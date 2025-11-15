The OpenNET Project / Index page

Выпуск дистрибутива Debian 13.2

15.11.2025 18:13

Сформировано второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 123 обновления с устранением проблем со стабильностью и 55 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 13.2 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов 7zip, ansible-core, dkms, epiphany-browser, evolution, fonts-noto-color-emoji, mailmindr, nextcloud-desktop, openssl, patroni, postfix, qemu, quicktext, samba, systemd, tbsync, ublock-origin и xnote. Из дистрибутива удалён пакет "rust-profiling-procmacros", помеченный как неиспользуемый.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64256-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:19, 15/11/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    Debian, спасибо!
     
  • 1.2, Аноним (2), 18:38, 15/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Отлично!
    https://www.debian.org/social_contract
     
  • 1.4, ddwrt (?), 19:04, 15/11/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    Для меня этот дистр умер, когда они решили дропнуть 32-бита. Без видимых на то технических причин, лишь бы угодить инвесторам. И не надо тут рассказывать, что поддержка 32-бит отнимает много ресурсов. Не больше, чем никому не нужный risc-v.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 19:24, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не он для вас умер, это вы для него умерли.
     
  • 2.6, анони (?), 19:24, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >И не надо тут рассказывать, что поддержка 32-бит отнимает много ресурсов

    Ну так взял бы в свои руки помог. А, у тебя же лапки и тебе все вокруг должны...

     
  • 2.7, eugener (ok), 19:32, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > когда они решили дропнуть 32-бита

    Они продержались значительно дольше остальных крупных дистрибутивов.

     
  • 2.8, Аноним (8), 19:32, 15/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сборка под 32-бит становится всё затруднительнее.
    Risc-v же – будущее, развивается.
     

