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Уязвимости в сетевых устройствах Juniper и IP-камерах D-Link

15.01.2024 10:22

В коммутаторах и межсетевых экранах Juniper серий EX и SRX, оснащённых операционной системой JunOS, выявлена критическая уязвимость (CVE-2024-21591), позволяющая удалённо вызвать переполнение буфера в доступном без прохождения аутентификации обработчике web-интерфейса J-Web и добиться выполнения своего кода с правами root на устройстве. Уязвимость устранена в обновлениях Junos OS 20.4R3-S9, 21.2R3-S7, 21.3R3-S5, 21.4R3-S5, 22.1R3-S4, 22.2R3-S3, 22.3R3-S2, 22.4R2-S2, 22.4R3, 23.2R1-S1, 23.2R2 и 23.4R1. В качестве временной меры защиты можно отключить на устройстве web-интерфейс, убрав настройки "[system services web-management http]" и "[system services web-management https]". Подробности эксплуатации уязвимости пока не раскрываются.

Кроме того, можно отметить опасные уязвимости (CVE-2023-51624, CVE-2023-51626), выявленные в IP-камерах D-Link и эксплуатируемые без прохождения аутентификации. Проблемы затрагивают устройства D-Link DCS-8300LHV2 и позволяют удалённо выполнить свой код с правами root. Уязвимости вызваны отсутствием в коде RTSP-сервера должной проверки размера параметров "Username" и "Nonce", передаваемых через заголовок "Authorization", перед их копированием в буфер фиксированного размера. Проблемы устранены в обновлении прошивки 1.07.02.

Менее опасная уязвимость (CVE-2023-51631) выявлена в маршрутизаторах D-Link DIR-X3260. Проблема проявляется только при наличии авторизированного доступа к web-интерфейсу и позволяет выполнить произвольный код на устройстве с правами root. Уязвимость вызвана отсутствием проверка размера внешних данных, обрабатываемых в скрипте prog.cgi, перед их копированием в фиксированный буфер. Уязвимость устранена в обновлении прошивки 1.04B01HotFix Beta.

  1. Главная ссылка к новости (https://supportportal.juniper....)
  2. OpenNews: Уязвимости в сетевых устройствах Juniper, ASUS, D-Link, Tenda и NETGEAR
  3. OpenNews: Уязвимости в web-интерфейсе сетевых устройств Juniper, поставляемых с JunOS
  4. OpenNews: В продуктах Juniper исправлены 22 уязвимости
  5. OpenNews: Определён универсальный пароль для входа на межсетевые экраны Juniper ScreenOS
  6. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах Netgear и D-Link, приводящие к удалённому выполнению кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60438-juniper
Ключевые слова: juniper, d-link
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, name (??), 11:45, 15/01/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –5 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (8)

  • 1.3, Аноним (3), 12:06, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющая удалённо вызвать переполнение буфера
    > Уязвимость вызвана отсутствием проверка размера внешних данных ... перед их копированием в фиксированный буфер.

    Ha-ha, classic!

     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать. Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно...
     
     
  • 3.15, Аноним (3), 13:19, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто открытость OpenWRT защищает от наличия таких ошибок:
    CVE-2023-32813, CVE-2023-32812, CVE-2023-32806 - out of bounds write
    CVE-2020-28951 - CVSS 10.0/10.0 - use after free
    и т.д.

    Так что юзеры открытых прошивок страдают точно также как и проприетарных.

     
  • 3.17, Аноним (17), 13:48, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать.

    Fix: юзеры девайсов с прошивками, написанными на небезопасных языках?

    > Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно...

    С чего бы это? Такие же дырчатые.

     

  • 1.4, ryoken (ok), 12:12, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырколинк в своём амплуа :).
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:56, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше у них бывало admin/admin, теперь без прохождения аутентификации. Прогресс! ;)
     
     
  • 3.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:28, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "admin/admin" из коробки - это норма. Не норма - когда девайс устанавливается и подключается, а "admin/admin" остаётся как был.
     

  • 1.5, Аноним (-), 12:14, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    И опять в одном предложении слова "Уязвимости", "выполнить свой код с правами root", "отсутствие проверки размера внешних данных" и "переполнение буфера" /_-
     
  • 1.9, Аноним (10), 12:46, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    По нынешним временам нельзя выпустить серийную вебкамеру без того чтобы к тебе не пришли серьёзные люди и не сказали где для них сделать вход.
     
     
  • 2.16, Аноним (-), 13:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только. Любая белая организация заложница всех государств в которых она работает. Чуть что останеся без тендера, лицензии, сертификации, регистрации.
     
     
  • 3.19, Аноним (18), 13:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ничто им не мешает выложить у себя, в небросающемся в глаза месте, альтернативную прошивку.
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 15:21, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эти же самые люди и помешают. Поэтому альтернативы обычно выкладывают нонейм васяны которых фиг найдешь.
     
  • 2.20, ryoken (ok), 14:34, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>серийную вебкамеру

    IP-камера ≠ вебкамера

     
     
  • 3.22, Аноним (10), 15:22, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будет угодно. Но применимо к обоим видам устройств.
     

  • 1.24, Аноним (24), 15:37, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно что еще ни одного растомана в треде нету
     

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