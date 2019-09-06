Раскрыты подробности критической уязвимости в Exim

2.4 , Аноним ( 4 ), 21:11, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Кстати это реально работает. Я не подвержен уязвиомостям виндоус, потому что не ставил её себе.

2.5 , suffix ( ok ), 21:30, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Да ладно Вам - в этом году всего три у exim и одна у dovecot критические уязвимости - главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя. Всё равно exim + dovecot лучше чем гугл-почта и дешевле чем эксчендж.

3.13 , robot228 ( ? ), 22:13, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё бы придумать инструмент своевременного оповещения о выходе новых версии софта, особенно если дело касается критических исправлении. Пока к сожалению только на гитхабе по RSS все обновы ставлю. Но есть такой софт который не хостится на гитхабе и тому подобных системах.

4.16 , Аноним ( 16 ), 22:15, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – https://vulners.com/products

5.105 , Аноним ( 105 ), 22:25, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чистая белая страница.

4.19 , пох. ( ? ), 22:22, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там) наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того, как выберутся за пределы локалхоста? 5.35 , robot228 ( ? ), 23:06, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > так придуман давно - tail /var/log/apt.log (или как он там)

> наивные дети, думающие что они могут уследить за всем миллионом кривых софтин

> установленных на всех хостах - должны же страдать еще до того,

> как выберутся за пределы локалхоста? У тебя моцк ктухлу зохавал походу. В чс добавил. Запарил всякую фигню нести.

6.52 , . ( ? ), 08:19, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – очередное детишко обиделось? ну ладно, пусть больше не читает - а то ж разрушают ему розовый маня-мирок, где оно может вовремя и хоть с какой пользой (учитывая типовое жданье ебилдов) отслеживать все-все-все уязвимости во всем-всем-всем что понаустанавливало...или точнее поустанавливали за него умные дяди без спросу. И конечно же о каждой уязвимости обязательно сообщают через специальные мэйллисты и модный слак, а не молча выпускают новую версию без лишнего ажиотажа, главное только найти в лесу этот волшебный цветочек...то есть мэйллист. 5.63 , Аноним ( 63 ), 12:56, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пох, а терминация TLS для почтового трафика на реверсном прокси насколько удачное решение, и почему? Спасибо.

6.99 , пох. ( ? ), 12:59, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Пох, а терминация TLS для почтового трафика на реверсном прокси насколько удачное

> решение, и почему? Спасибо. две точки отказа вместо одной и два уязвимых сервиса вместо одного, ну я хз. нет, если под "proxy" ты подразумеваешь какой-нибудь ironport - то, конечно, работает - в смысле, за его интерфейсом tls и не особо нужен, и никакими неприятностями если и есть, не грозит.

Он и еще от статыщ болезней помогает, только стоит, гад, неприличных денег, купите два и заплатите всего-навсего вдвое больше! И настраивать неудобно, как и у всех энтерпрайзных поделок. А самому из дерьма и палок лепить - зачем? 4.24 , KonstantinB ( ok ), 22:29, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На https://www.cvedetails.com/ есть кастомизируемый RSS.

5.40 , Аноним ( 40 ), 00:20, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Через 4 года тут будет город сад... (с)

https://www.cvedetails.com/cve-details.php?cve_id=CVE-2019-15846 Unknown CVE ID Нет, конечно, дней через несколько оно там появится, но не сегодня.. Но ремотный рут это такая штука, о которой через неделю узнать может оказаться поздно. (даже если не рут, а просто пользователь от которого работает почтовка.. это обычно все, что и есть на сервере. Уж мейнить и спамить - 100% хватит.)

5.43 , Тройной ( ? ), 03:15, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.openwall.com/lists/oss-security/

4.60 , Аноним ( 60 ), 10:24, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ещё бы придумать инструмент своевременного оповещения о выходе новых версии софта, особенно если дело касается критических исправлении. А лучше, чтобы этот инструмент сам же эти критические обноления и ставил… Хотя погоди!

https://wiki.debian.org/UnattendedUpgrades

https://dnf.readthedocs.io/en/latest/automatic.html

4.71 , OpenEcho ( ? ), 17:10, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – https://www.itsecdb.com/oval/

3.42 , Аноним ( 42 ), 01:10, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иногда тяжело отличать сарказм и не сарказм.

3.58 , BrainFucker ( ok ), 09:02, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Всё равно exim + dovecot лучше чем Есть Postfix, если что.

3.59 , Аноним ( 60 ), 10:16, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > главное новости этого сайта читать и обновляться вовремя. Да-да, уязвимости, о которых тут не пишут, они ведь не существуют. И ты ведь 24/7 онлайн, чтобы вовремя прочитать новость и накатить обнову на свой сервачок, не так ли?

4.62 , suffix ( ok ), 10:55, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Конечно 24/7 - а как же иначе гордо нести высокое звание постмастера :) ?

5.64 , Аноним ( 63 ), 12:59, 07/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У многих современных постмастеров даже такого алиаса нет. Какой уж тут 24/7.

6.100 , пох. ( ? ), 13:00, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > У многих современных постмастеров даже такого алиаса нет. Какой уж тут 24/7. afair, в б-жественной бубунточке я видел /etc/aliases длиной ноль байт. Ну а чо, кому надо - напишет свои же ж? 2.9 , пох. ( ? ), 21:59, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – epel, кстати, обновился - удивительно, и необычно для них, не прощелкали. 3.10 , Аноним ( 16 ), 22:02, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То то пишут бред, не обновились они. Так что пох и нах

4.12 , пох. ( ? ), 22:08, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да, зря я за них радовался - не туда глянул. "там" все как обычно - 4.92.1 ну ничего, через недельку отдуплятся и поток спама с гуаноvps начнет снижаться. 3.82 , Аноним ( 82 ), 04:29, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До сих пор не обновился

Дырявый ентерпрайс

Счастлив от того что у меня Ubuntu, реально, все апдейты вчера поставились

4.85 , Аноним ( 40 ), 10:37, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Уже... (сен 8 05:04 + время на синк по зеркалам)

5.92 , пох. ( ? ), 12:35, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Уже... (сен 8 05:04 + время на синк по зеркалам) че-та поторопились, эксплойт видимо никто так толком и не выпустил - доля спама с exim'ов нифига не изменилась, обычный всплеск в ночь с пятницы на понедельник. 4.93 , пох. ( ? ), 12:37, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > До сих пор не обновился

> Дырявый ентерпрайс epel - нерекомендованный к использованию энтерпрайзом репозиторий.

> Счастлив от того что у меня Ubuntu, реально, все апдейты вчера поставились сам-то ты руками вообще ничего делать не умеешь, только писюн теребить, да? "счастлив от того что у меня exchange, все апдейты всегда сами ставятся. А если чего и не исправляют - я об этом все равно не узнаю."

2.20 , KonstantinB ( ok ), 22:24, 06/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Про Windows 10 еще надо было написать!

2.81 , Аноним ( 82 ), 04:27, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В EPEL до сих пор нет нового Exim

Все так называемые ентерпрайс системы типа CentOS уязвимы И стоит ли после этого в продакшин использовать их?)

3.88 , Аноним ( 88 ), 17:43, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что мешает вам использовать в продакшене систему с postfix по умолчанию вместо дырявого сабжа?

4.89 , Аноним ( 63 ), 23:40, 08/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обновления для постфикс будут от этого выходить быстрее чем обновления для exim?

3.94 , пох. ( ? ), 12:41, 09/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать epel - нет, и никогда раньше не стоило What is EPEL EPEL Extra Packages for E...