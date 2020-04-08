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Qt Company обдумывает переход к публикации свободных релизов Qt через год после платных выпусков

08.04.2020 19:09

Разработчики проекта KDE обеспокоены смещением разработки фреймворка Qt в сторону ограниченного коммерческого продукта, развиваемого без взаимодействия с сообществом. Помимо ранее принятого решения по поставке LTS-версии Qt только под коммерческой лицензией, компания Qt Company обдумывает возможность перехода на модель распространения Qt, при которой все выпуски в течение первых 12 месяцев будут распространяться только для пользователей коммерческих лицензий. О данном намерении компания Qt Company уведомила организацию KDE e.V., курирующую разработку KDE.

В случае воплощения в жизнь обсуждаемого плана, сообщество сможет получить доступ к новым версиям Qt только спустя год после их фактического выпуска. На практике подобное решение поставит крест на возможности участия сообщества в разработке Qt и принятия связанных с проектом решений, в своё время предоставленных компанией Nokia в рамках инициативы Open Governance. В качестве мотива возможного усиления коммерциализации проекта упоминается необходимость увеличения краткосрочных доходов для того чтобы удержаться на плаву в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Разработчики KDE надеются, что компания Qt Company передумает, но не сбрасывают со счетов возможную угрозу для сообщества, к которой разработчикам на Qt и KDE необходимо подготовиться. При общении с управляющим советом организации KDE e.V. представители Qt выразили готовность пересмотреть свои намерения, но требуют в ответ определённых уступок в других областях. Тем не менее, похожие переговоры по обновлению контракта велись и полгода назад, но компания Qt Company внезапно прервала их и ограничила LTS-выпуски Qt.

Отмечается, что сотрудничество между сообществом KDE, организацией Qt Project и компанией Qt Company до сих пор было близким и взаимовыгодным. Выгода для Qt Company заключалась в формировании вокруг Qt большого и здорового сообщества, включающего разработчиков приложений, сторонних участников разработки Qt и экспертов. Сообществу KDE сотрудничество было выгодным возможностью использовать готовый продукт Qt и напрямую принимать участие в его разработке. Qt Project получал выгоду из-за наличия компании, вносящей огромный вклад в разработку, и присутствия крупного сообщества, поддерживающего проект. Если решение по ограничению доступа к релизам Qt будет утверждено, то подобное сотрудничество будет разорвано.

Проект KDE подстраховался от возможного превращения Qt в полностью проприетарный продукт через организацию KDE Free Qt Foundation, созданную для защиты сообщества от возможного изменения политики в отношении поставки Qt как свободного продукта. Заключённое в 1998 году соглашение между KDE Free Qt Foundation и Trolltech, распространяющееся на всех будущих владельцев Qt, предоставляет проекту KDE право перелицензировать код Qt под любой открытой лицензией и продолжить разработку своими силами, в случае ужесточения лицензионной политики, банкротства владельца или прекращения развития проекта.

Текущий договор между KDE Free Qt Foundation и Qt Company также обязывает публиковать все изменения в Qt под открытой лицензией, но допускает задержку публикации в 12 месяцев, чем и намерена воспользоваться компания Qt Company для повышения своих доходов. Данный временной лаг намеревались исключить в новой редакции договора, но новый договор так и не удалось согласовать. Со своей стороны KDE был готов предоставить Qt Company дополнительные возможности для увеличения доходов, такие как возможность поставки наборов Qt с дополнительным ПО и допустимость интеграции со сторонними проприетарными приложениями. При этом KDE добивался устранения несовместимости между платной лицензий Qt и соглашением по использованию/разработке Qt как открытого продукта. Также в обновлённом договоре планировалось решить проблему лицензионной совместимости Qt Design Studio и включить в действие соглашения компоненты Qt для Wayland.

Дополнительно можно отметить выпуск корректирующего обновления Qt 5.12.8 и публикацию планов разработки Qt на 2020 год. В мае планируется выпустить релиз Qt 5.15, который будет LTS для коммерческих пользователей, но в открытом виде будут поддерживаться лишь до формирования очередного значительного выпуска, т.е. примерно полгода. В конце года ожидается релиз Qt 6.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-road...)
  2. OpenNews: LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией
  3. OpenNews: Проект Qt объявил о смене лицензии и изменении соглашения с KDE
  4. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  5. OpenNews: Nokia отказывается от разработки Qt и продаёт проект компании Digia
  6. OpenNews: Nokia перевела Qt на открытую модель разработки и управления проектом
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52698-qt
Ключевые слова: qt, license
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, анон45 (?), 19:40, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ха-ха! (ну для затравки просто)
     
  • 1.2, Аноним (2), 19:41, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так GPL жи, форкнуть - и делов-то.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:49, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То и делов - что это потом разрабатывать. И не понятно, справится ли кде фаундейшен лучше, впрочем, надежда в любом случае только на них
     

  • 1.3, Аноним (3), 19:43, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас набегут адепты и начнут кричать про такинадоэтойвашейпроприетарщинеибонефиггткфорэва
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 19:50, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    такинадоэтойвашейпроприетарщинеибонефигэлектронфорэва
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:45, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это в перспективе может помешать развитию кде? Или форкнут если что кутю и всё?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:52, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Qt не просто библиотека для отрисовки виджетов, это фреймворк. Так что просто сообщество, в свободное от работы время, наврядли будет поддерживать то же качество и такое же быстрое внедрение новых фич.
     

  • 1.5, заминированный тапок (ok), 19:46, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >В качестве мотива возможного усиления коммерциализации проекта упоминается необходимость увеличения краткосрочных доходов для того чтобы удержаться на плаву в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

    да ёптвою, щас все кому не лень начнут подмазываться под эту тему, оправдывая "вынужнденные" (нет) меры.

    кофейни The Qt позакрывались, или The Qt Travelling переживает кризит из-за закрытых границ и снижения тур.траффика?

     
     
  • 2.11, Аноним (8), 20:04, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они давно это планировали. Ясно было ещё когда они архивные версии под нож пустили, просто теперь повод появился не такой размытый.
     

  • 1.9, Аноним (9), 20:00, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    LXQt будет переползать обратно на жэтэка? Или на еще какой тулкит? EFL, FOX, FLTK там…
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 20:06, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вопрос поставлен неправильно. Куда будет переползать KDE и Deepin, например? Ну, это из крупных.
     

  • 1.10, A.Stahl (ok), 20:01, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я немного пишу на Qt и меня очень огорчает вся эта катавасия последние  лет 5. Нужно себя заставить пощупать альтернативы, но неимоверно лень -- объем работы большой и работа довольно мерзкая.
     
     
  • 2.13, ilyafedin (ok), 20:12, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какие серьезные альтернативы-то?
    Среди кросссплатформенных тулкитов только wxWidgets и Electron.
    Среди линукс-тулкитов - GTK.
    Всякие EFL, Nuklear, Tk и иже с ними, естественно, не относятся к категории "серьезные".
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 20:31, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    EFL так-то посерьёзнее перечисленных тулкитов будет, ибо любим корпорациями за высокую производительность и пермиссивную лицензию.
     
  • 3.16, Аноним (16), 20:32, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    GTK кроссплатформенный, вообще-то.
     
     
  • 4.19, ilyafedin (ok), 20:36, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > GTK кроссплатформенный, вообще-то.

    GTK2 - да
    GTK3 - не очень

     

  • 1.14, Аноним (14), 20:15, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересная идея. А что коммерческие пользователи готовы пользоваться и выпускать свои продукты на самых последних не обкатанных версиях библиотеки? Тем более обкатывать их особо никто и не будет.
    С LTS хоть более или менее понятно, мол не хотите/ не можете пережать на новую версию - ок мы перетащим для вас фикс в старую, но не бесплатно.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 20:36, 08/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы подбросьте им это в комменты. А то Qt Company не вкуривают, зачем (кроме известности) нужно комъюнити.
     

  • 1.17, annual slayer (?), 20:33, 08/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    KDE6 будет на GTK4, ня
     
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