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|1.2, Аноним (2), 11:41, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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>Arch Linux
Безумие делать готовые сборки на основе плавающих релищов для такой критичной системы. Глупее будет то, что пользователи ради стабильности не будут обновлять, а уязвимости не дремлют, останутся неисправленными.
>демон управления kvmd написаны на языке Python
Скорости бы.
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|2.4, mdevaev (?), 11:47, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Отвечает автор %)
1) Слухи про нестабильность арча сильно преувеличены. Практика же показала, что за все время существоаания проекта (несколько лет) проблемы были только с обновлениями ядра, в которых иногда отваливался драйвер видео, и оные проблемы прилетали прямиком из родного ядра пая, которое в том числе приезжало и в Raspbian.
2) Критичные части системы (видеосервер) написаны на сях, поэтому видео очень быстрое и без лагов. На питоне написаны только те части, которые не нуждаются в сложных вычислениях - читай, используются как клей для скоростных.
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|3.18, Аноним (18), 13:18, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я так понял видео с управляемого сервера по HDMI-USB адаптеру, USB видимо через USB мама-мама. А ATX power control как происходит? У блоков питания то обычно нет возможности управления, обычно материнка за это отвечает.
Я так понимаю проект представляется как IP-KVM, а как keyboard\mouse kvm switch он работает? У меня два компа, хочется подключать по хоткею\другому триггеру клаву\мышь к другому компьютеру, эмулируя на втором бездействие (чтобы не было бесконечного отключения\включения девайса). Даже дешевые kvm свичи стоят примерно как малинка, ничерта не настраиваются и не улучшаются, не поддерживают hdmi и никак нельзя использовать не по назначению (в отличии от малинки). сейчас смотрю в сторону софтового usbip, но ваш проект с такой функциональностью был бы более предпочтительным, купил бы ваш девайс за такие возможности и рассказал друзьям.
А вообще выглядит годно, удачи.
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|4.19, Аноним (18), 13:22, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет ATX power control понял - это описано на гитлаб странице. Второй вопрос в силе.
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|4.20, mdevaev (?), 13:27, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1) Для управления питанием нужно собрать маленькую схемку (спаять или на макетной плате) - она есть в документации - и подключить ее к материнской плате параллельно с кнопками reset, power, и светодиодами power и hdd.
2) Это именно однопортовый KVM, чтобы использовать его с несколькими компами, надо перед ним поставить переключатель. Посмотрите в документации в фак, там боле подробно описано. Дополнительно, мы планируем выпустить плату расширения для однопортовой версии, которая превратит ее в многопортовую. Плата будет дешевой - там по сути разъемчики, копеечный контроллер и текстолит. А, ну и конечно это будет HDMI-плата. Подпишитесь на рассылку, и мы пришлем вам письмо, когда эту штуку можно будет прикупить.
Спасибо :)
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|5.23, OpenEcho (?), 13:39, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, Спасибо Вам !!!
А то лантроникс вообще оборзел, однопортовый SVGA под пятихатку впаривают
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|1.5, DeerFriend (?), 11:47, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Без управления физическими кнопками "power" и "reset" - не самая полезная вещь. Ибо зависший, случайно выключенный сервер всё-равно ногами перезагружать идти.
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|2.7, mdevaev (?), 11:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате или через Wake-on-LAN
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|2.8, Аноним (8), 11:50, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вы статью читали? )))
> Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате
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|1.6, Diozan (ok), 11:48, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Реально нужно. Но...
>>>Плата подключается к HDMI/VGA и USB-порту сервера,....
Каким местом? Для этого же нужен HDMI/VGA вход и USB порты двух компьютеров просто так не соединишь напрямую...
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|2.9, mdevaev (?), 11:51, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очень хитрым! Сходите по ссылке, там кратко и по делу все описано, даже с картинками.
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|3.16, Celcion (ok), 12:55, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Люся технолоджи стор" - это пять, я считаю. Жутчайше годное решение. Продакшен реди.
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|1.13, Аномномномнимус (?), 12:07, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Красота то какая! Интересно, можно ли это втычнуть параллельно основному монитору в десктоп, на случай например, если ОС забутаться не может. Как тогда ОС определять разрешение/частоту экрана будет, если у неё будет какой-нибудь HDMI-тройничок выводящий на монитор то же, что и на Pi-KVM?
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|2.14, mdevaev (?), 12:10, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Подключить можно, кто-то из моих пользователей сообщал, что это работает. А вот как именно - не знаю. Полагаю, тройничок должен определять общее поддерживаемое разрешение и вещать в нем на два фронта. Увы, я стеснен в средствах и не могу тестировать все возможные конфигурации. Попробуйте, расскажите :)
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|1.17, Аноним (17), 13:11, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Без мультиплексирования, я всё правильно понял? Тогда весьма смутно вижу область его применения.
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|1.21, InuYasha (??), 13:35, 27/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Хороший проект (хоть и питон)! Классно, чётко, молодцы!
Но вообще сейчас (серверных) мамок без встроенного БМК почти нет. Я больше за OpenBMC :)
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|2.25, mdevaev (?), 13:43, 27/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про BMC - чистая правда, они есть почти на всех серверных мамках. Но существует довольно много инфраструктуры, построенной без них. Вот здесь-то квм и пригодится.
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