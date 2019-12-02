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Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt

02.12.2019 16:49

Компания Qt Company объявила о запуске каталога-магазина Qt Marketplace, через который начали распространяться различные надстройки, модули, библиотеки, дополнения, виджеты и инструменты для разработчиков, нацеленные на использование вместе с Qt для расширения функциональности данного фреймворка, продвижения новых идей в дизайне и усовершенствования процесса разработки. Допускается публикация как платных, так и бесплатных пакетов, в том числе от сторонних разработчиков и сообщества.

Qt Marketplace создан в рамках инициативы по разбиению фреймворка Qt на более мелкие составные части и сокращению размера базового продукта - инструменты для разработчиков и специализированные компоненты могут поставляться в виде дополнений. Жёстких требований к лицензиям нет и выбор лицензии остаётся за автором, но разработчики Qt рекомендуют для бесплатных дополнений выбирать копилефт-совместимые лицензии, такие как GPL и MIT. Для компаний, предлагающих платный контент, допускаются использование EULA. Скрытые модели лицензирования не допускаются, лицензия должна быть явно отражена в описании пакета.

Первое время платные дополнения будут приниматься в каталог только от официально зарегистрированных компаний, но после доведения до должного вида средств автоматизации публикации и финансовых процессов, это ограничение будет снято и платные дополнения смогут размещать и индивидуальные разработчики. Модель распределения дохода при продаже через Qt Marketplace платных дополнений подразумевает перечисление автору в первый год 75% суммы, а в последующие годы - 70%. Платежи совершаются раз в месяц. Расчёты проводятся в долларах США. Для организации работы магазина задействована платформа Shopify.

В настоящее время в каталоге-магазине представлены четыре основные секции (в будущем число секций будет расширено):

  • Библиотеки для Qt. В секции представлены 83 библиотеки, расширяющие функциональность Qt, из которых 71 предоставлены сообществом KDE и выделены из набора KDE Frameworks. Библиотеки используются в окружении KDE, но не требуют дополнительных зависимостей, кроме Qt. Например, в каталоге предложены KContacts, KAuth, BluezQt, KArchive, KCodecs, KConfig, KIO, Kirigami2, KNotifications, KPackage, KTextEditor, KSyntaxHighlighting, KWayland, NetworkManagerQt, libplasma и даже набор пиктограмм Breeze Icons.
  • Инструменты для разработчиков, использующих Qt. В секции предложено 10 пакетов, из которых половина предоставлена проектом KDE - ECM (Extra CMake Modules), KApiDox, KDED (KDE Daemon), KDesignerPlugin (генерация виджетов для Qt Designer/Creator) и KDocTools (создание документации в формате DocBook). Из сторонних пакетов выделяется Felgo (набор утилит, более 200 дополнительных API, компоненты для горячей перезагрузки кода и тестирования в системах непрерывной интеграции), Incredibuild (организация сборки из Qt Creator на других хостах в сети для 10-кратного ускорения компиляции), Squish Coco и Squish GUI Automation Tool (коммерческий инструментарий для тестирования и анализа кода, ценой $3600 и $2880), Kuesa 3D Runtime (коммерческий 3D-движок и среда для создания 3D-контента, цена $2000).
  • Плагины для среды разработки Qt Creator, среди которых плагины для поддержки языков Ruby и ASN.1, просмотрщик БД (с возможностью выполнения SQL-запросов) и генератор документов Doxygen. Возможность прямой установки дополнений из магазина будет интегрирована в Qt Creator 4.12.
  • Сервисы, связанные с Qt, такие как расширенные планы поддержки, услуги по портированию на новые платформы и консультация разработчиков.

Из категорий, которые планируется добавить в будущем, упоминаются модули для Qt Design Studio (например, модуль для создания макетов интерфейса в GIMP), пакеты поддержки плат (BSP, Board Support Packages), расширения для Boot 2 Qt (например, поддержка OTA-обновлений), ресурсы для 3D-визуализации и шейдерные эффекты.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-mark...)
  2. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  3. OpenNews: Разработчики Qt представили модуль QtLottie для встраивания анимации
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
  5. OpenNews: Увидел свет KDE Frameworks 5
  6. OpenNews: Первый тестовый выпуск KDE Frameworks 5
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt, kde
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  • 1.1, Аноним (1), 17:33, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Плагины для среды разработки Qt Creator, среди которых ... просмотрщик БД

    Кто-то уже ковырял? Там только "просмоторщик" или же есть таки "редактировальщик"? И с каким БД оно вооще работает?

     
  • 1.2, Аноним (2), 17:50, 02/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Лавры Перла покоя не дают :)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 17:56, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://marketplace.qt.io/collections/qt-creator-extensions/products/database-

    Key features

        Support for an arbitrary number of connections (with various DBMS drivers and connection parameters);
        View a list of database tables, their contents and structure (schema);
        Execution of arbitrary SQL queries;
        Export the contents of a table or query result.

     

  • 1.4, Аноним (4), 17:56, 02/12/2019 [ответить]  
    		• –3 +/
    Вот и закончился опенсорс.
     
     
  • 2.6, n1rdeks (ok), 18:07, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аминь
     
  • 2.7, wertyu (?), 18:22, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Защитники опенсорса предлагают купить свой продукт. Ах да, опенсорс это про открытый код. Простите.
    https://www.qt.io/buy-product/
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:32, 02/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут сейчас набегут типичные опеннетовские белки-истерички, и все будет завалено гуано в духе "Qt vs Gtk".
     

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