The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source

02.03.2022 10:50

Как известно, компания NVIDIA недавно подтвердила взлом собственной инфраструктуры и сообщила о краже огромного количества данных, включая исходные коды драйверов, технологии DLSS и клиентской базы. По заявлению атакующих, они смогли выкачать один терабайт данных. Из полученного набора в открытом доступе уже опубликовано около 75GB данных, включающих исходный код Windows-драйверов.

Но на этом атаковавшие не остановились и сейчас требуют от компании NVIDIA перевести её драйверы для Windows, macOS и Linux в разряд открытого ПО и распространять их в дальнейшем под свободной лицензией, иначе они грозятся опубликовать схемотехнику видеокарт и чипов NVIDIA. В том числе обещают опубликовать Verilog-файлы для GeForce RTX 3090Ti и находящихся в разработке GPU, а также информацию, представляющую коммерческую тайну. Время на принятие решения о переводе драйверов в разряд открытого ПО дано до пятницы.

  1. Главная ссылка к новости (https://videocardz.com/newz/ha...)
  2. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 510.47.03 с поддержкой Vulkan 1.3
  3. OpenNews: NVIDIA открыла код StyleGAN3, системы машинного обучения для синтеза лиц
  4. OpenNews: Сервер проекта MidnightBSD подвергся взлому
  5. OpenNews: Взлом провайдера GoDaddy, приведший к компрометации 1.2 млн клиентов WordPress-хостинга
  6. OpenNews: Бывший сотрудник Ubiquiti арестован по обвинению во взломе
Автор новости: Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56789-nvidia
Ключевые слова: nvidia, hack
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, rshadow (ok), 11:03, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    FSF зверствует
     
  • 1.2, Павел (??), 11:04, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Выложите исходники драйверов для macOS!!! И многие hackintosh-ники вам будут благодарны!!! Спасибо)))
     
  • 1.3, RC (?), 11:04, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +3 +/
    Наконец-то хорошие новости! Хоть кто-то что-то полезное сделал с Nvidia.
     
  • 1.4, Begs (ok), 11:04, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Умный ход.

    Жаль, что Nvidia вряд ли пойдет на какие-то уступки.

     
  • 1.5, Аноним (-), 11:06, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    Крякеры дураки. Надо просто опубликовать исходники. Драйвера должны быть не Опен_Сорсными, а именно копилефтными т.е. Свободными. Заниматься шантажом это недостойно. Воин свободы должен быть достойным человеком.
     
     
  • 2.6, Begs (ok), 11:08, 02/03/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исходники они и так опубликовали, но это поможет чуть более, чем никак. А вот шантаж в теории может что-то сделать.
     

  • 1.7, InuYasha (??), 11:09, 02/03/2022 [ответить]  
    		• +/
    *аплодисменты стоя*
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру