Состоялся первый публичный релиз проекта Pi-KVM - набора программ и инструкций, позволяющих превратить плату Raspberry Pi в полностью функциональный коммутатор IP-KVM. Плата подключается к HDMI/VGA и USB-порту сервера, чтобы управлять им удаленно, независимо от операционной системы. Можно включить, выключить или перезагрузить сервер, настроить BIOS и даже полностью переустановить ОС с загруженного образа: Pi-KVM умеет эмулировать виртуальный CD-ROM и флеш-накопитель. Количество необходимых деталей, помимо самого Raspberry Pi, минимально, что позволяет собрать его буквально за полчаса, а общая стоимость окажется в районе $100 даже в самой дорогой конфигурации (в то время как многие проприетарные IP-KVM при меньшей функциональности будут стоить от $500 и выше). Устанавливаемая на плату операционная система основана на Arch Linux ARM. Специфичные для Pi-KVM пакеты и демон управления kvmd написаны на языке Python и поставляются под лицензий GPLv3. Основные возможности: Доступ к серверу через веб-интерфейс обычного браузера или VNC-клиент (никаких Java-апплетов или флеш-плагинов);

Низкая задержка видео (порядке 100 миллисекунд) и высокий FPS. Для трансляции содержимого экрана применяется µStreamer, написанный на языке Си и использующий MJPG-HTTP;

Полная эмуляция клавиатуры и мыши (включая светодиоды и прокрутку колесиком/тачпадом);

Эмуляция CD-ROM и Flash (можно загрузить несколько образов и подключать их по мере необходимости);

Управление питанием сервера с помощью ATX-пинов на материнской плате или через Wake-on-LAN;

Поддерживается IPMI BMC для интеграции в существующую сетевую инфраструктуру;

Расширяемые механизмы авторизации: начиная от обычной по паролю и заканчивая возможностью использования единого сервера авторизации и PAM;

Широкая поддержка железа: Raspberry Pi 2, 3, 4 или ZeroW; различные устройства видеозахвата;

Простой и дружественный инструментарий, который позволяет собрать и установить ОС на карту памяти Raspbery Pi всего парой команд. Также готовится к релизу специальная плата расширения для Raspberry Pi 4, которая реализует все описанные функции, плюс множество других возможностей (подробности на GitHub). Открытие предзаказов ожидается в четвертом квартале 2020 года. Стоимость ожидается в районе $100 или меньше. Подписаться на новость о предзаказе можно здесь.



