Выпуск дистрибутива Devuan 6.1, форка Debian без systemd

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 6.1 "Excalibur", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Для загрузки подготовлены Live-сборки со средой рабочего стола Xfce (1.7 ГБ и 879 МБ) и установочные iso-образы (4.2 ГБ, 593 МБ) для архитектуры amd64. Пакеты собираются для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64, ppc64el и riscv64. Образы для систем ARM и виртуальных машин предлагается формировать самостоятельно при помощи инструментариев arm-sdk и vm-sdk.

Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce 4.20 и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и Sway. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.

Изменения в Devuan 6.1 в основном сводятся к синхронизиации с пакетной базой Debian 13.2, а также поддержанию работы с системами инициализации sysvinit, runit и OpenRC. Исправлено несколько проблем в менеджере входа slim и пакете speech-synthesis. Сообществом сформированы неофициальные сборки для плат Raspberry Pi. Дополнительно отмечается начало тестирования репозитория с пакетами для Devuan 7 "Freia", базирующимися на репозитории Debian Testing, формирующем основу для будущего выпуска Debian 14.



