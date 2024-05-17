Выпуск текстового редактора Neovim 0.10

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|1.2, Аноним (2), 10:47, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> По умолчанию предложена новая цветовая схема, в которой уменьшена яркость…
Не сказал бы, что это хорошо, хотя некоторым и нужно.
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|1.7, 12yoexpert (ok), 11:00, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
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все эти цацки вроде neovim, rust, ms vs code, etc, это, конечно, здорово, но работать можно только в vim
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|2.33, Илья (??), 11:25, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> работать можно только в vim
Я попробовал в 2014.
Как будто Vim запинывает тебя ногами в угол, потом садится сверху, берёт твои руки и со словами "что же ты сам себя бьёшь?" начинает тебя своими же руками бить.
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|2.61, Аноним (61), 13:04, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нормальные программисты пишут в Microsoft Visual Studio. В Vim пишут позёры.
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|1.11, Аноним (10), 11:03, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> обеспечен вывод подсказок по месту, в виде виртуального текста, показываемого другим цветом прямо в коде
Этим же пользоваться невозможно ещё со времён всяких похапештормов.
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|2.14, 12yoexpert (ok), 11:05, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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кстати, забавно: шторм - он вроде как должен быть быстрым, но похапешторм на джаве
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|2.28, Аноним (28), 11:17, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Этим можно пользоваться со времён обычного vim, было бы желание
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|2.25, Аноним (25), 11:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По "жирным" конфигам передвигаться, да. Хотя есть и те, кто работает, но в основном для себя, не в коммерции однозначно.
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|3.31, User (??), 11:23, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да нет, почему? Работают, я сам видел. С сопоставимой, а то и превосходящей классические ide эффективностью - почему нет-то?
Дело же не в абстрактном количестве тыков на операцию - а прежде всего в соотношении стоимость-эффективность, кривой обучения, переносимости навыков и.т.д - и тут vim'у похвастаться прям нечем
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|4.35, Placeholder (ok), 11:28, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще?
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|5.37, User (??), 11:30, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А какая переносимость навыков у других IDE (название которого многие редакторы вроде
> вскода и прочих просто не заслуживают на самом деле)? То что
> там ctrl+c и ctrl+v работает, а еще?
Нуээээ... vscococde в винде, макоси и никсе не отличить, а вот с vim'ом - нюансики.
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|6.43, Placeholder (ok), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру? Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался, но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала.
А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят и в другие приложы, например в хромиум.
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|7.50, User (??), 11:53, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А можно подробнее? Я вимом пользовался под макосью пару раз, отличий вроде
> не нашел. Может из-за того что там фс нечуствительная к регистру?
> Но оно и на другие редакторы повлияет. Под виндой не пользовался,
> но там в принципе все иначе, я чот сомневаюсь что вскод
> там так же работает, особенно часть с эмулятором терминала.
> А так-то у меня есть куча всяких плагинов которые вимоподобное управление переносят
> и в другие приложы, например в хромиум.
Да банально скопировать кусок в браузер - может оказаться "с нюансиками".
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|9.60, User (??), 12:49, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В парадигме, что использование vim несёт хоть какую-то самостоятельную ценность... текст свёрнут, показать
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|4.42, Аноним (25), 11:38, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Унификация рабочих мест. В 2020 я работал в компании в которой рабочие учётки под vscode и шпионский плагин для отслеживания активности.
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|5.44, Placeholder (ok), 11:42, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аргумент понятный, но я за всю работу "в коммерции" только один раз натыкался на такое и сразу же послал подальше с такими предложениями. А так уже лет 10 наверное вимом пользуюсь (лет пять неовимом) как основным редактором кода и чот никаких проблем нет.
Опять же, обычно отслеживание за активностью ставят не в редактор, а вообще на систему.
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|6.49, Аноним (25), 11:52, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Системы могут быть разными, проще и быстрее написать шпионский модуль как раз для кроссплатформенной готовой IDE типа vscode. И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час.
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|7.54, Placeholder (ok), 12:02, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что отслеживание активности в отдельном редакторе это туфта полная, я могу половину рабочего времени в терминале на соседнем мониторе проводить или еще где. Проще гораздо требовать включать шаринг моника своего по rdc, тогда даже плагинов писать не надо потому что протоколы и так кроссплатформенные и приложы уже есть написанные и нормально оттестированные для всех систем. То есть более дешевая и эффективная опция и так доступна. Я уж молчу что люди которые работают за 30 баксов в час обычно на йух посылают всякие попытки отслеживания. Это больше для техподдержки, колл центра и прочих.
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|7.55, Loki13 (ok), 12:05, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>И какой смысл отслеживать всю систему, когда тимлиду достаточно видеть что ты что-то там пишешь в редакторе, а не просто так просиживаешь свои 30 баксов за час.
Очень узкоспециализированный должен быть специалист, что бы его можно было проверять по редактору. А как же чтение документации(которое может быть и несколько дней), прежде чем редактор вообще запустить? Как отличать переписку с коллегами, которая входит в работу, от переписки с друзяшками, что не входит в работу. Да банально, перешел в терминал сделать запрос к БД тестовый, это что, уже не работа?
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|2.32, Placeholder (ok), 11:24, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Раздутое уг от жб я трогал пару раз после чего зарекся напрочь. Даже вскод и тот лучше.
Банально пример, пришел к нам новичок и у него какие-то проблемы с пользованием гита возникли, пытался делать rebase, а получался merge (то есть создавался дополнительный мерж коммит). Оказывается когда работаешь чем встроенный в пичарм терминала эмулятор, пичарм сам может комманды подменять. Вот и нахрен такое нужно? Мне никогда не нравились системы которые пытаются за меня думать и решать что мне лучше. Но, возможно, для пользователей, еще более тупых чем данные системы, это оптимальный вариант. Правда таких пользователей обычно не ожидаешь встретить среди программистов и прочих тех работников, но что поделать.
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|1.41, Пряник (?), 11:37, 17/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Непонятно чего они так в vim вцепились? Там в коде святой грааль запрятан?
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|2.46, Аноним (46), 11:44, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-то вообще в винамп в соседней теме вцепился. Так что там это ещё нормально.
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|2.57, Аноним (56), 12:10, 17/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Оно адекватнее и проще, чем емакс.
И условный винамп понятнее и проще, чем многие аналоги.
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