Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

>> и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы)

> А Rust, разве, не таким же образом обеспечивает безопасность "без потери" производительности

> при обработке массивов?

Я думаю, так же. Не уверен -- я никогда не разбирался как работают оптимизаторы паскалей. Где-то читал, что они в 70-е годы умели оптимизировать эти проверки, выкидывая их из циклов или выполняя во время компиляции, то есть C был шагом назад уже тогда. Но сам я никогда не вникал. Хоть мне не очень верится: я видел код скомпилированный из C в 90-е, и он инлайня сохранял пролог/эпилог функции, создающий/удаляющий стековый фрейм. AFAIR, примеры тому можно найти, скажем, в heroes2.exe -- там инлайнятся строковые функции, типа strlen, и они сохраняют регистры которые можно не сохранять. Мне не очень верится что такого рода компилятор мог бы справится с преобразованием кода:

for i in 0..N {

if i<N {

println!("{}", arr[i]);

} else {

fatal_error("Index out of bounds");

}

}

к

for i in 0..min(N, arr.len()) {

println!("{}", arr[i]);

}

if N>=arr.len() {

fatal_error("Index out of bounds");

}

Но может современные оптимизирующие компилятора паскаля так умеют? Впрочем, хз как им это может удастся, если нет возможности на функцию fatal_error повесить атрибут, говорящий компилятору, что эта функция никогда не возвращает управление.