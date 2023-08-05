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Умер автор и ключевой разработчик Vim

05.08.2023 21:39

Умер Брэм Моленар (Bram Moolenaar), автор текстового редактора Vim. Из прожитых 62 лет 31 год Брэм посвятил развитию проекта Vim, в который он вносил подавляющее большинство изменений (для сравнения Брэм внёс 16.5 тыс. коммитов и добавил 3.5 млн строк кода, в то время как второй по активности разработчик Vim добавил 239 коммитов и 69 тысяч строк кода). Последний коммит Брэма в репозиторий Vim датирован 8 июля. Судя по объявлению родственников Брэма причиной смерти стала быстро прогрессирующая болезнь, из-за которой он угас за несколько недель.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Представлен Vim9, форк Vim для экспериментов с оптимизацией скриптов
  3. OpenNews: В рамках проекта Neovim предпринята попытка модернизации Vim
  4. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Наводку на новость прислал Дон Ягон
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59557-vim
Ключевые слова: vim
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (57) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:41, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Достойный воин, он победил емакс и вскод.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 21:42, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +21 +/
    ...и смог выйти.
     
     
  • 3.5, Анонимус_б67 (?), 21:43, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    лучший
     
  • 2.15, Аноним (15), 22:15, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –12 +/
    Ну ты скажешь... до емакса виму еще ползти и ползти
    Может лет через 10 он сможет сравнится с ним по возможностям и удобству.
    Удел вима - бикать и все портить, править конфиги и быть последним аргументом в спора какиров-школотронов.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 22:19, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пфф....
     
  • 3.22, Аноним (22), 22:47, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Удел емакса — быть последним аргументом инфантильных бородатых какиров.

    > до емакса виму еще ползти и ползти

    До его нишевости? ну это да.

     
  • 3.44, Аноним (44), 01:07, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тоже осилил выход из vim только через kill из соседнего терминала?
     
     
  • 4.52, Аноним. (?), 02:53, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    CTRL + Z
    pkill -9 vim
    apt purge vim-tiny vim-common

    Вот это был мой первый выход)

     
     
  • 5.63, Аноним (44), 05:29, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    pkg install vilearn
     
  • 4.64, Евгений Дмитриевич Иванов (?), 05:47, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лично я как обычно нажал Ctrl+C, и vim мне подсказал, как выйти (2021 год)
     
  • 2.47, kawaii boy (?), 01:28, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Щас бы вскод сравнивать с вим. Это как сравнивать дом с деревянным туалетом.
     
     
  • 3.49, Аноним (-), 02:13, 06/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3.50, Аноним (-), 02:15, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > Щас бы вскод сравнивать с вим. Это как сравнивать дом с деревянным туалетом.

    При том в роли деревянного туалета видимо вскод. Он же не умеет нихрена, а основное "преимущество" - хайп.

     
     
  • 4.51, Аноним (22), 02:33, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Восемь лет уже редактору, а всё «хайп». А может, он просто хорош и удобен? …да ну, фигня какая-то.
     

  • 1.2, Аноним (3), 21:42, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это он конечно зря.
     
  • 1.7, Аноним (7), 21:45, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    F
     
     
  • 2.10, rvs2016 (ok), 21:56, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > F

    0xFF!

     
  • 2.39, Kuromi (ok), 00:48, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    to pay respect.
     

  • 1.8, Аноним (8), 21:50, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Жалко, надеюсь найдутся достойные приемники, которые продолжат его славное дело!
     
     
  • 2.20, Анониссимус (?), 22:25, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже есть, nvim. А vim постепенно будет уходить на свалку истории, туда же, куда и оригинальный vi. Что, впрочем, нисколько не умаляет заслуг автора. Царствие небесное и вечный покой!
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 04:47, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Уже есть, nvim.

    nvim хорош как конструктор для разработки. vim прекрасен своей просторой. Нужно кодить - nvim, нужно конфиг поправить - vim. Так что не нужно сравнивать теплое с мягким.

     

  • 1.12, Аноним (12), 22:01, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Он так и не решился перейти на емакс...
     
  • 1.13, rvs2016 (ok), 22:03, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Прощай, вим?
    (с учётом того, что почивший товарищ был основным его разработчиком)
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 22:18, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что сделается виму? Даже если представить, что он перестанет развиваться, существующая функциональность же никуда не денется. Я думаю, за 31 год разработчик там, наверное, уже всё более-менее нужно реализовал.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 22:30, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    code rot
    Код может перестать компилироваться или работать с будущими версиями используемых библиотек.
     
     
  • 4.24, Советский инженер (?), 22:48, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну чувак который вкатил 69000 строк с таким уж точно справится.
     
     
  • 5.27, Андрей (??), 23:10, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    С того света что ли справляться он будет?

    Хотя...

     
     
  • 6.31, Аноним (31), 23:36, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он имеет  ввиду второго разработчика.
     
  • 2.41, Golangdev (?), 01:01, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Насколько я знаю - есть NeoVim (https://neovim.io/), более современное переосмыслоение Vim'а.
     
     
  • 3.58, Вячеслав (??), 04:53, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да всë верно. Король умер да здравствует король)
     

  • 1.14, Аноним (14), 22:11, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Жаль мужика, но хорошо, что vim. умрёт теперь. Vim9 был ошибкой. Теперь будет единственно верный neovim с православным lua
     
     
  • 2.16, beck (??), 22:17, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пожалуй да.
     
  • 2.55, fumanchez (ok), 04:20, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальную работу с файлами не напишешь ни на lua, ни на vimscript, netrw тому прямое доказательство. А без пачки костыльных плагинов (в т.ч. те, которые идут в базовой поставке) оба они не сильно далеко ушли от vi.
     

  • 1.19, TheIllusiveMan (ok), 22:23, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Он не умер. Он просто вышел из vim.

    F

     
     
  • 2.23, Аноним (22), 22:48, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наконец-то смог!
     

  • 1.25, Максим (??), 22:51, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Уходят Патриархи IT XX века... А смены нет..
     
     
  • 2.29, Аноним (29), 23:26, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    ути, поплачь
     
  • 2.38, Аноним (22), 00:47, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, такое сейчас никто в здравом уме создавать не станет.
     

  • 1.28, Аноним (28), 23:24, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну вот, а говорили, что емакс убивает, начиная с пальцев, оказывается, всё наоборот, ибо Столлман до сих пор жив. К слову, после политических выходок Брамушки не могу посочувствовать его смерти.
     
     
  • 2.42, Аноним (22), 01:04, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за драма была?
     

  • 1.30, Аноним (-), 23:26, 05/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.33, Аноним (33), 23:54, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    R.I.P.
     
  • 1.34, Аноним (34), 23:56, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бип-Бип
     
  • 1.35, _ (??), 00:16, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чел ушёл, а вы ...
    Да ... скота в россиюшке ещё лет на 100 припасено :(
     
     
  • 2.36, Аноним (22), 00:32, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Давайте поплачем и выложим смайлики 🙏🙏🙏🙏🙏, кто сколько сможет. Тут ведь филиал вконтакте.
     
     
  • 3.60, a_kusb (ok), 05:11, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сделал это, но это воспримется как ирония. Скажу только что у меня в голове не укладывается, что мы живём в мире, где умирают люди и смерть это нормально. Вот живёшь ты, а потом...
     
     
  • 4.61, a_kusb (ok), 05:11, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жалко конечно, но не прямо сильно. Он же не член моей семьи, я его даже не знал.
    Может нужно, чтобы мне было стыдно, что я переживаю, но не так сильно, но по моему это норма. Может это плохо.
     
     
  • 5.62, a_kusb (ok), 05:12, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...
     

  • 1.37, Аноним (37), 00:45, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    :q!
     
  • 1.40, Аноним (40), 00:51, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    :wq
     
  • 1.43, Аноним (43), 01:07, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    RIP. Длинный пиииииииик. Press F
     
  • 1.45, Аноним (45), 01:07, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хана виму без его автора, он был слишком консервативен. Сейчас все перейдут в neovim, а вим тихо уйдет в закат.
     
     
  • 2.56, fumanchez (ok), 04:23, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Консервативностью там никогда и не пахло
     

  • 1.48, Аноним (48), 02:02, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С каждым годом коменитаторы здесь все более конченнные люди.
     
  • 1.53, Аноним (53), 03:18, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    у меня просто нет слов. сложно поверить, что автор такого ценного инструмента, которым я пользуюсь каждый день, скончался. он внёс неоценимый вклад в наше с вами дело, причём он даже не просил за это денег в свой карман. пусть земля ему будет пухом
     
  • 1.54, Вимер (?), 03:52, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Респект мужику! Пол жизни развивал проект! Люблю и использую vim, рад, что у него есть последователи и клоны.

    Покойся с миром, Брэм.
    Vim будет жить!

     
  • 1.59, Вячеслав (??), 04:57, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    F
     

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