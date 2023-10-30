Релиз ядра Linux 6.6

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|1.2, Аноним (2), 12:02, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> усилено отслеживание экспорта символов "GPL-only"
Greetings go to Nvidia corp! И кстати см. Рис. 1 дорогая нвидия! (see Fig. 1 just in case)
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|2.25, Аноним (25), 12:42, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Меньше пользователей, которые находят баги в т.ч., больше паскудского псевдо-элитизма, ура, верной дорогой идёте товарищи-фанатики!
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|2.15, амерский ведроид (?), 12:18, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никакогог позора нет. Они могут собрать самое свежее ядро и на нем не будет фризить Вино. Я такое только с 4.19 могу провернуть.
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|3.20, Аноним (20), 12:34, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Даже интересно стало, с ядрами каких дистрибутивов фризит Вино.
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|4.23, амерский ведроид (?), 12:38, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз,могу сказать,что на Альт стартеркитс и на 5.10 у меня норм. Сам же в своей пиратской Генте я не осилю выше 4.19. Вполне допускаю,что там еще и альтовские патчи имеются. Так что одного конфига будет мало.
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|5.30, Аноним (20), 12:45, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну в Генте то можно как угодно накосячить, если самому крутить всё подряд сразу. Так то там есть собранное ядро. Не знаю как сейчас, а по началу для него конфиг брался из Арча, то есть примерно такой же как в SteamOS.
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|1.18, Аноним (18), 12:28, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучшее ядро эвер. Использую на ПК, в роутере, в мобиле, на ноуте, на персональной вэпээсине. Результатом доволен как слон. Однажды приснилось, будто во всех вышеозвученных устройствах у меня стоит NTOSKRNL.EXE. Захожу на ПК -- а там винлокер говорит, что я посещал запрещенные сайты, надо отправлять СМС. Достаю мобилу -- а там виндовсфон, приложений под него нет. Хватаю ноут -- а там свинячий визг касперского, говорит нашел trojan.win32.generic. Захожу на свой ВПС, а там истек срок лицензии виндовс-сервера, нужно продлевать.
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|2.21, Аноним (20), 12:36, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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...а потом я проснулся, нашёл фаел NTOSKRNL.EXE в каталоге .wine и успокоился.
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|2.28, Аноним (28), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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каждому инструменту — своё применение
функциональность линукс на большинстве ноутбуков не выдерживает никакой критики
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|3.52, Аноним (52), 13:23, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Буквально вчера чистил Windows10 просто пользователя и обомлел от тормозов, вроде бы нормального среднего железа
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|3.54, Аноним (54), 13:30, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а как можно выдерживать то, чего нет? с линуксом на ноутах уже лет 12 никаких проблем: ровно с тех пор, как амд запросили свой конченный fglrx, а для intel начали выкладывать нормальный дрова на (ныне ненужный) 01.org
невидия как была неюзабельным дорогим корчом на всех ОС, так и осталась, но она и не нужна никому
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|4.61, Третий П (?), 13:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> невидия
> она и не нужна никому
Я просто ухахатываюсь!
> дорогим
Цены на видеокарты в каком году последний раз смотрел? Я понимаю, что с Коре 2 Дуё там и нечего смотреть, но всё же.
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|4.63, Третий П (?), 13:55, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> неюзабельным
Это где? На самой нужной десктопной ОС с 3% пользователей? Но я сорву покровы. "Невидия" даже на ней всегда была на голову выше конкурентов.
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|1.19, Аноним (19), 12:31, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну в линухе хоть многозадачность нормально работает, а не как в винде, где вроде как есть вытесняющая многозадачность и вроде как фореграунд приложениям отдается приоритет, а все равно винда запускает какое-нибудь свое мега-важное обновление и все тормозит. А на линухе как? Комп не ахти какой. i5 третьего поколения. В фоне ffmpeg кодирует видео в HLS со всеми возможными разрешениями параллельно. И при этом можно спокойно открыть браузер и что-нибудь посерфить. Причем ничего даже не подтормаживает.
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|2.27, Аноним (25), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Download more RAM, без шуток.
Все ваши симптомы говорят о том, что у вас ядро активно лезет своп на каждый чих, посему "всЕ тормозит" (слабо Ё использовать?)
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|3.31, Аноним (20), 12:47, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Очевидно, у него с тем же количеством памяти Линукс не тормозит.
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|4.34, Третий П (?), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У них она всё время и падает и томозит и перезагружается когда не надо. Пересоберёшь мир пару десятков раз и не такое с виндой научишься вытворять.
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|5.39, Аноним (20), 12:57, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понял, кто такие "они" и "она". Зато могу сказать, что вангование - полная чушь. Мир я собирал более двух десятков раз, а NT Insider мне давно не присылают по почте.
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|2.38, Аноним (38), 12:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, да... Вы запустите копирование пару десятков гигабайт с одного локального устройства на другое. Можно даже не супер-m.2-nvme-ssd. Удачи.
Ну, можно что-то и поменьше, просто чтобы чего-нибудь, что копируется дольше пары секунд.
А ещё может дать утечь браузеру за несколько дней, всему остальному стечь в своп и наблюдать, как хард/ссд само себя насилует, и при этом фриз становится 100%, глухой. А оом только ещё надевает штанишки, что выйти и кого-нибудь завершить. Вы если раньше про magic sysrq не знали, то после таких случаев очень захотите про него узнать.
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|2.40, Аноним (40), 13:01, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А уж как замечательно Линукс распределяет сеть между приложениями так ни в сказке сказать ни пером описать.
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|3.46, Аноним (44), 13:13, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как настроил, так и распределяет. Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Весь высоконагруженный Интернет на Линуксе работает, один ты, эксперт, страдаешь.
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|4.65, Аноним (65), 13:57, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива
Любишь кататься, люби и саночки возить
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|2.45, iPony129412 (?), 13:12, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И 12309 видел.
И дикий свопинг видел, когда система раком встанет безнадёжно. Когда в Windows и macOS до такого не доходит.
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|3.48, Аноним (44), 13:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ага. В Винде даже клавиатура отваливается. Если ноутбук, придётся батарею вытаскивать, чтобы перезагрузить.
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|4.50, iPony129412 (?), 13:17, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никогда такого не видел за кучу лет.
Но думаю, что всё возможно.
Только в линуксе только так бабахает.
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|5.57, Аноним (57), 13:35, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во всех вендах было. Я уж думал в 10 исправили, как и многое другое, но нет, фризит намертво. В линуксе достаточно нажать хоткей и можно дальше работать. С другой стороны, в венде есть хоткей для сброса видеодрайвера (в случае реального зависания драйвера не обязательно поможет без повреждений) и в линуксе такого нет.
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|2.49, iPony129412 (?), 13:15, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да и с Blender рендерингом тоже капут.
Ставил его с Nvidia. Что-то делать уже невозможно. Меню будет как в матрице открываться.
Когда в Windows запросто можно, хотя бы Пуск открыть и в блокноте набирать.
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|1.26, Аноним (26), 12:43, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А что мешает разработчикам проприетарнух модулей выпустить GPLный модуль, патчащий ядро на лету чтобы убрать ненужную проверку, и прописать его в зависимостях своего модуля? Не нравится исегльзовать дополнительный модуль - на винде сиди.
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|2.29, Аноним (25), 12:44, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Меньше пользователей, которые находят баги в т.ч., больше паскудского псевдо-элитизма, ура, верной дорогой идёте товарищи-фанатики!
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|3.35, Аноним (26), 12:51, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ваши проблемы. Хотите GPL-копирастию - сами драйвера и пишите. И сами же ваш бесполезный хлам и юзайте.
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|2.36, Аноним (20), 12:53, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Расскажи, как ты будешь "патчить ядро на лету". Не забудь заодно уточнить, зачем нужен префикс LOCK.
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|1.51, Аноним (51), 13:18, 30/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В звуковую подсистему добавлена возможность управления звуковыми устройствами, подключёнными через шину IIO (Industrial I/O)
откуда это ? просто никакой шины IIO нет, есть подсистема IIO для работы в том числе c DAC/ADC, может появилась возможность эмулировать устройства ALSA через IIO ?
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|2.60, Аноним (60), 13:48, 30/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В конфиге появилось такое
config SND_SOC_AUDIO_IIO_AUX
tristate "Audio IIO Auxiliary device"
depends on IIO
help
Enable support for Industrial I/O devices as audio auxiliary devices.
This allows to have an IIO device present in the audio path and
controlled using mixer controls.
To compile this driver as a module, choose M here: the module
will be called snd-soc-audio-iio-aux.
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