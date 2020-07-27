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Pi-KVM - проект открытого KVM-коммутатора на Raspberry Pi

27.07.2020 10:39

Состоялся первый публичный релиз проекта Pi-KVM - набора программ и инструкций, позволяющих превратить плату Raspberry Pi в полностью функциональный коммутатор IP-KVM. Плата подключается к HDMI/VGA и USB-порту сервера, чтобы управлять им удаленно, независимо от операционной системы. Можно включить, выключить или перезагрузить сервер, настроить BIOS и даже полностью переустановить ОС с загруженного образа: Pi-KVM умеет эмулировать виртуальный CD-ROM и флеш-накопитель.

Количество необходимых деталей, помимо самого Raspberry Pi, минимально, что позволяет собрать его буквально за полчаса, а общая стоимость окажется в районе $100 даже в самой дорогой конфигурации (в то время как многие проприетарные IP-KVM при меньшей функциональности будут стоить от $500 и выше). Устанавливаемая на плату операционная система основана на Arch Linux ARM. Специфичные для Pi-KVM пакеты и демон управления kvmd написаны на языке Python и поставляются под лицензий GPLv3.

Основные возможности:

  • Доступ к серверу через веб-интерфейс обычного браузера или VNC-клиент (никаких Java-апплетов или флеш-плагинов);
  • Низкая задержка видео (порядке 100 миллисекунд) и высокий FPS. Для трансляции содержимого экрана применяется µStreamer, написанный на языке Си и использующий MJPG-HTTP;
  • Полная эмуляция клавиатуры и мыши (включая светодиоды и прокрутку колесиком/тачпадом);
  • Эмуляция CD-ROM и Flash (можно загрузить несколько образов и подключать их по мере необходимости);
  • Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате или через Wake-on-LAN;
  • Поддерживается IPMI BMC для интеграции в существующую сетевую инфраструктуру;
  • Расширяемые механизмы авторизации: начиная от обычной по паролю и заканчивая возможностью использования единого сервера авторизации и PAM;
  • Широкая поддержка железа: Raspberry Pi 2, 3, 4 или ZeroW; различные устройства видеозахвата;
  • Простой и дружественный инструментарий, который позволяет собрать и установить ОС на карту памяти Raspbery Pi всего парой команд.

Также готовится к релизу специальная плата расширения для Raspberry Pi 4, которая реализует все описанные функции, плюс множество других возможностей (подробности на GitHub). Открытие предзаказов ожидается в четвертом квартале 2020 года. Стоимость ожидается в районе $100 или меньше. Подписаться на новость о предзаказе можно здесь.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pikvm/pikvm...)
  2. OpenNews: Выпуск Synergy 1.5, системы для совместного использования клавиатуры и мыши на нескольких ПК
  3. OpenNews: Оценка возможности интеграции кейлоггера в KVM-переключатель Belkin OmniView
  4. OpenNews: OpenBMC, стек для создания BMC-прошивок, перешёл под крыло Linux Foundation
Автор новости: mdevaev
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53435-kvm
Ключевые слова: kvm, raspberrypi
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 11:39, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Неожиданно крутой и нужный проект.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:41, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    >Arch Linux

    Безумие делать готовые сборки на основе плавающих релищов для такой критичной системы. Глупее будет то, что пользователи ради стабильности не будут обновлять, а уязвимости не дремлют, останутся неисправленными.
    >демон управления kvmd написаны на языке Python

    Скорости бы.

     
     
  • 2.4, mdevaev (?), 11:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Отвечает автор %)

    1) Слухи про нестабильность арча сильно преувеличены. Практика же показала, что за все время существоаания проекта (несколько лет) проблемы были только с обновлениями ядра, в которых иногда отваливался драйвер видео, и оные проблемы прилетали прямиком из родного ядра пая, которое в том числе приезжало и в Raspbian.

    2) Критичные части системы (видеосервер) написаны на сях, поэтому видео очень быстрое и без лагов. На питоне написаны только те части, которые не нуждаются в сложных вычислениях - читай, используются как клей для скоростных.

     
     
  • 3.11, anonymous (??), 12:02, 27/07/2020 Скрыто модератором
    		• –3 +/
     
     
  • 4.12, mdevaev (?), 12:04, 27/07/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 12:51, 27/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.18, Аноним (18), 13:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я так понял видео с управляемого сервера по HDMI-USB адаптеру, USB видимо через USB мама-мама. А ATX power control как происходит? У блоков питания то обычно нет возможности управления, обычно материнка за это отвечает.

    Я так понимаю проект представляется как IP-KVM, а как keyboard\mouse kvm switch он работает? У меня два компа, хочется подключать по хоткею\другому триггеру клаву\мышь к другому компьютеру, эмулируя на втором бездействие (чтобы не было бесконечного отключения\включения девайса). Даже дешевые kvm свичи стоят примерно как малинка, ничерта не настраиваются и не улучшаются, не поддерживают hdmi и никак нельзя использовать не по назначению (в отличии от малинки). сейчас смотрю в сторону софтового usbip, но ваш проект с такой функциональностью был бы более предпочтительным, купил бы ваш девайс за такие возможности и рассказал друзьям.

    А вообще выглядит годно, удачи.

     
     
  • 4.19, Аноним (18), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет ATX power control понял - это описано на гитлаб странице. Второй вопрос в силе.
     
  • 4.20, mdevaev (?), 13:27, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Для управления питанием нужно собрать маленькую схемку (спаять или на макетной плате) - она есть в документации - и подключить ее к материнской плате параллельно с кнопками reset, power, и светодиодами power и hdd.

    2) Это именно однопортовый KVM, чтобы использовать его с несколькими компами, надо перед ним поставить переключатель. Посмотрите в документации в фак, там боле подробно описано. Дополнительно, мы планируем выпустить плату расширения для однопортовой версии, которая превратит ее в многопортовую. Плата будет дешевой - там по сути разъемчики, копеечный контроллер и текстолит. А, ну и конечно это будет HDMI-плата. Подпишитесь на рассылку, и мы пришлем вам письмо, когда эту штуку можно будет прикупить.

    Спасибо :)

     
     
  • 5.23, OpenEcho (?), 13:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, Спасибо Вам !!!

    А то лантроникс вообще оборзел, однопортовый SVGA под пятихатку впаривают

     
     
  • 6.24, mdevaev (?), 13:42, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, наш однопортовый будет получше, да и сильно дешевле)
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:45, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно!
     
  • 1.5, DeerFriend (?), 11:47, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Без управления физическими кнопками "power" и "reset" - не самая полезная вещь. Ибо зависший, случайно выключенный сервер всё-равно ногами перезагружать идти.
     
     
  • 2.7, mdevaev (?), 11:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате или через Wake-on-LAN
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вы статью читали? )))

    > Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате

     

  • 1.6, Diozan (ok), 11:48, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Реально нужно. Но...

    >>>Плата подключается к HDMI/VGA и USB-порту сервера,....

    Каким местом? Для этого же нужен HDMI/VGA вход и USB порты двух компьютеров просто так не соединишь напрямую...

     
     
  • 2.9, mdevaev (?), 11:51, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очень хитрым! Сходите по ссылке, там кратко и по делу все описано, даже с картинками.
     
  • 2.10, Аноним (8), 11:56, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Идём на github
    https://github.com/pikvm/pikvm, прокручиваем до FAQ..

    Q: Does this support the HDMI-USB dongle from AliExpress?

    и о чудо, ссылки...
      1. https://aliexpress.ru/item/4001043540669.html
      2. https://aliexpress.ru/item/4000102166176.html

     
     
  • 3.16, Celcion (ok), 12:55, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Люся технолоджи стор" - это пять, я считаю. Жутчайше годное решение. Продакшен реди.
     

  • 1.13, Аномномномнимус (?), 12:07, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Красота то какая! Интересно, можно ли это втычнуть параллельно основному монитору в десктоп, на случай например, если ОС забутаться не может. Как тогда ОС определять разрешение/частоту экрана будет, если у неё будет какой-нибудь HDMI-тройничок выводящий на монитор то же, что и на Pi-KVM?
     
     
  • 2.14, mdevaev (?), 12:10, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подключить можно, кто-то из моих пользователей сообщал, что это работает. А вот как именно - не знаю. Полагаю, тройничок должен определять общее поддерживаемое разрешение и вещать в нем на два фронта. Увы, я стеснен в средствах и не могу тестировать все возможные конфигурации. Попробуйте, расскажите :)
     

  • 1.17, Аноним (17), 13:11, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без мультиплексирования, я всё правильно понял? Тогда весьма смутно вижу область его применения.
     
  • 1.21, InuYasha (??), 13:35, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Хороший проект (хоть и питон)! Классно, чётко, молодцы!
    Но вообще сейчас (серверных) мамок без встроенного БМК почти нет. Я больше за OpenBMC :)
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:38, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хороший комментарий (хоть ты и дегенерат)
     
  • 2.25, mdevaev (?), 13:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про BMC - чистая правда, они есть почти на всех серверных мамках. Но существует довольно много инфраструктуры, построенной без них. Вот здесь-то квм и пригодится.
     

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