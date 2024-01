Уязвимости в сетевых устройствах Juniper и IP-камерах D-Link

2.12 , Аноним ( 12 ), 12:59, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать. Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно...

3.15 , Аноним ( 3 ), 13:19, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Как будто открытость OpenWRT защищает от наличия таких ошибок:

CVE-2023-32813, CVE-2023-32812, CVE-2023-32806 - out of bounds write

CVE-2020-28951 - CVSS 10.0/10.0 - use after free

и т.д. Так что юзеры открытых прошивок страдают точно также как и проприетарных.

3.17 , Аноним ( 17 ), 13:48, 15/01/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Юзеры девайсов с проприетарными прошивками - должны страдать. Fix: юзеры девайсов с прошивками, написанными на небезопасных языках? > Слава OpenWRT и особенно LibreCMC, ну и coreboot'у заожно... С чего бы это? Такие же дырчатые.