сгоришь нафиг. Вот у людишек короткая память, она 5-я стала удовлетворительной только к 5.6.
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|1.4, Троллль (?), 23:01, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Бесспорно, хорошая библиотека, но что-то больно монструозной она стала в последнее время...
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|5.15, Аномномномнимус (?), 23:31, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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80% функционала ещё бы не было, потому что старый уже был бы не понятен, но всё ещё тёк бы и не собирался при рандомном стечении версии линкера, параметров и погоды на Марсе
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|5.16, Аноним (16), 23:35, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Были ли эти стандарты во времена написания этого кода вот в чём вопрос.
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|2.18, equeim (ok), 23:39, 26/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что разрабатывается коммерческой компанией, которая пытается найти новые источники прибыли путем создания новых "крутых" технологий, которые можно продать. Отсюда и появление множества новых модулей, которые в опенсорсе никому не нужны (поэтому если у них открыт код, то под GPL, чтобы те кому нужно, покупали).
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|1.13, Аноним (13), 23:16, 26/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Особенно его любят всякие вендо-быдло-кодеры ;) Хотя и под онтопиком тоже повылезало таких "разработчиков"..
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|1.23, Аноним (23), 00:12, 27/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Меня больше всего огорчает, что скоро опять кеды станут не юзабельными на три года((
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