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Уязвимости в OpenBSD, позволяющие повысить привилегии и обойти аутентификацию в smtpd, ldapd и radiusd

05.12.2019 08:27

Компания Qualys выявила четыре уязвимости в OpenBSD, одна из которых позволяет удалённо подключиться без аутентификации к некоторым сетевым сервисам, а три остальные повысить свои привилегии в системе. В отчёте Qualys отмечена быстрая реакция разработчиков OpenBSD - все проблемы были устранены в OpenBSD 6.5 и OpenBSD 6.6 в течение 40 часов после приватного уведомления.

Удалённо эксплуатируемая уязвимость вызвана ошибкой при организации вызова обработчика аутентификации в библиотеке libc, которая вызывает программу /usr/libexec/auth/login_style с передачей аргументов в командной строке. В том числе при вызове login_style при помощи опционального параметра "-s service" допускается передача названия протокола. В случае использования в начале имени пользователя символа "-", данное имя будет обработано как опция при запуске login_style. Соответственно, если указать при аутентификации в качестве имени пользователя "-schallenge" или "-schallenge:passwd" то login_style воспримет обращение как запрос использования обработчика S/Key.

Проблема в том, что протокол S/Key в login_style поддерживается лишь формально, а фактически игнорируется с выводом признака успешной аутентификации. Таким образом, атакующий может представившись пользователем "-schallenge" обойти аутентификацию и получить доступ без указания пароля или ключей. Потенциально проблеме подвержены все сетевые сервисы, использующие штатные вызовы libc для проведения аутентификации. Например, возможность обращения в обход аутентификации подтверждена в smtpd (AUTH PLAIN), ldapd и radiusd.

В sshd уязвимость не проявляется, так как в нём имеется дополнительная защита с проверкой присутствия пользователя в системе. Тем не менее, sshd можно использовать для проверки подверженности системы уязвимости - при обращении с именем пользователя "-sresponse:passwd" соединение зависает, так как sshd ждёт от login_passwd возвращения параметров вызова (challenge), а login_passwd ждет передачи недостающих параметров (имя "-sresponse" воспринимается как опция). Потенциально локальный атакующий может попытаться обойти аутентификацию в утилите su, но передача имени "-sresponse" приводит к краху процесса из-за возвращения нулевого указателя при выполнении функции getpwnam_r("-schallenge", ...).

Другие уязвимости:

  • CVE-2019-19520 - локальное повышение привилегий через манипуляции с утилитой xlock, поставляемой с флагом sgid, меняющим группу на "auth". В коде xlock переопределение путей к библиотекам запрещается только при смене идентификатора пользователя (setuid), что позволяет атакующему изменить переменную окружения "LIBGL_DRIVERS_PATH" и организовать загрузку своей разделяемой библиотеки, код которой будет выполнен после повышения привилегий до группы "auth".
  • CVE-2019-19522 - позволяет локальному пользователю, входящему в группу "auth", запустить код с правами root при включении в системе аутентификации через S/Key или YubiKey (по умолчанию не активны). Вхождение в группу "auth", доступ к которой может быть получен через эксплуатацию вышеотмеченной уязвимости в xlock, позволяет записать файлы в каталоги /etc/skey и /var/db/yubikey. Например, атакующий может добавить новый файл /etc/skey/root для генерации одноразовых ключей для аутентификации под пользователем root через S/Key.
  • CVE-2019-19519 - возможность повышения лимитов на ресурсы через манипуляции с утилитой su. При указании опции "-L", подразумевающей цикличное повторение попыток аутентификации в случае неудачи, класс пользователя устанавливается только один раз и не сбрасывается при следующих попытках. Атакующий может выполнить "su -l -L" и при первой попытке ввести чужой логин с другим классом учётной записи, но при второй попытке успешно аутентифицироваться под собой. В этой ситуации пользователю будут установлены лимиты, соответствующие классу пользователя, указанного при первой попытке (например, максимальное число процессов или размер памяти для процесса). Метод работает только для заимствования лимитов от непривилегированных пользователей, так как для пользователя root необходимо присутствие в группе wheel).

Дополнительно можно отметить реализацию в OpenBSD нового метода проверки допустимости обращения к системным вызовам, дополнительно усложняющего эксплуатацию уязвимостей. Метод допускает выполнение системных вызовов только если к ним обращаются из предварительно зарегистрированных областей памяти. Для пометки областей памяти предложен новый системный вызов msyscall().

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость php-fpm, позволяющая удалённо выполнить код на сервере
  3. OpenNews: Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim
  4. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
  5. OpenNews: Аудит безопасности набора procps-ng выявил опасные уязвимости
  6. OpenNews: Уязвимость в Glibc ld.so, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: openbsd
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, лютый жжж.... (?), 09:18, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Only two remote holes in the default install, in a heck of a long time!

    сказочка так и будет висеть на главной?

     
     
  • 2.2, ssh (ok), 09:23, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сказочка так и будет висеть на главной?

    Напиши Тео, задай вопрос.

     
  • 2.3, xl (?), 09:25, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > сказочка так и будет висеть на главной?

    Печально. Среагировали конечно быстро и исправили, но такие ошибки стимулируют. Всё-таки ОпенБСД бежит вперёд паровоза и создаёт вокруг себя слишком сильный хайп о секурити, хотя это не совсем соотвествует действительности. Если на неё будут обращать внимание - будет больше багов. Просто ОпенБСД не пользуется особой популярностью. Стоит только какой-нибудь группе ресёрчеров присмотреться внимательнее, так в ОпенБСД находят фэйл на фэйле. Так что да - сказочка так и будет висеть на главной.

     
  • 2.4, sstj3n (?), 09:26, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем сильнее сущность подвержена проблеме reputation overestimated by masses, тем сложнее отказаться от сказок, ибо электор... сорян, пользователи не поймут. Людям нужна была супербезопасная ос, они ее вообразили.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:27, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это диверсия и антиреклама, учитывая, что они умудрились получить "two remote holes", когда в "default install" у них все сетевые сервисы отключены :-)
     
     
  • 3.8, ssh (ok), 09:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это диверсия и антиреклама, учитывая, что они умудрились получить "two remote holes",
    > когда в "default install" у них все сетевые сервисы отключены :-)

    По факту ничего не поменялось, они ведь и сейчас наверное только лупбэк слушают, поправил конфу, то это уже и не "default install". ;)

     
  • 2.13, Аноним (13), 09:53, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так? Почему «сказочка»?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:26, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вся мегасекурность опенбсд работает по принципу неуловимого Джо.
     
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 09:32, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большинству пользователей всё равно КАК что-то работает пока оно работает. Принцип Джо, конечно, не самый лучший, но лучше чем вообще никак.
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:33, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато юниксвейно!11 Смотри в википедии unix family tree, там бсд почти на самом верху!!1
    И системдоса нету!!!11один1
     
     
  • 3.14, Аноним (13), 09:54, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    кретин
     

  • 1.10, Аноним (-), 09:34, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    качество кода говорили они.... CVE-2019-19520 - совсем какие-то детские баги...
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 09:56, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обычная ошибка, и детская и взрослая
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:40, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    За передачу параметров через CLI надо выписывать волчий билет.

    Нужно вообще в операционках запретить CLI, оболочка должна исключительно строить объекты и вызывать их методы, классы брать из динамических библиотек, а разработчики программ, не желающие соблюдать это правило должны быть посланы лесом.

     
     
  • 2.16, Аноним (13), 09:57, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глупости
     

  • 1.12, Аноним (-), 09:40, 05/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    NetBSD, кстати, ничем не хуже OpenBSD. Хотя и не кукарекает на каждом углу о безопасности (появляются баги - они их тихо молча исправляют). И качество кода на несколько порядков выше, так как приходится добиваться унификации кода/алгоритмов для огромного спектра платформ.
     
     
  • 2.17, Аноним (13), 09:59, 05/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну они хуже например тем что openssh не сделали :-)
     
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