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Выпуск текстового редактора Neovim 0.10

17.05.2024 09:57

Опубликован релиз Neovim 0.10, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. Проект уже более 10 лет занимается переработкой кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять, не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim. Готовые сборки подготовлены для Linux (appimage), Windows и macOS.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

За время существования проекта подготовлено более тысячи специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt, ncurses, Node.js, Electron, GTK). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

Среди изменений в новой версии:

  • По умолчанию предложена новая цветовая схема, в которой уменьшена яркость, задействованы более сбалансированные сочетания цветов и решены проблемы, возникающие у людей с отклонениями цветовосприятия.
  • Изменены привязки клавиш: "K" - при включении LSP-клиента показывает информацию о функции и переменной, на которые указывает курсор, "[d" и "]d" - перемещение по диагностическим сообщениям, <C-W>d - вывод дополнительной информации о диагностическом сообщении.
  • Встроена функциональность плагина vim-commentary для быстрого обрамления символами комментария строк и блоков с кодом, учитывая контекст (например, для содержимого тега <script> будут использоваться символы "//", а для HTML - "<!--" "-->"
  • Добавлена опция 'termsync', включающая режим синхронизированного вывода, при котором для устранения мерцания и разрывов на экране осуществляется накопление обновлений интерфейса и их отображение в терминале одной порцией.
  • Для записи в системный буфер обмена задействована escape-последовательность "OSC 52", если работа осуществляется в сеансе SSH, не включена настройка 'clipboard' и имеется эмулятор терминала, поддерживающий "OSC 52".
  • Добавлена экспериментальная поддержка оформления гиперссылок при помощи escape-последовательности OSC 8. По умолчанию данная возможность применяется для выделения ссылок в документах Markdown, оформленных в виде "[example](https://example.com)".
  • Обеспечено автоматическое определение поддержки терминалом 24-разрядного представления цветов ("truecolor").
  • При использовании LSP (Language Server Protocol) обеспечен вывод подсказок по месту, в виде виртуального текста, показываемого другим цветом прямо в коде, но без фактического добавления в исходные тексты (на скриншоте подсказки отображаются тёмно серым цветом).
  • Расширены возможности для инспектирования синтаксического дерева исходного кода. Добавлен интерактивный режим написания запросов к синтаксическому дереву, на лету применяемых к текущему коду.
  • Добавлена возможность указания модификаторов в команде ":terminal", например, ":botright terminal" для открытия нового окна терминала в нижней правой части экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://gpanders.com/blog/what...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.1
  3. OpenNews: Умер автор и ключевой разработчик Vim
  4. OpenNews: Выпуск консольной среды разработки LazyVim 5
  5. OpenNews: Доступен Vieb 9.4, web-браузер в стиле редактора Vim
  6. OpenNews: Выпуск Neovim 0.7.0, модернизированного варианта редактора Vim
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61195-neovim
Ключевые слова: neovim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (45) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:47, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > По умолчанию предложена новая цветовая схема, в которой уменьшена яркость…

    Не сказал бы, что это хорошо, хотя некоторым и нужно.

     
     
  • 2.34, 12yoexpert (ok), 11:26, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это для алкоголиков, чтобы глаз не резало утром
     

  • 1.7, 12yoexpert (ok), 11:00, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    все эти цацки вроде neovim, rust, ms vs code, etc, это, конечно, здорово, но работать можно только в vim
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:02, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    По случайному совпадению, neovim - это как раз и есть vim.
     
  • 2.33, Илья (??), 11:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > работать можно только в vim

    Я попробовал в 2014.

    Как будто Vim запинывает тебя ногами в угол, потом садится сверху, берёт твои руки и со словами "что же ты сам себя бьёшь?" начинает тебя своими же руками бить.

     
     
  • 3.36, Placeholder (ok), 11:29, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Skill issue
     
  • 3.47, 12yoexpert (ok), 11:45, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это называется ниасилил
     
  • 2.56, Аноним (56), 12:09, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ee за глаза же.
     
  • 2.61, Аноним (61), 13:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальные программисты пишут в Microsoft Visual Studio. В Vim пишут позёры.
     
     
  • 3.65, scriptkiddis (?), 13:33, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От мелкософтовского позера слышу.
     

  • 1.11, Аноним (10), 11:03, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обеспечен вывод подсказок по месту, в виде виртуального текста, показываемого другим цветом прямо в коде

    Этим же пользоваться невозможно ещё со времён всяких похапештормов.

     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 11:05, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кстати, забавно: шторм - он вроде как должен быть быстрым, но похапешторм на джаве
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 11:13, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.28, Аноним (28), 11:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Этим можно пользоваться со времён обычного vim, было бы желание
     

  • 1.23, Хухрымухры (ok), 11:09, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прикольная штука для фана и быстрых правок.
    Для работы только IDE от JB.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 11:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По "жирным" конфигам передвигаться, да. Хотя есть и те, кто работает, но в основном для себя, не в коммерции однозначно.
     
     
  • 3.31, User (??), 11:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да нет, почему? Работают, я сам видел. С сопоставимой, а то и превосходящей классические ide эффективностью - почему нет-то?
    Дело же не в абстрактном количестве тыков на операцию - а прежде всего в соотношении стоимость-эффективность, кривой обучения, переносимости навыков и.т.д - и тут vim'у похвастаться прям нечем
     
     
  • 4.35, Placeholder (ok), 11:28, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще?
     
     
  • 5.37, User (??), 11:30, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде
    > вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что
    > там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще?

    Нуээээ... vscococde в винде, макоси и никсе не отличить, а вот с vim'ом - нюансики.

     
     
  • 6.43, Placeholder (ok), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру? Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался, но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала.

    А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят и в другие приложы, например в хромиум.

     
     
  • 7.50, User (??), 11:53, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде
    > не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру?
    > Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался,
    > но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод
    > там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала.
    > А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят
    > и в другие приложы, например в хромиум.

    Да банально скопировать кусок в браузер - может оказаться "с нюансиками".

     
     
  • 8.58, Placeholder (ok), 12:13, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде нюансы заключаются в том что по-умолчанию используется регистр , а se... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.60, User (??), 12:49, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В парадигме, что использование vim несёт хоть какую-то самостоятельную ценность... текст свёрнут, показать
     
  • 4.42, Аноним (25), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Унификация рабочих мест. В 2020 я работал в компании в которой рабочие учётки под vscode и шпионский плагин для отслеживания активности.
     
     
  • 5.44, Placeholder (ok), 11:42, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргумент понятный, но я за всю работу "в коммерции" только один раз натыкался на такое и сразу же послал подальше с такими предложениями. А так уже лет 10 наверное вимом пользуюсь (лет пять неовимом) как основным редактором кода и чот никаких проблем нет.

    Опять же, обычно отслеживание за активностью ставят не в редактор, а вообще на систему.

     
     
  • 6.49, Аноним (25), 11:52, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Системы могут быть разными, проще и быстрее написать шпионский модуль как раз для кроссплатформенной готовой IDE типа vscode. И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час.
     
     
  • 7.54, Placeholder (ok), 12:02, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что отслеживание активности в отдельном редакторе это туфта полная, я могу половину рабочего времени в терминале на соседнем мониторе проводить или еще где. Проще гораздо требовать включать шаринг моника своего по rdc, тогда даже плагинов писать не надо потому что протоколы и так кроссплатформенные и приложы уже есть написанные и нормально оттестированные для всех систем. То есть более дешевая и эффективная опция и так доступна. Я уж молчу что люди которые работают за 30 баксов в час обычно на йух посылают всякие попытки отслеживания. Это больше для техподдержки, колл центра и прочих.
     
  • 7.55, Loki13 (ok), 12:05, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час.

    Очень узкоспециализированный должен быть специалист, что бы его можно было проверять по редактору. А как же чтение документации(которое может быть и несколько дней), прежде чем редактор вообще запустить? Как отличать переписку с коллегами, которая входит в работу, от переписки с друзяшками, что не входит в работу. Да банально, перешел в терминал сделать запрос к БД тестовый, это что, уже не работа?

     
  • 2.32, Placeholder (ok), 11:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раздутое уг от жб я трогал пару раз после чего зарекся напрочь. Даже вскод и тот лучше.

    Банально пример, пришел к нам новичок и у него какие-то проблемы с пользованием гита возникли, пытался делать rebase, а получался merge (то есть создавался дополнительный мерж коммит). Оказывается когда работаешь чем встроенный в пичарм терминала эмулятор, пичарм сам может комманды подменять. Вот и нахрен такое нужно? Мне никогда не нравились системы которые пытаются за меня думать и решать что мне лучше. Но, возможно, для пользователей, еще более тупых чем данные системы, это оптимальный вариант. Правда таких пользователей обычно не ожидаешь встретить среди программистов и прочих тех работников, но что поделать.

     
  • 2.39, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:34, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > только IDE от JB

    Проприетарное и тормознутое? Спасибо, но нет.

     

  • 1.24, Аноним (27), 11:09, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сабж жалкая пародия на Doom Emacs.
     
  • 1.29, Аноним (25), 11:19, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему скрины сделаны из macOS, а не из Debian + Xfce? 🤔🤭
     
     
  • 2.40, Вы забыли заполнить поле Name (?), 11:34, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы спросил почему на скринах код на расте.
     
     
  • 3.51, Аноним (25), 11:55, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > код на расте

    Вы хотите поговорить об этом?

     
  • 2.52, Аноним (52), 11:57, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может это debian+xfce стилизованный под macOS?
     

  • 1.41, Пряник (?), 11:37, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Непонятно чего они так в vim вцепились? Там в коде святой грааль запрятан?
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 11:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-то вообще в винамп в соседней теме вцепился. Так что там это ещё нормально.  
     
  • 2.57, Аноним (56), 12:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно адекватнее и проще, чем емакс.
    И условный винамп понятнее и проще, чем многие аналоги.
     
     
  • 3.62, Аноним (61), 13:08, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот ваш Winamp это васянский клон WinPlay3.
     

  • 1.45, Ноним (?), 11:42, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.59, Аноним (-), 12:18, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше чем VSCodium? С аргументами
     
     
  • 2.64, Аноним (-), 13:22, 17/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.66, Аноним (61), 13:37, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего кроме позёрства.
     

  • 1.63, name (??), 13:09, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на удивление достаточно популярная и известная штука
     

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