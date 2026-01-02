Выпуск дистрибутива Devuan 6.1, форка Debian без systemd

|
1.1, Аноним (1), 09:34, 02/01/2026

|
Дежурное напоминание перед срачем: мнение конформистов "систимд крута патамушта оно теперь везде" - не принимается, вы бы также и про openrc/s6/upstart кричали, если б оно было пропихнуто.
Ну и список фич/работу/управляемость инитов надо сравнивать на версиях ДО форсирования системды.
|
|
|
2.5, trashwind23 (ok), 09:44, 02/01/2026

|
Да в общем-то абсолютно всё равно что там у вас принимается, а что нет. systemd отличное решение, успешно заменившее своих предшественников.
|
|
|
2.3, Аноним (3), 09:40, 02/01/2026

|
Ничем, не отказывайся. Просто оверинжениренные костыли, которые, скажем, на десктопе -- оверкил.
|
2.10, Аноним (10), 10:19, 02/01/2026

|
Чем плох Windows? Если он нравится 97%, зачем делать что-то другое?
|
2.12, Аноним (12), 10:20, 02/01/2026

|
Слишком громоздкий и монструозный, пускает корни везде в системе. Делает много лишнего. Например, он ещё занимается DNS и кучей всего другого, в то время как он должен быть просто системой инициализации процессов. Он на десктопе не нужен. С SystemD всё больше Linux напоминает винду. Потеря контроля над системой пользователем. Он заменяет много компонентов, беря на себя больше ответственности, становясь единой точкой отказа. Я избавился от него везде в пользу runit (основной Void Linux десктоп), а где-то sysvinit (Devuan на ноутах). Простота и предсказуемость мне гораздо важнее.
|
|
|
3.13, morphe (?), 10:27, 02/01/2026

|
> в то время как он должен быть просто системой инициализации процессов
systemd и есть система инициализации процессов
То что от тех же разработчиков поддерживаются продукты под тем же "брендом" - systemd-resolved, systemd-networkd, и другие - не делает из systemd-системы-инициализации нечто другое
|
|
|
4.18, Аноним (18), 11:11, 02/01/2026

|
Но мы бы хотели, чтобы у нас время подводил, адреса получал - демоны, которые нравятся нам, а не которые system-abcde нам Лёнька навязал.
|
|
|
3.22, Аноним (18), 11:21, 02/01/2026

|
Цель вполне понятна - пользоваться системой инициализации, которую контролируешь ты, а не которая контролирует тебя.
|
2.17, Аноним (18), 11:00, 02/01/2026

|
Почему-то, когда речь идёт о людях, diversity воспринимается на ура, а когда о софте, то вам подавай только "стандартное".
|
2.23, 0xdeadbee (-), 11:25, 02/01/2026

|
пропробуйте перезагрузить тазик с системд, если у вас замонтирован шаред ресурс через smbfs/cifs от root, но для юзеров. какой там таймаут ? где он настраивается ? и такая дрянь лезет из всех щелей.
ps: избавиться от самбы можно и нужно.
но как обычно есть 1001 организационная причина не делать этого.
pps: они убивают /etc/rc.local. никогда не забуду, никогда не прощу.
|
1.9, SlackwareRT (?), 10:16, 02/01/2026

|
Slackware по дебиански, для поклонников надёжности. Выверенный набор приложений, ничего лишнего. И главное - это НЕ Ubuntu.
|
1.15, Аноним (15), 10:34, 02/01/2026

|
Хорошо, что остаются еще дистрибутивы, которые придерживаются концепций unix.
|
1.16, Ярослав (??), 10:40, 02/01/2026

|
Мы на работе этот диван поставили, но в итоге перешли назад на Ubuntu. Все-таки дистрибутивы на systemd - это Linux с человеческим лицом. Все остальное не очень пригодно для работы.
|
|
|
2.24, 0xdeadbee (-), 11:29, 02/01/2026

|
> Все-таки дистрибутивы на systemd - это Linux с человеческим лицом
а выражает то лицо, чем садятся на крыльцо.
чего мелочиться, на винду мигрируйте. там есть WSL для имитации.
|