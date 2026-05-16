The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Новые версии Debian 12.14 и 13.5

16.05.2026 20:23 (MSK)

Сформировано пятое корректирующее обновление дистрибутива Debian 13, в которое включены накопившиеся обновления пакетов и добавлены исправления в инсталлятор. Выпуск включает 144 обновления с устранением проблем со стабильностью и 103 обновления с устранением уязвимостей. Из изменений в Debian 13.5 можно отметить обновление до свежих стабильных версий пакетов apache2, openssl и systemd. Удалён пакет dav4tbsync, функциональность которого теперь доступна в Thunderbird 140.

Для загрузки и установки "с нуля" в ближайшие часы будут подготовлены установочные сборки c Debian 13.5. Системы, установленные ранее и поддерживаемые в актуальном состоянии, получают обновления, присутствующие в Debian 13.5, через штатную систему установки обновлений. Исправления проблем безопасности, включённые в новые выпуски Debian, доступны пользователям по мере выхода обновлений через сервис security.debian.org.

Одновременно доступен новый выпуск предыдущей стабильной ветки Debian 12.14, в который включено 99 обновлений с устранением проблем со стабильностью и 145 обновлений с устранением уязвимостей. Обновлены до свежих стабильных версий пакеты 7zip, apache2, arduino-core-avr, dpkg, openssl, postgresql-15, wireless-regdb. Удалены пакеты suricata (актуальная версия имеется в бэкпортах) и zulucrypt (остался без сопровождения и имеет неустранённые уязвимости).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.debian.org/News/20...)
  2. OpenNews: В Debian утверждена обязательная поддержка воспроизводимых сборок пакетов
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Debian 13.4
  4. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  5. OpenNews: В Debian 14 намерены удалить слой для совместимости systemd со скриптами sysv-init
  6. OpenNews: В Debian 14 намерены прекратить поставку GTK2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65462-debian
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:21, 16/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:22, 16/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    >Выпуск включает 144 обновления с устранением проблем со стабильностью и 103 обновления с устранением уязвимостей.

    Молодцы!
    https://www.debian.org/social_contract

     
  • 1.3, dannyD (?), 23:07, 16/05/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    да... поставил, два дня помучался, назвал это "банальностью зла", чрутнулся и наваливаю gentoo.
     
     
  • 2.5, bublick (ok), 00:18, 17/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А с чем мучился то?
     
  • 2.6, LaunchWiskey (ok), 00:29, 17/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До прихода в ветку адептов NixOS, которые поведают миру о непроходимой дремучести и Debian, и Gentoo, и всех остальных ОС, за исключением Nix, осталось 3… 2… 1…
     

  • 1.4, Аноним (4), 00:02, 17/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру