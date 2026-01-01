The OpenNET Project / Index page

Релиз консольной библиотеки ncurses 6.6

01.01.2026 10:36

После полутора лет разработки представлен релиз библиотеки ncurses 6.6, предназначенной для создания многоплатформенных интерактивных консольных пользовательских интерфейсов и поддерживающей эмуляцию программного интерфейса curses из System V Release 4.0 (SVr4). Выпуск ncurses 6.6 совместим на уровне исходных текстов с ветками ncurses 5.x и 6.x, но расширяет ABI. Из популярных приложений, построенных с использованием ncurses, можно отметить aptitude, lynx, mutt, ncftp, vim, vifm, minicom, mosh, screen, tmux, emacs, less.

Среди добавленных новшеств:

  • Предложен новый драйвер терминала для Windows/MinGW, поддерживающий Windows Terminal и предоставляющий возможность использования мыши.
  • Расширены возможности утилит infocmp, tic и tput.
  • В набор ncurses-examples добавлены новые примеры кода и демонстрационные приложения.
  • Добавлена поддержка терминалов ghostty, illumos, sun-16color, sun-256color, sun-direct, ms-terminal-direct, pangoterm, rlogin-color, sclp, vt520-w и vt525-w.
  • Реализованы компоненты linux+lockeys, xterm+r5+lockeys, xterm+r5+fkeys, vt100+pf1-pf4, * vt220+ufkeys, vt220+sfkeys, * ecma+standout, ecma+underline и wyse+cvis.
  • В ms-terminal реализована поддержка мыши, доступная при использовании нового Windows-драйвера.
  • Для терминала vt525 реализована поддержка цвета.
  • Расширены возможности системы сборки. В сборочный скрипт configure добавлены опции "--enable-install-prefix" и "--enable-named-pipes".


Обсуждение (4) RSS
  • 1.3, Аноним (3), 11:26, 01/01/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Недавно скачал свежую версию NoDPI, там вроде какая-то псевдографика появилась (статистика разная), это и есть Ncurses?
     
  • 1.4, Аноним (-), 12:40, 01/01/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Для терминала vt525 реализована поддержка цвета.
    > DEC VT525 was introduced in August, 1994

    О, спасибо! Как раз вовремя))
    Всего лишь 30+ лет пришлось подождать.
    Невероятно актуальная штука в 2026м) Видно что ребята реально полезным делом занимаются.

     

  • 1.6, Аноним (5), 12:58, 01/01/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

