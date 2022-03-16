Удалённая уязвимость в IPv6-стеке OpenBSD

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|3.39, Аноним (-), 19:33, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Достойный ответ линуксу, у того лишь окончание памяти
Достойное опеннетных лапчатых, очередное сравнение опы с пальцем (т.е. "только ядра" с юзеспейсной программой) ...
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|3.43, Аноним (43), 20:50, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мозилла уже пишет, приходи потом, расскажешь, что у неё получится в итоге, а мы послушаем.
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|4.44, Аноним (44), 20:54, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мозилла уже пишет, приходи потом, расскажешь, что у неё получится в итоге, а мы послушаем.
Расскажи поподробнее, что в итоге у Мозиллы получилось на плюсах, а мы послушаем.
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|1.2, Аноним (2), 15:35, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Стоит раз куда-то плюнуть, как сразу в дырку попадёшь. Вот такая супер секурная ОС, ко-ко-ко.
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|2.11, Аноним (11), 16:34, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Безопасную ось от Касперсокого поставь. Мы над тобой потом поржем.
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|3.25, Kusb (?), 18:13, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кроме очевидных рисков - технически она хороша? Описание интересное.
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|2.13, Аноним (44), 16:40, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> вынесена в отдельный _непривилегированный_ процесс slaacd
> Стоит опеннетному анониму раз в сторону BSD пyкнуть, как сразу в лужу попадает. Вот такой супер аноним, ко-ко-ко.
И то ли дело
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56865
> Удалённая DoS-уязвимость в _ядре_ Linux, эксплуатируемая через отправку пакетов ICMPv6
> 16.03.2022 13:03
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|4.22, Аноним (-), 18:01, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "...чем в Америке!"
Чем у опеннетных клоунов, который предпочитают не замечать "нюансы" вида "_непривилегированный_ процесс" вместо "ядро" ...
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|6.40, Аноним (44), 19:47, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там только память кончалась а тут буфер переполняется
Там - ядро, тут - юзерспейсная программа. Там - для всех, тут - для маршрутизатора.
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|1.10, Аноним (11), 16:34, 25/03/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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*Ссылка по интервью разработчика, который подтвердил что вставлял трояны в OpenBSD по заказу АНБ*
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|3.41, Аноним (2), 20:02, 25/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Упс. Похоже ничего не получилось?
Похоже, начальник в доле. А что? Не за спасибо (которой и не дождёшься) проектом заниматься.
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