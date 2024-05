Выпуск текстового редактора Neovim 0.10

3.31 , User ( ?? ), 11:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да нет, почему? Работают, я сам видел. С сопоставимой, а то и превосходящей классические ide эффективностью - почему нет-то?

Дело же не в абстрактном количестве тыков на операцию - а прежде всего в соотношении стоимость-эффективность, кривой обучения, переносимости навыков и.т.д - и тут vim'у похвастаться прям нечем

4.35 , Placeholder ( ok ), 11:28, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще?

5.37 , User ( ?? ), 11:30, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде

> вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что

> там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще? Нуээээ... vscococde в винде, макоси и никсе не отличить, а вот с vim'ом - нюансики.

6.43 , Placeholder ( ok ), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру? Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался, но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала. А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят и в другие приложы, например в хромиум.

7.50 , User ( ?? ), 11:53, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде

> не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру?

> Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался,

> но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод

> там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала.

> А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят

> и в другие приложы, например в хромиум. Да банально скопировать кусок в браузер - может оказаться "с нюансиками".

8.58 , Placeholder ( ok ), 12:13, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Там вроде нюансы заключаются в том что по-умолчанию используется регистр , а se... 9.60 , User ( ?? ), 12:49, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать В парадигме, что использование vim несёт хоть какую-то самостоятельную ценность... 4.42 , Аноним ( 25 ), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Унификация рабочих мест. В 2020 я работал в компании в которой рабочие учётки под vscode и шпионский плагин для отслеживания активности.

5.44 , Placeholder ( ok ), 11:42, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аргумент понятный, но я за всю работу "в коммерции" только один раз натыкался на такое и сразу же послал подальше с такими предложениями. А так уже лет 10 наверное вимом пользуюсь (лет пять неовимом) как основным редактором кода и чот никаких проблем нет. Опять же, обычно отслеживание за активностью ставят не в редактор, а вообще на систему.

6.49 , Аноним ( 25 ), 11:52, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Системы могут быть разными, проще и быстрее написать шпионский модуль как раз для кроссплатформенной готовой IDE типа vscode. И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час.

7.54 , Placeholder ( ok ), 12:02, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому что отслеживание активности в отдельном редакторе это туфта полная, я могу половину рабочего времени в терминале на соседнем мониторе проводить или еще где. Проще гораздо требовать включать шаринг моника своего по rdc, тогда даже плагинов писать не надо потому что протоколы и так кроссплатформенные и приложы уже есть написанные и нормально оттестированные для всех систем. То есть более дешевая и эффективная опция и так доступна. Я уж молчу что люди которые работают за 30 баксов в час обычно на йух посылают всякие попытки отслеживания. Это больше для техподдержки, колл центра и прочих.

7.55 , Loki13 ( ok ), 12:05, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час. Очень узкоспециализированный должен быть специалист, что бы его можно было проверять по редактору. А как же чтение документации(которое может быть и несколько дней), прежде чем редактор вообще запустить? Как отличать переписку с коллегами, которая входит в работу, от переписки с друзяшками, что не входит в работу. Да банально, перешел в терминал сделать запрос к БД тестовый, это что, уже не работа?