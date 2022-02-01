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Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01 с поддержкой Vulkan 1.3

01.02.2022 22:47

Компания NVIDIA представила первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01. Одновременно предложено обновление прошло стабильной ветки NVIDIA 470.103.1. Драйвер доступен для Linux (ARM64, x86_64), FreeBSD (x86_64) и Solaris (x86_64).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка графического API Vulkan 1.3.
  • В драйвер VDPAU добавлена поддержка ускорения декодирования видео в формате AV1.
  • Реализован новый фоновый процесс nvidia-powerd, обеспечивающий поддержку механизма Dynamic Boost, позволяющего балансировать энергопотребление между CPU и GPU для повышения производительности.
  • В модуль ядра nvidia-peermem.ko добавлен параметр "peerdirect_support", управляющий поддержкой GPUDirect RDMA с использованием драйверов MOFED (Mellanox OFED).
  • Добавлен профиль для устранения пробоем с нарушением отображения в Blender при включении просмотра в режиме стереоскопии при активном сглаживании.
  • В конфигуратор nvidia-settings добавлена настройка для изменения настройки резкости изображений ("Image Sharpening").
  • В nvidia-settings реализована возможность использования NVML для атрибутов NV-CONTROL.
  • Добавлена поддержка Vulkan-расширений VK_EXT_depth_clip_control, VK_EXT_border_color_swizzle, VK_EXT_image_view_min_lod, VK_KHR_format_feature_flags2, VK_KHR_maintenance4, VK_KHR_shader_integer_dot_product, VK_EXT_primitive_topology_list_restart, VK_EXT_load_store_op_none и VK_KHR_dynamic_rendering, а также функции bufferDeviceAddressCaptureReplay.
  • Проведена оптимизация полноэкранного вывода с использованием API Vulkan в окружениях на базе X11 и при прямом выводе на экран (direct-to-display).
  • В утилите nvidia-xconfig реализовано добавление по умолчанию BusID в секцию "Device" на системах, сочетающих GPU NVIDIA с GPU других производителей. Для отключения данного поведения предусмотрена опция "--no-busid".
  • Для видеокарт NVIDIA T4, A100, A30, A40, A16, A2 и некоторых других продуктов Tesla по умолчанию включена прошивка GSP.


  1. Главная ссылка к новости (https://forums.developer.nvidi...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 495.44
  3. OpenNews: В Fedora Linux 36 намечено включение по умолчанию Wayland на системах с проприетарными драйверами NVIDIA
  4. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 470.74
  6. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56622-nvidia
Ключевые слова: nvidia
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Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Xo (?), 22:52, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вяленый где?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:55, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, его кто-то использует?!
     
  • 2.4, макпыф (ok), 22:55, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в прошлом релизе
     
  • 2.5, Анонимно (ok), 22:55, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вяленный nvidia не нужен
     
     
  • 3.8, Урри (ok), 23:11, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вяленый никому не нужен.
     
     
  • 4.13, ананимус (?), 23:22, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    лично мне нужен, и я такой не один, а тебя вроде как не заставляют, так что можешь не орать
     
     
  • 5.15, Урри (ok), 23:29, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я не ору, я спокойно сообщаю.

    вы чего такой нервный, вяленый достал?

     
  • 4.16, какработать (?), 23:51, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Подождите, но тут совсем недавно все писали, что они давно на вяленом уже. Кому верить?
     
     
  • 5.17, Аноним (17), 00:01, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В аду, сынок, верить никому нельзя
     
  • 4.21, Мент (?), 01:23, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же это я просто обожаю.

    Когда очередной лжеэксперт, которяэый считает что весь мир крутится вокруг него, решает за весь мир, что комц нужно.


    Корона с тебя ещё не упала, а?

     
  • 2.6, Fracta1L (ok), 23:00, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здесь:

    > Added support for the GBM API. This adds the new symlink nvidia-drm_gbm.so pointing to the file libnvidia-allocator.so.VERSION to implement a GBM backend driver usable with the GBM loader from the Mesa project version 21.2 and above, as well as the files libnvidia-egl-gbm.so.1.1.0 and 15_nvidia_gbm.json, which implement EGL support for the GBM platform (EGL_KHR_platform_gbm).

     
  • 2.19, Аноним (17), 00:05, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На полке, вялится твой вяленый
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:54, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > новый фоновый процесс nvidia-powerd

    ...новый стопор в системе :(

     
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 23:07, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это для ноутов с Intel 10+ и NVIDIA 3000+. Для более старых ноутбуков и тем более десктопов запускать не обязательно.
     

  • 1.9, DarWinux (?), 23:16, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да пофиг, новых видеокарт всё равно уже никогда не купить.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:20, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может пограмисты возьмутся за ум и начнут оптимизировать всё под встройку?
     
     
  • 3.14, Celcion (ok), 23:23, 01/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А то и вообще начнут портировать на сегу и денди.
     
  • 2.18, Аноним (17), 00:03, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А чё ты так? В зарплате перспектив нет? На дошираке сидишь?
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:33, 02/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот-так, вот-так ораторы палят свою принадлежность к определённой категории граждан под названием "хоть так понтанусь"... Тоска-печаль. И ведь и вправду считают, что так говорить как-бэ "круто".
     

  • 1.11, Урри (ok), 23:22, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И недели с утверждения не прошло, а нвидия уже подсуетилась.
     
  • 1.12, Аноним (12), 23:22, 01/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Linux, Solaris, and FreeBSD driver 510.47.03 [production branch release]
    >Release highlights since 510.39.01

    Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01 с поддержкой Vulkan 1.3
    01.02.2022 22:47

    Компания NVIDIA представила первый стабильный выпуск новой ветки проприетарного драйвера NVIDIA 510.39.01

    >ссылка ведёт на 495.44

    Нет, ну как это вообще? Можно по-аккуратнее? Пришлось самостоятельно искать настоящий ченджлог.

     
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