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Изменение лицензии на Qt Wayland Compositor и включение сбора телеметрии в Qt Creator

11.10.2019 22:48

Компания Qt Group объявила о смене лицензии на компоненты Qt Wayland Compositor, Qt Application Manager и Qt PDF, которые начиная с выпуска Qt 5.14 начнут поставляться под лицензией GPLv3 вместо LGPLv3. Иными словами, связывание с данными компонентами теперь будет требовать открытия исходных текстов программ под лицензиями, совместимыми с GPLv3, или покупки коммерческой лицензии (ранее применение LGPLv3 допускало связывание с проприетарным кодом).

Qt Wayland Compositor и Qt Application Manager в основном востребованы при создании решений для встраиваемых и мобильных устройств, а Qt PDF ранее был доступен только в форме тестовых выпусков. Следует отметить, что под GPLv3 уже поставляется ряд дополнительных модулей и платформ, среди которых:

  • Qt Charts
  • Qt CoAP
  • Qt Data Visualization
  • Qt Device Utilities
  • Qt KNX
  • Qt Lottie Animation
  • Qt MQTT
  • Qt Network Authentication
  • Qt Quick WebGL
  • Qt Virtual Keyboard
  • Qt for WebAssembly

Другим заслуживающим внимания изменением, является включение опции для отправки телеметрии в Qt Creator. В качестве причины включения телеметрии упоминается желание понять как используются продукты Qt для последующего улучшения их качества. Заявлено, что информация обрабатывается в обезличенном виде без идентификации конкретных пользователей, но с применением UUID для анонимного разделения данных пользователей (для генерации применяется Qt-класс QUuid). В качестве идентификатора также потенциально может использоваться IP-адрес, с которого отправляется статистика, но в соглашении об обработке частной информации указано, что компания не сохраняет привязку к IP-адресам.

Компонент для отправки статистики включён в состав сегодняшнего выпуска Qt Creator 4.10.1. Связанная с телеметрией функциональность реализована через плагин "telemetry", который активируется, если пользователь не откажется от сбора данных во время установки (в процессе установки выдаётся предупреждение, в котором по умолчанию выделен пункт отправки телеметрии). Плагин основан на фреймворке KUserFeedback, развиваемом проектом KDE. Через секцию "Qt Creator Telemetry" в настройках пользователь может контролировать какие именно данные передаются на внешний сервер. Предусмотрено пять уровней детализации телеметрии:

  • Базовая системная информация (данные о версиях Qt и Qt Creator, компилятора и плагина QPA);
  • Базовая статистика по использованию (дополнительно передаются сведения о частоте запусков Qt Creator и продолжительности работы в программе);
  • Детализированная системная информация (параметры экрана, данные об OpenGL и графической карте);
  • Детализированная статистика по использованию (сведения о лицензии, использовании Qt Quick Designer, локали, системе сборки, применении различных режимов Qt Creator);
  • Отключение сбора данных.

В настройках также можно выборочно управлять включением каждого параметра статистики и просматривать итоговый JSON-документ, отправляемый на внешний сервер. В текущем выпуске по умолчанию выбран режим отключения сбора данных, но в будущем планируется активировать режим детализированной статистики по использованию. Данные передаются по шифрованному каналу связи. Серверный обработчик выполняется в облаке Amazon (хранилище статистики размещено на одном бэкенде с online-установщиком).

Дополнительно можно отметить начало тестирования первой бета-версии Qt 5.14. Релиз ожидается 26 ноября. Выпуск Qt 5.14 примечателен включением предварительной поддержки некоторых возможностей, запланированных для Qt 6. Например, добавлена предварительная реализация нового Qt Quick с поддержкой 3D. Новый API рендеринга сцены позволит запускать приложения на базе Qt Quick поверх Vulkan, Metal или Direct3D 11 (без жесткой привязки к OpenGL), даст возможность использовать QML для определения 3D-элементов в интерфейсе без задействования формата UIP, а также решит такие проблемы, как большие накладные расходы при интеграции QML с контентом из Qt 3D и невозможность синхронизации анимации и преобразований на уровне отдельных кадров между 2D и 3D.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qt.io/blog/change-...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.10.0
  3. OpenNews: Опубликован план развития функциональности Qt 6
  4. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.13
  5. OpenNews: Qt переходит на лицензию LGPLv3 вместо GPLv3, что позволит заимствовать код Qt в KDE
  6. OpenNews: Проект Qt объявил о смене лицензии и изменении соглашения с KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt, privacy
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  • 1.1, тот_же_анон_уже_без_мабилы (?), 22:51, 11/10/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    цитаты великих: винда работает на телеметрии (ц)

    теперь, видимо, весь софт работает так же=(

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 22:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Радует то, что даже если она и присутствует в открытом софте, то её можно спокойно отключить
     
     
  • 3.6, пп (?), 23:10, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в винде бесспокойно отключается?
    Правильно это когда отключена по умолчанию или спрашивает при первом запуске (но если просто закрыл на крест, то не включается)
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:59, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Грусть-тоска :(((( В настройки заходят и галки снимают только слабые духом люди.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:00, 11/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Связанная с телеметрией функциональность реализована через плагин "telemetry", который активируется, если пользователь не откажется от сбора данных во время установки (в процессе установки выдаётся предупреждение, в котором по умолчанию выделен пункт отправки телеметрии).

    Ну, это еще вежливо они. И отключить и вырезать можно, и спрашивает даже.

     
  • 1.5, Аноним (5), 23:10, 11/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    Девица лёгкого поведения (кде) показала своё лицо без косметики, лол
     
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