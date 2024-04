Бэкдор в сетевых хранилищах D-Link, позволяющий выполнить код без аутентификации

2.7 , ox ( ? ), 00:17, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Первая версия 320L вышла в 2012 г., сколько лет производитель должен её поддерживать? Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных.

3.10 , Аноним ( 10 ), 00:37, 09/04/2024 > Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных. Какая буква в «EOL» конкретно неясна?

4.11 , Аноним ( 11 ), 00:40, 09/04/2024 L после EOL устройство должно сдохнуть или как?

5.21 , Аноним ( 21 ), 04:02, 09/04/2024 Пользователь устройства (если он, конечно, не принесёт компании денежки снова, купив ещё одно).

3.12 , Анон666 ( ? ), 00:48, 09/04/2024 Прикольная логика! "Моя поддержка закончилась, поэтому вот поддержка моего конкурентка, он фиговенький, но справиться". Люди вообще думают прежде написания комментов, изредка спрашиваю я себя. Изредка - потому что ответ очевиден.

4.20 , DiabloPC ( ok ), 03:59, 09/04/2024 > Люди вообще думают … ? А как ты думаешь, если здесь на опеннетике самый популярный коммент «Первый!» или «Я первый»? 🤣

3.18 , Kuromi ( ok ), 02:35, 09/04/2024 А чего бы еще счетчик дней до самоликвидации или killswitch не встроить как Самсунг делал со своими СмартТВ?

4.19 , DiabloPC ( ok ), 03:57, 09/04/2024 > как Самсунг делал со своими СмартТВ? га? шо?

а подробнее можно?