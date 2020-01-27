LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией

Компания Qt Company объявила об изменении модели лицензирования фреймворка Qt, которое может оказать существенное влияние на сообщества и дистрибутивы, использующие Qt. Начиная с версии 5.15 LTS-ветки Qt будут доступны только пользователям коммерческой лицензии. Выпуски Qt под свободной лицензией будут поддерживаться в рамках стандартного годичного цикла поддержки (обновления для LTS-веток выпускаются три года). Предполагается, что подобный шаг позволит увеличить число компаний, пользующихся коммерческой лицензии на Qt, стоимость которой составляет $5508 в год на одного разработчика (для стартапов и малых предприятий - $499 в год).

Разработчики дистрибутивов, имеющих длительные сроки поддержки (RHEL, Debian, Ubuntu, Linux Mint, SUSE) будут вынуждены либо поставлять устаревшие официально не поддерживаемые выпуски, самостоятельно портируя исправления ошибок и уязвимостей, либо постоянно обновляться на новые значительные версии Qt, что маловероятно, так как может потянуть за собой непредвиденные проблемы в поставляемых в дистрибутиве Qt-приложениях. Возможно сообществом сообща будет организована поддержка собственных LTS-веток Qt, не зависящих от Qt Company.

Частично ужесточение лицензионной политики смягчает то, что компания Qt Company пообещала проводить все исправления через публичный репозиторий, в котором производится разработка Qt. Из данного репозитория исправления можно будет портировать в дистрибутивы, но LTS-ветки, в которые исправления будут портироваться компанией Qt Company, будут ограничены.

К сожалению, изменения политики в отношении Qt не ограничиваются сменой лицензии, и для загрузки бинарных сборок Qt отныне потребуется регистрация учётной записи в сервисе Qt Account. Данный шаг объясняется желанием упростить распространение сборок и обеспечением интеграции с каталогом-магазином Qt Marketplace.



