Бэкдор в сетевых хранилищах D-Link, позволяющий выполнить код без аутентификации

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|1.6, Аноним (3), 00:13, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.
Хороший маркетинговый задел был заложен на будущее ;)
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|2.7, ox (?), 00:17, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Первая версия 320L вышла в 2012 г., сколько лет производитель должен её поддерживать?
Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных.
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|3.10, Аноним (10), 00:37, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных.
Какая буква в «EOL» конкретно неясна?
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|5.21, Аноним (21), 04:02, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пользователь устройства (если он, конечно, не принесёт компании денежки снова, купив ещё одно).
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|3.12, Анон666 (?), 00:48, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прикольная логика! "Моя поддержка закончилась, поэтому вот поддержка моего конкурентка, он фиговенький, но справиться". Люди вообще думают прежде написания комментов, изредка спрашиваю я себя. Изредка - потому что ответ очевиден.
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|4.20, DiabloPC (ok), 03:59, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Люди вообще думают … ?
А как ты думаешь, если здесь на опеннетике самый популярный коммент «Первый!» или «Я первый»? 🤣
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|3.18, Kuromi (ok), 02:35, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А чего бы еще счетчик дней до самоликвидации или killswitch не встроить как Самсунг делал со своими СмартТВ?
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|1.9, Аноним (9), 00:29, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.
После таких факапов и таких рекомендаций к ним, происходит замена проблемного производителя на нового.
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|2.13, Анон666 (?), 00:49, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Такого почти никогда не происходит в реальном мире. Иначе длинк умер бы году в 2009.
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|1.17, Kuromi (ok), 02:34, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели."
Классика от D-Link, "просто добавь баблаааа", а потом такие "Ой, а чей-то никто наши железки не покупает, а че репутация фирмы фиговая?".
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|1.22, DiabloPC (ok), 04:09, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Итого, если я правильно понимаю:
Для эксплуатации этого бекдора (вот даже без кавычек напишу), нужно чтобы на роутере, за которым он висит, был проброшен 80й порт на IP этой железки? Учитываем что железка весьма даже хомячная, для хранения домашнего барахла. И вот тут возникает вопрос: а накой Х ее жопу выставлять в тырнеты? Ну вот реально: зачем это для домашней свалки?
Ну а на внутренней сети кто его должен ломать, окромя хозяина?
Так что, еще и учитывая возраст железки, вполне понятно нежелание длинка заниматься этит металлоломом. Ибо если ты Ж этой железки в тырнет выставил — ССЗБ
ЗЫ
Если шо, куплю оптом по 30$ вместе с бекдорами
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