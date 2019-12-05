Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd

|
|1.1, лютый жжж.... (?), 09:18, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!
сказочка так и будет висеть на главной?
|
|
|
|2.2, ssh (ok), 09:23, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> сказочка так и будет висеть на главной?
Напиши Тео, задай вопрос.
|
|2.3, xl (?), 09:25, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
|
> сказочка так и будет висеть на главной?
Печально. Среагировали конечно быстро и исправили, но такие ошибки стимулируют. Всё-таки ОпенБСД бежит вперёд паровоза и создаёт вокруг себя слишком сильный хайп о секурити, хотя это не совсем соотвествует действительности. Если на неё будут обращать внимание - будет больше багов. Просто ОпенБСД не пользуется особой популярностью. Стоит только какой-нибудь группе ресёрчеров присмотреться внимательнее, так в ОпенБСД находят фэйл на фэйле. Так что да - сказочка так и будет висеть на главной.
|
|2.4, sstj3n (?), 09:26, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Чем сильнее сущность подвержена проблеме reputation overestimated by masses, тем сложнее отказаться от сказок, ибо электор... сорян, пользователи не поймут. Людям нужна была супербезопасная ос, они ее вообразили.
|
|2.6, Аноним (6), 09:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это диверсия и антиреклама, учитывая, что они умудрились получить "two remote holes", когда в "default install" у них все сетевые сервисы отключены :-)
|
|
|
|3.8, ssh (ok), 09:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Это диверсия и антиреклама, учитывая, что они умудрились получить "two remote holes",
> когда в "default install" у них все сетевые сервисы отключены :-)
По факту ничего не поменялось, они ведь и сейчас наверное только лупбэк слушают, поправил конфу, то это уже и не "default install". ;)
|
|
|
|2.7, A.Stahl (ok), 09:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Большинству пользователей всё равно КАК что-то работает пока оно работает. Принцип Джо, конечно, не самый лучший, но лучше чем вообще никак.
|
|2.9, Аноним (9), 09:33, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Зато юниксвейно!11 Смотри в википедии unix family tree, там бсд почти на самом верху!!1
И системдоса нету!!!11один1
|
|1.10, Аноним (-), 09:34, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
качество кода говорили они.... CVE-2019-19520 - совсем какие-то детские баги...
|
|1.11, Аноним (11), 09:40, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
За передачу параметров через CLI надо выписывать волчий билет.
Нужно вообще в операционках запретить CLI, оболочка должна исключительно строить объекты и вызывать их методы, классы брать из динамических библиотек, а разработчики программ, не желающие соблюдать это правило должны быть посланы лесом.
|
|1.12, Аноним (-), 09:40, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
NetBSD, кстати, ничем не хуже OpenBSD. Хотя и не кукарекает на каждом углу о безопасности (появляются баги - они их тихо молча исправляют). И качество кода на несколько порядков выше, так как приходится добиваться унификации кода/алгоритмов для огромного спектра платформ.
|