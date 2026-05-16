Новые версии Debian 12.14 и 13.5

Сформировано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 144 обновления с устранением проблем со стабильностью и 103 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.5 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов apache2, openssl и systemd. Удалён пакет dav4tbsync, функциональность которого теперь доступна в Thunderbird 140.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.14, в который включено 99 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 145 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты 7zip, apache2, arduino-core-avr, dpkg, openssl, postgresql-15, wireless-regdb. Удалены пакеты suricata (актуальная версия имеется в бэкпортах) и zulucrypt (остался без сопровождения и имеет неустранённые уязвимости).



