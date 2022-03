Взломавшие NVIDIA потребовали от компании перевести драйверы в разряд Open Source

1.1 , rshadow ( ok ), 11:03, 02/03/2022 [ответить] +3 + / – FSF зверствует

1.2 , Павел ( ?? ), 11:04, 02/03/2022 Выложите исходники драйверов для macOS!!! И многие hackintosh-ники вам будут благодарны!!! Спасибо)))

1.3 , RC ( ? ), 11:04, 02/03/2022 Наконец-то хорошие новости! Хоть кто-то что-то полезное сделал с Nvidia.

1.4 , Begs ( ok ), 11:04, 02/03/2022 Умный ход. Жаль, что Nvidia вряд ли пойдет на какие-то уступки.

1.5 , Аноним ( - ), 11:06, 02/03/2022 Крякеры дураки. Надо просто опубликовать исходники. Драйвера должны быть не Опен_Сорсными, а именно копилефтными т.е. Свободными. Заниматься шантажом это недостойно. Воин свободы должен быть достойным человеком.

2.6 , Begs ( ok ), 11:08, 02/03/2022 Исходники они и так опубликовали, но это поможет чуть более, чем никак. А вот шантаж в теории может что-то сделать.



1.7 , InuYasha ( ?? ), 11:09, 02/03/2022 *аплодисменты стоя*