Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux

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|1.39, Zenitur (ok), 08:19, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Для тех, кому непонятно, что случилось.
Драйвер видеокарты состоит из четырёх основных компонентов:
Kernel driver - nvidia.ko
X11 driver - nvidia_drv.so
GLX Server - libglx.so
GLX Client - libGL.so.1
Как видите, собственно драйвер поделён на две части, и OpenGL поделён на две части.
В случае, когда все эти части находятся на своих местах, всё работает прекрасно. Если же какая-то часть отсутствует - мы можем наблюдать интересные эффекты. Например команда glxinfo может сообщать, что часть OpenGL у нас от Месы, а часть - от NVIDIA. Или иксы запускаются с драйвером nvidia_drv.so, и даже изображение на экран выводится - вот только nvidia-settings показывает, что драйвер не работает, потому что nvidia.ko отсутствует.
Нам открыли первый компонент из этих четырёх. И это прекрасно. Теперь будет значительно проще пользоваться Legacy-версиями драйверов на новых системах! А когда откроют вторую, можно будет забыть и про ключик IgnoreABI при выходе новой версии "иксов".
Кроме того, на Wayland вроде как используется KMS, а значит, нету разделения драйвера на две части. Похоже что на Wayland можно будет не ждать, когда в драйвер добавят поддержку нового ABI. Хм, в теории и на иксах можно будет заменить nvidia_drv.so на modesetting_drv.so... На Интеле уже пробовали, однако я не знаю, что из этого получилось...
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|2.14, КО (?), 07:42, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Прохладно, будут бесплатно тестить, а они свои бэкдоры заворачивать и дальше проприетарку пихать.
Продолжайте жрать кактус.
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|3.46, achtosluchilos (ok), 08:36, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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читай последний абзац, они желают включить код модулей в ядро, но для работы всего скорее будет требоваться пакет по типа nvidia-firmwares с сайта nvidia.
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|4.57, Anonim (??), 09:08, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По аналогии с AMD. С красными так же - firmware закрытые бинарники, код в ядре, месе и т.д. открыт.
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|5.59, Аноним (-), 09:16, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> По аналогии с AMD. С красными так же - firmware закрытые бинарники, код в ядре, месе и т.д. открыт.
Как будто фирмварь штеуда открыта.
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|2.19, Брат Анон (ok), 07:45, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не вижу. "Поработайте на нас бесплатно" Я вместо "мы сами сделаем" -- ещë хуже.
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|3.37, Аноним (37), 08:12, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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деньги на индусов с продажи графониев кожаная куртка пронюхал со шмарами в ривенделе
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|1.6, Человек (??), 07:30, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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Интересно это из за того что Куртку шантажировали хакеры которые грозились обнародовать внутренние данные nvidia? Хорошая новость. Еще один гвоздь в крышку гроба виндовса.
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|2.11, IRASoldier_registered (ok), 07:38, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Прикол в том, человече, что вот ты помрешь когда-нибудь, и в крышку твоего гроба таки вобьют гвоздь, ну, или там, в крышку урны с пеплом - а Windows таки будет осью на компе похоронной конторы, которая всем этим будет заниматься.
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|3.17, Человек (??), 07:44, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Бизнесу невыгодно платить за виндовс. К примеру гос сектор в рф переводят на линукс, в китае тоже. Так что ты не прав. В ближайшем будущем не будет там винды. (а может и уже нету).
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|6.49, Аноним (49), 08:42, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Пролетарии всех стран соединяйтесь!
Объединяйтесь? А то "соединяйтесь" уже звучит как приглашение на (мега)оргию.
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|7.55, Брат Анон (ok), 09:02, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Пролетарии всех стран соединяйтесь!
> Объединяйтесь? А то "соединяйтесь" уже звучит как приглашение на (мега)оргию.
Ты так это написал, как-будто в этом есть что-то плохое.
А "международные сношения" тебя не смущают?
Чтобы ты понимал русский язык:
"объединение" -- "сваливание в кучу, концентрация ресурсов"
"соединение" -- "установление социальных, деловых, механических связей между функционально независимыми частями".
"Сношение" и "соединение" -- не одно и тоже. Но про это лекция в другой раз.
"Давайте дружить домами -- вы у себя дома, а мы у себя дома". (с) Гоша, "Москва слезам не верит". Гениальное определение интернационализма для пролетариев не кончавших академий.
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|3.32, X86 (ok), 08:00, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вряд ли Windows проживет лет 40. Их заменят всякие андроиды и прочие.
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|1.7, я (?), 07:30, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>требуется подписание Contributor License Agreement
хахаха, нвидия, ты такая смешная, прекрати.
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|3.35, я (?), 08:03, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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внезапно, сто пицот всратых форков разной степени протухшести на гитхабе, из новых фич - моргание светодиодом и сегфолт по чётным дням недели.
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|1.9, test (??), 07:35, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот когда nouveau заработает на новом драйвере тогда и поговорим.
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|1.10, emg81 (ok), 07:36, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересно, что их толкнуло на этот шаг.
Линусовский фуцк животворящий уже вряд ли действует.
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|1.15, ryoken (ok), 07:42, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>> "Тем не менее, представителям сообщества предоставлена возможность отправки pull-запросов для продвижения своих исправлений и изменений в код модулей, но эти изменения не будут отражаться в виде отдельных изменений в открытом репозитории, а будут вначале интегрироваться в основной закрытый репозиторий и только потом переноситься с остальными изменениями в открытый. Для участия в разработке требуется подписание соглашение о передаче компании NVIDIA имущественных прав на передаваемый код (Contributor License Agreement)."
"Поработай на дядю".
>>Предлагаются следующие модули ядра: nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory).
С этим можно будет запустить графический сеанс? С пакетом, использующим framebuffer? (С одним старым Радеоном с поддержкой Vulkan такой фокус сработал).
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|1.18, qqqqqq (?), 07:45, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>код модулей для драйвера 515.43.04
Я так понимаю, моя gt 9600 gso обновлений не дождётся никогда (
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|2.24, Брат Анон (ok), 07:49, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1 Кто тебе сказал, что она твоя?
2 Тебе это не надо. Будешь сидеть, сутками танки гонять, тупеть по чуть-чуть.
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|1.26, th3m3 (ok), 07:51, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скоро можно будет бесстрашно обновлять систему с картой Nvidia и не будет "чёрного экрана смерти"?
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|2.28, Zenitur (ok), 07:53, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Дебиане есть DKMS. Когда вы обновляете ядро системы, системная служба DKMS пересобирает сторонние модули ядра под новую версию ядра
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|3.47, achtosluchilos (ok), 08:39, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Это временно" пока не поломали. Вот емнип в Ubuntu 22.04, как и в Fedora пакеты с модулями драйвера привязаны к ядру по типа 5.15.xx etc. В OpenSUSE есть официальный репозиторий от nvidia но он также прилеплен к default ядру.
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|1.29, Аноним (34), 07:53, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мда, капиталисты себе не изменяют. И это у них называется опенсорс? Или радуйтесь и этому, ведь раньше даже такого не было?
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|1.38, Аноним (38), 08:16, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не покидает ощущение, что они сделали все, чтобы "открыть" но при этом не открывать ничего важного.
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|1.43, Аноним (40), 08:32, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А разве раньше нвидия не имела открытого драйвера ядра? Сколько себя помню он ещё с бородатых времён из исходников dkms собирался.
>Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.
Классика, и прошивка по прежнему проприетарная. Следовательно nouveau по прежнему в пролёте.
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|2.44, Zenitur (ok), 08:33, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А разве раньше нвидия не имела открытого драйвера ядра? Сколько себя помню он ещё с бородатых времён из исходников dkms собирался.
Там был бинарный блоб, плюс обвязка для него
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|1.50, Аноним (50), 08:53, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Альт Линукс теперь перестанет сваливать сотни мегабайт на диск ПК без железок НВидиа?😎🙂
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|1.53, Аноним (48), 09:01, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На форониксе пишут:
Pre-Turing GPUs are left to using the existing proprietary kernel drivers or the Nouveau DRM driver for that matter.
Жаль конечно, что легаси (и не такое уж легаси Pascal 10x0) не поддерживаются.
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