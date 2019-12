Релиз фреймворка Qt 5.14 и среды разработки Qt Creator 4.11.0

После полугода разработки подготовлен релиз кроссплатформенного фреймворка Qt 5.14. Исходные тексты компонентов Qt поставляются под лицензиями LGPLv3 и GPLv2, инструменты Qt для разработчиков, такие как Qt Creator и qmake, а также некоторые модули поставляются под лицензией GPLv3. Выпуск Qt 5.14 ознаменовал начало подготовки ветки Qt 6, в которой ожидаются значительные архитектурные изменения. Qt 6 намечен на конец следующего года и для сглаживания перехода на новую ветку предварительные реализации некоторых новшеств решено включить в состав выпусков Qt 5.14 и Qt 5.15 LTS. Основные новшества: В Qt Quick началась работа по предоставлению графического API, не зависящего от 3D API операционной системы. В Qt 5.14 предложена предварительная реализация нового движка рендеринга сцен, использующего новую прослойку RHI (Rendering Hardware Interface) для обеспечения работы приложений Qt Quick не только поверх OpenGL, как было до сих пор, но и используя Vulkan, Metal и Direct 3D 11. В настоящее время новый движок предложен в форме опции, позволяющей подготовить приложения к переходу на Qt 6, в котором RHI будет применяться для вывода графики по умолчанию.

Реализован модуль Qt Quick Timeline, упрощающий анимирование свойств при помощи шкалы времени и ключевых кадров. Модуль выделен из кода среды разработки Qt Design Studio, предоставляющей редактор на основе шкалы времени для создания анимации без написания кода.

Добавлен экспериментальный модуль Qt Quick 3D, предоставляющий унифицированный API для создания интерфейсов пользователя на базе Qt Quick, сочетающих элементы 2D и 3D графики. Новый API позволяет использовать QML для определения 3D-элементов интерфейсов без задействования формата UIP. Модуль решает такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D или 3D Studio, и предоставляет возможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D. В Qt Quick 3D для 2D и 3D можно использовать один runtime (Qt Quick), один макет сцены и один анимационный фреймворк, а для визуальной разработки интерфейса применять Qt Design Studio.

Добавлен WheelHandler, обработчик событий колеса мыши, а также событий для эмулируемого тачпадом колеса.

Продолжена работа по улучшению работы на экранах с высокой плотностью пикселей. В том числе добавлена возможность задания дробных коэффициентов масштабирования.

Добавлена возможность добавления цветовых пространств для изображений, что позволяет добиться корректной цветопередачи при выводе изображений на откалиброванных мониторах.

Добавлено пространство имён QColorConstants, которое на этапе компиляции позволяет сгенерировать экземпляры класса QColor с предопределённой палитрой.

В компоненты Qt Widgets и Qt Quick для создания текстовых редакторов добавлена поддержка чтения и записи в формате Markdown.

В API QCalendar реализована возможность работы с календарями, отличными от григорианского.

Для Android добавлена поддержка сборок, охватывающих несколько ABI, что позволяет разом компилировать приложение сразу для различных архитектур. Также добавлена поддержка формата пакетов AAB, допускающих поставку приложения для всех поддерживаемых архитектур в одном архиве.

Проведена оптимизация производительности модуля Qt 3D, в том числе модернизирована работа с потоками, объектами фреймбуфера и системой уведомлений. В итоге, удалось снизить нагрузку на CPU при отрисовке кадра и повысить эффективность синхронизации между выполняемыми потоками.

В модуль Qt Network добавлены API для настройки параметров HTTP/2 и мониторинга сетевого подключения.

Web-движок Qt WebEngine обновлён до состояния Chromium 77 и расширен новым API для управления жизненным циклом объекта QWebEnginePage.

Лицензия на компоненты Qt Wayland Compositor, Qt Application Manager и Qt PDF изменена с LGPLv3 на GPLv3, т.е. связывание с новыми выпусками данных компонентов теперь требует открытия исходных текстов программ под лицензиями, совместимыми с GPLv3, или покупки коммерческой лицензии (применение LGPLv3 допускало связывание с проприетарным кодом). Одновременно сформирован выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.11.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается как разработка классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. В новой версии Qt Creator добавлена экспериментальная поддержка разработки приложений для микроконтроллеров и компиляции в WebAssembly, используя модули "Qt for MCUs" и "Qt for WebAssembly". Для систем с CMake 3.14 и более новыми версиями для настройки и разбора проектов задействован новый файловый API (/.cmake/api/). В редактор кода добавлена поддержка расширения протокола Language Server для подсветки семантики, а также упрощена настройка Language Server для языка Python. В интерфейс добавлена опция для изменения стиля пометки окончания строк. В Qt Quick Designer добавлена возможность редактирования биндингов QML.