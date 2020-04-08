Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков

Разработчики проекта KDE обеспокоены смещением разработки фреймворка Qt в сторону ограниченного коммерческого продукта, развиваемого без взаимодействия с сообществом. Помимо ранее принятого решения по поставке LTS-версии Qt только под коммерческой лицензией, компания Qt Company обдумывает возможность перехода на модель распространения Qt, при которой все выпуски в течение первых 12 месяцев будут распространяться только для пользователей коммерческих лицензий. О данном намерении компания Qt Company уведомила организацию KDE e.V., курирующую разработку KDE. В случае воплощения в жизнь обсуждаемого плана, сообщество сможет получить доступ к новым версиям Qt только спустя год после их фактического выпуска. На практике подобное решение поставит крест на возможности участия сообщества в разработке Qt и принятия связанных с проектом решений, в своё время предоставленных компанией Nokia в рамках инициативы Open Governance. В качестве мотива возможного усиления коммерциализации проекта упоминается необходимость увеличения краткосрочных доходов для того чтобы удержаться на плаву в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Разработчики KDE надеются, что компания Qt Company передумает, но не сбрасывают со счетов возможную угрозу для сообщества, к которой разработчикам на Qt и KDE необходимо подготовиться. При общении с управляющим советом организации KDE e.V. представители Qt выразили готовность пересмотреть свои намерения, но требуют в ответ определённых уступок в других областях. Тем не менее, похожие переговоры по обновлению контракта велись и полгода назад, но компания Qt Company внезапно прервала их и ограничила LTS-выпуски Qt. Отмечается, что сотрудничество между сообществом KDE, организацией Qt Project и компанией Qt Company до сих пор было близким и взаимовыгодным. Выгода для Qt Company заключалась в формировании вокруг Qt большого и здорового сообщества, включающего разработчиков приложений, сторонних участников разработки Qt и экспертов. Сообществу KDE сотрудничество было выгодным возможностью использовать готовый продукт Qt и напрямую принимать участие в его разработке. Qt Project получал выгоду из-за наличия компании, вносящей огромный вклад в разработку, и присутствия крупного сообщества, поддерживающего проект. Если решение по ограничению доступа к релизам Qt будет утверждено, то подобное сотрудничество будет разорвано. Проект KDE подстраховался от возможного превращения Qt в полностью проприетарный продукт через организацию KDE Free Qt Foundation, созданную для защиты сообщества от возможного изменения политики в отношении поставки Qt как свободного продукта. Заключённое в 1998 году соглашение между KDE Free Qt Foundation и Trolltech, распространяющееся на всех будущих владельцев Qt, предоставляет проекту KDE право перелицензировать код Qt под любой открытой лицензией и продолжить разработку своими силами, в случае ужесточения лицензионной политики, банкротства владельца или прекращения развития проекта. Текущий договор между KDE Free Qt Foundation и Qt Company также обязывает публиковать все изменения в Qt под открытой лицензией, но допускает задержку публикации в 12 месяцев, чем и намерена воспользоваться компания Qt Company для повышения своих доходов. Данный временной лаг намеревались исключить в новой редакции договора, но новый договор так и не удалось согласовать. Со своей стороны KDE был готов предоставить Qt Company дополнительные возможности для увеличения доходов, такие как возможность поставки наборов Qt с дополнительным ПО и допустимость интеграции со сторонними проприетарными приложениями. При этом KDE добивался устранения несовместимости между платной лицензий Qt и соглашением по использованию/разработке Qt как открытого продукта. Также в обновлённом договоре планировалось решить проблему лицензионной совместимости Qt Design Studio и включить в действие соглашения компоненты Qt для Wayland. Дополнительно можно отметить выпуск корректирующего обновления Qt 5.12.8 и публикацию планов разработки Qt на 2020 год. В мае планируется выпустить релиз Qt 5.15, который будет LTS для коммерческих пользователей, но в открытом виде будут поддерживаться лишь до формирования очередного значительного выпуска, т.е. примерно полгода. В конце года ожидается релиз Qt 6.



