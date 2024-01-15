Уязвимости в сетевых устройствах Juniper и IP-камерах D-Link

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|1.3, Аноним (3), 12:06, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющая удалённо вызвать переполнение буфера
> Уязвимость вызвана отсутствием проверка размера внешних данных ... перед их копированием в фиксированный буфер.
Ha-ha, classic!
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|2.12, Аноним (12), 12:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать. Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно...
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|3.15, Аноним (3), 13:19, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Как будто открытость OpenWRT защищает от наличия таких ошибок:
CVE-2023-32813, CVE-2023-32812, CVE-2023-32806 - out of bounds write
CVE-2020-28951 - CVSS 10.0/10.0 - use after free
и т.д.
Так что юзеры открытых прошивок страдают точно также как и проприетарных.
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|3.17, Аноним (17), 13:48, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать.
Fix: юзеры девайсов с прошивками, написанными на небезопасных языках?
> Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно...
С чего бы это? Такие же дырчатые.
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|2.18, Аноним (18), 13:56, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше у них бывало admin/admin, теперь без прохождения аутентификации. Прогресс! ;)
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|3.23, YetAnotherOnanym (ok), 15:28, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"admin/admin" из коробки - это норма. Не норма - когда девайс устанавливается и подключается, а "admin/admin" остаётся как был.
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|1.5, Аноним (-), 12:14, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И опять в одном предложении слова "Уязвимости", "выполнить свой код с правами root", "отсутствие проверки размера внешних данных" и "переполнение буфера" /_-
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|1.9, Аноним (10), 12:46, 15/01/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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По нынешним временам нельзя выпустить серийную вебкамеру без того чтобы к тебе не пришли серьёзные люди и не сказали где для них сделать вход.
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|2.16, Аноним (-), 13:20, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не только. Любая белая организация заложница всех государств в которых она работает. Чуть что останеся без тендера, лицензии, сертификации, регистрации.
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|3.19, Аноним (18), 13:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но ничто им не мешает выложить у себя, в небросающемся в глаза месте, альтернативную прошивку.
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|4.21, Аноним (10), 15:21, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эти же самые люди и помешают. Поэтому альтернативы обычно выкладывают нонейм васяны которых фиг найдешь.
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