Уязвимости в сетевых устройствах Juniper, ASUS, D-Link, Tenda и NETGEAR

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|1.7, Аноним (7), 22:30, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> указание в путях ключевых слов из белого списка, наличие которых приводит к выполнению запроса без аутентификации
Это красиво...
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|1.8, Аноним (-), 22:31, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Походу вебморды безопасно делать - ну вообще не умеют. Что за позор - у всех без авторизации даже? Гребаный стыд, неужели нельзя при таких сокращениях вместо сотен тысяч уволеных нанять пяток разумных людей? Ну раз то за историю человечества можно подраспереться и вебинтерфейс нормально сделать? Если дорого - ну скинулись бы на всю ораву, на тиму из пятка кодеров. Небось не обанкротятся с такого, а?!
А то то system() то отсустствие проверок что тушка авторизована. Это просто какой-то позор!
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|2.11, Аноним (11), 22:44, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.
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|3.41, Аноним (-), 04:39, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса
> сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.
А ну его, изгадили все. Блоатварь жуткая, на половину роутеров не лезет, на не очень новых браузерах типа старых андроидов кривое и полурабочее, сервисы в систему запиливать жутко мучительно а генерация конфигов программ из UCI - они Поттеринга уделали, с отрывом.
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|4.49, Аноним (49), 06:23, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не лезет только на совсем уж дохлые роутеры, которые и использовать на текущий момент нету смысла (если важна скорость).
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|2.12, Аноним (12), 22:44, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С такими заявлениями ты первый отправишься на мороз, а вместо тебя наймут двух индусов. Если они будут косячить и не справляться, то... нет, тебя не попросят вернуться. Будут нанимать ещё индусов, до победного.
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|2.13, yet another anonymous (?), 22:46, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"web-морда" и "относительно надёжная аутентификация" --- это оксюморон. Так что нанимай кого хочешь --- результаты близко лягут.
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|2.14, Аноним (14), 22:50, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, во-первых, это удобно. А, во вторых, за безопасность кода разрабам не платят. К тому же, если писать безопасно, то тысячи сотрудников из Пакистана останутся без работы. Да и придётся "сотрудничать" со спецслужбами СГА и внедрять дыры уже намеренно, а это лишние проблемы.
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|2.20, Tron is Whistling (?), 23:43, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже всего у жунипера - там дыра такая, что до аутентификации даже дело не доходит.
Второе место - да, у белолистиков.
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|2.50, bOOster (ok), 06:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Текущая ситуация с роутерами ждет и всех остальных с повсеместным растом и толпой недопрограммистов целиком полагающихся на него.
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|1.10, Аноним (11), 22:44, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.
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|2.15, Менеджер Антона Алексеевича (?), 22:53, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не подскажешь, какую версию OpenWRT лучше на Juniper SRX5800 ставить? С другой стороны, в нашей поставке http management service на них и так отключен по умолчанию, авось пронесёт и без OpenWRT.
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|3.17, МимоПроходил (?), 23:01, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без http management service конечно лучше, чем с ним.
Но без отлучения от розетки всё равно проламывается (умелыми руками).
Ну и молотком можно все уязвимости починить, если хорошо размахнуться несколько раз...
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|3.51, Аноним (51), 06:46, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только мне это немного странным кажется - дорого купить бессмысленное железо и за чужой бесплатный труд сделать, чтобы оно работало?
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|2.30, Аноним (30), 00:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А OpenWRT надёжно? У меня пришли обновления пакетов, не вижу теперь кто подключён к роутеру в luci. Это усложняет выдачу статического IP устройствам. В чем может быть проблема? Не пойму.
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|2.18, МимоПроходил (?), 23:35, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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https://thehackernews.com/2023/07/critical-mikrotik-routeros.html и так примерно 1-2 раза в год.
При владении методикой фазинга (при наличии головы и правильно растущих руках) вы сможете находить дыры примерно каждые 1-2 дня на экземпляр девайса. Но вот разбираться с этим дальше экономически не выгодно - bugbounty там ничебродский, а продавать налево некомильфо.
В целом, чуть менее этично чем d-link, но безопасность тут не более чем миф.
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|3.23, Аноним (23), 23:49, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Слова типа чуть менее и тут не более выдают в вас эксперта по безопасности уровня опеннет. Посмотрите нашу вакансию?
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|1.21, хрю (?), 23:44, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Судя по всему список не полный - tp-link тоже попёрся обновляться. Разрыли глобальные [s]бекдоры[/s] прорехи.
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|2.24, Аноним (23), 23:51, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жаль, что не все поймут данные обновления ;) Действительно не многим дано оценить эти глобальные бэкдоры ;))
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|1.29, Аноним (30), 00:53, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> в маршрутизаторах NETGEAR RAX30 (CVE-2023-40480, CVE-2023-40479) позволяющие добиться выполнения команд с правами root через отправку специально оформленных данных по DHCP и UPnP. Проблемы вызваны отсутствием проверки внешних данных перед их использованием в числе аргументов функции system().
А это аппаратная или программная ошибка?
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|2.46, Аноним (46), 04:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А это аппаратная или программная ошибка?
Это обезьяна с гранатой в роли кодера. Ошибка уровня менеджмента проекта.
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|1.31, Аноним (31), 00:59, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> связанные с отсутствием должной проверки входных данных перед использованием в функциях форматирования строки в CGI-скриптах web-интерфейса
Аж журнал «Хакер» двадцатилетней давности вспомнил, прослезился
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|2.47, Аноним (46), 04:54, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Аж журнал «Хакер» двадцатилетней давности вспомнил, прослезился
Судя по новости - не только ты вспомнил, и вот вам результат.
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|1.33, Аноним (33), 01:47, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так что ждём когда догодаются автоматически проверять cve базу и создавать под компиляцию openwrt . И на злобу дня добавить ии вычислитель tcpoptimizer вкупе с wpa . Ибо идёт пыль умная которая будет менять форму антенны для поиска лучшего коннекта. В спутниках давно авто наведение есть , а на openwrt даже подбора настроек в режиме простоя нет .Премитив 21 века. Когда боты повсюду. Даж болончик с цыганским золотом не купишь чтоб антену напудрить .
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|2.36, Аноним (33), 02:23, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я конечно не специалист но помнится в третьем варкрафте конфиг для Клавы прямо на сайте собирался одной кнопкой. Что мешает добавить это в openwrt для компиляции прошивки ? Да и двух соединений нет как в китайских встройках, они по 8 умеют для ртр фильмов. Если можно даже по 200кг ии выкачал бы, сейчас это не проблема на своих ресах выкрутить. Ибо у меня уже пару устройств и сидеть с каждым прошивку компилить или настройки постоянно искать ,джем...
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|1.34, Аноним (34), 02:01, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если говорить про домашние роутеры, то не страшно, ССЗБ если оставляют веб-морду доступной из WAN
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