Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

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|1.2, KaE (ok), 20:28, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Ну и напоследок... компания Qualys и разработчики Exim в очередной раз желают всем приятных выходных!
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|2.49, fail (?), 05:53, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну и напоследок... компания Qualys и разработчики Exim в очередной раз желают всем приятных выходных!
Вспомнился старый анекдот:
Понедельник, утро, семейный очаг, благоверная дежурит со спец. ср-вами, заползает добытчик шкур мамонтов, диалог:
- ты где был ?
- в эту праздничную ночь, с четверга на понедельник мы отмечали ДР кореша !
Занавес
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|1.3, Аноним (3), 20:53, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+20 +/–
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> RHEL и CentOS проблеме не подвержены, так как Exim не входит в их штатный репозиторий пакето
ГЕНИАЛЬНО!
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|2.4, Аноним (4), 21:11, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Кстати это реально работает. Я не подвержен уязвиомостям виндоус, потому что не ставил её себе.
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|2.5, suffix (ok), 21:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Да ладно Вам - в этом году всего три у exim и одна у dovecot критические уязвимости - главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя.
Всё равно exim + dovecot лучше чем гугл-почта и дешевле чем эксчендж.
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|3.13, robot228 (?), 22:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ещё бы придумать инструмент своевременного оповещения о выходе новых версии софта, особенно если дело касается критических исправлении. Пока к сожалению только на гитхабе по RSS все обновы ставлю. Но есть такой софт который не хостится на гитхабе и тому подобных системах.
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|4.19, пох. (?), 22:22, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)
наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того, как выберутся за пределы локалхоста?
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|5.35, robot228 (?), 23:06, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)
> наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин
> установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того,
> как выберутся за пределы локалхоста?
У тебя моцк ктухлу зохавал походу. В чс добавил. Запарил всякую фигню нести.
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|6.52, . (?), 08:19, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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очередное детишко обиделось?
ну ладно, пусть больше не читает - а то ж разрушают ему розовый маня-мирок, где оно может вовремя и хоть с какой пользой (учитывая типовое жданье ебилдов) отслеживать все-все-все уязвимости во всем-всем-всем что понаустанавливало...или точнее поустанавливали за него умные дяди без спросу.
И конечно же о каждой уязвимости обязательно сообщают через специальные мэйллисты и модный слак, а не молча выпускают новую версию без лишнего ажиотажа, главное только найти в лесу этот волшебный цветочек...то есть мэйллист.
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|5.63, Аноним (63), 12:56, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пох, а терминация TLS для почтового трафика на реверсном прокси насколько удачное решение, и почему? Спасибо.
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|6.99, пох. (?), 12:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пох, а терминация TLS для почтового трафика на реверсном прокси насколько удачное
> решение, и почему? Спасибо.
две точки отказа вместо одной и два уязвимых сервиса вместо одного, ну я хз.
нет, если под "proxy" ты подразумеваешь какой-нибудь ironport - то, конечно, работает - в смысле, за его интерфейсом tls и не особо нужен, и никакими неприятностями если и есть, не грозит.
Он и еще от статыщ болезней помогает, только стоит, гад, неприличных денег, купите два и заплатите всего-навсего вдвое больше! И настраивать неудобно, как и у всех энтерпрайзных поделок.
А самому из дерьма и палок лепить - зачем?
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|5.40, Аноним (40), 00:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Через 4 года тут будет город сад... (с)
https://www.cvedetails.com/cve-details.php?cve_id=CVE-2019-15846
Unknown CVE ID
Нет, конечно, дней через несколько оно там появится, но не сегодня..
Но ремотный рут это такая штука, о которой через неделю узнать может оказаться поздно. (даже если не рут, а просто пользователь от которого работает почтовка.. это обычно все, что и есть на сервере. Уж мейнить и спамить - 100% хватит.)
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|3.59, Аноним (60), 10:16, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя.
Да-да, уязвимости, о которых тут не пишут, они ведь не существуют. И ты ведь 24/7 онлайн, чтобы вовремя прочитать новость и накатить обнову на свой сервачок, не так ли?
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|4.62, suffix (ok), 10:55, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конечно 24/7 - а как же иначе гордо нести высокое звание постмастера :) ?
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|5.64, Аноним (63), 12:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У многих современных постмастеров даже такого алиаса нет. Какой уж тут 24/7.
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|6.100, пох. (?), 13:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> У многих современных постмастеров даже такого алиаса нет. Какой уж тут 24/7.
afair, в б-жественной бубунточке я видел /etc/aliases длиной ноль байт. Ну а чо, кому надо - напишет свои же ж?
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|2.9, пох. (?), 21:59, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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epel, кстати, обновился - удивительно, и необычно для них, не прощелкали.
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|4.12, пох. (?), 22:08, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, зря я за них радовался - не туда глянул. "там" все как обычно - 4.92.1
ну ничего, через недельку отдуплятся и поток спама с гуаноvps начнет снижаться.
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|3.82, Аноним (82), 04:29, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До сих пор не обновился
Дырявый ентерпрайс
Счастлив от того что у меня Ubuntu, реально, все апдейты вчера поставились
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|5.92, пох. (?), 12:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже... (сен 8 05:04 + время на синк по зеркалам)
че-та поторопились, эксплойт видимо никто так толком и не выпустил - доля спама с exim'ов нифига не изменилась, обычный всплеск в ночь с пятницы на понедельник.
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|4.93, пох. (?), 12:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> До сих пор не обновился
> Дырявый ентерпрайс
epel - нерекомендованный к использованию энтерпрайзом репозиторий.
> Счастлив от того что у меня Ubuntu, реально, все апдейты вчера поставились
сам-то ты руками вообще ничего делать не умеешь, только писюн теребить, да?
"счастлив от того что у меня exchange, все апдейты всегда сами ставятся. А если чего и не исправляют - я об этом все равно не узнаю."
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|2.81, Аноним (82), 04:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В EPEL до сих пор нет нового Exim
Все так называемые ентерпрайс системы типа CentOS уязвимы
И стоит ли после этого в продакшин использовать их?)
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|3.88, Аноним (88), 17:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что мешает вам использовать в продакшене систему с postfix по умолчанию вместо дырявого сабжа?
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|4.89, Аноним (63), 23:40, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обновления для постфикс будут от этого выходить быстрее чем обновления для exim?
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|3.94, пох. (?), 12:41, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
epel - нет, и никогда раньше не стоило What is EPEL EPEL Extra Packages for E... текст свёрнут, показать
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|2.66, Аноним (63), 13:04, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Полезная оказывается штука, этот символ!
А сколько их ещё не нашли!
Подождем пару недель, пока какой-нибудь швед вылезет с очередной порцией символов.
Обнова будет в пятницу, чтобы админы на выходных не скучали.
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|1.8, пох. (?), 21:57, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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очередной привет от ненужно-sni.
интересно, вот каких печенек с какой волшебной травой надо наесться, чтобы этот мусор притащить еще и в mta?
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|2.11, suffix (ok), 22:05, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну удобно же на одном exim получать почту на несколько доменов с разными IP и сертификатами.
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|3.14, пох. (?), 22:14, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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еще один :-(
зачем тебе разные сертификаты одного и того же сервера, принадлежащие одному и тому же юзеру на нем?
Для создания _видимости_ безопасности?
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|6.38, Тот самый (?), 23:58, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Бонус только для тех, у которых exim под рутом крутится, или с suid битом. А если так:
ps axu
mail 29485 0.0 0.0 7876 2016 ? S Sep06 0:00 exim -bdf -q15m
PS Да вообще-то уже обновился. Конфигурирование Makefile и сборка заняли ~10 минут
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|5.23, пох. (?), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну вот теперь имеешь remote root. Приятно, ага.
попутно кормишь товарищмайора метаинфой.
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|6.28, suffix (ok), 22:36, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С этой точки зрения я с Ваии согласен, но есть один нюанс - у меня есть убеждение (не подкреплённые фактами правда), что для рассылок (попадание в инбокс) важно таки иметь отдельный сертификат на каждый домен.
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|8.33, suffix (ok), 22:45, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
DKIM вообще у всех есть - Гугл на него практически не смотрит - так маленький пл... текст свёрнут, показать
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|9.48, Аноним (47), 04:22, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну не знаю, спам я не шлю, а рассылки, на которые пользователь осознанно подписа... текст свёрнут, показать
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|9.53, пох. (?), 08:28, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
смотрит, но не так как ты думаешь И да, у каждого спамера dkim - разумеется, ес... текст свёрнут, показать
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|5.78, Аноним (60), 23:37, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как перфекционисту приятно же иметь на
> https://www.immuniweb.com/ssl/
> Не просто А+, но и compliant to PCI.DSS, HIPAA and NIST
Совершенно упоротая писькомерка. Проверил свой postfix, подкрутил настройки — issues стало меньше, но общая оценка упала с A до A-. Это как так? Проверил HTTPS, подкрутил настройки — он почему-то не нашёл OCSP stapling, который как был включён, так и остался.
Ну и по алгоритмам у HIPAA и NIST весьма спорные рекомендации.
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|6.79, suffix (ok), 23:55, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот сейчас обидно :(
Если на странице этого теста перейти во вкладку "About" то на в низу в абзаце "acknowledgements" - в первой строчке я упомянут.
Понятно что у всех своё видение но это лучший тест в этой направленности (tls для smtp.
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|7.84, Аноним (60), 10:09, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Понятно что у всех своё видение но это лучший тест в этой направленности (tls для smtp.
Потому что других просто нет?
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|8.86, suffix (ok), 11:12, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Почему нет Есть же testssl sh, sslyze которые умеют smtp Но immuniweb бывши... текст свёрнут, показать
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|6.103, пох. (?), 13:08, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Совершенно упоротая писькомерка. Проверил свой postfix, подкрутил настройки — issues
ну так кому - надежный почтовый сервер, а кому - писькомерку.
Эти категории почти не пересекаются.
> Ну и по алгоритмам у HIPAA и NIST весьма спорные рекомендации.
ну так вам шашечки или сертификацию ? Во втором случае "спорные рекомендации" становятся бесспорными. В остальных случаях писькомерками не пользуются.
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|3.26, пох. (?), 22:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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его скорее всего и отключить-то в распрекрасном openssl нельзя. Можно только проигнорировать результат.
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|4.29, KonstantinB (ok), 22:37, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не, SNI там надо в явном виде заимплементить. SSL_CTX() и колбэк на каждый SNI hostname.
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|5.54, пох. (?), 08:30, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну вот колбэки можно не регистрировать, а ненужнозаголовок оно все равно небось отправит. С дефолтным доменом, если не назначить.
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|6.75, KonstantinB (ok), 20:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если не дергать SSL_set_tlsext_host_name, ничего не отправит. А откуда ему знать, что отправлять?
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|7.96, пох. (?), 12:48, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Если не дергать SSL_set_tlsext_host_name, ничего не отправит. А откуда ему знать, что
> отправлять?
что-нибудь найдут, я в них верю
если у тебя есть подходящий кусок кода - можно было бы взять да и просто проверить tcpdump'ом, шлет он этот мусор или нет.
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|2.31, нона (?), 22:39, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ога, долбоклювы прозевали, а виноват SNI. А вообще, если бы все боялись осваивать технологии из-за страха получить уязвимость, ты бы до сих пор в пещере под шконкой сидел, а не пыхтел с теплого дивана.
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|1.17, Anonymoustus (ok), 22:17, 06/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, вот, из общетеоретических соображений: если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль и скомпилировать — уязвимость будет?
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|3.34, Anonymoustus (ok), 22:51, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нет, поскольку они и работать - тоже не будут.
Почему же нет? Фрипаскалем сконьпелировать статически — ещё и на линуксах правнуков будут работать.
Надо бы попробовать на чём-то.
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|2.36, Аноним (36), 23:07, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если сконвертировать исходники на ненавидимый всеми Паскаль..
Вирт хитро улыбнулся и заказал еще попкорна
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|4.39, Аноним (36), 00:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Смысл то? очевидно что в более строгом языке косяков меньше, про это все знают, но толку то? ситуация сложилась так как сложилась..
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|4.55, пох. (?), 08:32, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
хеловорд - можно.
в остальных случаях ты напишешь еще один си-компилятор, с динамическими строками в том числе. И нулевой производительностью.
Ну голову-то надо иногда не только кормить?
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|2.41, Ordu (ok), 01:03, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из общетеоретических соображений ответить на этот вопрос невозможно. Но из практических соображений можно: это будет зависеть от того, как ты будешь конвертировать.
Если ты будешь использовать паскалевские строки, то выйти за границы массива тебе не удастся. Дыра таким образом заткнётся, но баг останется. И не факт, что этот баг не позволит эксплуатацию -- это уже будет зависеть от того, насколько корректно ты будешь обрабатывать ошибки в программе. И вряд ли очень корректно, если речь идёт о построчном переписывании exim.
А если ты откажешься от паскалевских строк, потому что, например, тебе не нравится сборка мусора, и ты хочешь рулить памятью под строки самостоятельно, то тут уже будет зависеть от того, как ты реализуешь строки в паскале. Скорее всего тебе ведь захочется отойти от упёртости паскаля реализуя их, и сделать что-нибудь разэдакое, в стиле:
struct c_string {
size_t size;
char str[0]; /* variable size */
};
Паскаль этого не позволяет (насколько я понимаю, он не умеет в array [] of char, а если ему указать 0 в качестве размера, то он любой индекс будет считать инвалидным и отвергать с рантайм ошибкой), значит ты так или иначе включишь "unsafe" режим программирования (заюзав какие-нибудь компиляторо-специфичные вещи, вплоть до ассемблерных вставок), таким образом у тебя будут все возможности нарушить инварианты языка, и если наружу ты выставишь API изоморфный C'шному API для работы с char* (чтобы максимально просто было бы переписывать), и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы), то ты легко при переписывании сможешь воспроизвести баг.
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|3.44, Андрей (??), 03:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы)
А Rust, разве, не таким же образом обеспечивает безопасность "без потери" производительности при обработке массивов?
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|4.50, Ordu (ok), 06:12, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> и под этим API не будешь вставлять дополнительных проверок на размеры (большинство этих проверок ведь не нужны и тормозят выполнение программы)
> А Rust, разве, не таким же образом обеспечивает безопасность "без потери" производительности
> при обработке массивов?
Я думаю, так же. Не уверен -- я никогда не разбирался как работают оптимизаторы паскалей. Где-то читал, что они в 70-е годы умели оптимизировать эти проверки, выкидывая их из циклов или выполняя во время компиляции, то есть C был шагом назад уже тогда. Но сам я никогда не вникал. Хоть мне не очень верится: я видел код скомпилированный из C в 90-е, и он инлайня сохранял пролог/эпилог функции, создающий/удаляющий стековый фрейм. AFAIR, примеры тому можно найти, скажем, в heroes2.exe -- там инлайнятся строковые функции, типа strlen, и они сохраняют регистры которые можно не сохранять. Мне не очень верится что такого рода компилятор мог бы справится с преобразованием кода:
for i in 0..N {
if i<N {
println!("{}", arr[i]);
} else {
fatal_error("Index out of bounds");
}
}
к
for i in 0..min(N, arr.len()) {
println!("{}", arr[i]);
}
if N>=arr.len() {
fatal_error("Index out of bounds");
}
Но может современные оптимизирующие компилятора паскаля так умеют? Впрочем, хз как им это может удастся, если нет возможности на функцию fatal_error повесить атрибут, говорящий компилятору, что эта функция никогда не возвращает управление.
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|4.56, пох. (?), 08:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А Rust, разве, не таким же образом обеспечивает безопасность "без потери" производительности
> при обработке массивов?
у него обычный компилятор.
А одним из великих преимуществ паскакаля (для студоты и прочих ненужно) является то что его компиляторы - однопроходные. Ведь студенту главное что - чтобы быстро-быстро скомпилилось, и можно бежать пить смузи с девочками. А о производительносни ненужноязыковых программ вообще незачем заботиться. Все равно они кроме сортировки пузырьком ничего не делают.
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|5.69, Анонимный_Пояснитель (?), 13:32, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А одним из великих преимуществ паскакаля (для студоты и прочих ненужно) является то что его компиляторы - однопроходные. Ведь студенту главное что -
> чтобы быстро-быстро скомпилилось, и можно бежать пить смузи с девочками. А
> о производительносни ненужноязыковых программ вообще незачем заботиться.
Для новых анонимов поясню, а то пох слишком скромный:
Это были рассуждения и мысли о правильных и неправильных языках программирования от известного, активного, профессионального разработчика поха.
Для модераторов и некоторых совсем-совсем уже почти взрослых анонимых защитников поха от непонятно чего:
Эта штука называется сарказм.
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|3.61, Аноним (60), 10:39, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Из общетеоретических соображений ответить на этот вопрос невозможно. Но из практических соображений можно
А с точки зрения банальной эрудиции?
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|3.46, Аноним (46), 04:13, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть более современая замена Vlang переводит си в V (голанг подобный).
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|4.70, Аноним84701 (ok), 13:52, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Есть более современая замена Vlang переводит си в V (голанг подобный).
Его что, за 3 месяца резко перевели из разряда "препрепрепреальфа и много мыслей, что должно быть в зашибись языке!" в реальность?
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|1.72, None (??), 18:20, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Не очень понятно, зачем почтовому демону вытаскивать бекслэши из строк где-либо помимо функции чтения конфига.
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|2.76, Аноним (76), 21:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Для выполнения парсером любого кода как обговорено разработчиками с ЦРУ и АНБ.
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|1.74, Аноним (74), 20:15, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>В качестве обходного пути для блокирования уязвимости можно отключить поддержку TLS или добавить в секцию ACL "acl_smtp_mail"
Спасибо что не сказали об этом сразу, а поквасили пару недель в ожидании исправления под nda. Мы ведь верим, что инфа, доведенная до мейнтейнеров дистрибутивов раньше огласки в паблике никуда не утечет.
Господи, какие же у5б*н#.
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|2.97, пох. (?), 12:54, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Спасибо что не сказали об этом сразу, а поквасили пару недель в
> ожидании исправления под nda. Мы ведь верим, что инфа, доведенная до
тебя тутошние вопли страдальцев с epel ничему не научили?
> мейнтейнеров дистрибутивов раньше огласки в паблике никуда не утечет.
мы верим что ущерб от нее будет в разы меньше, чем от публикации рецепта, позволяющего легко вычислить саму уязвимость, при наличии миллиона доступных серверов в интернете. Потому что менять конфиги вы не умеете, как и пересобирать пакеты своими силами. Ан масс. А спам - явление массовое.
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|1.77, Michael Shigorin (ok), 21:29, 07/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> переменная с адресом отравителя
Предложил правку, но вообще новость в таком изложении звучит как-то даже прям иначе...
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|1.80, Аноним (82), 04:27, 08/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В EPEL до сих пор нет нового Exim
Все так называемые ентерпрайс системы типа CentOS уязвимы
И стоит ли после этого в продакшин использовать из?)
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|2.83, Аноним (83), 09:31, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А какое отношение Centos имеет к EPEL? Это васянский сторонний репозиторий.
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|3.87, Аноним (82), 12:15, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Именно поэтому надо ставить нормальный дистрибутив, а не центось и потом обмазываться васяно-репозиториями и орать про стабильность
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|3.104, Аноним (60), 14:14, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> EPEL? Это васянский сторонний репозиторий.
Не васянский, а федорастический. Что не лень федоромайнтайнерам лишний раз собрать, то туда и пихают, не заботясь о качестве.
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|1.91, Аноним (90), 09:42, 09/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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failed to expand ACL string "${if eq{\\}{${substr{-1}{1}{$tls_in_sni}}}}": unknown variable name "tls_in_sni"
Хм, я опять в пролете?
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