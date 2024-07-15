Релиз ядра Linux 6.10

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|1.1, Аноним (1), 11:15, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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>Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.10 - Linux-libre 6.10-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем.
Ну т.е они сломали ядро для всех этих железок?
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|3.17, Аноним (17), 11:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если у кого-то есть открытые железки, на которых это ядро будет крутиться, почему нет? Никто же не заставляет его вкорячивать в свой нубук и страдать от того что отвалилось все.
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|3.18, Аноним (18), 11:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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На чём же тогда будет работать Thinkpad T60 по совместительству последний нормальный ноутбук в природе?
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|3.45, Rev (ok), 12:24, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, бессменные спутники старого железа - повышенное энергопотребление и пониженная функциональность.
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|5.64, Аноним (-), 12:47, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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О, а вот и балаболы "раньше было лучше".
Ну давай "нежертва маркетинга", приведи пример пары железок (процы, видяхи) у которых производительность на ватт лучше чем у современных.
От тогда и поговорим, а пока ты тут в лужу попредываешь.
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|1.2, Аноним (2), 11:20, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В драйвер i915 добавлены PCI-идентификаторы новых дискретных видеокарт Intel Arc (DG2/Alchemist).
Подскажите, разве этот драйвер не устарел? Даже Debian по умолчанию сейчас использует iHD вместо i965.
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|2.10, Аноним (10), 11:39, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не устарел, это просто разные вещи. iHD и i965 - это драйверы VAAPI, а i915 - это модуль ядра.
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|2.12, НяшМяш (ok), 11:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ядерный драйвер никуда не уходил. Это в mesa сделали новый под свежее железо.
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|1.3, Аноним123 (?), 11:21, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Как думаете в diff какой версии ядра Линукс колличество строчек на Rust сравняется с С?
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|2.19, Аноним (19), 11:48, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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в воображаемом мире очень, очень скоро.
в реальном мире - никогда!
объясню, к тому времени когда C устареет на столько что его нужно будет менять на Rust, ядро Linux будет никому не нужно, ну разве только как музейный экспонат, а про Rust будут вспоминать так же как сейчас вспоминают про Fortran, Pascal и т.п. Да, был такой перспективный в то время язык программирования.
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|3.25, Аноним (18), 11:57, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В будущем ядро сможет написать любая нейросеть. Что характерно что писать она будет не на языке программирования, а сразу в машинных кодах. Ей нужно будет только тесты подсунуть и всё.
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|4.53, Bottle (?), 12:37, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это если мы будем считать, что полноценный искусственный интеллект возможен. Учитывая, как медленно обрабатываются современные бредогенераторы вроде ЧатГоПоТы, сомневаюсь в подобном деле.
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|1.4, Аноним (4), 11:24, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> прекращение поддержки старых CPU Alpha
Вот это они зря, конечно. Придётся на старых ядрах оставаться.
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|2.11, Казацький ватажок (?), 11:41, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В последних ядрах нездоровая тенденция выпиливать то, что ещё вполне может дать прикурить современному потрpeбительскoму xлaму. Впечатление, что делается это с подачи производителей железа и экологических теppopистов, которым выгодно ежегодно генерировать тонны муcоpа в окружающую среду.
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|3.22, Аноним (17), 11:53, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все гораздо проще, дропают то, что никто не хочет поддерживать...
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|4.23, Аноним (18), 11:55, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всегда можно создать такие условия что никто не захочет поддерживать.
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|5.26, Аноним (17), 12:03, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не ̶я̶ обладатели старых железок виноваты, что не помогают сопровождать свою железку, это ̶м̶н̶е̶ им мешают. Плохому танцору...
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|7.44, Аноним (17), 12:22, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ахах, хорошая попытка ̶п̶е̶р̶е̶в̶е̶с̶т̶и̶ ̶с̶т̶р̶е̶л̶к̶и̶ сместить акценты, но я не обладатель подобной железки. Мне от отсутствия ее поддержки в ядре ни холодно не жарко.
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|4.31, Аноним (31), 12:09, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо бало бы. Один раз написал, и оно работает. На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает. А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...
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|5.35, Аноним (18), 12:10, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Им бесполезно что-то объяснять. Им бы потерпеть да сплотиться вокруг великого Линуса. Как им сказали так они и подумали своей головой думать они не умеют.
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|7.67, Аноним (67), 12:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Атата, врать не хорошо! Драйвера от XP, даже на Win10 не поддерживаются. Минимум драйвера от Vista (во всяком случае, раньше было, может и он сейчас не встанет). Уже на Win7, нужно было знатно поплясать с бубном чтобы поставить драйвер с XP, и далеко не с каждым драйвером выгорит.
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|8.75, _kp (ok), 13:19, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
На 32х битной Десятке работают хр драйвера Впрочем это весьма экзотическая ОС... текст свёрнут, показать
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|5.72, llolik (ok), 13:03, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо было бы
А по твоему LTS ядра зачем держат? Вот за этим и держат.
> На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает
Только если в фантазиях. А так, даже драйвера (не самые банальные) уже требовали не меньше sp2.
> А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...
Ну, попробуй драйвер из XP воткнуть хотя-бы в W7 без бубна. Я уже не говорю про W10+.
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|4.33, Аноним (31), 12:09, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А было бы стабильное АПИ, и поддерживать не надо бало бы. Один раз написал, и оно работает. На хп можно драйвер из 2001 на систему с последними апдейтами ставить и всё заработает. А в линуксе попробуй воткнуть драйвер от 2.6 на 6 без полного переписывания...
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|5.62, Аноним (62), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так если бы "поддерживать не надо было бы", то как зарабатывать на поддержке?
Т.к. ЖоПЛ не предоставляет никакой другой возможности, кроме как продавать поддержку или побираться с протянутой рукой...
То нужно сделать максимально запутано и нелогично!
Чтобы большие заказчики, привлеченные сладкими речами про бешплатность от подозрительного бородача в костюме антилопы, сначала интегрировали, а потом подсаживались на поддержку.
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|5.63, AleksK (ok), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну да а для всего что придумали после 2001 надо изобретать костыли
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|2.49, Аноним (-), 12:34, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это шутка такая? Последний DEC Alpha вышел в 2003 году.
Сейчас эта древняя тормозная жрущая железка, которую есть смысл оставлять только там, где ничего трогать нельзя.
И вы собираетесь туда вкорячить последнее ядро? Серьезно?
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|3.71, Аноним (73), 13:00, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чёб нет? По-моему эти железки поддерживали резервирование компонентов и физическую замену процессоров и памяти без выключения.
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|2.13, Аноним (73), 11:42, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Он кстати, судя по заявлениям разработчиков, менее производительный, чем текущая реализация fsync, однако, обеспечивает более полное соответствие. Я по-прежнему не нашёл случаев, где бы обеспечивался хоть сколько-нибудь значительный прирост, но, вероятно, большинство применений за пределами моей сферы интересов.
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|2.50, Аноним (67), 12:35, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не очень понимаю, зачем это вообще нужно. Для какой-то интеграции для Wine или WSL чтоли?
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|1.6, Аноним (6), 11:30, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Sony Xperia Z3, Xperia 1 V, Samsung Galaxy S5 Chin
народ с PostmarketOS чтоль?
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|1.9, Казацький ватажок (?), 11:39, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> прекращение поддержки старых CPU Alpha
Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux. Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.
> драйвер panthor для десятого поколения GPU Mali
Предыдущие поколения доведите до ума, чтобы окошки при перемещении мышкой хотя бы не вешали систему. Про аппаратное ускорение даже не заикаюсь.
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|2.14, НяшМяш (ok), 11:43, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux.
6.6 LTS ещё долго будет актуален.
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|3.28, Аноним (28), 12:06, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> 6.6 LTS ещё долго будет актуален.
Та ты что, какой 6.6? У чела в хате стоит мейнфрейм 1995 года с дропнутым DEC Alpha EV5. Как ему теперь быть без свежего Линукса!
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|2.27, Аноним (28), 12:04, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> прекращение поддержки старых CPU Alpha
> Снова дроп того, ради чего вообще ставят Linux. Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.
Ну давай, расскажи, как ты ставил Линукс на дропнутый DEC Alpha EV5 1995 года выпуска.
Лишь бы поныть...
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|4.54, Аноним (62), 12:38, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Не, терпеть нытье некролюбов становится все сложнее и сложнее((
Им уже делают ЛТС ядра с поддержкой в 100500 лет, но они все продолжают вонять "мой комп с помойки, который я в честной битве у бомжей отбивал требует самое распоследнее ядро!11".
И это я уже молчу про всякие некроядра, куда бекпортят исправления безопасности.
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|4.65, Аноним (28), 12:52, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лишь бы потерпеть...
Чего потерпеть? DEC Alpha никогда не стоял на потребительском железе.
Но вообще ты молодец: вместо того, чтобы потерпеть, героически поныл на опеннете!
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|2.55, Аноним (-), 12:39, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не зря говорят: слышим Linux, подразумеваем старое железо.
Кто говорит? Анонимы с опеннета? Подпомоечные бомжи? (хотя часто это одно и то же)
Приведи хоть одну цитату людей пишущих ядро, что оно для старого железа!
Никто не заявляет такую цель. Вы сами ее придумали, а теперь воняете на форумах.
PS: 2.6.32 еще скачать можно, так что вперед на старое железо))
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|2.76, Аноним (28), 13:26, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> драйвер [...] GPU
> Про аппаратное ускорение даже не заикаюсь.
Opennet moment.
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|2.66, Соль земли (?), 12:54, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Удивительно, что ещё нет. Кому нужна система, где все настройки названы маркетинговыми словами и запрятаны как попало в десятках окон? Не имеющая ни нормального CLI, ни документации. Что-то не работает - отправляйте отчёт или полная переустановка. Открываешь это безобразие по RDP и полное недоумение "Как это лучше Linux?".
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|1.40, Аноним (40), 12:16, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> драйвер ntsync c примитивами синхронизации Windows NT, компоненты DRM Panic для реализации аналога "синего экрана смерти"
дошутились, да?
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|2.51, Телеметрия (?), 12:36, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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drivers/scsi/qla2xxx/Kconfig:13:warning: ignoring unsupported character '*'
drivers/scsi/qla2xxx/Kconfig:13:warning: ignoring unsupported character '/'
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|2.57, Аноним (62), 12:41, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чего ты ожидал от libre-gnu?
Чтобы все с первого раза заработало?
Чтобы не пришлось прдолиться и читать маны и курить форумы?
Не, дружище, с этим тебе на винду или на мак.
Линух это про "сделаем через заднее место, все сломаем, будем страдать и наслаждаться страданиями".
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|3.61, Аноним (60), 12:44, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если все будет просто работать. То программисты станут ненужны.
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|4.74, Фиктивное_ит_в_наеебландии (?), 13:15, 15/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так и оказалось , кто будет сидеть на даунстриме где в случае пук и турбо версинонности вылезает новая версия и все сломано. Потому что зацепиться за версионирование проще чем за улучшение кода , а значит вы и не программисты , а сборщики. Сидите в итоге на деле на том что не меняет версии это виндовс или на портеиблах типа мак аппимеиджик.
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|1.77, анон (?), 13:26, 15/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хорошо, что пишут немного про раст в ядре, жаль, что никто не говорит, что начальный загрузчик на расте занимает 140гб оперативки.
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