Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt

Компания Qt Company объявила о запуске каталога-магазина Qt Marketplace, через который начали распространяться различные надстройки, модули, библиотеки, дополнения, виджеты и инструменты для разработчиков, нацеленные на использование вместе с Qt для расширения функциональности данного фреймворка, продвижения новых идей в дизайне и усовершенствования процесса разработки. Допускается публикация как платных, так и бесплатных пакетов, в том числе от сторонних разработчиков и сообщества. Qt Marketplace создан в рамках инициативы по разбиению фреймворка Qt на более мелкие составные части и сокращению размера базового продукта - инструменты для разработчиков и специализированные компоненты могут поставляться в виде дополнений. Жёстких требований к лицензиям нет и выбор лицензии остаётся за автором, но разработчики Qt рекомендуют для бесплатных дополнений выбирать копилефт-совместимые лицензии, такие как GPL и MIT. Для компаний, предлагающих платный контент, допускаются использование EULA. Скрытые модели лицензирования не допускаются, лицензия должна быть явно отражена в описании пакета. Первое время платные дополнения будут приниматься в каталог только от официально зарегистрированных компаний, но после доведения до должного вида средств автоматизации публикации и финансовых процессов, это ограничение будет снято и платные дополнения смогут размещать и индивидуальные разработчики. Модель распределения дохода при продаже через Qt Marketplace платных дополнений подразумевает перечисление автору в первый год 75% суммы, а в последующие годы - 70%. Платежи совершаются раз в месяц. Расчёты проводятся в долларах США. Для организации работы магазина задействована платформа Shopify. В настоящее время в каталоге-магазине представлены четыре основные секции (в будущем число секций будет расширено): Библиотеки для Qt. В секции представлены 83 библиотеки, расширяющие функциональность Qt, из которых 71 предоставлены сообществом KDE и выделены из набора KDE Frameworks. Библиотеки используются в окружении KDE, но не требуют дополнительных зависимостей, кроме Qt. Например, в каталоге предложены KContacts, KAuth, BluezQt, KArchive, KCodecs, KConfig, KIO, Kirigami2, KNotifications, KPackage, KTextEditor, KSyntaxHighlighting, KWayland, NetworkManagerQt, libplasma и даже набор пиктограмм Breeze Icons.

Инструменты для разработчиков, использующих Qt. В секции предложено 10 пакетов, из которых половина предоставлена проектом KDE - ECM (Extra CMake Modules), KApiDox, KDED (KDE Daemon), KDesignerPlugin (генерация виджетов для Qt Designer/Creator) и KDocTools (создание документации в формате DocBook). Из сторонних пакетов выделяется Felgo (набор утилит, более 200 дополнительных API, компоненты для горячей перезагрузки кода и тестирования в системах непрерывной интеграции), Incredibuild (организация сборки из Qt Creator на других хостах в сети для 10-кратного ускорения компиляции), Squish Coco и Squish GUI Automation Tool (коммерческий инструментарий для тестирования и анализа кода, ценой $3600 и $2880), Kuesa 3D Runtime (коммерческий 3D-движок и среда для создания 3D-контента, цена $2000).

Плагины для среды разработки Qt Creator, среди которых плагины для поддержки языков Ruby и ASN.1, просмотрщик БД (с возможностью выполнения SQL-запросов) и генератор документов Doxygen. Возможность прямой установки дополнений из магазина будет интегрирована в Qt Creator 4.12.

Сервисы, связанные с Qt, такие как расширенные планы поддержки, услуги по портированию на новые платформы и консультация разработчиков. Из категорий, которые планируется добавить в будущем, упоминаются модули для Qt Design Studio (например, модуль для создания макетов интерфейса в GIMP), пакеты поддержки плат (BSP, Board Support Packages), расширения для Boot 2 Qt (например, поддержка OTA-обновлений), ресурсы для 3D-визуализации и шейдерные эффекты.



