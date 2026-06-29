Выпуск дистрибутива Mageia 10, форка Mandriva Linux

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|3.7, Аноним (7), 10:45, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Норамльный дистр это где нет обновлений, например Windows 10.
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|4.10, aname (ok), 10:55, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В LTSC ещё есть, IoT LTSC ещё есть.
Впрочем, там не то, чтобы боль.
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|3.18, Аноним (18), 11:22, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В отличие от macos или windows здесь пользователь решает за себя сам, что ему выбрать. Рыбку съел и пересел, как говорят.
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|5.20, Аноним (18), 11:37, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Склонные к экспериментам пользователи могут сидеть одновременно на нескольких дистрибутивах, стоящих на жёстком диске - man grub-install(8)
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|1.6, Аноним (6), 10:44, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мда, скатывается магейя. На либру и блендер ресурсы на сборку и поддержку нашлись, а на значит хромиум нет.
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|1.8, Жироватт (ok), 10:49, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> Для обоев рабочего стола вместо JPG задействован формат JXL.
"Однажды к мастеру Иню пришел ученик и протянул ему флешку.
- Что там? - спросил мастер Инь.
- Там новые и красивые обои с Дао и моральным законом - ответил ученик.
Мастер Инь не взял флешку и повернулся к своему десктопу с тремя мониторами и мозаикой окон на них, переключившись на синий коммандер.
- Но мастер, - вопрошал ученик, - разве ваши обои лучше, чем это?
- А я и не знаю, какие у меня обои. Может быть стоковые, а может быть просто заливка цветом - парировал старый мастер, смотря уже на текстовый выхлоп утилиты на другом мониторе - признаться, я даже давно и не видел десктопа: я работаю.
И только тогда познал ученик один из законов Дао и просветлился
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|2.15, Pepenez (ok), 11:08, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я на Росе и дома и на работе сижу. Все что надо работает. И удобнее чем на винде.
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|1.12, Аноним (12), 10:56, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Был бы он без systemd, цены бы ему не было - как RPM дистрибутиву. А так что это, что Fedora - разницы нет.
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|2.13, limafresh (ok), 11:01, 29/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Без systemd вроде есть американский PCLinuxOS, тоже форк Mandriva, но использует apt для управления пакетами.
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|1.14, Аноним (14), 11:06, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблемы в этой магии большие, разрабов не хватает. Кто этим пользуется, ума не приложу.
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|1.17, Аноним (17), 11:18, 29/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сидел на ней, пока при штатном обновлении не отвалились иксы. Снёс нафиг.
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