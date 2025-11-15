Выпуск дистрибутива Debian 13.2

Сформировано второе корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 123 обновления с устранением проблем со стабильностью и 55 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 13.2 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов 7zip, ansible-core, dkms, epiphany-browser, evolution, fonts-noto-color-emoji, mailmindr, nextcloud-desktop, openssl, patroni, postfix, qemu, quicktext, samba, systemd, tbsync, ublock-origin и xnote. Из дистрибутива удалён пакет "rust-profiling-procmacros", помеченный как неиспользуемый.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.2. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.2, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.



