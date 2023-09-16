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Доступна сетевая операционная система DentOS 3.2

16.09.2023 14:20

Опубликован выпуск сетевой операционной системы DentOS 3.2, основанной на ядре Linux и предназначенной для оснащения коммутаторов, маршрутизаторов и специализированного сетевого оборудования. Изначально проект был основан компанией Amazon для оснащения сетевого оборудования в своей инфраструктуре, но затем перешёл под покровительство организации Linux Foundation и в число ключевых участников проекта помимо Amazon вошли такие компании, как Delta Electronics, Marvell, NVIDIA, Edgecore Networks и Wistron NeWeb (WNC). Код DentOS написан на языке Си и распространяется под свободной лицензией Eclipse Public License.

Системное окружение основано на дистрибутиве ONL (Open Network Linux), который, в свою очередь, использует пакетную базу Debian GNU/Linux и предоставляет инсталлятор, настройки и драйверы для запуска на коммутаторах. ONL развивается проектом Open Compute и представляет собой платформу для создания специализированных сетевых устройств, поддерживающую установку на более ста разных моделей коммутаторов. В состав входят драйверы для взаимодействия с применяемыми в коммутаторах индикаторами, датчиками температуры, кулерами, шинами I2C, GPIO и SFP-трансиверами. Для управления можно использовать инструментарии IpRoute2 и ifupdown2, а также gNMI (gRPC Network Management Interface). Для определения конфигурации применяются модели данных YANG (Yet Another Next Generation, RFC-6020).

Для управления коммутацией пакетов в DentOS задействована подсистема ядра Linux SwitchDev, позволяющая создавать драйверы для коммутаторов Ethernet, способные делегировать операции по перенаправлению кадров и обработке сетевых пакетов специализированным аппаратным чипам. Программная начинка базируется на штатном сетевом стеке Linux, подсистеме NetLink и таких инструментах, как IPRoute2, tc (Traffic Control), brctl (Bridge Control) и FRRouting, а также протоколах VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol) и MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol).

Система доступна для коммутаторов на базе ASIC Marvell и Mellanox, насчитывающих до 48 10-гигабитных портов. Поддерживается работа с различными ASIC и чипами обработки сетевых данных, включая ASIC-чипы Mellanox Spectrum, Marvell Aldrin 2 и Marvell AC3X с реализацией таблиц аппаратного перенаправления пакетов.

В новой версии добавлены следующие улучшения:

  • Пакетная база обновлена до Debian 10.
  • Включена поддержка сетевых интерфейсов виртуальной маршрутизации и перенаправления (VRF, Virtual routing and forwarding).
  • Добавлена поддержка коммутаторов на базе платформы TN48M2-SWDEV (вариант TN48M2 с SPI flash, размером 64MB).

В выпуске DentOS 3.2 предложена проверенная реализация протоколов:

  • ECMP (Equal Cost Multi-Path)
  • LACP (Link Aggregation Control Protocol)
  • LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
  • RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
  • VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/dentproject...)
  2. OpenNews: Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi
  3. OpenNews: Операционная система коммутаторов Dell основана на NetBSD
  4. OpenNews: Представлен Ethernet-коммутатор, укомплектованный Ubuntu Linux
  5. OpenNews: Компания Microsoft продемонстрировала собственный Linux-дистрибутив для коммутаторов
  6. OpenNews: Компания Microsoft открыла код Linux-системы для сетевых коммутаторов
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59768-dentos
Ключевые слова: dentos, switch
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:43, 16/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > debian
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:54, 16/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только по этому и нужно.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:33, 16/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бедиан - это кринж.
     

  • 1.2, Аноним (3), 14:53, 16/09/2023 [ответить]  
    		• +3 +/
    ОС для стоматологов ставят на роутере. Дожили.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:12, 16/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для дантистов же. И таки им лучше знать, что ставить на роутер в вашем импланте
     

  • 1.6, Аноним (6), 15:03, 16/09/2023 [ответить]  
    		• +/
    А где обои?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:13, 16/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходя их названия - на них должны быть изображены зубы )
    Оно нам точно надо? ))
     

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