Представлены сборки Debian Libre, поставляемые без несвободных компонентов

Саймон Йозефссон (Simon Josefsson), сопровождающий 170 пакетов в Debian, представил проект Debian Libre Live Images, предоставляющий сборки Debian GNU/Linux, избавленные от несвободных компонентов, таких как блобы для прошивок. В соответствии с принятым в 2022 году решением, в состав официальных iso-образов Debian включены как свободные прошивки из репозитория main, так и проприетарные прошивки, распространяемые через репозиторий non-free-firmware. Представленный проект начал формирование редакций официальных live-образов для архитектуры amd64, позволяющих запустить или установить Debian 13 без использования несвободных компонентов.



