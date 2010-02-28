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Бэкдор в сетевых хранилищах D-Link, позволяющий выполнить код без аутентификации

08.04.2024 23:05

В сетевых хранилищах D-Link выявлена проблема с безопасностью (CVE-2024-3273), позволяющая выполнить любые команды на устройстве, воспользовавшись предопределённой в прошивке учётной записью. Проблеме подвержены некоторые модели NAS производства D-Link, среди которых DNS-340L, DNS-320L, DNS-327L и DNS-325. Сканирование глобальной сети показало наличие более 92 тысяч активных устройств, подверженных уязвимости. Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.

Проблема заключается в том, что к скрипту nas_sharing.cgi можно обратиться без прохождения аутентификации, указав логин "umessagebus" с пустым паролем и задав любую команду для исполнения в параметре "system", закодировав её в формате base64. Например "/cgi-bin/nas_sharing.cgi?user=messagebus&passwd=&cmd=15&system=команда".



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Уязвимости в сетевых устройствах Juniper и IP-камерах D-Link
  3. OpenNews: В маршрутизаторах D-Link обнаружен бэкдор
  4. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах Netgear и D-Link, приводящие к удалённому выполнению кода
  5. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link
  6. OpenNews: D-Link по ошибке опубликовал ключи для формирования цифровых подписей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60954-d-link
Ключевые слова: d-link, backdoor
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:20, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    удобно // не проблема, а бекдор
     
  • 1.2, Карлос Сношайтилис (ok), 23:20, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    ПРОБЛЕМА?!

    Эту дырень называют скромно "проблемой"?!

     
  • 1.3, Аноним (3), 23:56, 08/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    D-Link
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:57, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.5, Аноним (5), 23:58, 08/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 1.6, Аноним (3), 00:13, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.

    Хороший маркетинговый задел был заложен на будущее ;)

     
     
  • 2.7, ox (?), 00:17, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Первая версия 320L вышла в 2012 г., сколько лет производитель должен её поддерживать?

    Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных.

     
     
  • 3.10, Аноним (10), 00:37, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Другой вопрос, почему бы не упростить всем жизнь и по наступлению EOL не обеспечить возможность установки OpenWRT и подобных.

    Какая буква в «EOL» конкретно неясна?

     
     
  • 4.11, Аноним (11), 00:40, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    L

    после EOL устройство должно сдохнуть или как?

     
     
  • 5.21, Аноним (21), 04:02, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользователь устройства (если он, конечно, не принесёт компании денежки снова, купив ещё одно).
     
  • 3.12, Анон666 (?), 00:48, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикольная логика! "Моя поддержка закончилась, поэтому вот поддержка моего конкурентка, он фиговенький, но справиться". Люди вообще думают прежде написания комментов, изредка спрашиваю я себя. Изредка - потому что ответ очевиден.
     
     
  • 4.20, DiabloPC (ok), 03:59, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Люди вообще думают … ?

    А как ты думаешь, если здесь на опеннетике самый популярный коммент «Первый!» или «Я первый»? 🤣

     
  • 3.18, Kuromi (ok), 02:35, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чего бы еще счетчик дней до самоликвидации или killswitch не встроить как Самсунг делал со своими СмартТВ?
     
     
  • 4.19, DiabloPC (ok), 03:57, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  как Самсунг делал со своими СмартТВ?

    га? шо?
    а подробнее можно?

     

  • 1.8, Аноним (8), 00:19, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    D-Link стабилен в борьбе с недостатками.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:29, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели.

    После таких факапов и таких рекомендаций к ним, происходит замена проблемного производителя на нового.

     
     
  • 2.13, Анон666 (?), 00:49, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Такого почти никогда не происходит в реальном мире. Иначе длинк умер бы году в 2009.
     
  • 2.14, Буратино (?), 00:53, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будто бы есть непроблемные вендоры
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:20, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    непроблемных нет, но наверняка существуют те кто лажает меньше
     

  • 1.15, cheburnator9000 (ok), 00:54, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Господи сколько раз повторять, это не бекдор, а служебная возможность для работы спецслужб АНБ, ФБР.
     
  • 1.17, Kuromi (ok), 02:34, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "Компания D-Link не намерена публиковать обновление прошивки с устранением проблемы, так как цикл поддержки устройств уже завершён. Пользователям рекомендуется заменить проблемные устройства на новые модели."

    Классика от D-Link, "просто добавь баблаааа", а потом такие "Ой, а чей-то никто наши железки не покупает, а че репутация фирмы фиговая?".

     
  • 1.22, DiabloPC (ok), 04:09, 09/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Итого, если я правильно понимаю:
    Для эксплуатации этого бекдора (вот даже без кавычек напишу), нужно чтобы на роутере, за которым он висит, был проброшен 80й порт на IP этой железки? Учитываем что железка весьма даже хомячная, для хранения домашнего барахла. И вот тут возникает вопрос: а накой Х ее жопу выставлять в тырнеты? Ну вот реально: зачем это для домашней свалки?
    Ну а на внутренней сети кто его должен ломать, окромя хозяина?

    Так что, еще и  учитывая возраст железки, вполне понятно нежелание длинка заниматься этит металлоломом. Ибо если ты Ж этой железки в тырнет выставил — ССЗБ


    ЗЫ
    Если шо, куплю оптом по 30$ вместе с бекдорами

     

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