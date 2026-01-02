The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск дистрибутива Devuan 6.1, форка Debian без systemd

02.01.2026 09:07

Представлен выпуск дистрибутива Devuan 6.1 "Excalibur", форка Debian GNU/Linux, поставляемого без системного менеджера systemd. Для загрузки подготовлены Live-сборки со средой рабочего стола Xfce (1.7 ГБ и 879 МБ) и установочные iso-образы (4.2 ГБ, 593 МБ) для архитектуры amd64. Пакеты собираются для архитектур i386, amd64, armel, armhf, arm64, ppc64el и riscv64. Образы для систем ARM и виртуальных машин предлагается формировать самостоятельно при помощи инструментариев arm-sdk и vm-sdk.

Проектом поддерживаются ответвления для около 400 пакетов Debian, которые модифицированы для избавления от привязок к systemd, ребрендинга или адаптации для особенностей инфраструктуры Devuan. Два пакета (devuan-baseconf, jenkins-debian-glue-buildenv-devuan) присутствуют только в Devuan и связаны с настройкой репозиториев и работой сборочной системы. В остальном Devuan полностью совместим с Debian и может использоваться в качестве основы для создания специализированных сборок Debian без systemd. Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

Рабочий стол по умолчанию основан на Xfce 4.20 и дисплейном менеджере Slim. Опционально доступны для установки KDE, MATE, Cinnamon, LXQt и Sway. Вместо systemd поставляется классическая система инициализации SysVinit, а также опционально системы openrc и runit. Предусмотрена возможность работы без D-Bus, которая позволяет создавать минималистичные конфигурации рабочего стола на базе оконных менеджеров blackbox, fluxbox, fvwm, fvwm-crystal и openbox. Для настройки сети предлагается вариант конфигуратора NetworkManager, не привязанный к systemd. Вместо systemd-udev задействован eudev, форк udev от проекта Gentoo. Для управления пользовательскими сеансами в Xfce и MATE используется consolekit, а в остальных рабочих столах применяется elogind, вариант logind, не привязанный к systemd.

Изменения в Devuan 6.1 в основном сводятся к синхронизиации с пакетной базой Debian 13.2, а также поддержанию работы с системами инициализации sysvinit, runit и OpenRC. Исправлено несколько проблем в менеджере входа slim и пакете speech-synthesis. Сообществом сформированы неофициальные сборки для плат Raspberry Pi. Дополнительно отмечается начало тестирования репозитория с пакетами для Devuan 7 "Freia", базирующимися на репозитории Debian Testing, формирующем основу для будущего выпуска Debian 14.

  1. Главная ссылка к новости (https://dev1galaxy.org/viewtop...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Devuan 6.0, форка Debian 13 без systemd
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 13.2
  4. OpenNews: Представлены сборки Debian Libre, поставляемые без несвободных компонентов
  5. OpenNews: Debian тестирует Debusine, систему индивидуальных репозиториев в стиле PPA
  6. OpenNews: В Debian реализована официальная поддержка архитектуры LoongArch
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64545-devuan
Ключевые слова: devuan, debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:34, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Дежурное напоминание перед срачем: мнение конформистов "систимд крута патамушта оно теперь везде" - не принимается, вы бы также и про openrc/s6/upstart кричали, если б оно было пропихнуто.

    Ну и список фич/работу/управляемость инитов надо сравнивать на версиях ДО форсирования системды.

     
     
  • 2.5, trashwind23 (ok), 09:44, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да в общем-то абсолютно всё равно что там у вас принимается, а что нет. systemd отличное решение, успешно заменившее своих предшественников.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 10:01, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не трясись ты так
     
     
  • 4.11, Ужас (?), 10:20, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Трясутся может реализацию systemd-boot переписали
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:02, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Kerr (ok), 09:36, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Чем плох SystemD? Зачем от него отказываться?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:40, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ничем, не отказывайся. Просто оверинжениренные костыли, которые, скажем, на десктопе -- оверкил.
     
  • 2.4, ДедНеМороз (?), 09:41, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком громоздкий и много хочет ...
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:19, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чем плох Windows? Если он нравится 97%, зачем делать что-то другое?
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:20, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слишком громоздкий и монструозный, пускает корни везде в системе. Делает много лишнего. Например, он ещё занимается DNS и кучей всего другого, в то время как он должен быть просто системой инициализации процессов. Он на десктопе не нужен. С SystemD всё больше Linux напоминает винду. Потеря контроля над системой пользователем. Он заменяет много компонентов, беря на себя больше ответственности, становясь единой точкой отказа. Я избавился от него везде в пользу runit (основной Void Linux десктоп), а где-то sysvinit (Devuan на ноутах). Простота и предсказуемость мне гораздо важнее.
     
     
  • 3.13, morphe (?), 10:27, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в то время как он должен быть просто системой инициализации процессов

    systemd и есть система инициализации процессов

    То что от тех же разработчиков поддерживаются продукты под тем же "брендом" - systemd-resolved, systemd-networkd, и другие - не делает из systemd-системы-инициализации нечто другое

     
     
  • 4.18, Аноним (18), 11:11, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но мы бы хотели, чтобы у нас время подводил, адреса получал - демоны, которые нравятся нам, а не которые system-abcde нам Лёнька навязал.
     
  • 2.14, iPony128052 (?), 10:32, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж не про цель, а про путь.
    Вот и идут...
     
     
  • 3.22, Аноним (18), 11:21, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Цель вполне понятна - пользоваться системой инициализации, которую контролируешь ты, а не которая контролирует тебя.
     
  • 2.17, Аноним (18), 11:00, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему-то, когда речь идёт о людях, diversity воспринимается на ура, а когда о софте, то вам подавай только "стандартное".
     
  • 2.23, 0xdeadbee (-), 11:25, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пропробуйте перезагрузить тазик с системд, если у вас замонтирован шаред ресурс через smbfs/cifs от root, но для юзеров. какой там таймаут ? где он настраивается ? и такая дрянь лезет из всех щелей.

    ps: избавиться от самбы можно и нужно.
    но как обычно есть 1001 организационная причина не делать этого.

    pps: они убивают /etc/rc.local. никогда не забуду, никогда не прощу.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:02, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где итоги года?
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 11:13, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Багов не выявлено.
     

  • 1.9, SlackwareRT (?), 10:16, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Slackware по дебиански, для поклонников надёжности. Выверенный набор приложений, ничего лишнего. И главное - это НЕ Ubuntu.
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:34, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что остаются еще дистрибутивы, которые придерживаются концепций unix.
     
  • 1.16, Ярослав (??), 10:40, 02/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы на работе этот диван поставили, но в итоге перешли назад на Ubuntu. Все-таки дистрибутивы на systemd - это Linux с человеческим лицом. Все остальное не очень пригодно для работы.
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 11:16, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обленились?
     
  • 2.21, Аноним (18), 11:17, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.24, 0xdeadbee (-), 11:29, 02/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все-таки дистрибутивы на systemd - это Linux с человеческим лицом

    а выражает то лицо, чем садятся на крыльцо.

    чего мелочиться, на винду мигрируйте. там есть WSL для имитации.

     

  • 1.25, Аноним (25), 11:45, 02/01/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру