Умер автор и ключевой разработчик Vim

2.36 , Аноним ( 22 ), 00:32, 06/08/2023 Давайте поплачем и выложим смайлики 🙏🙏🙏🙏🙏, кто сколько сможет. Тут ведь филиал вконтакте.

3.60 , a_kusb ( ok ), 05:11, 06/08/2023 Я бы сделал это, но это воспримется как ирония. Скажу только что у меня в голове не укладывается, что мы живём в мире, где умирают люди и смерть это нормально. Вот живёшь ты, а потом...

4.61 , a_kusb ( ok ), 05:11, 06/08/2023 Жалко конечно, но не прямо сильно. Он же не член моей семьи, я его даже не знал.

Может нужно, чтобы мне было стыдно, что я переживаю, но не так сильно, но по моему это норма. Может это плохо.

5.62 , a_kusb ( ok ), 05:12, 06/08/2023 ...