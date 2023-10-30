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Релиз ядра Linux 6.6

30.10.2023 11:38

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 6.6. Среди наиболее заметных изменений: новый планировщик задач EEVDF; механизм теневого стека для защиты от эксплоитов; поддержка fs-verity в OverlayFS; реализация квот и xattr в tmpfs; подготовка online fsck в XFS; усилено отслеживание экспорта символов "GPL-only"; поддержка сетевых сокетов в io_uring; рандомизация памяти в kmalloc(); объявлена устаревшей ReiserFS; в Nouveau добавлены примитивы для Vulkan-драйвера NVK.

В новую версию принято 15291 исправлений от 2058 разработчиков, размер патча - 39 МБ (изменения затронули 14844 файлов, добавлено 553359 строк кода, удалено 284012 строк). В прошлом выпуске было 14674 исправлений от 2016 разработчиков, размер патча - 78 МБ. Около 44% всех представленных в 6.6 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 17% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 11% связано с сетевым стеком, 4% - с файловыми системами и 3% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества в ядре 6.6:

  • Память и системные сервисы
    • Реализован новый планировщик задач EEVDF (Earliest Eligible Virtual Deadline First), который пришёл на смену планировщику CFS (Completely Fair Scheduler), поставлявшемуся начиная с ядра 2.6.23. Новый планировщик при выборе следующего процесса для передачи выполнения учитывает процессы, которые недополучили процессорных ресурсов или получили незаслуженно много процессорного времени. В первом случае форсируется передача управления процессу, а во втором, наоборот, откладывается. Старый планировщик CFS использовал для определения процессов, требующих отдельного внимания, эвристику и тонкие настройки, в то время как новый планировщик отслеживает их более явно и не требует тонкой настройки. Предполагается, что EEVDF позволит снизить задержки при выполнении задач, с которыми у CFS возникали проблемы с планированием.
    • Внесены изменения в обработку внутренних символов категории "GPL-only", нацеленные на усложнение использования проприетарными модулями GPL-прослоек для обхода ограничений доступа к подсистемам ядра, допускающим обращение только кода под лицензией GPL. В функции symbol_get() для проприетарных модулей запрещён поиск символов, помеченных как GPL-only, и наоборот, GPL-модули не смогут находить символы, экспортируемые проприетарными модулями.
    • Добавлены дополнительные настройки рабочих очередей (unbound workqueue) для повышения эффективности повторного использования процессорного кэша на крупных системах, имеющих несколько кэшей третьего уровня (L3). В состав ядра также включена утилита tools/workqueue/wq_dump.py для проверки текущей конфигурации рабочих очередей.
    • В подсистему io_uring добавлена начальная поддержка сетевых операций и сетевых сокетов. Добавлен sysctl io_uring_disabled для отключения io_uring на уровне всей системы. В io_uring также значительно ускорен прямой ввод/вывод (Direct I/O) в асинхронном режиме. Прирост пропускной способности и снижение задержек при выполнении операций ввода-вывода после внесения изменений достигает 37%.
    • Для архитектуры PA-RISC реализован JIT-компилятор для BPF.
    • В настройку /sys/devices/system/cpu/smt/control добавлена поддержка числовых параметров, определяющих число потоков, доступных для каждого ядра CPU (ранее поддерживались только значения "on" и "off" для включения и выключения поддержки симметричной многопоточности). Новую возможность можно применять на некоторых процессорах PowerPC, поддерживающих режим горячего включения симметричной многопоточности ("hotplug SMT"), для выборочного включения SMT на определённых ядрах во время работы.
    • Продолжен перенос изменений из ветки Rust-for-Linux, связанных с использованием языка Rust в качестве второго языка для разработки драйверов и модулей ядра (поддержка Rust не активна по умолчанию, и не приводит ко включению Rust в число обязательных сборочных зависимостей к ядру). Осуществлён переход на использование выпусков Rust 1.71.1 и bindgen 0.65.1. Реализован типаж 'Zeroable'. Добавлены процедурные макросы 'paste!' и '#[derive(Zeroable)]'. Обеспечена совместимость с '#[pin_data]'. Добавлены функции инициализации '{,pin_}init_array_from_fn()' и метод '{,pin_}chain'. Расширены возможности модуля 'types'. Во фреймворк unit-тестирования kunit добавлена возможность запуска тестов из документации Rust.
    • Добавлена подсистема "eventfs", позволяющая существенно снизить потребление памяти в системе трассировки, за счёт избавления от хранения лишних структур, применяемых для представления точек трассировки в файловой системе. Ранее подобные структуры создавались для всех точек трассировки, независимо от использования трассировки. При помощи eventfs подобные структуры могут создаваться динамически, только во время необходимости в них.
    • Расширены возможности утилиты perf.
    • В файл /proc/pid/smaps добавлена информация для диагностики эффективности работы механизма слияния идентичных страниц памяти (KSM, Kernel Samepage Merging).
    • Удалён API Frontswap, позволяющий разместить раздел подкачки в памяти, которую невозможно напрямую адресовать и которая не предоставляет оперативной информации о наличии свободного места. Данный API использовался только в zswap, поэтому решено напрямую использовать данную функциональность в zswap, избавившись от лишних прослоек.
    • Для архитектуры RISC-V добавлена поддержка доступа к счётчикам производительности из пространства пользователя и возможность размещения дампа ядра после сбоя в области за границей 4GB.
    • Добавлена начальная поддержка инструкций ARM SME (Scalable Matrix Extension).
    • Реализована возможность использования отладочных инструментов KDB, KGDB, kcov, KFENCE и KASAN на системах с архитектурой LoongArch.
    • Добавлена поддержка файлов для тестирования ядра в системе непрерывной интеграции GitLab, которая применяется при разработке графических драйверов.
  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • В файловую систему OverlayFS добавлена поддержка сохранения хэшей fs-verity в расширенном атрибуте (xattr) overlay.verity, что может использоваться для проверки целостности и подлинности файлов в нижних слоях OverlayFS при помощи криптографических хэшей и ключей. Таким образом, в OverlayFS теперь включены все изменения, необходимые проекту Composefs для работы в форме надстройки над ФС OverlayFS и EROFS.
    • В файловой системе XFS проведена подготовка к реализации возможности применения утилиты fsck для проверки и исправления выявленных проблем в online-режиме, без отмонтирования файловой системы. Кроме того, в XFS реализована возможность использования крупных фолиантов (folios) в страничном кэше и добавлены некоторые связанные с этим оптимизации, позволившие заметно поднять производительность для некоторых видов нагрузки.
    • В файловую систему tmpfs добавлена поддержка пользовательских расширенных атрибутов (user xattrs), прямого ввода/вывода и квот, привязанных к пользователю и группе. Стабилизированы смещения на каталоги, что решило проблемы с экспортом tmpfs через NFS.
    • В API управления монтированием для повышения безопасности добавлен флаг FSCONFIG_CMD_CREATE_EXCL, запрещающий совместное использование суперблока в нескольких точках монтирования (запрещает прикрепление одного раздела к нескольким точкам монтирования). В утилите mount для включения данного флага предложена опция "--exclusive".
    • В подсистему VFS добавлена поддержка оперативного изменения параметров c временем доступа и изменения (atime, mtime). Ранее данные о времени отражались с некоторой задержкой, что мешало отслеживанию актуальности данных в кэше в системах, подобных NFS (из-за задержки определения изменений в файле, система могла ошибочно посчитать, что данные в кэше актуальны). Новая возможность доступна для Btrfs, Ext4, tmpfs и XFS.
    • В Btrfs объявлен устаревшим встроенный механизм проверки целостности, включаемый на этапе сборки через параметр BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY. Указанный механизм остался без сопровождения, больше не тестируется и создаёт дополнительную нагрузку на CPU и память. Кроме того, в Btrfs проведена оптимизация производительности нового кода проверки ФС (scrub).
    • В файловой системе Ext4 добавлены периодические проверки обновления суперблока и ускорены операции выделения памяти при дозаписи в конец файла.
    • В подсистему FUSE добавлена поддержка атрибута btime ("birth time"), определяющего время создания inode.
    • Запрещено изменение прав доступа для символических ссылок.
    • Добавлен системный вызов fchmodat2(), который отличается от системного вызова fchmodat() дополнительным аргументом для указания флагов. Из флагов пока поддерживаются только AT_SYMLINK_NOFOLLOW и AT_EMPTY_PATH, позволяющие без обходных путей реализовать в libc-функции fchmodat() запрет разыменования символических ссылок и возможность использования файлового дескриптора при указании пустого пути.
    • В файловой системе EROFS (Extendable Read-Only File System), предназначенной для использования на разделах, доступных в режиме только для чтения, добавлена поддержка алгоритма сжатия Deflate. Для ускорения поиска расширенных атрибутов задействована вероятностная структура bloom filter.
    • Добавлена настройка CONFIG_BUFFER_HEAD, позволяющая собрать ядро без использования структуры buffer_head. При сборке без buffer_head можно использовать блочные устройства и некоторые ФС, например, xfs, btrfs, cramfs, erofs и squashfs.
    • В драйвер блочных устройств ublk, позволяющий вынести специфичную логику на сторону процесса в пространстве пользователя, добавлена поддержка зонированных устройств хранения (разделение на зоны групп блоков или секторов, в которые допускается лишь последовательное добавление данных с обновлением целиком всей группы блоков).
    • Реализация файловой системы ReiserFS переведена из категории поддерживаемых в разряд устаревших (Obsolete). Прекращение поддержки ReiserFS намечено на 2025 год. В качестве причины перевода ReiserFS в разряд устаревших упоминается стагнация в сопровождении данной ФС, нерешённая проблема 2038 года, отсутствие возможностей по обеспечению отказоустойчивости и желание снизить трудозатраты на сопровождение общих для файловых систем изменений, связанных с поддержкой нового API для монтирования, iomap и фолиантов (folios).
    • В NFS-сервере реализован механизм делегирования операций записи для NFSv4, повышающий эффективность кэширования записи файлов для сокращения трафика. Включена поддержка операции READ_PLUS, определённой в NFS 4.2.
    • В файловую систему Ceph добавлена поддержка fscrypt.
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена реализация механизма Shadow Stack, которая позволяет блокировать работу многих эксплоитов, используя аппаратные возможности процессоров Intel для защиты от перезаписи адреса возврата из функции в случае переполнения буфера в стеке. Суть защиты в том, что после передачи управления функции, адреса возврата сохраняется процессором не только в обычном стеке, но и в отдельном "теневом" стеке, который не может быть изменён напрямую. Перед выходом из функции адрес возврата извлекается из теневого стека и сверяется с адресом возврата из основного стека. Несовпадение адресов приводит к генерации исключения, блокирующего ситуации, когда эксплоиту удалось перезаписать адрес в основном стеке. Аппаратный теневой стек поддерживается только в 64-разрядных сборках, а в 32-разрядных сборках применяется его программная эмуляция.
    • Добавлена поддержка сборки компилятором Clang с включённым режимом защиты CFI (Control Flow Integrity), блокирующим нарушения нормального порядка выполнения (control flow) в результате применения эксплоитов, изменяющих хранимые в памяти указатели на функции.
    • Для архитектуры RISC-V включена рандомизация размещения ядра в памяти при загрузке.
    • В системный вызов seccomp() добавлен флаг SECCOMP_USER_NOTIF_FD_SYNC_WAKE_UP, позволяющий обрабатывать события из отслеживаемых процессов в синхронном режиме для более эффективной работы планировщика задач.
    • В функции kmalloc() обеспечена рандомизация slab-кешей, усложняющая эксплуатацию уязвимостей в ядре.
    • Из опций, связанных с включением системы принудительного контроля доступа SELinux, убрано упоминание Агентства национальной безопасности США. Так как проект уже 20 лет развивается под крылом сообщества и сопровождается независимыми мэйнтейнерами решено перейти на использование имени "SELinux" вместо "NSA SELinux" в комментариях и документации в Kconfig (например, пояснение к сборочному параметру SECURITY_SELINUX изменено с "NSA SELinux Support" на "SELinux Support").
    • В системный вызов userfaultfd() добавлена операция UFFDIO_POISON, позволяющая пометить страницы памяти "отравленными" (poisoned), что может быть использовано для переноса повреждённых страниц памяти при миграции виртуальных машин с одной системы на другую.
    • В подсистему VFIO добавлен новый символьный интерфейс (/dev/vfio/devices/vfioX) для управления устройствами VFIO, позволяющий пользователю напрямую открыть файл с устройством, без обращения к устаревшему групповому интерфейсу /dev/vfio/$groupID.
    • В сервере NFS прекращена поддержка устаревших типов шифрования Kerberos, использующих алгоритмы DES и 3DES.
    • При запуске в окружении гипервизора Hyper-V добавлена поддержка гостевых систем, защищённых при помощи технологии AMD SEV-SNP (Secure Nested Paging) и Intel TDX (Trusted Domain Extensions).
    • При сборке ядра в режиме "W=1" в компиляторе по умолчанию включены предупреждения "-Wformat-overflow", "-Wformat-truncation", "-Wstringop-overflow" и "-Wrestrict". Для любых сборок включено предупреждение "-Wenum-conversion".
  • Сетевая подсистема
    • Реализация семейства адресов AF_XDP (eXpress Data Path) расширена возможностью работы с пакетами, хранимыми в нескольких буферах (например, в одном буфере может находиться заголовок пакета, а во втором данные, или в цепочке из нескольких буферов могут размещаться большие jumbo-кадры Ethernet). Программы, использующие сокеты AF_XDP, теперь могут принимать и передавать пакеты сразу из нескольких буферов.
    • В подсистему BPF добавлена поддержка дефрагментации пакетов IPv4 и IPv6, а также возможность фильтрации фрагментированных пакетов.
    • В BPF добавлен новый обработчик update_socket_protocol, позволяющий BPF-программам изменять запрошенный протокол для новых сокетов. Например, BPF программа может прозрачно заменить протокол TCP на MPTCP (multipath TCP) для оптимизации трафика приложения. В BPF также добавлена поддержка управления маршрутизацией пакетов через разные потоки в MPTCP.
    • Снят признак экспериментальной разработки с модуля ksmbd, предлагающего работающую на уровне ядра реализацию файлового сервера на базе протокола SMB3. Добавлена поддержка объединения операций чтения (запросы "read compound").
  • Оборудование
    • В DRM-подсистему (Direct Rendering Manager) внесены изменения, необходимые для эффективной работы открытого драйвера NVK с реализацией графического API Vulkan для видеокарт NVIDIA. Изначально DRM-драйвер Nouveau был рассчитан на реализацию OpenGL, поэтому в нём не хватает примитивов, необходимых для эффективной работы Vulkan-драйверов, например, поддержки синхронизированных объектов и управления виртуальным адресным пространством.
    • В драйвере AMDGPU реализована поддержка SDMA 6.1.0, HDP 6.1, SMUIO 14.0, PSP 14.0, IH 6.1 и GFX 9.4.3. Переработан код загрузки прошивок PSP (Platform Security Processor). Расширена поддержка технологии адаптивной синхронизации FreeSync (добавлена поддержка Freesync Panel Replay V2).
    • В драйвере i915 продолжена реализация поддержки чипов Intel Meteor Lake. Улучшена поддержка технологии защиты от копирования HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Переработан код для взаимодействия с дисплеем.
    • Из Kconfig убраны опции отключения загрузки микрокода на этапе сборки - MICROCODE_INTEL и MICROCODE_AMD. Ядро теперь всегда собирается с кодом загрузки микрокода для систем x86, но фактическую загрузку микрокода можно отключить указав параметр ядра 'dis_ucode_ldr'.
    • В звуковую подсистему добавлена возможность управления звуковыми устройствами, подключёнными через подсистему IIO (Industrial I/O).
    • Добавлена поддержка звуковых интерфейсов Intel LunarLake, Intel ArrowLake и AMD ACP5x, кодеков Cirrus Logic CS42L43, Realtek RT1017 и TI TAS2781, а также усилителей Cirrus Logic CS35L56 и winic aw88261. Добавлена поддержка ASoC AMD Van Gogh.
    • Добавлена поддержка Ethernet-контроллеров Broadcom ASP 2.0 и Marvell 88Q2XXX.
    • Добавлена поддержка панелей Visionox R66451, TDO TL050HDV35, KD070FHFID015, Inanbo T28CP45TN89 и EDT ET028013DMA, дисплейных контроллеров Loongson и контроллеров сенсорных экранов Azoteq IQS7222D/IQS7210A/7211A.
    • Добавлена поддержка ARM SoC Qualcomm SM4450 (Snapdragon 4 Gen 2), TI AM62P5, Intel Agilex5, Qualcomm ipq5018, AN400 (Amlogic T7)
    • Добавлена поддержка ARM-плат Samsung Galaxy Tab 3 8.0, FriendlyElec NanoPC T6, Amlogic A311D2, Khadas Vim4, Xiaomi SM7125, Facebook Yosemite 4, Orange Pi Zero 3, Radxa ROCK 4SE.

Одновременно латиноамериканский Фонд свободного ПО сформировал вариант полностью свободного ядра 6.6 - Linux-libre 6.6-gnu, очищенного от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В выпуске 6.6 обновлён код чистки блобов в различных драйверах и подсистемах, например, в драйверах TI gigabit RU ethernet, MediaTek 792x wifi, Cirrus Logic cs42l43 mfd, cs35l56 HD-audio и aw88261 SoC. Проведена чистка имён блобов в dts-файлах для архитектуры Aarch64. Удалены блобы в новых драйверах ivpu, в bluetooth-драйверах, в драйвере к сенсорным экранам и в кодировщике/декодировщике Qualcomm Venus V4L2.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2023/10/...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.5
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.4
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.3
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.2
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.1
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60016-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 12:02, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > усилено отслеживание экспорта символов "GPL-only"

    Greetings go to Nvidia corp! И кстати см. Рис. 1 дорогая нвидия! (see Fig. 1 just in case)

     
     
  • 2.25, Аноним (25), 12:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меньше пользователей, которые находят баги в т.ч., больше паскудского псевдо-элитизма, ура, верной дорогой идёте товарищи-фанатики!
     
  • 2.37, llolik (ok), 12:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что NVidia? NVidia унесла всё, что ей не интересно открывать, в прошивку, а загрузчики и прослойки сделала открытыми. И всё.
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=57175
     
  • 2.53, fi (ok), 13:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это будет к версии 6.6.6 DDDDDDDDDD
     

  • 1.10, амерский ведроид (?), 12:10, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Подожду когда альтовцы соберут себе это ядро и стырю их конфиг.
     
     
  • 2.15, амерский ведроид (?), 12:18, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никакогог позора нет. Они могут собрать самое свежее ядро и на нем не будет фризить Вино. Я такое только с 4.19 могу провернуть.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 12:34, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Даже интересно стало, с ядрами каких дистрибутивов фризит Вино.
     
     
  • 4.23, амерский ведроид (?), 12:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,могу сказать,что на Альт стартеркитс и на 5.10 у меня норм. Сам же в своей пиратской Генте я не осилю выше 4.19. Вполне допускаю,что там еще и альтовские патчи имеются. Так что одного конфига будет мало.
     
     
  • 5.30, Аноним (20), 12:45, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну в Генте то можно как угодно накосячить, если самому крутить всё подряд сразу. Так то там есть собранное ядро. Не знаю как сейчас, а по началу для него конфиг брался из Арча, то есть примерно такой же как в SteamOS.
     

  • 1.18, Аноним (18), 12:28, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучшее ядро эвер. Использую на ПК, в роутере, в мобиле, на ноуте, на персональной вэпээсине. Результатом доволен как слон. Однажды приснилось, будто во всех вышеозвученных устройствах у меня стоит NTOSKRNL.EXE. Захожу на ПК -- а там винлокер говорит, что я посещал запрещенные сайты, надо отправлять СМС. Достаю мобилу -- а там виндовсфон, приложений под него нет. Хватаю ноут -- а там свинячий визг касперского, говорит нашел trojan.win32.generic. Захожу на свой ВПС, а там истек срок лицензии виндовс-сервера, нужно продлевать.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 12:36, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ...а потом я проснулся, нашёл фаел NTOSKRNL.EXE в каталоге .wine и успокоился.
     
  • 2.28, Аноним (28), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    каждому инструменту — своё применение
    функциональность линукс на большинстве ноутбуков не выдерживает никакой критики
     
     
  • 3.52, Аноним (52), 13:23, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Буквально вчера чистил Windows10 просто пользователя и обомлел от тормозов, вроде бы нормального среднего железа
     
  • 3.54, Аноним (54), 13:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а как можно выдерживать то, чего нет? с линуксом на ноутах уже лет 12 никаких проблем: ровно с тех пор, как амд запросили свой конченный fglrx, а для intel начали выкладывать нормальный дрова на (ныне ненужный) 01.org

    невидия как была неюзабельным дорогим корчом на всех ОС, так и осталась, но она и не нужна никому

     
     
  • 4.55, Аноним (54), 13:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *забросили
     
  • 4.61, Третий П (?), 13:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > невидия
    > она и не нужна никому

    Я просто ухахатываюсь!

    > дорогим

    Цены на видеокарты в каком году последний раз смотрел? Я понимаю, что с Коре 2 Дуё там и нечего смотреть, но всё же.

     
  • 4.63, Третий П (?), 13:55, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > неюзабельным

    Это где? На самой нужной десктопной ОС с 3% пользователей? Но я сорву покровы. "Невидия" даже на ней всегда была на голову выше конкурентов.

     

  • 1.19, Аноним (19), 12:31, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну в линухе хоть многозадачность нормально работает, а не как в винде, где вроде как есть вытесняющая многозадачность и вроде как фореграунд приложениям отдается приоритет, а все равно винда запускает какое-нибудь свое мега-важное обновление и все тормозит. А на линухе как? Комп не ахти какой. i5 третьего поколения. В фоне ffmpeg кодирует видео в HLS со всеми возможными разрешениями параллельно. И при этом можно спокойно открыть браузер и что-нибудь посерфить. Причем ничего даже не подтормаживает.
     
     
  • 2.24, Аноним (28), 12:41, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    у меня винда ни разу не тормозила — ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.32, Третий П (?), 12:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это у него в другом сне.
     
  • 3.44, Аноним (44), 13:09, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Подключи её к Интернету.
     
     
  • 4.64, Третий П (?), 13:56, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что будет?
     
  • 3.56, Аноним (54), 13:31, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не используешь винду, но я бы не назвал это "не так"
     
  • 2.27, Аноним (25), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Download more RAM, без шуток.

    Все ваши симптомы говорят о том, что у вас ядро активно лезет своп на каждый чих, посему "всЕ тормозит" (слабо Ё использовать?)

     
     
  • 3.31, Аноним (20), 12:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Очевидно, у него с тем же количеством памяти Линукс не тормозит.
     
     
  • 4.34, Третий П (?), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них она всё время и падает и томозит и перезагружается когда не надо. Пересоберёшь мир пару десятков раз и не такое с виндой научишься вытворять.
     
     
  • 5.39, Аноним (20), 12:57, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял, кто такие "они" и "она". Зато могу сказать, что вангование - полная чушь. Мир я собирал более двух десятков раз, а NT Insider мне давно не присылают по почте.
     
     
  • 6.66, Третий П (?), 13:58, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понял, о чём вы.
     
  • 2.38, Аноним (38), 12:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, да... Вы запустите копирование пару десятков гигабайт с одного локального устройства на другое. Можно даже не супер-m.2-nvme-ssd. Удачи.
    Ну, можно что-то и поменьше, просто чтобы чего-нибудь, что копируется дольше пары секунд.

    А ещё может дать утечь браузеру за несколько дней, всему остальному стечь в своп и наблюдать, как хард/ссд само себя насилует, и при этом фриз становится 100%, глухой. А оом только ещё надевает штанишки, что выйти и кого-нибудь завершить. Вы если раньше про magic sysrq не знали, то после таких случаев очень захотите про него узнать.

     
     
  • 3.41, Аноним (20), 13:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и свидетель 12309. Расскажи, что у тебя за дистрибутив.
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А уж как замечательно Линукс распределяет сеть между приложениями так ни в сказке сказать ни пером описать.
     
     
  • 3.46, Аноним (44), 13:13, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как настроил, так и распределяет. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Весь высоконагруженный Интернет на Линуксе работает, один ты, эксперт, страдаешь.
     
     
  • 4.65, Аноним (65), 13:57, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива

    Любишь кататься, люби и саночки возить

     
  • 2.45, iPony129412 (?), 13:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И 12309 видел.
    И дикий свопинг видел, когда система раком встанет безнадёжно. Когда в Windows и macOS до такого не доходит.
     
     
  • 3.48, Аноним (44), 13:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ага. В Винде даже клавиатура отваливается. Если ноутбук, придётся батарею вытаскивать, чтобы перезагрузить.
     
     
  • 4.50, iPony129412 (?), 13:17, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не видел за кучу лет.
    Но думаю, что всё возможно.
    Только в линуксе только так бабахает.
     
     
  • 5.57, Аноним (57), 13:35, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех вендах было. Я уж думал в 10 исправили, как и многое другое, но нет, фризит намертво. В линуксе достаточно нажать хоткей и можно дальше работать. С другой стороны, в венде есть хоткей для сброса видеодрайвера (в случае реального зависания драйвера не обязательно поможет без повреждений) и в линуксе такого нет.
     
     
  • 6.68, Третий П (?), 14:02, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Драйвер Нвидиа сам перезапустится в случае чего. За остальные не скажу.
     
  • 2.49, iPony129412 (?), 13:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да и с Blender рендерингом тоже капут.

    Ставил его с Nvidia. Что-то делать уже невозможно. Меню будет как в матрице открываться.
    Когда в Windows запросто можно, хотя бы Пуск открыть и в блокноте набирать.

     

  • 1.26, Аноним (26), 12:43, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что мешает разработчикам проприетарнух модулей выпустить GPLный модуль, патчащий ядро на лету чтобы убрать ненужную проверку, и прописать его в зависимостях своего модуля? Не нравится исегльзовать дополнительный модуль - на винде сиди.
     
     
  • 2.29, Аноним (25), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Меньше пользователей, которые находят баги в т.ч., больше паскудского псевдо-элитизма, ура, верной дорогой идёте товарищи-фанатики!
     
     
  • 3.35, Аноним (26), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ваши проблемы. Хотите GPL-копирастию - сами драйвера и пишите. И сами же ваш бесполезный хлам и юзайте.
     
     
  • 4.42, Аноним (25), 13:02, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    What are your contributions to Open Source, rabid fanatic?
     
     
  • 5.67, Третий П (?), 14:00, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фанатики внутри фанатиков.
     
  • 2.36, Аноним (20), 12:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расскажи, как ты будешь "патчить ядро на лету". Не забудь заодно уточнить, зачем нужен префикс LOCK.
     

  • 1.51, Аноним (51), 13:18, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В звуковую подсистему добавлена возможность управления звуковыми устройствами, подключёнными через шину IIO (Industrial I/O)

    откуда это ? просто никакой шины IIO нет, есть подсистема IIO для работы в том числе c DAC/ADC, может появилась возможность эмулировать устройства ALSA через IIO ?

     
     
  • 2.60, Аноним (60), 13:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В конфиге появилось такое

    config SND_SOC_AUDIO_IIO_AUX
    tristate "Audio IIO Auxiliary device"
    depends on IIO
    help
      Enable support for Industrial I/O devices as audio auxiliary devices.
      This allows to have an IIO device present in the audio path and
      controlled using mixer controls.

      To compile this driver as a module, choose M here: the module
      will be called snd-soc-audio-iio-aux.

     

  • 1.58, Аноним (58), 13:37, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Значит скоро будет Linux 6.6.6.
     
  • 1.62, Аноним (65), 13:54, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проверил, что в чейнджлоге упомянут Rust. Это хорошо, я доволен.
     

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