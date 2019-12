Выпуск Qt for MCUs 1.0, редакции Qt5 для микроконтроллеров

Проект Qt опубликовал первый стабильный релиз Qt for MCUs 1.0, редакции фреймворка Qt 5 для микроконтроллеров и маломощных устройств. Пакет позволяет создавать графические приложения, взаимодействующие с пользователем в стиле интерфейсов для смартфонов, для различной бытовой электроники, носимых устройств, промышленного оборудования и систем умного дома. Разработка осуществляется с использованием привычного API и штатных инструментов разработчика, применяемых для создания полноценных GUI для настольных систем. Интерфейс для микроконтроллеров создаётся с использованием не только C++ API, но и применяя QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов. Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отдельного графического движка Qt Quick Ultralite (QUL), оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT1050, Chrom-Art на чипах STM32F769i и RGL на чипах Renesas RH850.