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Релиз ядра Linux 6.10

15.07.2024 10:22

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.10. Среди наиболее заметных изменений: драйвер ntsync c примитивами синхронизации Windows NT, компоненты DRM Panic для реализации аналога "синего экрана смерти", прекращение поддержки старых CPU Alpha, возможность верификации целостности в ФС на базе FUSE, ограничение доступа к ioctl через механизм Landlock, подсистема для профилирования операций выделения памяти, системный вызов mseal(), возможность шифрованного обмена данными с устройствами TPM, поддержка высокоприоритетных рабочих очередей в dm-crypt, драйвер panthor для десятого поколения GPU Mali.

В новую версию принято 14564 исправлений от 1989 разработчиков, размер патча - 41 МБ (изменения затронули 12509 файлов, добавлено 547663 строк кода, удалено 312464 строк). В прошлом выпуске было 15680 исправлений от 2106 разработчиков, размер патча - 54 МБ. Около 41% всех представленных в 6.10 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 15% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% связано с сетевым стеком, 5% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.10:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Добавлена новая fcntl-операция F_DUPFD_QUERY, при помощи которой процесс может определить, что два разных файловых дескриптора ссылаются на один и тот же файл. В отличие от похожих возможностей, предоставляемых системным вызовом kcmp(), F_DUPFD_QUERY не приводит к раскрытию лишней информации и работает на системах с отключённым kcmp().
    • В подсистеме FUSE, применяемой для реализации файловых систем в пространстве пользователя, реализована возможность применения механизма fs-verity для проверки целостности и подлинности файлов.
    • В модуль dm-crypt, применяемый для шифрования блочных устройств, добавлена опция "high_priority", позволяющая задействовать высокоприоритетные рабочие очереди для повышения производительности на мощных серверах. По умолчанию режим выключен, так как он может приводить на обычных ПК к повышению задержек при выполнении работ не связанных с шифрованием, таких как обработка звука.
    • Добавлен основанный на netlink протокол для управления NFS-сервером в ядре. В пространстве пользователя на базе данного протокола подготовлена утилита nfsdctl. Отключена по умолчанию поддержка монтирования NFS v2 (в утилите mount.nfs поддержка NFS v2 была прекращена ещё в 2021 году).
    • В файловой системе XFS продолжена работа над реализацией возможности применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы. Добавлен ioctl XFS_IOC_EXCHANGE_RANGE для обмена байтовыми диапазонами между двумя файлами в атомарном режиме.
    • В Btrfs реализована поддержка урезания (shrinker) незакреплённых карт экстентов, что может оказаться полезным для сокращения потребления памяти в условиях нехватки памяти в системе. Код для сжатия данных и функция put_file_data() переведены на использование фолиантов страниц памяти (page folios). Переработан механизм блокировки экстентов при выполнении операций обратной записи.
    • В ФС Ext4 добавлена поддержка ioctl FS_IOC_GETFSSYSFSPATH для определения местоположения заданной примонтированной ФС в иерархии /sys/fs.
    • Файловые системы OPENPROMFS, ISOFS, QNX6, NILFS2, MINIX и FREEVXFS переведены на использование нового API монтирования разделов.
    • В файловой системе EROFS (Extendable Read-Only File System), предназначенной для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, добавлена поддержка алгоритма сжатия Zstandard.
    • В Bcachefs проведена подготовка к выполнению fsck без отмонтирования раздела (online-проверка). Добавлены изменения и исправления для повышения надёжности работы. Реализована возможность обновления и отката формата ФС в режиме "nochanges", отключающем запись и хранящем метаданные только в памяти.
    • В файловую систему OverlayFS добавлена поддержка создания временных файлов, используя опцию O_TMPFILE.
    • Прекращена поддержка механизма ограничения пропускной способности блочных устройств "CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING_LOW", который с 2017 года сохранил статус экспериментального, не получил распространения на практике и затрудняет сопровождения подсистемы блочных устройств.
  • Память и системные сервисы
    • Добавлен, но отключён при сборке, драйвер ntsync, реализующий символьное устройство /dev/ntsync и набор примитивов для синхронизации, применяемых в ядре Windows NT. Реализация подобных примитивов на уровне ядра позволяет существенно поднять производительность Windows-игр, запускаемых при помощи Wine. Прирост производительности достигается благодаря избавлению от накладных расходов, связанных с применением RPC в пространстве пользователя. Создание отдельного драйвера для ядра Linux объясняется проблематичностью корректной реализации API синхронизации NT поверх существующих примитивов в ядре.
    • Добавлена подсистема для профилирования операций выделения памяти в ядре Linux, позволяющая выявлять утечки памяти в ядре и упрощающая проведение оптимизаций потребления памяти. Подсистема обеспечивает низкие накладные расходы, что позволяет использовать её не только в отладочных сборках ядра, но на рабочих системах.
    • Добавлена начальная реализация обработчика аварийных ситуаций в ядре - DRM Panic, использующего подсистему DRM (Direct Rendering Manager) для отображения наглядного цветного отчёта в стиле "синего экрана смерти". В следующем выпуске планируется добавить возможность показа логотипа и QR-кода на экране при возникновении аварийного состояния.
    • Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). Осуществлён переход на использование выпуска Rust 1.78, позволивший переключиться на использование штатной библиотеки alloc, вместо собственного ответвления. Добавлены абстракции для работы со временем в ядре (обвязка над структурой ktime_t). Добавлена поддержка использования компонентов ядра на языке Rust на системах с архитектурой RISC-V.
    • В BPF-программах реализована возможность использования очередей ожидания (wait queue) в ядре. Добавлены функции bpf_preempt_disable и bpf_preempt_enable, позволяющие создавать не прерываемые планировщиком задач секции с кодом. Предоставлена возможность доступа BPF-программ к криптографическим функциям ядра (crypto). Реализована поддержка JIT-компиляции BPF-программ на системах с 32-разрядными процессорами ARCv2.
    • Для 32-разрядных систем ARM реализована поддержка сборки ядра компилятором Clang с включённым режимом защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующим нарушения нормального порядка выполнения (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции.
    • Добавлена возможность прямого отражения через mmap() кольцевых буферов трассировки для передачи их содержимого в пространство пользователя без дополнительного копирования.
    • Добавлен системный вызов "mseal", позволяющий процессам выставлять блокировку на изменение определённых частей своего адресного пространства. На практике новый системный вызов планируется использоваться в браузере Chrome для усиления sandbox-изоляции.
    • Для субархитектуры x32, которая предоставляет гибридный x86_64 ABI, позволяющий использовать на 64-разрядных системах 32-разрядную модель адресации памяти (процессор работает в 64-разрядном режиме, но использует 32-разрядные указатели и арифметические операции), добавлена поддержка механизма Shadow Stack, который позволяет блокировать работу многих эксплоитов, используя аппаратные возможности процессоров Intel для защиты от перезаписи адреса возврата из функции в случае переполнения буфера в стеке.
    • На системах с архитектурой ARM64 в системном вызове userfaultfd(), дающем возможность создавать обработчики обращений к невыделенным страницам памяти (page faults) в пространстве пользователя, реализованы возможности, связанные с защитой от записи областей памяти и элементов таблицы страниц памяти.
    • Удалён код для поддержки выпускаемых с 1995 года процессоров Alpha 21164 (EV5) и более ранних серий. Сопровождение кода для данных процессоров было усложнено из-за отсутствия в них возможности доступа к памяти на уровне отдельных байтов. Alpha была первой архитектурой, на которой было портировано ядро Linux, изначально доступное только для систем x86.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена поддержка шифрованного обмена данными с устройствами TPM (Trusted Platform Module) и проверки целостности транзакций.
    • В LSM-модуль Landlock, позволяющий ограничить взаимодействие группы процессов с внешним окружением, добавлена возможность применения правил для ограничения доступа к вызовам ioctl().
    • Предложена выставляемая на этапе загрузки опция init_mlocked_on_free, обеспечивающая обнуление содержимого памяти, защищённой от вытеснения в раздел подкачки при помощи вызова mlock(), если данная память будет освобождена без разблокировки вызовом munlock(). Использование данной опция позволяет исключить оседание криптографических ключей в памяти в случае аварийного завершения, работающего с ними приложения.
    • В подсистеме crypto ускорено выполнение операций дискового шифрования с использованием алгоритма AES-XTS на системах x86_64 с процессорами Intel и AMD, поддерживающими расширения VAES, AVX2, VPCLMULQDQ, AVX10 или AVX512.
    • Удалена возможность сбора статистики об использовании криптоподсистемы ядра (CONFIG_CRYPTO_STATS). Данная возможность не использовалась на практике и приводила к значительному снижению производительности, а также создавала ощутимую дополнительную нагрузку на сопровождающих.
  • Сетевая подсистема
    • Значительно повышена производительность операций отправки данных в режиме zero-copy при использовании подсистемы io_uring. Добавлена возможность объединения ("bundle") нескольких буферов для операций отправки и приёма данных.
    • Переписан код сборки мусора, применяемый при отправке файловых дескрипторов через Unix-сокеты c использованием сообщений SCM_RIGHTS. Изменение позволяет решить проблему с накоплением зацикленных счётчиков ссылок.
    • Добавлена возможность установки фильтров для протокола PFCP (Packet Forwarding Control Protocol), используемого в сетях 4G и 5G.
    • Добавлена поддержка опции сетевых сокетов SO_PEEK_OFF, которая по аналогии с такой же опцией для Unix-сокетов позволяет определить смещение данных в очереди, используемое системным вызовом recv при указании флага MSG_PEEK (помечает данные непрочитанными и они будут опять выданы при следующем вызове recv).
    • В подсистему io_uring добавлена поддержка операции IORING_CQE_F_SOCK_NONEMPTY, позволяющей определить у сетевого сокета наличие запросов на соединение, ожидающих обработки.
    • Предложена реализация технологии PoE (Power over Ethernet), основанная на ранее доступном коде для поддержки PoDL (Power over Data Line) и совместимая с PoE-контроллерами Microchip PD692x0 и TI TPS23881.
    • Для протоколов TCP, DCCP и MPTC добавлена поддержка механизма rstreason, позволяющего определять причину отправки RST-пакетов (например, NO_SOCKET).
  • Оборудование
    • В состав включён драйвер panthor для десятого поколения GPU Mali (G310, G510, G710), в котором применяется технология CSF (Сommand Stream Frontend), выносящая на сторону прошивки некоторые функции драйвера для снижения нагрузки на CPU и предлагающая новую модель организации выполнения работ на GPU. Изменения для поддержки нового драйвера также приняты в Mesa и включены в состав Gallium-драйвера panfrost для GPU Mali.
    • В драйвер i915 добавлены PCI-идентификаторы новых дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist).
    • Продолжена работа над drm-драйвером (Direct Rendering Manager) Xe для GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая используется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake. Добавлена поддержка CPU Arrow Lake H. Продолжена реализация поддержки процессоров Lunar Lake. Добавлена начальная поддержка механизма SR-IOV (Single Root I/O Virtualization).
    • В драйвере AMDGPU добавлена поддержка SMU 14.0 (System Management Unit). Добавлена возможность использования новых GPU AMD на системах с архитектурой RISC-V.
    • Добавлен драйвер для ускорителя криптографических операций Tegra Security Engine, который можно использовать для ускорения AES и различных алгоритмов хэширования.
    • Добавлена поддержка экранных панелей LG SW43408, Innolux G121XCE-L01 LVDS, RK3326 GameForce Chi, Crystal Clear CMT430B19N00, POWERTIP PH128800T006-ZHC01, Startek KD050HDFIA020-C020A, Pixel 3a, Khadas TS050 V2, Raydium RM69380,BOE NT116WHM-N44, CMN N116BCA-EA1 и AUO B120XAN01.0.
    • Добавлена поддержка звуковой подсистемы ноутбуков Lenovo Thinkbook 13x Gen 4, Lenovo Thinkbook 16P Gen 5, Lenovo Thinkbook 13X и ASUS Zenbook 2024 HN7306W. Добавлена поддержка внешних звуковых карт Vocaster One и Vocaster Two. Добавлен драйвер для усилителей NAU8325 от компании Nuvoton Technology.
    • В драйвер HID-Steam добавлена поддержка IMU (Inertial Measurement Unit) игрового контроллера Steam Deck, позволяющая использовать отдельный узел evdev для доступа к данным гироскопа и акселерометра.
    • Включены изменения для поддержки ARM SoC Snapdragon X Elite, в котором используется собственный 12-ядерный CPU Qualcomm Oryon и GPU Qualcomm Adreno. Чип нацелен на использование в ноутбуках и ПК, и опережает во многих тестах производительности чипы Apple M3 и Intel Core Ultra 155H.
    • Добавлена поддержка ARM-плат, SoC и устройств: PocketBook 614 Plus, Sony Xperia Z3, Xperia 1 V, Samsung Galaxy S5 China, Motorola Moto G, RK3326 GameForce Chi, Anbernic RG35XX (Plus/H/2024), Airoha EN7581, Radxa ROCK 3C, ArmSom Sige7, Tanix TX1, Toradex Colibri iMX8DX, Renesas RZ/V2H, Forlinx OK3588-C, Protonic MECSBC, Emcraft Systems NavQ+, NXP S32G3, Wolfvision pf5, Amlogic A4/A5, ASUS RT-AC3200, ASUS RT-AC5300, ASrock E3C256D4I, IBM system1 BMC, Meta Harma BMC(AST2600), ASRock X570D4U BMC, Au-Zone Maivin AI Vision Starter Kit.
    • Добавлена поддержка плат Milk-V Mars, использующих SoC Starfive JH7110 на базе архитектуры RISC-V.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.10 - Linux-libre 6.10-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.10 обновлён код чистки блобов в драйверах Intel i915, rtl8xxxu, qla2xxx и QCAI sahara. Проведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Очищены от блобов новые файлы, добавленные в драйверах Adreno, Intel IPU3 и PRUEth. Проведена чистка новых драйверов Panthor, Intel IPU6, PRUEth SR1, rtw8703b, tps23881, air_en8811h, Intel ISH HID и pcm6240. Прекращена чистка USB-драйвера Prism2.5/3 USB, который был удалён из ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2024/7/1...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.9
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.8
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.7
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.6
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.5
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61521-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (65) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:15, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    >Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.10 - Linux-libre 6.10-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.

    Ну т.е они сломали ядро для всех этих железок?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:31, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им шашечки, а не ехать.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 11:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если у кого-то есть открытые железки, на которых это ядро будет крутиться, почему нет? Никто же не заставляет его вкорячивать в свой нубук и страдать от того что отвалилось все.
     
  • 2.15, Казацький ватажок (?), 11:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свободное ПО это бессменный спутник старого железа (иногда очень старого типа кор 2 дуо).
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На чём же тогда будет работать Thinkpad T60 по совместительству последний нормальный ноутбук в природе?
     
  • 3.45, Rev (ok), 12:24, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, бессменные спутники старого железа - повышенное энергопотребление и пониженная функциональность.
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 12:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши больше маркетингового булшита, прошу тебя.
     
     
  • 5.64, Аноним (-), 12:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, а вот и балаболы "раньше было лучше".
    Ну давай "нежертва маркетинга", приведи пример пары железок (процы, видяхи) у которых производительность на ватт лучше чем у современных.
    От тогда и поговорим, а пока ты тут в лужу попредываешь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:20, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В драйвер i915 добавлены PCI-идентификаторы новых дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist).

    Подскажите, разве этот драйвер не устарел? Даже Debian по умолчанию сейчас использует iHD вместо i965.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:39, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не устарел, это просто разные вещи. iHD и i965 - это драйверы VAAPI, а i915 - это модуль ядра.
     
  • 2.12, НяшМяш (ok), 11:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ядерный драйвер никуда не уходил. Это в mesa сделали новый под свежее железо.
     
  • 2.36, Аноним (36), 12:11, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они разные:
    https://www.phoronix.com/linux/Intel
     

  • 1.3, Аноним123 (?), 11:21, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Как думаете в diff какой версии ядра Линукс колличество строчек на Rust сравняется с С?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 11:48, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в воображаемом мире очень, очень скоро.
    в реальном мире - никогда!
    объясню, к тому времени когда C устареет на столько что его нужно будет менять на Rust, ядро Linux будет никому не нужно, ну разве только как музейный экспонат, а про Rust будут вспоминать так же как сейчас вспоминают про Fortran, Pascal и т.п. Да, был такой перспективный в то время язык программирования.
     
     
  • 3.25, Аноним (18), 11:57, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В будущем ядро сможет написать любая нейросеть. Что характерно что писать она будет не на языке программирования, а сразу в машинных кодах. Ей нужно будет только тесты подсунуть и всё.  
     
     
  • 4.53, Bottle (?), 12:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это если мы будем считать, что полноценный искусственный интеллект возможен. Учитывая, как медленно обрабатываются современные бредогенераторы вроде ЧатГоПоТы, сомневаюсь в подобном деле.
     
     
  • 5.73, Аноним (73), 13:12, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Watson поинтереснее, gpt4 это весьма тупиковая ветка.
     
  • 2.47, Соль земли (?), 12:32, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 11:24, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > прекращение поддержки старых CPU Alpha

    Вот это они зря, конечно. Придётся на старых ядрах оставаться.

     
     
  • 2.11, Казацький ватажок (?), 11:41, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В последних ядрах нездоровая тенденция выпиливать то, что ещё вполне может дать прикурить современному потрpeбительскoму xлaму. Впечатление, что делается это с подачи производителей железа и экологических теppopистов, которым выгодно ежегодно генерировать тонны муcоpа в окружающую среду.
     
     
  • 3.22, Аноним (17), 11:53, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все гораздо проще, дропают то, что никто не хочет поддерживать...
     
     
  • 4.23, Аноним (18), 11:55, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всегда можно создать такие условия что никто не захочет поддерживать.
     
     
  • 5.26, Аноним (17), 12:03, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не  ̶я̶ обладатели старых железок виноваты, что не помогают сопровождать свою железку, это  ̶м̶н̶е̶ им мешают. Плохому танцору...
     
     
  • 6.32, Аноним (18), 12:09, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Конечно танцоры везде плохие. Виноваты все кроме тебя.
     
     
  • 7.44, Аноним (17), 12:22, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахах, хорошая попытка  ̶п̶е̶р̶е̶в̶е̶с̶т̶и̶ ̶с̶т̶р̶е̶л̶к̶и̶ сместить акценты, но я не обладатель подобной железки. Мне от отсутствия ее поддержки в ядре ни холодно не жарко.
     
     
  • 8.59, Аноним (60), 12:41, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.31, Аноним (31), 12:09, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо бало бы. Один раз написал, и оно работает. На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает. А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...
     
     
  • 5.35, Аноним (18), 12:10, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Им бесполезно что-то объяснять. Им бы потерпеть да сплотиться вокруг великого Линуса. Как им сказали так они и подумали своей головой думать они не умеют.
     
  • 5.46, Аноним (46), 12:29, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну поставь драйвер от xp на свою одинадцаточку.
     
     
  • 6.56, Аноним (60), 12:40, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И все работаетты отличии от ядрышка.
     
     
  • 7.67, Аноним (67), 12:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Атата, врать не хорошо! Драйвера от XP, даже на Win10 не поддерживаются. Минимум драйвера от Vista (во всяком случае, раньше было, может и он сейчас не встанет). Уже на Win7, нужно было знатно поплясать с бубном чтобы поставить драйвер с XP, и далеко не с каждым драйвером выгорит.
     
     
  • 8.75, _kp (ok), 13:19, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На 32х битной Десятке работают хр драйвера Впрочем это весьма экзотическая ОС... текст свёрнут, показать
     
  • 5.72, llolik (ok), 13:03, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо было бы

    А по твоему LTS ядра зачем держат? Вот за этим и держат.

    > На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает

    Только если в фантазиях. А так, даже драйвера (не самые банальные) уже требовали не меньше sp2.

    > А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...

    Ну, попробуй драйвер из XP воткнуть хотя-бы в W7 без бубна. Я уже не говорю про W10+.

     
  • 4.33, Аноним (31), 12:09, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо бало бы. Один раз написал, и оно работает. На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает. А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...
     
     
  • 5.62, Аноним (62), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так если бы "поддерживать не надо было бы", то как зарабатывать на поддержке?
    Т.к. ЖоПЛ не предоставляет никакой другой возможности, кроме как продавать поддержку или побираться с протянутой рукой...
    То нужно сделать максимально запутано и нелогично!
    Чтобы большие заказчики, привлеченные сладкими речами про бешплатность от подозрительного бородача в костюме антилопы, сначала интегрировали, а потом подсаживались на поддержку.
     
  • 5.63, AleksK (ok), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да а для всего что придумали после 2001 надо изобретать костыли
     
  • 5.70, Аноним (67), 12:56, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Третий раз напиши, а то не все поняли с двух раз.
     
  • 2.49, Аноним (-), 12:34, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это шутка такая? Последний DEC Alpha вышел в 2003 году.
    Сейчас эта древняя тормозная жрущая железка, которую есть смысл оставлять только там, где ничего трогать нельзя.
    И вы собираетесь туда вкорячить последнее ядро? Серьезно?
     
     
  • 3.71, Аноним (73), 13:00, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чёб нет? По-моему эти железки поддерживали резервирование компонентов и физическую замену процессоров и памяти без выключения.
     

  • 1.5, Аноним (7), 11:30, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >драйвер ntsync c примитивами синхронизации Windows NT

    Осквернили.

     
     
  • 2.13, Аноним (73), 11:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он кстати, судя по заявлениям разработчиков, менее производительный, чем текущая реализация fsync, однако, обеспечивает более полное соответствие. Я по-прежнему не нашёл случаев, где бы обеспечивался хоть сколько-нибудь значительный прирост, но, вероятно, большинство применений за пределами моей сферы интересов.
     
  • 2.50, Аноним (67), 12:35, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не очень понимаю, зачем это вообще нужно. Для какой-то интеграции для Wine или WSL чтоли?
     

  • 1.6, Аноним (6), 11:30, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Sony Xperia Z3, Xperia 1 V, Samsung Galaxy S5 Chin

    народ с PostmarketOS чтоль?

     
  • 1.9, Казацький ватажок (?), 11:39, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > прекращение поддержки старых CPU Alpha

    Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux. Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.

    > драйвер panthor для десятого поколения GPU Mali

    Предыдущие поколения доведите до ума, чтобы окошки при перемещении мышкой хотя бы не вешали систему. Про аппаратное ускорение даже не заикаюсь.

     
     
  • 2.14, НяшМяш (ok), 11:43, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux.

    6.6 LTS ещё долго будет актуален.

     
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:06, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 6.6 LTS ещё долго будет актуален.

    Та ты что, какой 6.6? У чела в хате стоит мейнфрейм 1995 года с дропнутым DEC Alpha EV5. Как ему теперь быть без свежего Линукса!

     
  • 2.27, Аноним (28), 12:04, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> прекращение поддержки старых CPU Alpha
    > Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux. Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.

    Ну давай, расскажи, как ты ставил Линукс на дропнутый DEC Alpha EV5 1995 года выпуска.

    Лишь бы поныть...

     
     
  • 3.37, Аноним (18), 12:11, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лишь бы потерпеть...
     
     
  • 4.54, Аноним (62), 12:38, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не, терпеть нытье некролюбов становится все сложнее и сложнее((

    Им уже делают ЛТС ядра с поддержкой в 100500 лет, но они все продолжают вонять "мой комп с помойки, который я в честной битве у бомжей отбивал требует самое распоследнее ядро!11".
    И это я уже молчу про всякие некроядра, куда бекпортят исправления безопасности.

     
     
  • 5.68, Аноним (28), 12:54, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.65, Аноним (28), 12:52, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Лишь бы потерпеть...

    Чего потерпеть? DEC Alpha никогда не стоял на потребительском железе.

    Но вообще ты молодец: вместо того, чтобы потерпеть, героически поныл на опеннете!

     
  • 2.55, Аноним (-), 12:39, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.

    Кто говорит? Анонимы с опеннета? Подпомоечные бомжи? (хотя часто это одно и то же)
    Приведи хоть одну цитату людей пишущих ядро, что оно для старого железа!
    Никто не заявляет такую цель. Вы сами ее придумали, а теперь воняете на форумах.

    PS: 2.6.32 еще скачать можно, так что вперед на старое железо))

     
  • 2.76, Аноним (28), 13:26, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> драйвер [...] GPU
    > Про аппаратное ускорение даже не заикаюсь.

    Opennet moment.

     

  • 1.30, grn (ok), 12:08, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    BSOD в Linux. Теперь точно венде капец.
     
     
  • 2.39, Аноним (18), 12:15, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На серверах венде уже миллион лет как капец.  
     
  • 2.66, Соль земли (?), 12:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительно, что ещё нет. Кому нужна система, где все настройки названы маркетинговыми словами и запрятаны как попало в десятках окон? Не имеющая ни нормального CLI, ни документации. Что-то не работает - отправляйте отчёт или полная переустановка. Открываешь это безобразие по RDP и полное недоумение "Как это лучше Linux?".
     

  • 1.40, Аноним (40), 12:16, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > драйвер ntsync c примитивами синхронизации Windows NT, компоненты DRM Panic для реализации аналога "синего экрана смерти"

    дошутились, да?

     
     
  • 2.43, grn (ok), 12:21, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Было похоже на первоапрельскую шутку
     
  • 2.52, iPony129412 (?), 12:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да не линукс вей.
    Вот зависнуть раком ничего не показав — это по линуксовому.
     

  • 1.48, Телеметрия (?), 12:32, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У libre-gnu kconfig сломан.
    ignoring unsupported character '/
     
     
  • 2.51, Телеметрия (?), 12:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    drivers/scsi/qla2xxx/Kconfig:13:warning: ignoring unsupported character '*'
    drivers/scsi/qla2xxx/Kconfig:13:warning: ignoring unsupported character '/'
     
  • 2.57, Аноним (62), 12:41, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ты ожидал от libre-gnu?
    Чтобы все с первого раза заработало?
    Чтобы не пришлось прдолиться и читать маны и курить форумы?
    Не, дружище, с этим тебе на винду или на мак.
    Линух это про "сделаем через заднее место, все сломаем, будем страдать и наслаждаться страданиями".
     
     
  • 3.61, Аноним (60), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если все будет просто работать. То программисты станут ненужны.
     
     
  • 4.74, Фиктивное_ит_в_наеебландии (?), 13:15, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и оказалось , кто будет сидеть на даунстриме где в случае пук и турбо версинонности вылезает новая версия и все сломано. Потому что зацепиться за версионирование проще чем за улучшение кода , а значит вы и не программисты , а сборщики. Сидите в итоге на деле на том что не меняет версии это виндовс или на портеиблах типа мак аппимеиджик.
     

  • 1.58, Аноним (-), 12:41, 15/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.77, анон (?), 13:26, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо, что пишут немного про раст в ядре, жаль, что никто не говорит, что начальный загрузчик на расте занимает 140гб оперативки.
     

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