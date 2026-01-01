Релиз консольной библиотеки ncurses 6.6

После полутора лет разработки представлен релиз библиотеки ncurses 6.6, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.6 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.x, но расширяет ABI. Из популярных приложений, построенных с использованием ncurses, можно отметить aptitude, lynx, mutt, ncftp, vim, vifm, minicom, mosh, screen, tmux, emacs, less. Среди добавленных новшеств: Предложен новый драйвер терминала для Windows/MinGW, поддерживающий Windows Terminal и предоставляющий возможность использования мыши.

Расширены возможности утилит infocmp, tic и tput.

В набор ncurses-examples добавлены новые примеры кода и демонстрационные приложения.

Добавлена поддержка терминалов ghostty, illumos, sun-16color, sun-256color, sun-direct, ms-terminal-direct, pangoterm, rlogin-color, sclp, vt520-w и vt525-w.

Реализованы компоненты linux+lockeys, xterm+r5+lockeys, xterm+r5+fkeys, vt100+pf1-pf4, * vt220+ufkeys, vt220+sfkeys, * ecma+standout, ecma+underline и wyse+cvis.

В ms-terminal реализована поддержка мыши, доступная при использовании нового Windows-драйвера.

Для терминала vt525 реализована поддержка цвета.

Расширены возможности системы сборки. В сборочный скрипт configure добавлены опции "--enable-install-prefix" и "--enable-named-pipes".



