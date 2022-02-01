Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01 с поддержкой Vulkan 1.3

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|4.13, ананимус (?), 23:22, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лично мне нужен, и я такой не один, а тебя вроде как не заставляют, так что можешь не орать
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|5.15, Урри (ok), 23:29, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я не ору, я спокойно сообщаю.
вы чего такой нервный, вяленый достал?
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|4.16, какработать (?), 23:51, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подождите, но тут совсем недавно все писали, что они давно на вяленом уже. Кому верить?
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|4.21, Мент (?), 01:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же это я просто обожаю.
Когда очередной лжеэксперт, которяэый считает что весь мир крутится вокруг него, решает за весь мир, что комц нужно.
Корона с тебя ещё не упала, а?
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|2.6, Fracta1L (ok), 23:00, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь:
> Added support for the GBM API. This adds the new symlink nvidia-drm_gbm.so pointing to the file libnvidia-allocator.so.VERSION to implement a GBM backend driver usable with the GBM loader from the Mesa project version 21.2 and above, as well as the files libnvidia-egl-gbm.so.1.1.0 and 15_nvidia_gbm.json, which implement EGL support for the GBM platform (EGL_KHR_platform_gbm).
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|2.7, НяшМяш (ok), 23:07, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это для ноутов с Intel 10+ и NVIDIA 3000+. Для более старых ноутбуков и тем более десктопов запускать не обязательно.
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|2.10, Аноним (10), 23:20, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может пограмисты возьмутся за ум и начнут оптимизировать всё под встройку?
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|3.20, Аноним (20), 00:33, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот-так, вот-так ораторы палят свою принадлежность к определённой категории граждан под названием "хоть так понтанусь"... Тоска-печаль. И ведь и вправду считают, что так говорить как-бэ "круто".
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|1.12, Аноним (12), 23:22, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Linux, Solaris, and FreeBSD driver 510.47.03 [production branch release]
>Release highlights since 510.39.01
Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01 с поддержкой Vulkan 1.3
01.02.2022 22:47
Компания NVIDIA представила первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01
>ссылка ведёт на 495.44
Нет, ну как это вообще? Можно по-аккуратнее? Пришлось самостоятельно искать настоящий ченджлог.
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