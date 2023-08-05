Умер автор и ключевой разработчик Vim

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|2.15, Аноним (15), 22:15, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–12 +/–
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Ну ты скажешь... до емакса виму еще ползти и ползти
Может лет через 10 он сможет сравнится с ним по возможностям и удобству.
Удел вима - бикать и все портить, править конфиги и быть последним аргументом в спора какиров-школотронов.
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|3.22, Аноним (22), 22:47, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Удел емакса — быть последним аргументом инфантильных бородатых какиров.
> до емакса виму еще ползти и ползти
До его нишевости? ну это да.
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|3.44, Аноним (44), 01:07, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тоже осилил выход из vim только через kill из соседнего терминала?
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|4.52, Аноним. (?), 02:53, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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CTRL + Z
pkill -9 vim
apt purge vim-tiny vim-common
Вот это был мой первый выход)
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|3.50, Аноним (-), 02:15, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Щас бы вскод сравнивать с вим. Это как сравнивать дом с деревянным туалетом.
При том в роли деревянного туалета видимо вскод. Он же не умеет нихрена, а основное "преимущество" - хайп.
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|4.51, Аноним (22), 02:33, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Восемь лет уже редактору, а всё «хайп». А может, он просто хорош и удобен? …да ну, фигня какая-то.
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|1.8, Аноним (8), 21:50, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Жалко, надеюсь найдутся достойные приемники, которые продолжат его славное дело!
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|2.20, Анониссимус (?), 22:25, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже есть, nvim. А vim постепенно будет уходить на свалку истории, туда же, куда и оригинальный vi. Что, впрочем, нисколько не умаляет заслуг автора. Царствие небесное и вечный покой!
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|3.57, Аноним (57), 04:47, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Уже есть, nvim.
nvim хорош как конструктор для разработки. vim прекрасен своей просторой. Нужно кодить - nvim, нужно конфиг поправить - vim. Так что не нужно сравнивать теплое с мягким.
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|1.13, rvs2016 (ok), 22:03, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Прощай, вим?
(с учётом того, что почивший товарищ был основным его разработчиком)
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|2.17, Аноним (17), 22:18, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А что сделается виму? Даже если представить, что он перестанет развиваться, существующая функциональность же никуда не денется. Я думаю, за 31 год разработчик там, наверное, уже всё более-менее нужно реализовал.
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|3.21, Аноним (21), 22:30, 05/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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code rot
Код может перестать компилироваться или работать с будущими версиями используемых библиотек.
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|1.14, Аноним (14), 22:11, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Жаль мужика, но хорошо, что vim. умрёт теперь. Vim9 был ошибкой. Теперь будет единственно верный neovim с православным lua
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|2.55, fumanchez (ok), 04:20, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нормальную работу с файлами не напишешь ни на lua, ни на vimscript, netrw тому прямое доказательство. А без пачки костыльных плагинов (в т.ч. те, которые идут в базовой поставке) оба они не сильно далеко ушли от vi.
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|1.28, Аноним (28), 23:24, 05/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну вот, а говорили, что емакс убивает, начиная с пальцев, оказывается, всё наоборот, ибо Столлман до сих пор жив. К слову, после политических выходок Брамушки не могу посочувствовать его смерти.
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|1.35, _ (??), 00:16, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чел ушёл, а вы ...
Да ... скота в россиюшке ещё лет на 100 припасено :(
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|2.36, Аноним (22), 00:32, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Давайте поплачем и выложим смайлики 🙏🙏🙏🙏🙏, кто сколько сможет. Тут ведь филиал вконтакте.
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|3.60, a_kusb (ok), 05:11, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы сделал это, но это воспримется как ирония. Скажу только что у меня в голове не укладывается, что мы живём в мире, где умирают люди и смерть это нормально. Вот живёшь ты, а потом...
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|4.61, a_kusb (ok), 05:11, 06/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жалко конечно, но не прямо сильно. Он же не член моей семьи, я его даже не знал.
Может нужно, чтобы мне было стыдно, что я переживаю, но не так сильно, но по моему это норма. Может это плохо.
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|1.45, Аноним (45), 01:07, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хана виму без его автора, он был слишком консервативен. Сейчас все перейдут в neovim, а вим тихо уйдет в закат.
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|1.53, Аноним (53), 03:18, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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у меня просто нет слов. сложно поверить, что автор такого ценного инструмента, которым я пользуюсь каждый день, скончался. он внёс неоценимый вклад в наше с вами дело, причём он даже не просил за это денег в свой карман. пусть земля ему будет пухом
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|1.54, Вимер (?), 03:52, 06/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Респект мужику! Пол жизни развивал проект! Люблю и использую vim, рад, что у него есть последователи и клоны.
Покойся с миром, Брэм.
Vim будет жить!
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