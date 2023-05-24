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Уязвимость в маршрутизаторах MikroTik, приводящая к выполнению кода при обработке IPv6 RA

24.05.2023 09:33

В операционной системе RouterOS, применяемой в маршрутизаторах MikroTik, выявлена критическая уязвимость (CVE-2023-32154), позволяющая неаутентифицированному пользователю удалённо выполнить код на устройстве через отправку специально оформленного анонса маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement).

Проблема вызвана отсутствием должной проверки поступающих извне данных в процессе, отвечающем за обработку запросов IPv6 RA (Router Advertisement), что позволило добиться записи данных за границу выделенного буфера и организовать выполнение своего кода с привилегиями root. Уязвимость проявляется в ветках MikroTik RouterOS v6.xx и v7.xx, при включении в настройках получения сообщений IPv6 RA ("ipv6/settings/ set accept-router-advertisements=yes" или "ipv6/settings/set forward=no accept-router-advertisements=yes-if-forwarding-disabled").

Возможность эксплуатации уязвимости на практике была продемонстрирована на соревнованиях Pwn2Own в Торонто, в ходе которых выявившие проблему исследователи получили вознаграждение, размером $100,000 за многоэтапный взлом инфраструктуры с атакой на маршрутизатор Mikrotik и использованием его в качестве плацдарма для атаки на другие компоненты локальной сети (в дальнейшем атакующие получили управление над принтером Canon, сведения об уязвимости в котором также раскрыты).

Информация об уязвимости изначально была опубликована до формирования исправления производителем (0-day), но в настоящее время уже опубликованы обновления RouterOS 7.9.1, 6.49.8, 6.48.7, 7.10beta8 с устранением уязвимости. По информации от проекта ZDI (Zero Day Initiative), проводящего соревнования Pwn2Own, производитель был уведомлен об уязвимости 29 декабря 2022 года. Представители MikroTik утверждают, что не получали уведомления и узнали о проблеме только 10 мая, после отправки финального предупреждения о раскрытии информации. Кроме того, в отчёте об уязвимости упоминается, что информация о сути проблемы была передана представителю MikroTik в личном порядке во время проведения соревнований Pwn2Own в Торонто, но по заявлению MikroTik сотрудники компании не принимали участия в мероприятии ни в каком качестве.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mikrotik.com/secu...)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own в Торонто продемонстрированы эксплоиты для 63 новых уязвимостей
  3. OpenNews: Новые уязвимости в маршрутизаторах MikroTik и TP-Link
  4. OpenNews: Более 7500 маршрутизаторов MikroTik вовлечены в атаку с перехватом трафика
  5. OpenNews: Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD
  6. OpenNews: Удалённая уязвимость в systemd-networkd
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59188-mikrotik
Ключевые слова: mikrotik, ipv6
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Как прекрасно, похоже ZDI слили информацию засланному казачку, представившемуся работником MikroTik,  и этот казачок почти полгода втихую ломал маршрутизаторы MikroTik, отправкой IPv6-пакета. Трудно представить, сколько с такой уязвимостью тёмных дел можно было натворить. Возможно, то, что  MikroTik не получил уведомление об уязвимости цепи одного звена, поди в самом MikroTik через взломанный той же уязвимостью рутер  перенаправили в другое место трафик с почтового сервера ZDI.
     
  • 1.2, Аноним (2), 09:50, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чтобы отправить RA нужно быть в одном L2 сегменту с атакуемым, потому не так эпично как когда ломали по всему миру через открытый порт 8291.

    Ну и в ROS6 можно не ставить пакет поддержки IPv6 ибо никому оно не надо

     
     
  • 2.7, Genues (?), 10:16, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Более того, он вроде по умолчанию выключен? Хотя это не точно.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 10:35, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В ROS 6 поддержка ipv6 чисто условная, даже не знаю, зачем там этот пакет. До более-менее юзабельного состояния допилили только в 7.3, но и то, даже в самой последней версии по фичам нет паритета с ipv4.
     

  • 1.3, Кися (?), 09:51, 24/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.4, Denys (??), 09:58, 24/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 3.11, Анонус (?), 10:56, 24/05/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
     
  • 4.12, Denys (??), 11:01, 24/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, Аноним (5), 10:03, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    РЖД снова в опасности !!!
    https://habr.com/ru/articles/536750/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:29, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато рано или поздно можно будет геройски решить проблему.
     

  • 1.6, Чи (?), 10:16, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Учитывая как сам микротик поддерживает ipv6, не удивлен, что там нашли такую дыру.
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:31, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    решение простое: W^X
     
  • 1.10, Анонин (?), 10:40, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > через отправку специально оформленного анонса
    > добиться записи данных за границу выделенного буфера
    > организовать выполнение своего кода с привилегиями root.

    Хехе)) Впрочем ничего нового.

     
  • 1.13, Аноним (13), 11:29, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пора RouterOS переписывать на том самом безопастном.
     
     
  • 2.14, Анонус (?), 11:50, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Пора RouterOS переписывать на том самом безопастном.

    На латышском? Тогда точно никто уязвимостей не найдет.

     

  • 1.15, НяшМяш (ok), 12:13, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда там уже 7 с Wireguard в stable попадёт? Приходится только ради микротиков l2tp и openvpn держать.
     
     
  • 2.16, анон (?), 12:17, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как ты Wireguard к ldap прикручивать будешь?
    И динамическую маршрутизацию?
     
  • 2.17, 1 (??), 13:01, 24/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже давно в стабле - вылезь из криокамеры.
     

  • 1.23, Аноним (24), 13:27, 24/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автоапдейта все равно, а кто туда руками полезет обновляться. Микротик один раз с матом настроил и больше не трогаешь.
     

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