Представлен релиз операционной системы NetBSD 11.0, поддерживающей 61 системную архитектуру и 16 семейств CPU. Помимо переносимости и поддержки большого числа аппаратных платформ, операционная система NetBSD предлагает такие возможности, как гипервизор NVMM, межсетевой экран NPF, пакетный менеджер pkgin, репозиторий пакетов pkgsrc, механизм контроля целостности veriexec, режим W^X (страницы памяти не могут быть одновременно доступны на запись и исполнение), поддержка ФС ZFS, система шифрования дисков cgd. Установочные образы (640 МБ) подготовлены для 59 архитектур (пропущены epoc32 и ia64). Проектом поддерживаются 8 первичных портов: amd64, i386, evbarm, evbmips, evbppc, hpcarm, sparc64 и xen, а также 49 вторичных портов, связанных с такими CPU, как alpha, hppa, m68010, m68k, sh3, sparc и vax. Вторичные порты ещё поддерживаются, но уже потеряли актуальность или не имеют достаточного числа заинтересованных в их развитии разработчиков. Один порт (acorn26) включён в третью категорию, в которой размещены неработоспособные порты, претендующие на удаление, если не найдётся заинтересованных в их разработке энтузиастов. Основные улучшения в NetBSD 11.0: Реализован порт для процессорной архитектуры RISC-V, в котором обеспечена поддержка 64-разрядных платформ RISC-V на чипах StarFive JH71XX (VisionFive 2 и PINE64 STAR64) и Allwinnder D1 (MangoPi MQ Pro, Allwinner Nezha), а также варианта, эмулируемого через QEMU.

Улучшена совместимость библиотеки libpthread со стандартом POSIX.1-2024, а libc со стандартом C23. Добавлены функции ffsl, ffsll, mempcpy, wmempcpy, heapsort_r, mergesort_r, qsort_r, c8rtomb, mbrtoc8 и timespec_getres.

В прослойку совместимости с Linux (compat_linux) добавлена поддержка системных вызовов epoll (реализован поверх kqueue), statx, readahead, close_range, waitid, renameat2, clone3, sync_file_range, syncfs, inotify и очередей сообщений POSIX.

Для систем i386 и amd64 реализовано быстрозагружаемое ядро MICROVM, которое можно использовать для создания урезанных системных окружений для выполнения отдельных серверных приложений в виртуальных машинах. Запуск сервиса в новой виртуальной машине при использовании MICROVM осуществляется примерно за 10 мс, что сопоставимо со скоростью запуска контейнера.

В пакетный фильтр npf добавлена поддержка фильтрации на канальном уровне и в привязке к пользователям и группам.

Добавлена начальная поддержка устройств на базе платформ Qualcomm Snapdragon X Elite и Qualcomm Oryon.

В X.Org добавлены оптимизации с использованием SIMD-инструкций для архитектуры Aarch64.

Улучшена поддержка плат NanoPi R4S и Raspberry Pi 5.

Для архитектуры amd64 реализован драйвер amdgpio для интерфейса AMD GPIO, применяемого на некоторых ноутбуках HP.

Добавлена поддержка датчиков температуры, применяемых в CPU AMD Zen 5, Siena, Turin Classic, Turin Dense и Strix Point.

Добавлен sysctl-интерфейс thinkpad для управления возможностями, специфичными для ноутбуков Lenovo Thinkpad, такими как обработка функциональных клавиш, управление аккумулятором и мониторинг за температурой и частотой вращения кулера.

Добавлен порт virt68k для эмулируемой при помощи QEMU системы с процессором Motorola 680x0.

Повышена производительность неименованных каналов (pipe) и операций удаления в ZFS.

В драйвер wscons при эмуляции консоли VT100 реализована поддержка escape-кодов для отображения 256 цветов.

Добавлен драйвер viogpu с реализацией поддержки виртуального GPU, предоставляемого в QEMU.

Обновлены версии binutils 2.42,, Xorg 21.1.24, ctwm 4.1.0, gcc 12.5.0, openssl 3.5.7, postfix 3.11.2, openssh 10.3, sqlite3 3.45.1, tmux 3.6b, jemalloc 5.3.0, dhcpcd 10.2.3, named 9.20.24, ntpd 4.2.8p18, pppd 2.5.2, unbound 1.25.1, wpa_supplicant/hostapd 2.11.



