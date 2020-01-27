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LTS-версии Qt будут доступны только под коммерческой лицензией

27.01.2020 18:54

Компания Qt Company объявила об изменении модели лицензирования фреймворка Qt, которое может оказать существенное влияние на сообщества и дистрибутивы, использующие Qt. Начиная с версии 5.15 LTS-ветки Qt будут доступны только пользователям коммерческой лицензии. Выпуски Qt под свободной лицензией будут поддерживаться в рамках стандартного годичного цикла поддержки (обновления для LTS-веток выпускаются три года). Предполагается, что подобный шаг позволит увеличить число компаний, пользующихся коммерческой лицензии на Qt, стоимость которой составляет $5508 в год на одного разработчика (для стартапов и малых предприятий - $499 в год).

Разработчики дистрибутивов, имеющих длительные сроки поддержки (RHEL, Debian, Ubuntu, Linux Mint, SUSE) будут вынуждены либо поставлять устаревшие официально не поддерживаемые выпуски, самостоятельно портируя исправления ошибок и уязвимостей, либо постоянно обновляться на новые значительные версии Qt, что маловероятно, так как может потянуть за собой непредвиденные проблемы в поставляемых в дистрибутиве Qt-приложениях. Возможно сообществом сообща будет организована поддержка собственных LTS-веток Qt, не зависящих от Qt Company.

Частично ужесточение лицензионной политики смягчает то, что компания Qt Company пообещала проводить все исправления через публичный репозиторий, в котором производится разработка Qt. Из данного репозитория исправления можно будет портировать в дистрибутивы, но LTS-ветки, в которые исправления будут портироваться компанией Qt Company, будут ограничены.

К сожалению, изменения политики в отношении Qt не ограничиваются сменой лицензии, и для загрузки бинарных сборок Qt отныне потребуется регистрация учётной записи в сервисе Qt Account. Данный шаг объясняется желанием упростить распространение сборок и обеспечением интеграции с каталогом-магазином Qt Marketplace.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-offe...)
  2. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.14 и среды разработки Qt Creator 4.11.0
  3. OpenNews: Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt
  4. OpenNews: Nokia отказывается от разработки Qt и продаёт проект компании Digia
  5. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  6. OpenNews: Digia создаёт отдельную компанию для Qt и унифицирует свободную и коммерческую версии
Автор новости: Дмтрий Казаков
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt, license
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Тот_Самый_Анонимус (?), 19:45, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Данный шаг объясняется желанием упростить распространение сборок и обеспечением интеграции с каталогом-магазином Qt Marketplace.

    Ага, щаз.

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 19:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Данный шаг объясняется желанием упростить распространение сборок и обеспечением интеграции c
    >>каталогом-магазином Qt Marketplace.
    >Ага, щаз.

    Ну дык, протестантская/нагласоксонская/и.т.д. (нужное подчеркнуть, добавить) модель,
    к чему не прискоснуться все скатываюется в "плавание" в море коммерции (MarketSea)

     

  • 1.2, Аноним (-), 19:48, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо на Rust разработать free-opensource SDK для разработки UI-приложений.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 19:51, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шоп онэ выжило, это должна быть прослойка с биндингами под электрон, кутю, тгк, флтк и ещё с десяток неизвестных фреймворков. Тогда нелюбителям переключатся, типа меня, будет проще.
     

  • 1.3, Аноним (6), 19:48, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блин, вот я хотел подучить кресты специально для того чтобы писать на кутях. Ради этого фреймворка я был готов совокуплять даже труп страуса. Что теперь остаётся? Электрон? Или ТГК, где SJW совсем вышел из берегов?
     
     
  • 2.7, beresk_let (?), 19:53, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что мешает теперь? Исходники остаются открыты, качай да собирай.
     

  • 1.4, Аноним (4), 19:48, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И это правильно. Нечего кормить халявщиков.
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 19:56, 27/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо вообще только коммерческую версию оставить. Тогда точно халявщики отвалятся.
     

  • 1.5, Аноним (5), 19:49, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    QT всё. KDE надо срочно портировать на GTK+.
     
  • 1.8, Аноним (8), 19:53, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зелёная жирная жаба подкралась не заметно
     
  • 1.9, Аноним (9), 19:55, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие 499 в год? 459 зеленых в месяц не хотите?
     
  • 1.11, пох. (?), 19:56, 27/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    П-сы из FSF - где вы? Это вам не microsoft. Это то на чем держалась последние годы вся гуевая экосистема этого вашего шва6одного мирка (причем расползаясь и в несвободный, поскольку это единственный _работающий_ кроссплатформенный тулкит).

    Полагаю, жуете дареный х.й с солью, и даже и не вякнете?

     
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