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Компания NVIDIA открыла код видеодрайверов для ядра Linux

12.05.2022 06:51

Компания NVIDIA объявила об открытии исходных текстов всех модулей ядра, поставляемых в своём наборе проприетарных видеодрайверов. Код открыт под лицензиями MIT и GPLv2. Возможность сборки модулей обеспечена для архитектур x86_64 и aarch64 на системах с ядром Linux 3.10 и более новыми выпусками. Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

Ожидается, что публикация кода приведёт к существенному повышению удобства работы с GPU NVIDIA в Linux-системах, усилит интеграцию с операционной системой, упростит поставку драйверов и отладку проблем. О формировании пакетов на основе открытых модулей уже заявили разработчики Ubuntu и SUSE. Наличие открытых модулей также упростит интеграцию драйверов NVIDIA с системами на базе нестандартных кастомизированных сборок ядра Linux. Для NVIDIA открытие кода поможет повысить качество и безопасность Linux-драйверов за счёт более тесного взаимодействия с сообществом и возможности стороннего рецензирования изменений и проведения независимого аудита.

Отмечается, что представленная открытая кодовая база одновременно применяется при формировании проприетарных драйверов, в частности используется в опубликованной сегодня бета-ветке 515.43.04. При этом первичным является закрытый репозиторий, а предложенная открытая кодовая база будет обновляться для каждого выпуска проприетарных драйверов в форме слепка после определённой обработки и чистки. История отдельных изменений не предоставляется, только общий коммит для каждой версии драйвера (в настоящий момент опубликован код модулей для драйвера 515.43.04).

Тем не менее, представителям сообщества предоставлена возможность отправки pull-запросов для продвижения своих исправлений и изменений в код модулей, но эти изменения не будут отражаться в виде отдельных изменений в открытом репозитории, а будут вначале интегрироваться в основной закрытый репозиторий и только потом переноситься с остальными изменениями в открытый. Для участия в разработке требуется подписание соглашение о передаче компании NVIDIA имущественных прав на передаваемый код (Contributor License Agreement).

Код модулей ядра разделён на две части: общие компоненты не привязанные к операционной системе и прослойка для взаимодействия с ядром Linux. Для сокращения времени установки общие компоненты как и раньше поставляются в проприетарных драйверах NVIDIA в форме уже собранного бинарного файла, а прослойка собирается на каждой системе с учётом текущей версии ядра и имеющихся настроек. Предлагаются следующие модули ядра: nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory).

Поддержка серии GeForce и GPU для рабочих станций отмечена как имеющая уровень качества альфа-версии, но для специализированных GPU на базе архитектур NVIDIA Turing и NVIDIA Ampere, применяемых в датацентрах для ускорения обработки информации и параллельных вычислений (CUDA), обеспечена полная поддержка, полностью протестированная и пригодная для применения в рабочих проектах (открытый код уже готов заменить проприетарные драйверы). Стабилизацию поддержки GeForce и GPU для рабочих станций планируют осуществить в следующих выпусках. В конечном счёте уровень стабильности открытой кодовой базы будет доведён до состояния проприетарных драйверов.

В текущем виде включение опубликованных модулей в основной состав ядра невозможно, так как они не соответствуют требованиям ядра к стилю кодирования и соглашениям по архитектуре, но компания NVIDIA намерена совместно Canonical, Red Hat и SUSE заняться решением этого вопроса и стабилизацией программных интерфейсов драйверов. Кроме того, опубликованный код может использоваться для улучшения входящего в ядро открытого драйвера Nouveau, в котором используются те же прошивки к GPU, что и в проприетарном драйвере.

  1. Главная ссылка к новости (https://developer.nvidia.com/b...)
  2. OpenNews: Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source
  3. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.47.03 с поддержкой Vulkan 1.3
  4. OpenNews: NVIDIA опубликовала документацию по интерфейсам GPU для упрощения разработки открытых драйверов
  5. OpenNews: Сотрудник NVIDIA начал обсуждение вопроса, как компания может улучшить поддержку ядра Linux
  6. OpenNews: NVIDIA пока не может решить проблему с совместимостью с новыми ядрами Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57175-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver, gpu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (56) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.39, Zenitur (ok), 08:19, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для тех, кому непонятно, что случилось.

    Драйвер видеокарты состоит из четырёх основных компонентов:

    Kernel driver - nvidia.ko
    X11 driver - nvidia_drv.so
    GLX Server - libglx.so
    GLX Client - libGL.so.1

    Как видите, собственно драйвер поделён на две части, и OpenGL поделён на две части.

    В случае, когда все эти части находятся на своих местах, всё работает прекрасно. Если же какая-то часть отсутствует - мы можем наблюдать интересные эффекты. Например команда glxinfo может сообщать, что часть OpenGL у нас от Месы, а часть - от NVIDIA. Или иксы запускаются с драйвером nvidia_drv.so, и даже изображение на экран выводится - вот только nvidia-settings показывает, что драйвер не работает, потому что nvidia.ko отсутствует.

    Нам открыли первый компонент из этих четырёх. И это прекрасно. Теперь будет значительно проще пользоваться Legacy-версиями драйверов на новых системах! А когда откроют вторую, можно будет забыть и про ключик IgnoreABI при выходе новой версии "иксов".

    Кроме того, на Wayland вроде как используется KMS, а значит, нету разделения драйвера на две части. Похоже что на Wayland можно будет не ждать, когда в драйвер добавят поддержку нового ABI. Хм, в теории и на иксах можно будет заменить nvidia_drv.so на modesetting_drv.so... На Интеле уже пробовали, однако я не знаю, что из этого получилось...

     
     
  • 2.54, Аноним (54), 09:01, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в общем дала, но тока в губки ?
     

  • 1.1, Аноним (1), 07:19, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    да ладно!
     
     
  • 2.14, КО (?), 07:42, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Прохладно, будут бесплатно тестить, а они свои бэкдоры заворачивать и дальше проприетарку пихать.
    Продолжайте жрать кактус.
     
     
  • 3.46, achtosluchilos (ok), 08:36, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    читай последний абзац, они желают включить код модулей в ядро, но для работы всего скорее будет требоваться пакет по типа nvidia-firmwares с сайта nvidia.
     
     
  • 4.57, Anonim (??), 09:08, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По аналогии с AMD. С красными так же - firmware закрытые бинарники, код в ядре, месе и т.д. открыт.
     
     
  • 5.59, Аноним (-), 09:16, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > По аналогии с AMD. С красными так же - firmware закрытые бинарники, код в ядре, месе и т.д. открыт.

    Как будто фирмварь штеуда открыта.


     
  • 2.31, WE (?), 07:59, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Наныли.
     
  • 2.45, achtosluchilos (ok), 08:34, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    шоколадно!
     

  • 1.2, наноим (?), 07:25, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    может вэйлэнд прикрутят наконец
     
     
  • 2.42, srgazh (ok), 08:31, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно
     
  • 2.51, Аноним (54), 08:54, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ага и перепишут на раст для надёжности
     

  • 1.3, Аноним (3), 07:25, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кажется начинается.
     
  • 1.4, Аноним (4), 07:26, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    вот это поворот!
     
     
  • 2.19, Брат Анон (ok), 07:45, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не вижу. "Поработайте на нас бесплатно" Я вместо "мы сами сделаем" -- ещë хуже.
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 08:12, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    деньги на индусов с продажи графониев кожаная куртка пронюхал со шмарами в ривенделе
     

  • 1.5, dullish (ok), 07:26, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что дальше? Intel ME на гитлабе?
     
  • 1.6, Человек (??), 07:30, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Интересно это из за того что Куртку шантажировали хакеры которые грозились обнародовать внутренние данные nvidia? Хорошая новость. Еще один гвоздь в крышку гроба виндовса.
     
     
  • 2.11, IRASoldier_registered (ok), 07:38, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Прикол в том, человече, что вот ты помрешь когда-нибудь, и в крышку твоего гроба таки вобьют гвоздь, ну, или там, в крышку урны с пеплом - а Windows таки будет осью на компе похоронной конторы, которая всем этим будет заниматься.
     
     
  • 3.17, Человек (??), 07:44, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Бизнесу невыгодно платить за виндовс. К примеру гос сектор в рф переводят на линукс, в китае тоже.  Так что ты не прав. В ближайшем будущем не будет там винды. (а  может и уже нету).
     
     
  • 4.20, Брат Анон (ok), 07:47, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Бизнесу ОПАСНО платить за шиндошс. Пофиксено.
     
     
  • 5.23, Человек (??), 07:48, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну и опасно конечно. ._. Пролетарии всех стран соединяйтесь!
     
     
  • 6.34, Аноним (34), 08:02, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто что-то плохое.
     
  • 6.41, Чиновник (?), 08:29, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Причём здесь это быдло?
     
  • 6.49, Аноним (49), 08:42, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Пролетарии всех стран соединяйтесь!

    Объединяйтесь? А то "соединяйтесь" уже звучит как приглашение на (мега)оргию.

     
     
  • 7.55, Брат Анон (ok), 09:02, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Пролетарии всех стран соединяйтесь!
    > Объединяйтесь? А то "соединяйтесь" уже звучит как приглашение на (мега)оргию.

    Ты так это написал, как-будто в этом есть что-то плохое.

    А "международные сношения" тебя не смущают?

    Чтобы ты понимал русский язык:
    "объединение" -- "сваливание в кучу, концентрация ресурсов"
    "соединение" -- "установление социальных, деловых, механических связей между функционально независимыми частями".

    "Сношение" и "соединение" -- не одно и тоже. Но про это лекция в другой раз.

    "Давайте дружить домами -- вы у себя дома, а мы у себя дома". (с) Гоша, "Москва слезам не верит". Гениальное определение интернационализма для пролетариев не кончавших академий.

     
  • 3.32, X86 (ok), 08:00, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вряд ли Windows проживет лет 40. Их заменят всякие андроиды и прочие.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 08:24, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > всякие андроиды

    Фуксия! Если на то пошло.

     

  • 1.7, я (?), 07:30, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >требуется подписание Contributor License Agreement

    хахаха, нвидия, ты такая смешная, прекрати.

     
     
  • 2.16, lockywolf (ok), 07:43, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Внезапно, для коммитов в Emacs, и вообще любой GNU-код это нужно.
     
     
  • 3.35, я (?), 08:03, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    внезапно, сто пицот всратых форков разной степени протухшести на гитхабе, из новых фич - моргание светодиодом и сегфолт по чётным дням недели.
     

  • 1.8, Аноним (8), 07:34, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура!!!
     
  • 1.9, test (??), 07:35, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот когда nouveau заработает на новом драйвере тогда и поговорим.
     
  • 1.10, emg81 (ok), 07:36, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, что их толкнуло на этот шаг.
    Линусовский фуцк животворящий уже вряд ли действует.
     
  • 1.12, Аноним (12), 07:39, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В аду, похоже, похолодало, одевайтесь теплее на всякий случай.
     
  • 1.13, Анониноним (?), 07:40, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ничёсе... Линус наконец принёс извинения за свой легендарный жест?
     
  • 1.15, ryoken (ok), 07:42, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >> "Тем не менее, представителям сообщества предоставлена возможность отправки pull-запросов для продвижения своих исправлений и изменений в код модулей, но эти изменения не будут отражаться в виде отдельных изменений в открытом репозитории, а будут вначале интегрироваться в основной закрытый репозиторий и только потом переноситься с остальными изменениями в открытый. Для участия в разработке требуется подписание соглашение о передаче компании NVIDIA имущественных прав на передаваемый код (Contributor License Agreement)."

    "Поработай на дядю".

    >>Предлагаются следующие модули ядра: nvidia.ko, nvidia-drm.ko (Direct Rendering Manager), nvidia-modeset.ko и nvidia-uvm.ko (Unified Video Memory).

    С этим можно будет запустить графический сеанс? С пакетом, использующим framebuffer? (С одним старым Радеоном с поддержкой Vulkan такой фокус сработал).

     
     
  • 2.36, Геге (?), 08:08, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придется поработать на дядю что бы улучшить поддержку
     

  • 1.18, qqqqqq (?), 07:45, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >код модулей для драйвера 515.43.04

    Я так понимаю, моя gt 9600 gso обновлений не дождётся никогда (

     
     
  • 2.22, Zenitur (ok), 07:48, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может и 340.xx откроют
     
     
  • 3.33, Антон (??), 08:00, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Давайте и 173.хх тогда
     
  • 2.24, Брат Анон (ok), 07:49, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1 Кто тебе сказал, что она твоя?
    2 Тебе это не надо. Будешь сидеть, сутками танки гонять, тупеть по чуть-чуть.
     

  • 1.21, Zenitur (ok), 07:48, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит офигенно
     
  • 1.26, th3m3 (ok), 07:51, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро можно будет бесстрашно обновлять систему с картой Nvidia и не будет "чёрного экрана смерти"?
     
     
  • 2.28, Zenitur (ok), 07:53, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Дебиане есть DKMS. Когда вы обновляете ядро системы, системная служба DKMS пересобирает сторонние модули ядра под новую версию ядра
     
     
  • 3.47, achtosluchilos (ok), 08:39, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Это временно" пока не поломали. Вот емнип в Ubuntu 22.04, как и в Fedora пакеты с модулями драйвера привязаны к ядру по типа 5.15.xx etc. В OpenSUSE есть официальный репозиторий от nvidia но он также прилеплен к default ядру.
     
  • 2.58, bym (?), 09:13, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это консоль
     

  • 1.29, Аноним (34), 07:53, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда, капиталисты себе не изменяют. И это у них называется опенсорс? Или радуйтесь и этому, ведь раньше даже такого не было?
     
  • 1.30, Fracta1L (ok), 07:55, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня чуть сердце не встало от заголовка. Но оказалось, всё как всегда)
     
  • 1.38, Аноним (38), 08:16, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Не покидает ощущение, что они сделали все, чтобы "открыть" но при этом не открывать ничего важного.
     
  • 1.43, Аноним (40), 08:32, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А разве раньше нвидия не имела открытого драйвера ядра? Сколько себя помню он ещё с бородатых времён из исходников dkms собирался.

    >Прошивки и используемые в пространстве пользователя библиотеки, такие как стеки CUDA, OpenGL и Vulkan, остаются проприетарными.

    Классика, и прошивка по прежнему проприетарная. Следовательно nouveau по прежнему в пролёте.

     
     
  • 2.44, Zenitur (ok), 08:33, 12/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А разве раньше нвидия не имела открытого драйвера ядра? Сколько себя помню он ещё с бородатых времён из исходников dkms собирался.

    Там был бинарный блоб, плюс обвязка для него

     

  • 1.48, Аноним (48), 08:42, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ничего себе! Круто!
     
  • 1.50, Аноним (50), 08:53, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Альт Линукс теперь перестанет сваливать сотни мегабайт на диск ПК без железок НВидиа?😎🙂
     
  • 1.52, eganru (?), 08:54, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одна из лучших новостей мира свободного ПО за последний год.
     
  • 1.53, Аноним (48), 09:01, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На форониксе пишут:

    Pre-Turing GPUs are left to using the existing proprietary kernel drivers or the Nouveau DRM driver for that matter.

    Жаль конечно, что легаси (и не такое уж легаси Pascal 10x0) не поддерживаются.

     
  • 1.56, Аноним (56), 09:05, 12/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Спасибо, хакеры LAPSU$.
     

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