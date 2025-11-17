The OpenNET Project / Index page

Представлены сборки Debian Libre, поставляемые без несвободных компонентов

17.11.2025 22:10

Саймон Йозефссон (Simon Josefsson), сопровождающий 170 пакетов в Debian, представил проект Debian Libre Live Images, предоставляющий сборки Debian GNU/Linux, избавленные от несвободных компонентов, таких как блобы для прошивок. В соответствии с принятым в 2022 году решением, в состав официальных iso-образов Debian включены как свободные прошивки из репозитория main, так и проприетарные прошивки, распространяемые через репозиторий non-free-firmware. Представленный проект начал формирование редакций официальных live-образов для архитектуры amd64, позволяющих запустить или установить Debian 13 без использования несвободных компонентов.

Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Alex154 (ok), 22:22, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    А зачем? При установке Debian можно выключить установку проприетарных пакетов. Зачем отдельные ISO?
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:40, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если при выборе из двух стульев предварительно один стул разбить топором...
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:24, 17/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать таким Wi-Fi и Bluetooth вообще не нужны, на кабельном сидят, всё своё.
    Ну нравится пусть сидят, как синички, жаль их.
     

  • 1.2, QroxZ (?), 22:33, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Чтобы было меньше телодвижений
     
  • 1.6, Аноним (6), 23:05, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    > избавленные от несвободных компонентов, таких как блобы для прошивок

    Избавлены они скорее от здравого смысла, ибо кому нужно железо без прошивок и дров? Тем, у кого комп - не инструмент для работы, а уютненький загончик для поклонения принципам СПО?

     
  • 1.8, Аноним (8), 23:31, 17/11/2025 [ответить]  
    		• +/
    Trisquel: существует.
     

