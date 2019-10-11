Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator

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Компания Qt Group объявила о смене лицензии на компоненты Qt Wayland Compositor, Qt Application Manager и Qt PDF, которые начиная с выпуска Qt 5.14 начнут поставляться под лицензией GPLv3 вместо LGPLv3. Иными словами, связывание с данными компонентами теперь будет требовать открытия исходных текстов программ под лицензиями, совместимыми с GPLv3, или покупки коммерческой лицензии (ранее применение LGPLv3 допускало связывание с проприетарным кодом).
Qt Wayland Compositor и Qt Application Manager в основном востребованы при создании решений для встраиваемых и мобильных устройств, а Qt PDF ранее был доступен только в форме тестовых выпусков. Следует отметить, что под GPLv3 уже поставляется ряд дополнительных модулей и платформ, среди которых:
- Qt Charts
- Qt CoAP
- Qt Data Visualization
- Qt Device Utilities
- Qt KNX
- Qt Lottie Animation
- Qt MQTT
- Qt Network Authentication
- Qt Quick WebGL
- Qt Virtual Keyboard
- Qt for WebAssembly
Другим заслуживающим внимания изменением, является включение опции для отправки телеметрии в Qt Creator. В качестве причины включения телеметрии упоминается желание понять как используются продукты Qt для последующего улучшения их качества. Заявлено, что информация обрабатывается в обезличенном виде без идентификации конкретных пользователей, но с применением UUID для анонимного разделения данных пользователей (для генерации применяется Qt-класс QUuid). В качестве идентификатора также потенциально может использоваться IP-адрес, с которого отправляется статистика, но в соглашении об обработке частной информации указано, что компания не сохраняет привязку к IP-адресам.
Компонент для отправки статистики включён в состав сегодняшнего выпуска Qt Creator 4.10.1. Связанная с телеметрией функциональность реализована через плагин "telemetry", который активируется, если пользователь не откажется от сбора данных во время установки (в процессе установки выдаётся предупреждение, в котором по умолчанию выделен пункт отправки телеметрии). Плагин основан на фреймворке KUserFeedback, развиваемом проектом KDE. Через секцию "Qt Creator Telemetry" в настройках пользователь может контролировать какие именно данные передаются на внешний сервер. Предусмотрено пять уровней детализации телеметрии:
- Базовая системная информация (данные о версиях Qt и Qt Creator, компилятора и плагина QPA);
- Базовая статистика по использованию (дополнительно передаются сведения о частоте запусков Qt Creator и продолжительности работы в программе);
- Детализированная системная информация (параметры экрана, данные об OpenGL и графической карте);
- Детализированная статистика по использованию (сведения о лицензии, использовании Qt Quick Designer, локали, системе сборки, применении различных режимов Qt Creator);
- Отключение сбора данных.
В настройках также можно выборочно управлять включением каждого параметра статистики и просматривать итоговый JSON-документ, отправляемый на внешний сервер. В текущем выпуске по умолчанию выбран режим отключения сбора данных, но в будущем планируется активировать режим детализированной статистики по использованию. Данные передаются по шифрованному каналу связи. Серверный обработчик выполняется в облаке Amazon (хранилище статистики размещено на одном бэкенде с online-установщиком).
Дополнительно можно отметить начало тестирования первой бета-версии Qt 5.14. Релиз ожидается 26 ноября. Выпуск Qt 5.14 примечателен включением предварительной поддержки некоторых возможностей, запланированных для Qt 6. Например, добавлена предварительная реализация нового Qt Quick с поддержкой 3D. Новый API рендеринга сцены позволит запускать приложения на базе Qt Quick поверх Vulkan, Metal или Direct3D 11 (без жесткой привязки к OpenGL), даст возможность использовать QML для определения 3D-элементов в интерфейсе без задействования формата UIP, а также решит такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D и невозможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.