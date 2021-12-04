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Бывший сотрудник Ubiquiti арестован по обвинению во взломе

04.12.2021 02:24

Январская история с незаконным доступом в сеть производителя сетевого оборудования Ubiquiti получила неожиданное продолжение. 1 декабря ФБР и прокуратура Нью-Йорка объявили об аресте бывшего сотрудника Ubiquiti Николаса Шарпа (Nickolas Sharp). Ему предъявлены обвинения в незаконном доступе к компьютерным системам, вымогательстве, мошенничестве с использованием телекоммуникационных систем (wire fraud) и даче ложных показаний сотрудникам ФБР.

Если верить (уже удаленному) профилю в Linkedin, до апреля 2021 года Шарп занимал в Ubiquity должность руководителя Cloud Team, а до этого занимал старшие инженерные должности в таких компаниях, как Amazon и Nike. По словам прокуратуры, Шарп подозревается в том, что в декабре 2020 года незаконно, пользуясь своим служебным положением и, соответственно, административным доступом к компьютерным системам Ubiquiti, склонировал из корпоративного аккаунта на Github на свой домашний компьютер около 150 репозиториев. Чтобы скрыть свой IP адрес, Шарп использовал VPN сервис Surfshark. Однако, после случайного обрыва связи у его интернет-провайдера в логах доступа "засветился" домашний IP-адрес Шарпа.

В январе 2021 года, уже будучи членом группы по расследованию этого "инцидента", Шарп послал в Ubiquiti анонимное письмо, в котором потребовал выплаты 50 биткойнов (~$2m) в обмен за молчание и раскрытие якобы существовавшей уязвимости, через которую был получен доступ. Когда Ubiquiti отказалась платить, Шарп опубликовал часть украденных данных через сервис Keybase. Через несколько дней после этого он отформатировал ноутбук, через который клонировал данные и переписывался с компанией.

В марте 2021 агенты ФБР провели у Шарпа обыск и изъяли несколько "электронных устройств". Во время обыска Шарп отрицал, что когда-либо пользовался VPN Surfshark, а когда ему представили документы, показывающие, что в июле 2020 года он приобрёл там 27-месячную подписку, сослался на то, что кто-то взломал его PayPal аккаунт.

Через несколько дней после обыска ФБР Шарп связался с Брайаном Кребсом (Brian Krebs), известным журналистом по информационной безопасности, и слил ему "инсайд" об инциденте в Ubiquiti, который был опубликован 30 марта 2021 года (и возможно, стал одной из причин последовавшего падения акций Ubiquiti на 20%). Больше подробностей можно найти в тексте обвинения.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.justice.gov/usao-s...)
  2. OpenNews: Компрометация инфраструктуры Ubiquiti, не исключающая доступ к устройствам пользователей
  3. OpenNews: 83% изученных беспроводных маршрутизаторов содержат неисправленные уязвимости
  4. OpenNews: Атака против WPA2, позволяющая перехватить трафик в WiFi-сети
  5. OpenNews: Выпуск Commotion 1.0, свободной платформы для удобного развёртывания mesh-сетей
  6. OpenNews: Уязвимость в домашних маршрутизаторах, охватывающая 17 производителей
Автор новости: Михрютка
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56279-ubiquiti
Ключевые слова: ubiquiti
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:46, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как это может быть? Впн упал, и вместо того, чтобы дропать трафик, просто перенаправлял его как есть?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:49, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я уверен, что Коля тоже задается этим вопросом
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 09:02, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Несколько удивительно, как все эти высокоплачиваемые айти-специалисты пользуются сервисами для домохозяек. Ну и впны вроде никогда не были анонимными, кто-то их использует для незаконной деятельности? Просто поразительно.
     
  • 2.13, bOOster (ok), 09:33, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да во втором параграфе вообще лажа какая-то написана, упал, засветился.
    Коля какой-то баран. Мозгов не хватило чтоли качать с разных мест, а не своего дома? Тем более в штатах, где плюнь и в хотспот попадешь.
    И этот человек руководством проекта в Ubiquity занимался? (facepalm)
     
  • 2.15, Аноним (15), 09:45, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда настоящие доказательства получены нелегально или их разглашение угрожает госбезопасности, а осудить человека хочется, то иногда фабрикуют поддельные легальные.
     

  • 1.2, Аноним (3), 08:47, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    красаучик
     
  • 1.5, Аноним (5), 09:03, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Посвящается всем тем кто верит в "покупные" или бесплатные ВПН от корпорастов
     
     
  • 2.6, lockywolf (ok), 09:12, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    По суду все будут всё представлять. Чудес не бывает. Тут явно судебный процесс.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:22, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лох - это судьба.
     
  • 1.8, microcoder (ok), 09:25, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько веревочке ни виться, а конец будет
     
     
  • 2.9, iPony129412 (?), 09:26, 04/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то пошло звучит 🤨
     

  • 1.10, Аноним (10), 09:29, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тысяча чертей! Я - самый известный пират в этих водах, после Николаса Шарпа конечно же.
     
  • 1.11, AirToad (?), 09:31, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной вброс. Вы на имя этого "взломщика" посмотрите.

    15 человек на сундук мертвеца, йо хо хоу, и бутылка рома!

    Глумление над гоями продолжается.

     
  • 1.12, псевдонимус (?), 09:31, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот. А использовал бы ссш-туннель, отделался бы лёгким испугом.
     
  • 1.14, Аноним (15), 09:42, 04/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По словам прокуратуры, Шарп подозревается в том, что в декабре 2020 года незаконно, пользуясь своим служебным положением и, соответственно, административным доступом к компьютерным системам Ubiquiti, склонировал из корпоративного аккаунта на Github на свой домашний компьютер около 150 репозиториев.

    Это какой-то бред.

    1. Если репозитории публичные, то в ToS GitHub написано, что публикующий репозиторий даёт всем лицензию его склониговать
    2. Если репозиторий приватный, то ведётся аутентификация. Поэтому подмена ip бесполезна.
    3. Клонирование приватных репозиториев расследовать не имеет смысла, так как у клонировавших есть полномочия их клонировать.

     
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