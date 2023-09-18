Уязвимости в сетевых устройствах Juniper, ASUS, D-Link, Tenda и NETGEAR

При владении методикой фазинга (при наличии головы и правильно растущих руках) вы сможете находить дыры примерно каждые 1-2 дня на экземпляр девайса. Но вот разбираться с этим дальше экономически не выгодно - bugbounty там ничебродский, а продавать налево некомильфо.

В целом, чуть менее этично чем d-link, но безопасность тут не более чем миф.

