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Уязвимости в сетевых устройствах Juniper, ASUS, D-Link, Tenda и NETGEAR

18.09.2023 21:48

Несколько опасных уязвимостей в сетевых устройствах, позволяющих выполнить свой код или получить управляющий доступ без прохождения аутентификации:

  • В межсетевых экранах Juniper серий SRX и коммутаторах Juniper серий EX, построенных на базе Junos OS c web-интерфейсом J-Web, выявлена уязвимость (CVE-2023-36845), позволяющая прочитать содержимое любого файла в системе, в том числе файла с заданным во время начальной настройки root-паролем, или выполнить произвольный PHP-код через отправку запроса к web-интерфейсу без аутентификации. Пример выполнения функции phpinfo(): curl "http://10.12.72.1/?PHPRC=/dev/fd/0" --data-binary $'allow_url_include=1\nauto_prepend_file="data://text/plain;base64,PD8KICAgcGhwaW5mbygpOwo/Pg=="'
  • Три уязвимости в беспроводных маршрутизаторах ASUS RT-AX55, RT-AX56U_V2 и RT-AC86U (CVE-2023-39238, CVE-2023-39239, CVE-2023-39240), связанные с отсутствием должной проверки входных данных перед использованием в функциях форматирования строки в CGI-скриптах web-интерфейса. Уязвимости позволяют удалённо выполнить свой код через отправку запроса без аутентификации.
  • 95 уязвимостей (CVE-2023-35724 - CVE-2023-34756, CVE-2023-37310 - CVE-2023-37326, CVE-2023-41188 - CVE-2023-41230) в маршрутизаторах D-Link DIR-3040, DAP-1325 и DAP-2622. 79 уязвимостей позволяют выполнить свой код с правами root через отправку сетевого запроса без аутентификации.
  • Уязвимость (CVE-2023-4498 ) в беспроводном маршрутизаторе Tenda N300 Wireless N VDSL2, позволяющая получить удалённый доступ к управляющему web-интерфейсу без прохождения аутентификации через указание в путях ключевых слов из белого списка, наличие которых приводит к выполнению запроса без аутентификации.
  • Уязвимости в маршрутизаторах NETGEAR RAX30 (CVE-2023-40480, CVE-2023-40479) позволяющие добиться выполнения команд с правами root через отправку специально оформленных данных по DHCP и UPnP. Проблемы вызваны отсутствием проверки внешних данных перед их использованием в числе аргументов функции system(). Уязвимость в маршрутизаторах NETGEAR Orbi 760 (CVE-2023-41183), позволяющая получить доступ к системе без аутентификации из-за ошибки в реализации API SOAP.


  1. Главная ссылка к новости (https://vulncheck.com/blog/jun...)
  2. OpenNews: Уязвимости в маршрутизаторах Netgear и D-Link, приводящие к удалённому выполнению кода
  3. OpenNews: Уязвимость в маршрутизаторах MikroTik, приводящая к выполнению кода при обработке IPv6 RA
  4. OpenNews: Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей
  5. OpenNews: Уязвимость в маршрутизаторах Netgear, приводящая к удалённому выполнению кода
  6. OpenNews: Удалённо эксплуатируемая уязвимость в маршрутизаторах D-Link
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59773-juniper
Ключевые слова: juniper, asus, d-link, tenda, netgear
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 22:11, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > 95 уязвимостей

    это рекорд

     
  • 1.7, Аноним (7), 22:30, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > указание в путях ключевых слов из белого списка, наличие которых приводит к выполнению запроса без аутентификации

    Это красиво...

     
  • 1.8, Аноним (-), 22:31, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Походу вебморды безопасно делать - ну вообще не умеют. Что за позор - у всех без авторизации даже? Гребаный стыд, неужели нельзя при таких сокращениях вместо сотен тысяч уволеных нанять пяток разумных людей? Ну раз то за историю человечества можно подраспереться и вебинтерфейс нормально сделать? Если дорого - ну скинулись бы на всю ораву, на тиму из пятка кодеров. Небось не обанкротятся с такого, а?!

    А то то system() то отсустствие проверок что тушка авторизована. Это просто какой-то позор!

     
     
  • 2.11, Аноним (11), 22:44, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 04:39, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса
    > сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.

    А ну его, изгадили все. Блоатварь жуткая, на половину роутеров не лезет, на не очень новых браузерах типа старых андроидов кривое и полурабочее, сервисы в систему запиливать жутко мучительно а генерация конфигов программ из UCI - они Поттеринга уделали, с отрывом.

     
     
  • 4.49, Аноним (49), 06:23, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не лезет только на совсем уж дохлые роутеры, которые и использовать на текущий момент нету смысла (если важна скорость).
     
  • 2.12, Аноним (12), 22:44, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С такими заявлениями ты первый отправишься на мороз, а вместо тебя наймут двух индусов. Если они будут косячить и не справляться, то... нет, тебя не попросят вернуться. Будут нанимать ещё индусов, до победного.
     
  • 2.13, yet another anonymous (?), 22:46, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "web-морда" и "относительно надёжная аутентификация" --- это оксюморон. Так что нанимай кого хочешь --- результаты близко лягут.
     
  • 2.14, Аноним (14), 22:50, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, во-первых, это удобно. А, во вторых, за безопасность кода разрабам не платят. К тому же, если писать безопасно, то тысячи сотрудников из Пакистана останутся без работы. Да и придётся "сотрудничать" со спецслужбами СГА и внедрять дыры уже намеренно, а это лишние проблемы.
     
  • 2.20, Tron is Whistling (?), 23:43, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже всего у жунипера - там дыра такая, что до аутентификации даже дело не доходит.
    Второе место - да, у белолистиков.
     
  • 2.50, bOOster (ok), 06:41, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Текущая ситуация с роутерами ждет и всех остальных с повсеместным растом и толпой недопрограммистов целиком полагающихся на него.
     

  • 1.10, Аноним (11), 22:44, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уже сделали, называется OpenWRT. Просто в следующий раз при покупке девайса сверяйся со списком и обращай внимание на методы установки.
     
     
  • 2.15, Менеджер Антона Алексеевича (?), 22:53, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не подскажешь, какую версию OpenWRT лучше на Juniper SRX5800 ставить? С другой стороны, в нашей поставке http management service на них и так отключен по умолчанию, авось пронесёт и без OpenWRT.
     
     
  • 3.17, МимоПроходил (?), 23:01, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без http management service конечно лучше, чем с ним.
    Но без отлучения от розетки всё равно проламывается (умелыми руками).

    Ну и молотком можно все уязвимости починить, если хорошо размахнуться несколько раз...

     
  • 3.26, Аноним (26), 23:59, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В нашей Раше и обновления безопасности отключены по умолчанию.
     
  • 3.51, Аноним (51), 06:46, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только мне это немного странным кажется - дорого купить бессмысленное железо и за чужой бесплатный труд сделать, чтобы оно работало?
     
  • 2.30, Аноним (30), 00:57, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А OpenWRT надёжно? У меня пришли обновления пакетов, не вижу теперь кто подключён к роутеру в luci. Это усложняет выдачу статического IP устройствам. В чем может быть проблема? Не пойму.
     

  • 1.16, Аноним (16), 23:01, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Наш выбор MikroTik:
    https://mikrotik.com/products
     
     
  • 2.18, МимоПроходил (?), 23:35, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    https://thehackernews.com/2023/07/critical-mikrotik-routeros.html и так примерно 1-2 раза в год.

    При владении методикой фазинга (при наличии головы и правильно растущих руках) вы сможете находить дыры примерно каждые 1-2 дня на экземпляр девайса. Но вот разбираться с этим дальше экономически не выгодно - bugbounty там ничебродский, а продавать налево некомильфо.

    В целом, чуть менее этично чем d-link, но безопасность тут не более чем миф.

     
     
  • 3.23, Аноним (23), 23:49, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слова типа чуть менее и тут не более выдают в вас эксперта по безопасности уровня опеннет. Посмотрите нашу вакансию?
     
  • 2.27, Аноним (26), 00:05, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше сначала сюда посмотреть https://openwrt.org/supported_devices?q=Mikrotik&do=search
     

  • 1.19, Tron is Whistling (?), 23:38, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Juniper фееричен.
    Чо, вот прям в ENV PHPRC прям из GET?
    Pacefalm.
     
  • 1.21, хрю (?), 23:44, 18/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Судя по всему список не полный - tp-link тоже попёрся обновляться. Разрыли глобальные [s]бекдоры[/s] прорехи.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 23:51, 18/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Жаль, что не все поймут данные обновления ;) Действительно не многим дано оценить эти глобальные бэкдоры ;))
     

  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 00:43, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Juniper (...) PHP-код

    Уж эти-то могли бы интерфейс управления на чём-то поприличнее сделать.

     
     
  • 2.52, Аноним (51), 06:47, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На С? Например, Wt.
     

  • 1.29, Аноним (30), 00:53, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > в маршрутизаторах NETGEAR RAX30 (CVE-2023-40480, CVE-2023-40479) позволяющие добиться выполнения команд с правами root через отправку специально оформленных данных по DHCP и UPnP. Проблемы вызваны отсутствием проверки внешних данных перед их использованием в числе аргументов функции system().

    А это аппаратная или программная ошибка?

     
     
  • 2.46, Аноним (46), 04:52, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это аппаратная или программная ошибка?

    Это обезьяна с гранатой в роли кодера. Ошибка уровня менеджмента проекта.

     

  • 1.31, Аноним (31), 00:59, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > связанные с отсутствием должной проверки входных данных перед использованием в функциях форматирования строки в CGI-скриптах web-интерфейса

    Аж журнал «Хакер» двадцатилетней давности вспомнил, прослезился

     
     
  • 2.39, НеКрасноглазик (?), 04:25, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От чего?
     
     
  • 3.53, Аноним (51), 06:49, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От судьбы бывшего главреда.
     
  • 2.47, Аноним (46), 04:54, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Аж журнал «Хакер» двадцатилетней давности вспомнил, прослезился

    Судя по новости - не только ты вспомнил, и вот вам результат.

     

  • 1.33, Аноним (33), 01:47, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так что ждём когда догодаются автоматически проверять cve базу и создавать под компиляцию openwrt . И на злобу дня добавить ии вычислитель tcpoptimizer вкупе с wpa . Ибо идёт пыль умная которая будет менять форму антенны для поиска лучшего коннекта. В спутниках давно авто наведение есть , а на openwrt даже подбора настроек в режиме простоя нет .Премитив 21 века. Когда боты повсюду. Даж болончик с цыганским золотом не купишь чтоб антену напудрить .
     
     
  • 2.36, Аноним (33), 02:23, 19/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я конечно не специалист но помнится в третьем варкрафте конфиг для Клавы прямо на сайте собирался одной кнопкой. Что мешает добавить это в openwrt для компиляции прошивки ? Да и двух соединений нет как в китайских встройках, они по 8 умеют для ртр фильмов. Если можно даже по 200кг ии выкачал бы, сейчас это не проблема на своих ресах выкрутить. Ибо у меня уже пару устройств и сидеть с каждым прошивку компилить или настройки постоянно искать ,джем...
     

  • 1.34, Аноним (34), 02:01, 19/09/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если говорить про домашние роутеры, то не страшно, ССЗБ если оставляют веб-морду доступной из WAN
     

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