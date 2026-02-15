Релиз текстового редактора Vim 9.2

|
|2.38, Аноним (38), 23:07, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вим — это просто нано для тех, кто хочет казаться умнее, но боится признаться в том, что уже давно привык к комфорту и автодополнению. Ъ-вимеры умерли вместе с терминалами вт-100.
|1.6, Big Robert Tables (?), 22:26, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
два редактора текста создало человечество, хоткеи в самом популярном шелле по умолчанию от одного, но изучаем мы, как правило, второй редактор, вим. Как только в него добавили пайтон, тут же появились нелепые сиреневые выпадающие перечни возможных вариантов недописанного слова, стало немного отдавать наколеночной поделкой. Подсветка скобок из той же оперы. Но эти плагины прекрасно отключаются удалением из /usr/share. пайтоновский код надо мониторить на варианты атаки на цепочку поставщиков, вим не исключение.
|2.15, Аноним (38), 22:36, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сперва создаём себе проблемы, чтобы потом героически их преодолевать.
Как по мне Вим с Пайтон обвесом - это как гном3 в терминале.
|2.32, Сладкая булочка (?), 22:59, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> хоткеи в самом популярном шелле по умолчанию от одного
Там хоткеев раз-два и все. Можно включить vi хоткеи, но режимность в баше без индикации режима выглядит странно.
|2.13, Аноним (22), 22:34, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты расписался в своей полной нетрушности и не являешься настоящим линуксоидом. Нам тебя жаль.
|2.26, Аноним (38), 22:46, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Пользоваться нано и быть довольным — это как ездить на самокате по автобану: вроде и едешь, и обзор хороший, но все вокруг смотрят на тебя с сочувствием.
Одни вырезают сиреневые метастазы из Vim, а другие радуются самокату, потому что боятся упасть с велосипеда. Такие времена.
|3.31, Аноним (31), 22:57, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Есть инструменты для профессионалов, а есть игрушки для детей. И что забавно дети считают что их игрушки лучше)
|4.60, A.Stahl (ok), 01:00, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>И что забавно дети считают что их игрушки лучше
Так дети vim не используют.
|4.62, анон (?), 01:14, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Есть инструменты для профессионалов, а есть игрушки для детей. И что забавно
> дети считают что их игрушки лучше)
А еще есть игрушки для взрослых ... которые так же используются некоторыми, узко специализированными профессоналами (негласно: древнейшей профессии!) своего дела. Вот оно как!
Аналогии такие анал-огии 🙄
|1.12, Аноним (22), 22:33, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Единственный нормальный редактор, которым можно работать через виртуальную консоль где только изображение и клавиатура.
|3.57, Аноним (57), 00:31, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже прямо сейчас с ним можно работать не используя никакие контроля или эф клавиши, которые пересекаются с сочетаниям например браузера, куда и приходит например картинка с сервера.
|1.14, Аноним (14), 22:36, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Если нужен консольный редактор - юзаю mcedit. Почему? Просто привык к ncedit.
|2.55, Пирожок с йайцами (?), 00:15, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Представьте этот союз: вимовская тяга к удалению функций ради "чистоты" плюс неовимовская страсть к переписыванию всего на луа каждые полгода. Это будет идеальный редактор, в котором нельзя будет даже набрать текст, зато конфиг будет весить больше, чем ядро линукс. Шик!
|3.63, Сладкая булочка (?), 01:18, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> к переписыванию всего на луа
Во-первых, почему всего?
Во-вторыз, лучше простой луа (который имеет много применений в других местах), чем новый франкенштейн
> В языке для создания скриптов реализована встроенная поддержка перечислений (Enum), обобщённых функций (Generic) и кортежей (тип Tuple). Предоставлена возможность вызова встроенных функций в форме методов объекта. В классы добавлена поддержка protected-конструкторов _new(). Для компиляции методов предложена команда ":defcompile".
|1.29, al (??), 22:50, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А потом с двух ног ворвался некрософт с VS Code и в линуксе появился удобный текстовый редактор для. А ещё LSP запилили, чтобы в виме/емаксе автодополнение нормальное можно было прикрутить.
|2.34, Аноним (34), 23:03, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По моим наблюдениям VS Code пользуются разве что рукозадые погромисты. Во всяком случае когда вижу в репе каталог .vscode, при дальнейшем просмотре кода этой репы, всегда начинает отдавать душком.
|3.50, Аноним (38), 23:59, 15/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В дырочку! Скоро докатимся до того, что без .вскод и ИИ-подсказки люди не смогут переменную объявить. Уходит эпоха чистых рук и суровых инструментов, наступает время "комбатов" на электроне.
|1.36, Аноним (36), 23:05, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
...а тут внезапно выяснилось, что вим кроме бибикания полезная штука если что то кофигурировать по putty ssh - туда по Ctlr-C конфиги вставляются удобно, а после Esc:wq и можно что то делать.
Сам себе удивляюсь O_o
|1.46, Аноним (46), 23:42, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>В языке для создания скриптов реализована встроенная поддержка перечислений (Enum), обобщённых функций (Generic) и кортежей (тип Tuple). Предоставлена возможность вызова встроенных функций в форме методов объекта. В классы добавлена поддержка protected-конструкторов _new(). Для компиляции методов предложена команда ":defcompile".
Вот просто удивительно в куче языков, что vimscript, что js с его ts, что c# изобретают давным давно изобретённые и хорошо работающие ещё со времён SML-а вещи.
|1.47, diakin (ok), 23:51, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>реализованные в сторонних продуктах улучшения должны быть переданы в исходный проект, если мэйнтейнер Vim посчитает эти улучшения заслуживающими внимания и отправит соответствующий запрос.
Не понял, а что мэйнтейнер Vim не может сам брать код из сторонних продуктов, без запроса? Это же опенсорс, нет?
|2.61, Аноним (46), 01:01, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вы предлагаете им бегать по всему интернету и розыскивать форки?
|2.64, Сладкая булочка (?), 01:19, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Оригинальный автор вима был достаточно специфичным в плане взаимодействия с сообществом, что и привело к появлению неовима.
|1.49, Аноним (38), 23:53, 15/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>добавлена поддержка протокола Wayland, включая возможность использования буфера обмена в окружениях на базе Wayland.
Последний из могикан. И как это прошли мимо господа эксперты?
|2.59, Аноним (59), 00:34, 16/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Им некогда, форк иксов пилят с HDR, поддержкой нормальной герцовки. Сейчас покажут коропорастам, как надо.
