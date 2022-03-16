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Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

25.03.2022 15:27

В фоновом процессе slaacd, отвечающем в OpenBSD за автоконфигурацию адресов IPv6 (IPv6 Stateless Address Autoconfiguration, RFC 4862), выявлена уязвимость, приводящая к переполнению буфера при получении специально оформленного анонса маршрутизатора IPv6 (RA, Router Advertisement).

Изначально функциональность автонастройки адресов IPv6 была реализована на уровне ядра, но начиная с OpenBSD 6.2 была вынесена в отдельный непривилегированный процесс slaacd. Указанный процесс отвечает за отправку сообщений RS (Router Solicitation) и разбора ответов RA (Router Advertisement) с информацией о маршрутизаторе и параметрах сетевого подключения.

В феврале в slaacd была исправлена ошибка, приводящая к аварийному завершению в случае указания 7 серверов в списке RDNSS (Recursive DNS Servers). Подобная оплошность привлекла внимание независимых исследователей, которые попытались изучить код slaacd на предмет других ошибок, возникающих при разборе полей в сообщениях RA. Анализ показал, что в коде имеется ещё одна проблема, проявляющаяся при обработке поля DNSSL (DNS Search List), включающего списков доменных имён и шаблонов хостов для DNS.

Каждое имя в списке DNSSL кодируется с использованием разделителя с нулевым кодом и промежуточных однобайтовых меток, определяющих размер следом идущих данных. Уязвимость вызвана тем, что в коде разбора списка поле с размером копируется в переменную со знаковым типом integer ("len = data[pos]"). Соответственно, в случае указания в поле значения с выставленным старшим битом, это значение будет воспринято в условном операторе как отрицательное число и проверка на максимальный допустимый размер ("if (len > 63 || len + pos + 1 > datalen) {") не сработает, что приведёт к выполнению вызова memcpy с параметром, размер копируемых данных при котором превышает размер буфера.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.quarkslab.com/hea...)
  2. OpenNews: Удалённая уязимость в ядре NetBSD, эксплуатируемая из локальной сети
  3. OpenNews: Уязвимости в IPv6-стеке FreeBSD
  4. OpenNews: Уязвимости в Dnsmasq, позволяющие удалённо выполнить код атакующего
  5. OpenNews: Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd
  6. OpenNews: Удалённые уязвимости в IPv6-стеках OpenBSD и FreeBSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56911-slaacd
Ключевые слова: slaacd, ipv6, openbsd
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, protonesso (?), 15:35, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вот они, удалённые уязвимости за бог знает сколько лет
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 17:33, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    да уж, вот тебе и безопасТная ос.
     
  • 2.27, Аноним (-), 18:31, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Достойный ответ линуксу, у того лишь окончание памяти
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 19:33, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Достойный ответ линуксу, у того лишь окончание памяти

    Достойное опеннетных лапчатых, очередное сравнение опы с пальцем (т.е. "только ядра" с юзеспейсной программой) ...

     
  • 2.38, crypt (ok), 19:26, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а могли бы просто писать на раст...
     
     
  • 3.43, Аноним (43), 20:50, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла уже пишет, приходи потом, расскажешь, что у неё получится в итоге, а мы послушаем.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 20:54, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Мозилла уже пишет, приходи потом, расскажешь, что у неё получится в итоге, а мы послушаем.

    Расскажи поподробнее, что в итоге у Мозиллы получилось на плюсах, а мы послушаем.

     

  • 1.2, Аноним (2), 15:35, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Стоит раз куда-то плюнуть, как сразу в дырку попадёшь. Вот такая супер секурная ОС, ко-ко-ко.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 16:34, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Безопасную ось от Касперсокого поставь. Мы над тобой потом поржем.  
     
     
  • 3.25, Kusb (?), 18:13, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме очевидных рисков - технически она хороша? Описание интересное.
     
     
  • 4.36, Бывалый смузихлёб (?), 19:06, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У неё цель вроде иная - встройщина а не десктоп
     
  • 2.13, Аноним (44), 16:40, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >>  вынесена в отдельный _непривилегированный_ процесс slaacd
    > Стоит опеннетному анониму раз в сторону BSD пyкнуть, как сразу в лужу попадает. Вот такой супер аноним, ко-ко-ко.

    И то ли дело
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56865
    > Удалённая DoS-уязвимость в _ядре_ Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6
    > 16.03.2022 13:03

     
     
  • 3.19, Аноним (16), 17:40, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "...чем в Америке!"
     
     
  • 4.22, Аноним (-), 18:01, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "...чем в Америке!"

    Чем у опеннетных клоунов, который предпочитают не замечать "нюансы" вида "_непривилегированный_ процесс" вместо "ядро" ...

     
     
  • 5.28, Аноним (-), 18:33, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там только память кончалась а тут буфер переполняется
     
     
  • 6.40, Аноним (44), 19:47, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там только память кончалась а тут буфер переполняется

    Там - ядро, тут - юзерспейсная программа. Там - для всех, тут - для маршрутизатора.


     

  • 1.3, Жироватт (ok), 15:36, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Це зрада или перемога? Уязвимость в низкоуровневом представлении данных!
     
     
  • 2.7, ШВИМ (?), 15:55, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Це ганьба.
     

  • 1.4, Аноним (2), 15:36, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Сдаётся мне, что друшлаг эта опенбесде похлеще всех остальных.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 17:30, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сдаётся мне что ты не прав
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:46, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ожидаемо.
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:07, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первым делом всегда делаю rcctl disable slaacd
     
     
  • 2.33, Anonim (??), 18:58, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Круто! Только теперь автоконфигурирование адресов не работает
     
     
  • 3.42, Массоны Рептилоиды (?), 20:29, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    rcctl enable slaacd
     

  • 1.9, Аноним (-), 16:30, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я верю в Тео!
     
  • 1.10, Аноним (11), 16:34, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    *Ссылка по интервью разработчика, который подтвердил что вставлял трояны в OpenBSD по заказу АНБ*
     
     
  • 2.17, Аноним (15), 17:36, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так вот она: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=28998

    > Лидер проекта OpenBSD Тэо де Раадт заявил, что компания NETSEC, вероятно, действительно имела контракт на внедрение бекдора, но код бэкдора, по его мнению, не попал в кодовую базу OpenBSD.

    Упс. Похоже ничего не получилось?

     
     
  • 3.41, Аноним (2), 20:02, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Упс. Похоже ничего не получилось?

    Похоже, начальник в доле. А что? Не за спасибо (которой и не дождёшься) проектом заниматься.

     

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