Выпуск дистрибутива Mageia 10, форка Mandriva Linux

Спустя почти три года с момента прошлого значительного выпуска опубликован релиз Linux-дистрибутива Mageia 10, в рамках которого независимым сообществом энтузиастов развивается форк проекта Mandriva. Для загрузки доступны 32- и 64-разрядные установочные сборки (5.6 ГБ) и набор Live-сборок (4.5-5.1 ГБ) на базе GNOME, KDE и Xfce. Ключевые улучшения: Повышены требования к 32-разрядным системам, для работы на которых теперь необходимо наличием CPU с поддержкой инструкций SSE2. Имя архитектуры для 32-разрядных iso-образов изменено с i586 на i686.

Для обоев рабочего стола вместо JPG задействован формат JXL. Разрешение увеличено до 3840×2160, но благодаря более эффективному сжатию потребление дискового пространство осталось на том же уровне.

В инсталляторе реализован запрос часового пояса при начале установки, добавлена поддержка беспроводных соединений и улучшен режим восстановления ранее установленной системы.

В Live-сборках c GNOME и KDE Plasma по умолчанию предложены сеансы на базе Wayland. Реализованы опции для отката на X11 и использования несвободных драйверов. Добавлена предварительная поддержка DisplayLink, требующая установки пакета displaylink-native-evdi. Расширены возможности интерфейса draklive2, в котором упрощена настройка локализации, часовых поясов, сервисов и межсетевого экрана, добавлена сводная страница с общей информацией.

Через репозитории RPM-MD (RPM MetaData) обеспечено предоставление метаданных AppStream, используемых в менеджерах приложений GNOME Software и Plasma Discover для поиска и управления приложениями.

В Mageia Control Center в конфигураторе звука draksound упрощено переключение между звуковыми серверами PulseAudio и PipeWire (по умолчанию продолжает использоваться PulseAudio). Убрана функциональность родительского контроля (drakguard), требующая переработки.

На базе python-manatools переработаны графические интерфейсы утилит для записи ISO-образов (isodumper), управления пакетами (dnfdragora) и настройки межсетевого экрана (manafirewall). Python-manatools предоставляет обвязку, позволяющую создавать универсальные интерфейсы, которые могут отрисовываться в графическом режиме через Qt6 и GTK4, а в текстовом режиме при помощи ncurses.

Добавлен пакет remove-old-kernels с инструментарием для удаления старых ядер из системы и оставления только трёх последних обновлений пакетов с ядром. Чистка запускается автоматически раз в неделю или может быть вызвана через меню "Tools" -> "System tools".

DHCP-клиент dhcp-client заменён на dhcpcd, а инструментарий для тестирования памяти PCMemTest заменён на Memtest86+.

Приложение для ведения заметок Knotes заменено на Marknote. Пакет для голосового ввода и распознавания голосовых команд NoComprendo переведён на библиотеки и модели от проекта Vosk.

В состав включены браузеры для протокола Gemini: Lagrange (SDL), Kristall (Qt), Offpunk (CLI).

Прекращена поставка пакета Chromium из-за больших трудозатрат на сопровождение. Предлагается использовать пакет в формате flatpak или официальный RPM-пакет Chrome от Google.

Доступ к утилите dmesg теперь разрешён только администратору.

Обновлены версии пакетов, включая ядро Linux 6.18, RPM 4.20.1, DNF 5.4 (в качестве альтернативы urpmi), Docker 29.1.3, GRUB 2.12, Glibc 2.42, GCC 15.2, GDB 16.3, LLVM 20.1, Firebird 5.0.3 QEMU 10.2.2, Xen 4.20.2, VirtualBox 7.2.8, Python 3.13, Perl 5.42, Ruby 3.4.7, Rust 1.95.0, PHP 8.5.

Обновлены компоненты графического стека: Mesa 3D 26.0.8, X.Org 21.1.23, XWayland 24.1.12, Qt 6.10.0, GTK4 4.20.4.

Обновлены пользовательские приложения: LibreOffice 26.2.3, Blender 4.5.8, Firefox 140 ESR, Vim 9.2, NeoVim 0.11.5.

Обновлены версии рабочих столов KDE Plasma 6.5.5 (по умолчанию с Wayland) + KDE Gear 25.12.1, GNOME 49. Xfce 4.20, LXQt 2.3, MATE 1.28, Cinnamon 6.6, Enlightenment E27.1.



