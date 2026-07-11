Новые версии Debian 12.15 и 13.6. Debian 12 переведён на стадию LTS-сопровождения

Сформировано шестое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 124 обновления с устранением проблем со стабильностью и 120 обновлений с устранением уязвимостей.

Из изменений в Debian 13.6 можно отметить обновление прослойки shim-signed, используемой для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot. Прослойка обновлена в связи с истечением время жизни сертификата Microsoft, применяемого для заверения цифровой подписью загрузчика. Новая версия пакета заверена сертификатом Microsoft UEFI CA, выпущенным в 2023 году.

Попутно обновлён до версии 2.0.20 инструментарий для загрузки прошивок fwupd. В новой версии появилась возможность обновления БД удостоверяющих центров, формирующих сертификаты для Secure Boot, а также БД заслуживающих доверия открытых ключей (KEK, Key Exchange Key) и список отозванных ключей (DBX). Пользователям рекомендуется обновить указанные БД, используя обновление прошивки от производителя оборудования.

Из-за проблем с лицензией пакет "geoip-database", содержащий БД GeoLite для определения местоположения по IP-адресам, заменён на устаревшую версию, сформированную ещё в декабре 2019 года, что может привести к потере актуальности результатов определения местоположения в приложениях. Более новую версию БД невозможно поставлять в составе дистрибутива из-за несовместимости с применяемыми в Debian требованиями к лицензиям. Для получения актуальных данных следует загружать БД GeoLite напрямую. Из изменений также можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов postfix, samba, wireless-regdb и wireshark.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.6. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.6, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.







Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.15, в который включено 88 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 97 обновлений с устранением уязвимостей. Это последнее штатное обновление ветки Debian 12, у которой завершён основной трёхлетний цикл сопровождения, осуществляемый командами Debian Release Team, Debian Security Team и Debian Backports.

В дальнейшем обновления с устранением уязвимостей для Debian 11 будут выпускаться в рамках программы расширенной поддержки (LTS), которая продлится до 30 июня 2028 года. Штатное сопровождение актуальной ветки Debian 13 продлится до 9 августа 2028 года, после чего для данной ветки до 30 июня 2030 года будет обеспечен выпуск LTS-обновлений.

Выпуск обновлений для LTS-ветки осуществляется отдельной группой разработчиков LTS Team, сформированной из энтузиастов и представителей компаний, заинтересованных в длительной поставке обновлений для Debian. Команда LTS Team приняла эстафету от Debian Security Team и продолжила сопровождение Debian 12 без перерыва. Обновления будут выпускаться для архитектур i386, amd64, armhf, arm64, ppc64el.

Длительный срок поддержки не будет распространяться на некоторые пакеты, например, на web-приложения для которых невозможно и нет смысла осуществлять поддержку в течение 5 лет (для продолжения использования таких пакетов рекомендуется задействовать бэкпорты). Среди неподдерживаемых пакетов можно отметить chromium, xen, tor, phppgadmin, salt, snort и libreswan, а также все пакеты из секции "games". Проверить наличие в системе неподдерживемых пакетов можно при помощи утилиты check-support-status, входящей в состав пакета debian-security-support.

После окончания LTS-поддержки для Debian 12 будет доступна программа расширенного LTS ("Extended LTS"), в рамках которой компания Freexian намерена до 2033 года выпускать своими силами обновления с устранением уязвимостей в ограниченном наборе пакетов для архитектур amd64, armel и i386. Обновления для веток "Extended LTS" распространяются через внешний репозиторий, поддерживаемый компанией Freexian. Доступ бесплатный для всех желающих, а спектр поддерживаемых пакетов зависит от общего числа спонсоров и интересующих их пакетов.



