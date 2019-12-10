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Выпуск Qt for MCUs 1.0, редакции Qt5 для микроконтроллеров

10.12.2019 18:24

Проект Qt опубликовал первый стабильный релиз Qt for MCUs 1.0, редакции фреймворка Qt 5 для микроконтроллеров и маломощных устройств. Пакет позволяет создавать графические приложения, взаимодействующие с пользователем в стиле интерфейсов для смартфонов, для различной бытовой электроники, носимых устройств, промышленного оборудования и систем умного дома.

Разработка осуществляется с использованием привычного API и штатных инструментов разработчика, применяемых для создания полноценных GUI для настольных систем. Интерфейс для микроконтроллеров создаётся с использованием не только C++ API, но и применяя QML c виджетами Qt Quick Controls, переработанными для небольших экранов.

Для достижения высокой производительности сценарии QML транслируются в код на C++, а отрисовка осуществляется при помощи отдельного графического движка Qt Quick Ultralite (QUL), оптимизированного для создания графических интерфейсов в условиях небольшого объёма оперативной памяти и процессорных ресурсов. Движок разработан с оглядкой на микроконтроллеры ARM Cortex-M и поддерживает ускорители 2D-графики, такие как PxP на чипах NXP i.MX RT1050, Chrom-Art на чипах STM32F769i и RGL на чипах Renesas RH850.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/qt-for-...)
  2. OpenNews: Введён в строй Qt Marketplace, каталог-магазин модулей и дополнений для Qt
  3. OpenNews: Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator
  4. OpenNews: Выпуск среды разработки Qt Design Studio 1.3
  5. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0
  6. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, mcu
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 18:36, 10/12/2019 [ответить]  
    		• +/
    Эт чё, теперь запилят КДЕ для маломощных устройств?
     
     
  • 2, Аноним (2), 18:49, 10/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, теперь анончиков забанят на опененнете
     
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